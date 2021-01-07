Borsada günün ilk yarısı (1)
07.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:33
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,74
|0,52
|0,00
|Acıpayam Selüloz
|16,96
|-0,18
|-0,93
|Adel Kalemcilik
|29,30
|6,47
|-14,41
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,85
|2,15
|1,79
|Afyon Çimento
|5,45
|1,11
|6,65
|Ak Enerji
|2,28
|2,24
|3,17
|Akbank
|7,51
|2,04
|8,37
|Akçansa
|18,45
|2,27
|11,55
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,14
|0,59
|-0,58
|Akfen GMYO
|4,91
|0,41
|1,03
|Akın Tekstil
|35,14
|3,35
|10,64
|Akiş GMYO
|3,55
|0,85
|0,57
|Akmerkez GMYO
|68,25
|-2,08
|5,99
|Aksa
|14,05
|0,21
|-3,70
|Aksa Enerji
|8,11
|-0,49
|9,01
|Aksigorta
|9,73
|-0,71
|4,62
|Aksu Enerji
|14,41
|0,14
|2,05
|Alarko Carrıer
|456,20
|9,98
|25,02
|Alarko GMYO
|26,02
|0,93
|-0,54
|Alarko Holding
|9,10
|0,55
|5,32
|Albaraka Türk
|1,98
|-0,50
|2,06
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,12
|-0,92
|1,55
|Alkim Kağıt
|13,91
|-0,86
|2,67
|Alkim Kimya
|15,41
|-1,03
|6,00
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,16
|1,41
|-1,37
|Altınyunus Çeşme
|47,02
|0,04
|-5,88
|Anadolu Efes
|24,92
|0,48
|7,51
|Anadolu Grubu Holding
|27,30
|0,44
|3,33
|Anadolu Hayat Emek.
|9,18
|-0,33
|5,88
|Anadolu Isuzu
|18,48
|-0,16
|2,67
|Anadolu Sigorta
|7,49
|-0,27
|-0,79
|Anel Elektrik
|3,14
|1,29
|-0,95
|Arçelik
|31,40
|1,09
|3,29
|ARD Bilişim Teknolojileri
|48,54
|1,38
|0,96
|Arena Bilgisayar
|35,24
|-0,90
|2,44
|Armada Bilgisayar
|50,70
|-0,78
|3,30
|Arsan Tekstil
|7,10
|0,00
|-2,61
|Artı Yatırım Holding
|6,70
|3,88
|15,52
|Arzum Ev Aletleri
|22,36
|-0,18
|-9,18
|Aselsan
|19,05
|1,93
|4,38
|Ata GMYO
|6,20
|-0,64
|12,52
|Atakule GMYO
|2,51
|0,40
|-0,40
|Atlantis Yatırım Holding
|8,03
|10,00
|44,42
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|0,00
|2,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,36
|0,33
|1,88
|Avrasya GMYO
|3,99
|1,27
|-1,72
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,14
|0,00
|-1,88
|Avrupa Yatırım Holding
|5,97
|0,51
|-0,50
|Ayen Enerji
|5,67
|0,35
|4,81
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,19
|1,63
|-1,41
|Aygaz
|15,00
|-0,33
|2,39
|Bagfaş
|22,18
|6,53
|10,90
|Bak Ambalaj
|20,78
|0,68
|2,87
|Balatacılar Balatacılık
|8,99
|6,39
|9,10
|Bantaş Ambalaj
|4,80
|-0,62
|2,35
|Banvit
|45,10
|-5,53
|-13,27
|Baştaş Başkent Çimento
|17,00
|-0,58
|-2,13
|Batı Çimento
|4,85
|0,83
|2,97
|Batısöke Çimento
|2,50
|2,04
|2,46
|Bayrak Taban Sanayi
|10,24
|-0,29
|-3,49
|Bera Holding
|20,14
|-1,76
|-0,69
|Berkosan Yalıtım
|8,61
|-2,71
|-3,48
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,51
|2,97
|11,63
|Beyaz Filo
|11,32
|2,07
|11,20
|Bilici Yatırım
|6,94
|2,06
|4,52
|Bim Mağazalar
|76,75
|0,39
|1,66
|Birko Mensucat
|1,10
|0,00
|-0,90
|Birlik Mensucat
|3,08
|0,00
|-10,98
|Bizim Mağazaları
|15,77
|1,15
|2,67
|Borusan Mannesmann
|32,90
|9,96
|18,35
|Borusan Yat. Paz.
