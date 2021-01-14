Borsada günün ilk yarısı (1)
14.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:09
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,85
|3,56
|1,42
|Acıpayam Selüloz
|17,93
|-0,61
|4,73
|Adel Kalemcilik
|27,20
|0,74
|-20,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,74
|-1,08
|-2,14
|Afyon Çimento
|5,36
|-0,92
|4,89
|Ak Enerji
|2,34
|-0,43
|5,88
|Akbank
|7,21
|-0,55
|4,04
|Akçansa
|18,52
|-0,75
|11,97
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,37
|2,29
|3,87
|Akfen GMYO
|4,97
|-0,40
|2,26
|Akın Tekstil
|38,12
|6,01
|20,03
|Akiş GMYO
|3,71
|-0,80
|5,10
|Akmerkez GMYO
|65,30
|-0,15
|1,41
|Aksa
|14,42
|-0,96
|-1,17
|Aksa Enerji
|8,39
|3,58
|12,77
|Aksigorta
|9,47
|-0,42
|1,83
|Aksu Enerji
|14,22
|-0,56
|0,71
|Alarko Carrıer
|552,30
|3,87
|51,36
|Alarko GMYO
|25,40
|3,34
|-2,91
|Alarko Holding
|10,00
|7,87
|15,74
|Albaraka Türk
|2,03
|1,50
|4,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,30
|-1,05
|2,16
|Alkim Kağıt
|14,06
|-0,71
|3,78
|Alkim Kimya
|16,57
|0,91
|13,98
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,34
|0,43
|6,85
|Altınyunus Çeşme
|60,40
|9,92
|20,90
|Anadolu Efes
|27,14
|1,50
|17,08
|Anadolu Grubu Holding
|28,32
|-0,35
|7,19
|Anadolu Hayat Emek.
|10,07
|0,70
|16,15
|Anadolu Isuzu
|20,48
|2,71
|13,78
|Anadolu Sigorta
|7,89
|0,90
|4,50
|Anel Elektrik
|3,14
|0,96
|-0,95
|Arçelik
|33,68
|0,18
|10,79
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,95
|-1,88
|14,29
|Arena Bilgisayar
|41,18
|-0,44
|19,71
|Armada Bilgisayar
|60,70
|-2,57
|23,68
|Arsan Tekstil
|7,51
|-1,83
|3,02
|Artı Yatırım Holding
|9,00
|-0,44
|55,17
|Arzum Ev Aletleri
|22,70
|-0,09
|-7,80
|Aselsan
|18,73
|0,05
|2,63
|Ata GMYO
|6,07
|0,50
|10,16
|Atakule GMYO
|2,81
|-1,75
|11,51
|Atlantis Yatırım Holding
|8,95
|9,95
|60,97
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|0,00
|3,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,20
|-0,93
|0,99
|Avrasya GMYO
|3,71
|-0,27
|-8,62
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,25
|0,31
|1,56
|Avrupa Yatırım Holding
|7,03
|2,63
|17,17
|Ayen Enerji
|5,59
|-0,89
|3,33
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,00
|0,92
|-3,08
|Aygaz
|15,07
|0,47
|2,87
|Bagfaş
|25,04
|2,37
|25,20
|Bak Ambalaj
|20,80
|-1,42
|2,97
|Balatacılar Balatacılık
|8,00
|3,90
|-2,91
|Bantaş Ambalaj
|4,77
|-0,83
|1,71
|Banvit
|50,75
|-1,65
|-2,40
|Baştaş Başkent Çimento
|19,00
|-2,06
|9,38
|Batı Çimento
|5,80
|-0,17
|23,14
|Batısöke Çimento
|2,49
|-1,19
|2,05
|Bayrak Taban Sanayi
|10,56
|-1,12
|-0,47
|Bera Holding
|22,02
|0,82
|8,58
|Berkosan Yalıtım
|8,83
|3,64
|-1,01
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,19
|0,48
|3,71
|Beyaz Filo
|10,39
|-0,67
|2,06
|Bilici Yatırım
|7,00
|-0,43
|5,42
|Bim Mağazalar
|77,00
|0,00
|4,71
|Birko Mensucat
|1,10
|2,80
|-0,90
|Birlik Mensucat
|3,11
|0,00
|-10,12
|Bizim Mağazaları
|15,80
|0,64
|2,86
|Borusan Mannesmann
|38,16
|2,91
|37,27
|Borusan Yat. Paz.
