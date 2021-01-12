Borsada günün ilk yarısı (1)
12.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:29
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)Acıpayam...
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|Acıpayam Selüloz
|18,72
|-2,51
|-8,55
|Adel Kalemcilik
|27,68
|-1,95
|23,68
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,79
|0,00
|0,36
|Anadolu Efes
|26,64
|1,43
|-12,99
|Afyon Çimento
|5,35
|0,75
|-4,49
|Anadolu Grubu Holding
|27,90
|1,72
|-5,30
|Atakule GMYO
|2,61
|1,53
|-3,45
|Akbank
|7,29
|0,69
|-4,94
|Akçansa
|18,63
|-0,43
|-11,22
|Ak Enerji
|2,43
|0,00
|-9,05
|Akfen GMYO
|4,92
|0,61
|-1,22
|Aksigorta
|9,79
|0,92
|-5,01
|Akmerkez GMYO
|63,10
|-0,55
|2,05
|Aksa
|14,12
|-1,13
|3,33
|Aksa Enerji
|8,21
|-0,37
|-9,38
|Akiş GMYO
|3,56
|0,28
|-0,84
|Aksu Enerji
|14,53
|-0,96
|-2,82
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,16
|0,58
|0,19
|Alarko Holding
|9,57
|-6,37
|-9,72
|Albaraka Türk
|1,96
|-1,53
|-1,02
|Alarko Carrıer
|452,00
|-1,81
|-19,27
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,80
|0,26
|-3,70
|Alarko GMYO
|25,20
|-2,86
|3,81
|Alkim Kağıt
|13,92
|-0,07
|-2,67
|Alkim Kimya
|15,62
|-0,83
|-6,93
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,36
|2,97
|-7,20
|Anel Elektrik
|3,14
|0,00
|0,96
|Anadolu Hayat Emek.
|10,07
|-0,40
|-13,90
|Anadolu Sigorta
|7,58
|0,26
|-0,40
|Arçelik
|32,90
|-1,22
|-7,60
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,60
|0,67
|-8,59
|Arena Bilgisayar
|40,12
|-0,80
|-14,26
|Armada Bilgisayar
|56,65
|-9,09
|-13,36
|Arsan Tekstil
|7,31
|0,96
|-0,27
|Artı Yatırım Holding
|8,22
|-9,00
|-29,44
|Arzum Ev Aletleri
|22,40
|-0,36
|9,91
|Aselsan
|18,92
|0,00
|-3,54
|Anadolu Isuzu
|20,80
|-1,15
|-13,46
|Ata GMYO
|6,09
|1,15
|-9,52
|Akın Tekstil
|32,46
|0,99
|-2,16
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|1,69
|-1,69
|Atlantis Yatırım Holding
|7,72
|-0,91
|-27,98
|Avrasya GMYO
|3,77
|1,59
|7,69
|Avrupa Yatırım Holding
|6,87
|-5,39
|-12,66
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,20
|-0,55
|-0,98
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,58
|0,26
|2,11
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,31
|1,21
|-3,32
|Altınyunus Çeşme
|50,20
|2,59
|-0,48
|Ayen Enerji
|5,59
|-1,61
|-3,22
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,90
|0,00
|4,13
|Aygaz
|14,75
|0,81
|-0,68
|Bagfaş
|24,26
|1,32
|-17,56
|Bak Ambalaj
|21,30
|2,35
|-5,16
|Balatacılar Balatacılık
|8,25
|5,33
|-0,12
|Banvit
|49,64
|0,12
|4,75
|Baştaş Başkent Çimento
|19,40
|1,55
|-10,46
|Bayrak Taban Sanayi
|10,57
|-2,84
|0,38
|Bera Holding
|20,08
|-2,14
|1,00
|Beyaz Filo
|10,42
|0,86
|-2,30
|Bosch Fren Sistemleri
|1.251,40
|1,60
|-1,00
|Bim Mağazalar
|75,85
|0,46
|-3,05
|Bizim Mağazaları
|15,78
|0,89
|-2,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,14
|1,45
|-2,42
|Bilici Yatırım
|6,81
|0,15
|-2,50
|Bantaş Ambalaj
|4,75
|1,05
|-1,26
|Bossa
|18,72
|-0,11
|-4,65
|Brisa
|21,94
|-0,36
|-9,12
|Birko Mensucat
|1,08
|0,93
|2,78
|Berkosan Yalıtım
|8,06
|1,24
|10,67
|Birlik Mensucat
|3,30
|-3,33
|4,85
|Borusan Mannesmann
|31,98
|-4,13
|-13,07
|Borusan Yat. Paz.
