Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

12.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)Acıpayam...

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
Acıpayam Selüloz18,72-2,51-8,55
Adel Kalemcilik27,68-1,9523,68
Adese Alışveriş Ticaret2,790,000,36
Anadolu Efes26,641,43-12,99
Afyon Çimento5,350,75-4,49
Anadolu Grubu Holding27,901,72-5,30
Atakule GMYO2,611,53-3,45
Akbank7,290,69-4,94
Akçansa18,63-0,43-11,22
Ak Enerji2,430,00-9,05
Akfen GMYO4,920,61-1,22
Aksigorta9,790,92-5,01
Akmerkez GMYO63,10-0,552,05
Aksa14,12-1,133,33
Aksa Enerji8,21-0,37-9,38
Akiş GMYO3,560,28-0,84
Aksu Enerji14,53-0,96-2,82
Akdeniz Yatırım Hold.5,160,580,19
Alarko Holding9,57-6,37-9,72
Albaraka Türk1,96-1,53-1,02
Alarko Carrıer452,00-1,81-19,27
Alcatel Lucent Teletaş30,800,26-3,70
Alarko GMYO25,20-2,863,81
Alkim Kağıt13,92-0,07-2,67
Alkim Kimya15,62-0,83-6,93
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,362,97-7,20
Anel Elektrik3,140,000,96
Anadolu Hayat Emek.10,07-0,40-13,90
Anadolu Sigorta7,580,26-0,40
Arçelik32,90-1,22-7,60
ARD Bilişim Teknolojileri52,600,67-8,59
Arena Bilgisayar40,12-0,80-14,26
Armada Bilgisayar56,65-9,09-13,36
Arsan Tekstil7,310,96-0,27
Artı Yatırım Holding8,22-9,00-29,44
Arzum Ev Aletleri22,40-0,369,91
Aselsan18,920,00-3,54
Anadolu Isuzu20,80-1,15-13,46
Ata GMYO6,091,15-9,52
Akın Tekstil32,460,99-2,16
Atlas Yat. Ort.1,781,69-1,69
Atlantis Yatırım Holding7,72-0,91-27,98
Avrasya GMYO3,771,597,69
Avrupa Yatırım Holding6,87-5,39-12,66
AvivaSA Emeklilik Hayat18,20-0,55-0,98
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,580,262,11
Avrasya Petrol ve Tur.3,311,21-3,32
Altınyunus Çeşme50,202,59-0,48
Ayen Enerji5,59-1,61-3,22
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,900,004,13
Aygaz14,750,81-0,68
Bagfaş24,261,32-17,56
Bak Ambalaj21,302,35-5,16
Balatacılar Balatacılık8,255,33-0,12
Banvit49,640,124,75
Baştaş Başkent Çimento19,401,55-10,46
Bayrak Taban Sanayi10,57-2,840,38
Bera Holding20,08-2,141,00
Beyaz Filo10,420,86-2,30
Bosch Fren Sistemleri1.251,401,60-1,00
Bim Mağazalar75,850,46-3,05
Bizim Mağazaları15,780,89-2,66
Beşiktaş Futbol Yat.4,141,45-2,42
Bilici Yatırım6,810,15-2,50
Bantaş Ambalaj4,751,05-1,26
Bossa18,72-0,11-4,65
Brisa21,94-0,36-9,12
Birko Mensucat1,080,932,78
Berkosan Yalıtım8,061,2410,67
Birlik Mensucat3,30-3,334,85
Borusan Mannesmann31,98-4,13-13,07
Borusan Yat. Paz.493,70-4,80-7,45
Batısöke Çimento2,68-5,22-8,96
Batı Çimento5,90-8,98-20,17
Bursa Çimento12,10-2,48-0,50
Burçelik22,000,55-4,45
Burçelik Vana45,40-0,939,38
Casa Emtia Petrol132,90-8,95-20,24
Coca Cola İçecek72,253,04-8,93
Çelik Halat21,082,471,61
Çemaş Döküm2,24-0,89-4,02
Çemtaş16,19-0,49-1,78
Ceo Event Medya6,610,45-2,72
Çimsa19,56-1,23-9,00
Çelebi183,20-4,86-0,37
Çimbeton415,001,04-28,55
Çimentaş53,00-1,23-31,77
Cosmos Yat. Holding10,00-5,00-19,40
Credıtwest Faktorıng5,740,522,26
Carrefoursa67,00-0,757,16
Çuhadaroğlu Metal8,521,06-9,27
Dagi Yatırım Holding13,810,00-6,59
Dagi Giyim8,17-0,12-1,22
Dardanel31,10-0,967,72