|529,90
|-1,87
|15,98
|Bosch Fren Sistemleri
|1.257,90
|-0,32
|1,53
|Bossa
|19,11
|0,31
|7,06
|Brisa
|23,26
|5,54
|16,65
|Burçelik
|23,16
|6,34
|10,18
|Burçelik Vana
|48,68
|7,84
|-1,97
|Bursa Çimento
|12,43
|1,89
|3,24
|Carrefoursa
|78,60
|5,22
|9,47
|Casa Emtia Petrol
|138,00
|-0,72
|30,19
|Ceo Event Medya
|6,78
|1,95
|5,44
|Coca Cola İçecek
|74,00
|0,75
|12,46
|Cosmos Yat. Holding
|12,60
|9,66
|56,33
|Credıtwest Faktorıng
|5,68
|0,18
|-3,24
|Çelebi
|183,20
|2,06
|0,37
|Çelik Halat
|20,40
|-1,64
|-4,76
|Çemaş Döküm
|2,22
|-0,89
|3,26
|Çemtaş
|15,94
|-0,38
|0,24
|Çimbeton
|468,70
|7,33
|58,08
|Çimentaş
|61,60
|9,80
|70,35
|Çimsa
|19,67
|2,77
|10,51
|Çuhadaroğlu Metal
|8,39
|-2,21
|8,54
|Dagi Giyim
|8,42
|-6,03
|4,34
|Dagi Yatırım Holding
|14,50
|-3,78
|12,40
|Dardanel
|31,12
|0,06
|-7,10
|Datagate Bilgisayar
|15,91
|0,00
|-1,24
|Demısaş Döküm
|6,47
|0,00
|-2,12
|Denge Holding
|6,60
|1,69
|20,44
|Deniz GMYO
|4,24
|-0,47
|23,98
|Derimod
|10,45
|-4,65
|7,29
|Derlüks Deri
|9,23
|-1,81
|4,65
|Desa Deri
|10,15
|-1,36
|4,21
|Despec Bilgisayar
|12,61
|-0,79
|-3,45
|Deva Holding
|26,22
|-0,61
|8,62
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,42
|-0,78
|5,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,90
|-6,47
|4,56
|Ditaş Doğan
|34,08
|-1,22
|4,28
|DO-CO
|588,10
|1,36
|-6,65
|Doğan Burda
|23,20
|-0,85
|3,39
|Doğan Holding
|3,68
|-2,65
|19,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,52
|0,00
|8,20
|Doğusan
|5,10
|-0,78
|16,44
|Doğuş GMYO
|8,94
|-0,67
|9,42
|Doğuş Otomotiv
|31,30
|4,19
|8,91
|Döktaş Dökümcülük
|31,90
|0,38
|4,18
|Duran Doğan Basım
|10,60
|-0,28
|1,05
|Dyo Boya
|12,35
|-3,52
|8,71
|Eczacıbaşı İlaç
|7,61
|0,00
|2,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,24
|-1,56
|27,04
|Edip Gayrimenkul
|3,20
|-0,93
|-3,61
|Ege Endüstri
|1.754,30
|0,11
|1,56
|Ege Gübre
|231,80
|6,04
|59,64
|Ege Profil
|38,20
|0,10
|-0,10
|Ege Seramik
|12,76
|0,47
|24,00
|Egeplast
|31,50
|-1,56
|-5,41
|Ekiz Kimya
|8,37
|6,49
|17,39
|Emek Elektrik
|4,91
|-3,54
|-17,06
|Eminiş Ambalaj
|51,00
|9,54
|38,44
|Emlak Konut GMYO
|2,46
|0,41
|14,95
|Enerjisa Enerji
|12,19
|-0,89
|-2,56
|Enka İnşaat
|8,50
|-3,30
|15,33
|Erbosan
|47,06
|0,09
|14,78
|Ereğli Demir Çelik
|15,31
|-0,20
|2,55
|Ersu Gıda
|5,08
|2,01
|2,83
|Escort Teknoloji
|6,71
|3,07
|2,13
|Esenboğa Elektrik
|22,24
|1,00
|16,87
|Etiler Gıda
|4,70
|4,21
|18,09
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,10
|-3,53
|6,49
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,63
|-4,97
|0,83
|Euro Yat. Ort.
