Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

07.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:33
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,740,520,00
Acıpayam Selüloz16,96-0,18-0,93
Adel Kalemcilik29,306,47-14,41
Adese Alışveriş Ticaret2,852,151,79
Afyon Çimento5,451,116,65
Ak Enerji2,282,243,17
Akbank7,512,048,37
Akçansa18,452,2711,55
Akdeniz Yatırım Hold.5,140,59-0,58
Akfen GMYO4,910,411,03
Akın Tekstil35,143,3510,64
Akiş GMYO3,550,850,57
Akmerkez GMYO68,25-2,085,99
Aksa14,050,21-3,70
Aksa Enerji8,11-0,499,01
Aksigorta9,73-0,714,62
Aksu Enerji14,410,142,05
Alarko Carrıer456,209,9825,02
Alarko GMYO26,020,93-0,54
Alarko Holding9,100,555,32
Albaraka Türk1,98-0,502,06
Alcatel Lucent Teletaş30,12-0,921,55
Alkim Kağıt13,91-0,862,67
Alkim Kimya15,41-1,036,00
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,161,41-1,37
Altınyunus Çeşme47,020,04-5,88
Anadolu Efes24,920,487,51
Anadolu Grubu Holding27,300,443,33
Anadolu Hayat Emek.9,18-0,335,88
Anadolu Isuzu18,48-0,162,67
Anadolu Sigorta7,49-0,27-0,79
Anel Elektrik3,141,29-0,95
Arçelik31,401,093,29
ARD Bilişim Teknolojileri48,541,380,96
Arena Bilgisayar35,24-0,902,44
Armada Bilgisayar50,70-0,783,30
Arsan Tekstil7,100,00-2,61
Artı Yatırım Holding6,703,8815,52
Arzum Ev Aletleri22,36-0,18-9,18
Aselsan19,051,934,38
Ata GMYO6,20-0,6412,52
Atakule GMYO2,510,40-0,40
Atlantis Yatırım Holding8,0310,0044,42
Atlas Yat. Ort.1,790,002,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,360,331,88
Avrasya GMYO3,991,27-1,72
Avrasya Petrol ve Tur.3,140,00-1,88
Avrupa Yatırım Holding5,970,51-0,50
Ayen Enerji5,670,354,81
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,191,63-1,41
Aygaz15,00-0,332,39
Bagfaş22,186,5310,90
Bak Ambalaj20,780,682,87
Balatacılar Balatacılık8,996,399,10
Bantaş Ambalaj4,80-0,622,35
Banvit45,10-5,53-13,27
Baştaş Başkent Çimento17,00-0,58-2,13
Batı Çimento4,850,832,97
Batısöke Çimento2,502,042,46
Bayrak Taban Sanayi10,24-0,29-3,49
Bera Holding20,14-1,76-0,69
Berkosan Yalıtım8,61-2,71-3,48
Beşiktaş Futbol Yat.4,512,9711,63
Beyaz Filo11,322,0711,20
Bilici Yatırım6,942,064,52
Bim Mağazalar76,750,391,66
Birko Mensucat1,100,00-0,90
Birlik Mensucat3,080,00-10,98
Bizim Mağazaları15,771,152,67
Borusan Mannesmann32,909,9618,35
Borusan Yat. Paz.520,809,9913,99
Bosch Fren Sistemleri1.229,90-0,21-0,73
Bossa17,69-1,12-0,90
Brisa23,526,5217,95
Burçelik22,701,797,99
Burçelik Vana45,88-0,78-7,61
Bursa Çimento11,580,00-3,82
Carrefoursa68,60-0,58-4,46
Casa Emtia Petrol108,002,861,89
Ceo Event Medya6,59-0,452,49
Coca Cola İçecek66,451,450,99
Cosmos Yat. Holding10,01-0,8924,19
Credıtwest Faktorıng5,810,35-1,02
Çelebi158,50-2,04-13,16
Çelik Halat20,82-3,16-2,80
Çemaş Döküm2,23-0,453,72
Çemtaş15,540,13-2,51
Çimbeton325,003,149,61
Çimentaş39,360,008,85
Çimsa18,700,485,06
Çuhadaroğlu Metal8,31-1,427,50
Dagi Giyim8,201,991,61