|493,70
|-4,80
|-7,45
|Batısöke Çimento
|2,68
|-5,22
|-8,96
|Batı Çimento
|5,90
|-8,98
|-20,17
|Bursa Çimento
|12,10
|-2,48
|-0,50
|Burçelik
|22,00
|0,55
|-4,45
|Burçelik Vana
|45,40
|-0,93
|9,38
|Casa Emtia Petrol
|132,90
|-8,95
|-20,24
|Coca Cola İçecek
|72,25
|3,04
|-8,93
|Çelik Halat
|21,08
|2,47
|1,61
|Çemaş Döküm
|2,24
|-0,89
|-4,02
|Çemtaş
|16,19
|-0,49
|-1,78
|Ceo Event Medya
|6,61
|0,45
|-2,72
|Çimsa
|19,56
|-1,23
|-9,00
|Çelebi
|183,20
|-4,86
|-0,37
|Çimbeton
|415,00
|1,04
|-28,55
|Çimentaş
|53,00
|-1,23
|-31,77
|Cosmos Yat. Holding
|10,00
|-5,00
|-19,40
|Credıtwest Faktorıng
|5,74
|0,52
|2,26
|Carrefoursa
|67,00
|-0,75
|7,16
|Çuhadaroğlu Metal
|8,52
|1,06
|-9,27
|Dagi Yatırım Holding
|13,81
|0,00
|-6,59
|Dagi Giyim
|8,17
|-0,12
|-1,22
|Dardanel
|31,10
|-0,96
|7,72
|Denge Holding
|6,82
|2,64
|-19,65
|Derlüks Deri
|9,61
|0,42
|-8,22
|Derimod
|9,99
|-1,00
|-2,50
|Desa Deri
|10,18
|3,44
|-4,32
|Despec Bilgisayar
|12,75
|1,33
|2,43
|Deva Holding
|26,90
|-1,41
|-10,26
|Datagate Bilgisayar
|15,93
|1,44
|1,13
|Doğuş GMYO
|9,19
|-1,74
|-11,10
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,89
|0,35
|-4,84
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,05
|1,23
|-7,90
|Ditaş Doğan
|33,80
|-1,48
|-3,31
|Demısaş Döküm
|6,49
|0,46
|1,85
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,44
|-4,90
|-12,78
|Doğuş Otomotiv
|29,30
|-1,77
|-1,91
|Doğan Burda
|24,90
|-5,62
|-9,88
|DO-CO
|605,50
|-0,94
|4,05
|Doğusan
|5,31
|3,20
|-17,51
|Doğan Holding
|3,49
|-1,43
|-12,03
|Döktaş Dökümcülük
|31,80
|0,75
|-3,71
|Duran Doğan Basım
|10,51
|0,10
|-0,19
|Dyo Boya
|11,75
|1,19
|-3,32
|Deniz GMYO
|4,05
|-0,25
|-15,56
|Eczacıbaşı İlaç
|7,64
|-0,26
|-2,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,74
|-0,33
|-24,50
|Edip Gayrimenkul
|3,23
|-1,24
|2,79
|Ege Endüstri
|1.754,90
|1,91
|-1,57
|Ege Gübre
|214,00
|-6,59
|-32,15
|Ege Profil
|38,54
|0,31
|-0,78
|Ege Seramik
|12,78
|0,55
|-19,48
|Emlak Konut GMYO
|2,47
|1,62
|-13,36
|Ekiz Kimya
|6,96
|-0,86
|2,44
|Emek Elektrik
|5,41
|1,29
|9,43
|Eminiş Ambalaj
|42,34
|-9,07
|-12,99
|Enerjisa Enerji
|12,41
|0,16
|0,81
|Enka İnşaat
|8,11
|0,25
|-9,12
|Egeplast
|36,42
|-9,06
|-8,57
|Erbosan
|47,30
|3,59
|-13,32
|Ereğli Demir Çelik
|14,74
|0,41
|1,29
|Ersu Gıda
|4,99
|-0,40
|-1,00
|Escort Teknoloji
|6,41
|0,16
|2,50
|Esenboğa Elektrik
|22,88
|-6,47
|-16,83
|Etiler Gıda
|4,00
|0,00
|-0,50
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,40
|0,29
|5,88
|Euro Yatırım Holding
|3,63
|0,83
|-21,76
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,94
|-0,76
|-2,28
|Euro Yat. Ort.