|520,80
|9,99
|13,99
|Bosch Fren Sistemleri
|1.229,90
|-0,21
|-0,73
|Bossa
|17,69
|-1,12
|-0,90
|Brisa
|23,52
|6,52
|17,95
|Burçelik
|22,70
|1,79
|7,99
|Burçelik Vana
|45,88
|-0,78
|-7,61
|Bursa Çimento
|11,58
|0,00
|-3,82
|Carrefoursa
|68,60
|-0,58
|-4,46
|Casa Emtia Petrol
|108,00
|2,86
|1,89
|Ceo Event Medya
|6,59
|-0,45
|2,49
|Coca Cola İçecek
|66,45
|1,45
|0,99
|Cosmos Yat. Holding
|10,01
|-0,89
|24,19
|Credıtwest Faktorıng
|5,81
|0,35
|-1,02
|Çelebi
|158,50
|-2,04
|-13,16
|Çelik Halat
|20,82
|-3,16
|-2,80
|Çemaş Döküm
|2,23
|-0,45
|3,72
|Çemtaş
|15,54
|0,13
|-2,51
|Çimbeton
|325,00
|3,14
|9,61
|Çimentaş
|39,36
|0,00
|8,85
|Çimsa
|18,70
|0,48
|5,06
|Çuhadaroğlu Metal
|8,31
|-1,42
|7,50
|Dagi Giyim
|8,20
|1,99
|1,61
|Dagi Yatırım Holding
|13,80
|-0,22
|6,98
|Dardanel
|32,94
|0,00
|-1,67
|Datagate Bilgisayar
|15,81
|0,38
|-1,86
|Demısaş Döküm
|6,40
|-0,47
|-3,18
|Denge Holding
|7,11
|9,89
|29,74
|Deniz GMYO
|4,15
|2,22
|21,35
|Derimod
|9,75
|-0,31
|0,10
|Derlüks Deri
|8,87
|3,74
|0,57
|Desa Deri
|10,02
|-0,40
|2,87
|Despec Bilgisayar
|12,80
|-0,39
|-1,99
|Deva Holding
|25,88
|3,11
|7,21
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,02
|0,55
|1,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,86
|9,95
|30,29
|Ditaş Doğan
|34,56
|5,95
|5,75
|DO-CO
|588,00
|-1,09
|-6,67
|Doğan Burda
|24,50
|-3,09
|9,18
|Doğan Holding
|3,30
|1,85
|7,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,72
|-1,81
|-1,09
|Doğusan
|5,10
|-1,92
|16,44
|Doğuş GMYO
|8,91
|-2,30
|9,06
|Doğuş Otomotiv
|28,04
|-0,43
|-2,44
|Döktaş Dökümcülük
|32,52
|-2,93
|6,21
|Duran Doğan Basım
|10,92
|0,28
|4,10
|Dyo Boya
|11,83
|-0,08
|4,14
|Eczacıbaşı İlaç
|7,73
|1,05
|3,62
|Eczacıbaşı Yatırım
|33,54
|5,67
|20,91
|Edip Gayrimenkul
|3,28
|-0,91
|-1,20
|Ege Endüstri
|1.692,50
|0,21
|-2,02
|Ege Gübre
|175,40
|9,97
|20,80
|Ege Profil
|37,18
|-1,12
|-2,77
|Ege Seramik
|11,56
|2,76
|12,34
|Egeplast
|37,80
|0,11
|13,51
|Ekiz Kimya
|6,96
|0,00
|-2,38
|Emek Elektrik
|5,81
|0,17
|-1,86
|Eminiş Ambalaj
|34,00
|3,34
|-7,71
|Emlak Konut GMYO
|2,55
|7,59
|19,16
|Enerjisa Enerji
|13,20
|-0,90
|5,52
|Enka İnşaat
|8,03
|-0,74
|8,96
|Erbosan
|41,50
|-0,14
|1,22
|Ereğli Demir Çelik
|14,45
|-1,37
|-3,22
|Ersu Gıda
|5,02
|-0,20
|1,62
|Escort Teknoloji
|6,42
|-0,93
|-2,28
|Esenboğa Elektrik
|19,15
|0,10
|0,63
|Etiler Gıda
|4,00
|1,78
|0,50
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,71
|1,37
|-3,64
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,40
|0,00
|-5,56
|Euro Yat. Ort.