Denge Holding6,822,64-19,65
Derlüks Deri9,610,42-8,22
Derimod9,99-1,00-2,50
Desa Deri10,183,44-4,32
Despec Bilgisayar12,751,332,43
Deva Holding26,90-1,41-10,26
Datagate Bilgisayar15,931,441,13
Doğuş GMYO9,19-1,74-11,10
Doğtaş Kelebek Mobilya2,890,35-4,84
Diriteks Diriliş Tekstil4,051,23-7,90
Ditaş Doğan33,80-1,48-3,31
Demısaş Döküm6,490,461,85
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,44-4,90-12,78
Doğuş Otomotiv29,30-1,77-1,91
Doğan Burda24,90-5,62-9,88
DO-CO605,50-0,944,05
Doğusan5,313,20-17,51
Doğan Holding3,49-1,43-12,03
Döktaş Dökümcülük31,800,75-3,71
Duran Doğan Basım10,510,10-0,19
Dyo Boya11,751,19-3,32
Deniz GMYO4,05-0,25-15,56
Eczacıbaşı İlaç7,64-0,26-2,36
Eczacıbaşı Yatırım36,74-0,33-24,50
Edip Gayrimenkul3,23-1,242,79
Ege Endüstri1.754,901,91-1,57
Ege Gübre214,00-6,59-32,15
Ege Profil38,540,31-0,78
Ege Seramik12,780,55-19,48
Emlak Konut GMYO2,471,62-13,36
Ekiz Kimya6,96-0,862,44
Emek Elektrik5,411,299,43
Eminiş Ambalaj42,34-9,07-12,99
Enerjisa Enerji12,410,160,81
Enka İnşaat8,110,25-9,12
Egeplast36,42-9,06-8,57
Erbosan47,303,59-13,32
Ereğli Demir Çelik14,740,411,29
Ersu Gıda4,99-0,40-1,00
Escort Teknoloji6,410,162,50
Esenboğa Elektrik22,88-6,47-16,83
Etiler Gıda4,000,00-0,50
Euro Trend Yat. Ort.3,400,295,88
Euro Yatırım Holding3,630,83-21,76
Euro Kapital Yat. Ort.3,94-0,76-2,28
Euro Yat. Ort.4,60-6,52-1,96
Fade Gıda6,15-0,330,65
Fenerbahçe Futbol41,84-2,87-29,35
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,460,62-1,39
F-M İzmit Piston140,101,07-11,28
Fonet Bilgi Teknolojileri12,30-0,165,93
Formet Çelik Kapı5,56-3,06-14,57
Frigo Pak Gıda23,00-0,09-8,78
Ford Otosan158,30-6,19-20,40
Garanti Bankası10,54-0,38-1,61
Garanti Faktoring12,93-2,17-13,92
Gedik Y. Men. Değ.13,320,68-5,41
Gediz Ambalaj29,64-1,89-9,58
Gentaş6,071,48-2,14
Gersan Elektrik6,312,38-2,69
Global Men. Değ.6,142,61-2,12
Güler Yat. Holding10,90-1,28-0,28
Global Yat. Holding5,110,00-8,41
Göltaş Çimento40,50-0,641,88
Good-Year8,770,34-4,68
Gözde Girişim7,11-1,8312,24
Garanti Yat. Ort.3,657,67-11,51
GSD Denizcilik5,150,78-2,14
GSD Holding2,540,79-1,18
Galatasaray Sportif3,980,751,76
Gübre Fabrik.67,801,1826,92
T. Halk Bankası5,72-0,17-2,80
Hatay Tekstil14,500,07-3,79
Hedef Girişim8,761,71-4,79
Hektaş26,100,38-26,93
Halk GMYO3,280,00-2,13
HUB Girişim19,04-0,11-4,41
Hürriyet Gzt.2,250,89-6,67
ICBC Turkey Bank6,871,60-5,39
İdealist Danışmanlık13,201,821,97
İdealist GMYO8,09-0,25-15,95
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,23-0,81-7,32
İhlas Ev Aletleri1,870,000,53
İhlas Gazetecilik3,960,512,53
İhlas Holding1,23-0,810,81
İhlas Gayrimenkul1,350,74-7,41
İhlas Yayın Holding1,15-0,87-0,87
İndeks Bilgisayar19,71-0,51-2,94
Info Yatırım6,24-0,323,37
İntema43,00-8,14-7,21
Inveo Yatırım Holding64,70-0,93-31,65
İpek Doğal Enerji13,88-0,86-5,76
İşbir Holding3.690,0011,11-25,75
İş Bankası (B)39.849,900,371,63
İş Bankası (C)7,150,70-2,10
İskenderun Demir Çelik10,070,500,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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