|4,60
|-6,52
|-1,96
|Fade Gıda
|6,15
|-0,33
|0,65
|Fenerbahçe Futbol
|41,84
|-2,87
|-29,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,46
|0,62
|-1,39
|F-M İzmit Piston
|140,10
|1,07
|-11,28
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,30
|-0,16
|5,93
|Formet Çelik Kapı
|5,56
|-3,06
|-14,57
|Frigo Pak Gıda
|23,00
|-0,09
|-8,78
|Ford Otosan
|158,30
|-6,19
|-20,40
|Garanti Bankası
|10,54
|-0,38
|-1,61
|Garanti Faktoring
|12,93
|-2,17
|-13,92
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,32
|0,68
|-5,41
|Gediz Ambalaj
|29,64
|-1,89
|-9,58
|Gentaş
|6,07
|1,48
|-2,14
|Gersan Elektrik
|6,31
|2,38
|-2,69
|Global Men. Değ.
|6,14
|2,61
|-2,12
|Güler Yat. Holding
|10,90
|-1,28
|-0,28
|Global Yat. Holding
|5,11
|0,00
|-8,41
|Göltaş Çimento
|40,50
|-0,64
|1,88
|Good-Year
|8,77
|0,34
|-4,68
|Gözde Girişim
|7,11
|-1,83
|12,24
|Garanti Yat. Ort.
|3,65
|7,67
|-11,51
|GSD Denizcilik
|5,15
|0,78
|-2,14
|GSD Holding
|2,54
|0,79
|-1,18
|Galatasaray Sportif
|3,98
|0,75
|1,76
|Gübre Fabrik.
|67,80
|1,18
|26,92
|T. Halk Bankası
|5,72
|-0,17
|-2,80
|Hatay Tekstil
|14,50
|0,07
|-3,79
|Hedef Girişim
|8,76
|1,71
|-4,79
|Hektaş
|26,10
|0,38
|-26,93
|Halk GMYO
|3,28
|0,00
|-2,13
|HUB Girişim
|19,04
|-0,11
|-4,41
|Hürriyet Gzt.
|2,25
|0,89
|-6,67
|ICBC Turkey Bank
|6,87
|1,60
|-5,39
|İdealist Danışmanlık
|13,20
|1,82
|1,97
|İdealist GMYO
|8,09
|-0,25
|-15,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,23
|-0,81
|-7,32
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|0,00
|0,53
|İhlas Gazetecilik
|3,96
|0,51
|2,53
|İhlas Holding
|1,23
|-0,81
|0,81
|İhlas Gayrimenkul
|1,35
|0,74
|-7,41
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|-0,87
|-0,87
|İndeks Bilgisayar
|19,71
|-0,51
|-2,94
|Info Yatırım
|6,24
|-0,32
|3,37
|İntema
|43,00
|-8,14
|-7,21
|Inveo Yatırım Holding
|64,70
|-0,93
|-31,65
|İpek Doğal Enerji
|13,88
|-0,86
|-5,76
|İşbir Holding
|3.690,00
|11,11
|-25,75
|İş Bankası (B)
|39.849,90
|0,37
|1,63
|İş Bankası (C)
|7,15
|0,70
|-2,10
|İskenderun Demir Çelik
|10,07
|0,50
|0,40
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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