|4,89
|-5,60
|8,43
|Euro Yatırım Holding
|3,74
|-0,53
|31,69
|Fade Gıda
|6,21
|0,32
|0,32
|Fenerbahçe Futbol
|39,84
|2,21
|34,78
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,61
|-1,64
|3,77
|F-M İzmit Piston
|141,70
|-0,98
|14,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,41
|1,55
|-4,76
|Ford Otosan
|160,00
|1,20
|26,98
|Formet Çelik Kapı
|5,06
|-5,07
|6,53
|Frigo Pak Gıda
|22,90
|0,88
|9,15
|Galatasaray Sportif
|3,93
|-0,25
|-2,96
|Garanti Bankası
|10,51
|-0,47
|1,35
|Garanti Faktoring
|12,26
|-0,97
|10,15
|Garanti Yat. Ort.
|3,59
|-1,37
|11,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,73
|2,85
|8,97
|Gediz Ambalaj
|29,22
|1,25
|9,03
|Gentaş
|6,06
|0,66
|2,02
|Gersan Elektrik
|6,20
|-1,12
|0,98
|Global Men. Değ.
|6,29
|-1,72
|4,66
|Global Yat. Holding
|5,21
|0,77
|11,32
|Good-Year
|8,97
|2,51
|7,30
|Göltaş Çimento
|40,70
|0,49
|-1,36
|Gözde Girişim
|7,40
|-0,94
|-7,27
|GSD Denizcilik
|5,22
|-1,14
|3,57
|GSD Holding
|2,51
|0,40
|0,00
|Gübre Fabrik.
|66,80
|-0,45
|-22,37
|Güler Yat. Holding
|10,70
|0,09
|-1,56
|Halk GMYO
|3,41
|1,79
|6,23
|Hatay Tekstil
|16,64
|4,07
|19,28
|Hedef Girişim
|3,43
|-1,15
|0,10
|Hektaş
|28,32
|6,87
|48,51
|HUB Girişim
|19,58
|-1,11
|7,58
|Hürriyet Gzt.
|2,23
|0,45
|6,19
|ICBC Turkey Bank
|6,91
|0,14
|6,31
|İdealist Danışmanlık
|12,97
|1,33
|-3,64
|İdealist GMYO
|8,62
|-0,35
|26,76
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|-0,53
|-0,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,37
|0,74
|9,60
|İhlas Gazetecilik
|3,98
|1,27
|-1,97
|İhlas Holding
|1,25
|2,46
|0,81
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|0,00
|4,39
|İndeks Bilgisayar
|19,70
|-0,35
|2,98
|Info Yatırım
|6,25
|0,64
|-3,10
|İntema
|50,25
|5,17
|25,94
|Inveo Yatırım Holding
|70,85
|9,93
|60,22
|İpek Doğal Enerji
|13,37
|-0,30
|2,22
|İskenderun Demir Çelik
|10,46
|-0,29
|3,46
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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