|4,29
|0,00
|-4,88
|Euro Yatırım Holding
|3,41
|3,02
|20,07
|Fade Gıda
|6,15
|0,16
|-0,65
|Fenerbahçe Futbol
|35,24
|4,69
|19,22
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,64
|2,00
|4,24
|F-M İzmit Piston
|154,40
|3,49
|24,22
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,42
|-0,24
|-4,68
|Ford Otosan
|136,60
|-0,29
|8,41
|Formet Çelik Kapı
|4,90
|-0,20
|3,16
|Frigo Pak Gıda
|22,50
|-4,17
|7,24
|Galatasaray Sportif
|4,03
|-0,25
|-0,49
|Garanti Bankası
|10,47
|0,58
|0,96
|Garanti Faktoring
|11,44
|2,14
|2,79
|Garanti Yat. Ort.
|3,97
|9,97
|22,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|14,29
|7,77
|13,41
|Gediz Ambalaj
|27,82
|0,80
|3,81
|Gentaş
|6,06
|1,00
|2,02
|Gersan Elektrik
|6,14
|0,16
|0,00
|Global Men. Değ.
|5,84
|0,52
|-2,83
|Global Yat. Holding
|5,25
|1,55
|12,18
|Good-Year
|8,83
|0,80
|5,62
|Göltaş Çimento
|40,48
|1,15
|-1,89
|Gözde Girişim
|7,43
|1,23
|-6,89
|GSD Denizcilik
|5,41
|3,24
|7,34
|GSD Holding
|2,59
|0,78
|3,19
|Gübre Fabrik.
|67,30
|-2,82
|-21,79
|Güler Yat. Holding
|11,25
|-0,09
|3,50
|Halk GMYO
|3,35
|1,82
|4,36
|Hatay Tekstil
|14,72
|2,94
|5,52
|Hedef Girişim
|8,24
|2,62
|-1,20
|Hektaş
|20,38
|1,09
|6,87
|HUB Girişim
|18,99
|0,11
|4,34
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|-0,90
|5,24
|ICBC Turkey Bank
|6,88
|1,18
|5,85
|İdealist Danışmanlık
|12,46
|-0,80
|-7,43
|İdealist GMYO
|9,35
|3,43
|37,50
|İhlas Ev Aletleri
|1,90
|1,06
|1,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,43
|9,16
|14,40
|İhlas Gazetecilik
|3,96
|-0,25
|-2,46
|İhlas Holding
|1,26
|3,28
|1,61
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|1,75
|1,75
|İndeks Bilgisayar
|19,51
|1,51
|1,99
|Info Yatırım
|6,20
|-0,32
|-3,88
|İntema
|31,00
|-6,91
|-22,31
|Inveo Yatırım Holding
|49,66
|3,03
|12,30
|İpek Doğal Enerji
|13,30
|0,76
|1,68
|İskenderun Demir Çelik
|10,08
|-0,49
|-0,30
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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