Dagi Yatırım Holding13,80-0,226,98
Dardanel32,940,00-1,67
Datagate Bilgisayar15,810,38-1,86
Demısaş Döküm6,40-0,47-3,18
Denge Holding7,119,8929,74
Deniz GMYO4,152,2221,35
Derimod9,75-0,310,10
Derlüks Deri8,873,740,57
Desa Deri10,02-0,402,87
Despec Bilgisayar12,80-0,39-1,99
Deva Holding25,883,117,21
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,020,551,57
Diriteks Diriliş Tekstil4,869,9530,29
Ditaş Doğan34,565,955,75
DO-CO588,00-1,09-6,67
Doğan Burda24,50-3,099,18
Doğan Holding3,301,857,49
Doğtaş Kelebek Mobilya2,72-1,81-1,09
Doğusan5,10-1,9216,44
Doğuş GMYO8,91-2,309,06
Doğuş Otomotiv28,04-0,43-2,44
Döktaş Dökümcülük32,52-2,936,21
Duran Doğan Basım10,920,284,10
Dyo Boya11,83-0,084,14
Eczacıbaşı İlaç7,731,053,62
Eczacıbaşı Yatırım33,545,6720,91
Edip Gayrimenkul3,28-0,91-1,20
Ege Endüstri1.692,500,21-2,02
Ege Gübre175,409,9720,80
Ege Profil37,18-1,12-2,77
Ege Seramik11,562,7612,34
Egeplast37,800,1113,51
Ekiz Kimya6,960,00-2,38
Emek Elektrik5,810,17-1,86
Eminiş Ambalaj34,003,34-7,71
Emlak Konut GMYO2,557,5919,16
Enerjisa Enerji13,20-0,905,52
Enka İnşaat8,03-0,748,96
Erbosan41,50-0,141,22
Ereğli Demir Çelik14,45-1,37-3,22
Ersu Gıda5,02-0,201,62
Escort Teknoloji6,42-0,93-2,28
Esenboğa Elektrik19,150,100,63
Etiler Gıda4,001,780,50
Euro Kapital Yat. Ort.3,711,37-3,64
Euro Trend Yat. Ort.3,400,00-5,56
Euro Yat. Ort.4,290,00-4,88
Euro Yatırım Holding3,413,0220,07
Fade Gıda6,150,16-0,65
Fenerbahçe Futbol35,244,6919,22
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,642,004,24
F-M İzmit Piston154,403,4924,22
Fonet Bilgi Teknolojileri12,42-0,24-4,68
Ford Otosan136,60-0,298,41
Formet Çelik Kapı4,90-0,203,16
Frigo Pak Gıda22,50-4,177,24
Galatasaray Sportif4,03-0,25-0,49
Garanti Bankası10,470,580,96
Garanti Faktoring11,442,142,79
Garanti Yat. Ort.3,979,9722,91
Gedik Y. Men. Değ.14,297,7713,41
Gediz Ambalaj27,820,803,81
Gentaş6,061,002,02
Gersan Elektrik6,140,160,00
Global Men. Değ.5,840,52-2,83
Global Yat. Holding5,251,5512,18
Good-Year8,830,805,62
Göltaş Çimento40,481,15-1,89
Gözde Girişim7,431,23-6,89
GSD Denizcilik5,413,247,34
GSD Holding2,590,783,19
Gübre Fabrik.67,30-2,82-21,79
Güler Yat. Holding11,25-0,093,50
Halk GMYO3,351,824,36
Hatay Tekstil14,722,945,52
Hedef Girişim8,242,62-1,20
Hektaş20,381,096,87
HUB Girişim18,990,114,34
Hürriyet Gzt.2,21-0,905,24
ICBC Turkey Bank6,881,185,85
İdealist Danışmanlık12,46-0,80-7,43
İdealist GMYO9,353,4337,50
İhlas Ev Aletleri1,901,061,06
İhlas Gayrimenkul1,439,1614,40
İhlas Gazetecilik3,96-0,25-2,46
İhlas Holding1,263,281,61
İhlas Yayın Holding1,161,751,75
İndeks Bilgisayar19,511,511,99
Info Yatırım6,20-0,32-3,88
İntema31,00-6,91-22,31
Inveo Yatırım Holding49,663,0312,30
İpek Doğal Enerji13,300,761,68
İskenderun Demir Çelik10,08-0,49-0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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