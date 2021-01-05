Borsada günün ilk yarısı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Borsada günün ilk yarısı (1)

05.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:33
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,44-1,46-3,88
Acıpayam Selüloz17,03-1,73-0,53
Adel Kalemcilik28,52-7,48-16,69
Adese Alışveriş Ticaret2,790,36-0,36
Afyon Çimento5,571,099,00
Ak Enerji2,23-0,890,90
Akbank7,130,562,89
Akçansa19,406,6517,29
Akdeniz Yatırım Hold.5,13-0,97-0,77
Akfen GMYO4,920,201,23
Akın Tekstil30,94-1,40-2,58
Akiş GMYO3,55-0,280,57
Akmerkez GMYO66,40-2,062,47
Aksa14,08-2,43-3,50
Aksa Enerji7,73-1,533,90
Aksigorta9,73-1,424,62
Aksu Enerji14,190,070,50
Alarko Carrıer380,000,264,14
Alarko GMYO26,280,920,46
Alarko Holding9,003,694,17
Albaraka Türk2,000,503,09
Alcatel Lucent Teletaş31,041,444,65
Alkim Kağıt14,060,693,78
Alkim Kimya15,48-1,593,89
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,17

-0,91
Altınyunus Çeşme47,70-4,02-4,52
Anadolu Efes24,361,335,09
Anadolu Grubu Holding26,982,202,12
Anadolu Hayat Emek.9,152,585,54
Anadolu Isuzu18,610,433,39
Anadolu Sigorta7,66-0,781,46
Anel Elektrik3,14-0,32-0,95
Arçelik30,680,850,92
ARD Bilişim Teknolojileri48,14-0,330,12
Arena Bilgisayar34,56-1,260,47
Armada Bilgisayar52,00-3,615,95
Arsan Tekstil7,170,14-1,65
Artı Yatırım Holding5,99-1,803,28
Arzum Ev Aletleri22,761,34-7,55
Aselsan18,35-0,110,55
Ata GMYO5,870,346,53
Atakule GMYO2,51-0,40-0,40
Atlantis Yatırım Holding6,11

9,89
Atlas Yat. Ort.1,830,554,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,491,870,76
Avrasya GMYO3,920,51-3,45
Avrasya Petrol ve Tur.3,160,32-1,25
Avrupa Yatırım Holding6,00-1,320,00
Ayen Enerji5,510,361,85
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,65-1,272,64
Aygaz14,920,541,84
Bagfaş20,08-0,500,40
Bak Ambalaj20,500,491,49
Balatacılar Balatacılık9,005,889,22
Bantaş Ambalaj4,720,210,64
Banvit49,80-2,73-4,23
Baştaş Başkent Çimento20,507,3918,02
Batı Çimento4,82-1,632,34
Batısöke Çimento2,480,401,64
Bayrak Taban Sanayi10,51-0,76-0,94
Bera Holding20,48-2,480,99
Berkosan Yalıtım8,882,30-0,45
Beşiktaş Futbol Yat.4,07-1,690,74
Beyaz Filo11,684,3814,73
Bilici Yatırım6,63-1,49-0,15
Bim Mağazalar76,75-1,161,66
Birko Mensucat1,110,000,00
Birlik Mensucat3,12

-9,83
Bizim Mağazaları15,822,862,99
Borusan Mannesmann27,28-2,01-1,87
Borusan Yat. Paz.436,50-3,22-4,46
Bosch Fren Sistemleri1.239,000,130,01
Bossa18,10-1,841,40
Brisa20,160,501,10
Burçelik21,601,792,76
Burçelik Vana46,341,80-6,69
Bursa Çimento12,410,163,07
Carrefoursa69,70-3,19-2,92
Casa Emtia Petrol116,000,009,43
Ceo Event Medya6,510,151,24
Coca Cola İçecek66,05-0,230,38
Cosmos Yat. Holding8,783,298,93
Credıtwest Faktorıng5,801,05-1,19
Çelebi173,903,51-4,73
Çelik Halat22,401,824,58
Çemaş Döküm2,233,243,72
Çemtaş16,21-0,181,69
Çimbeton343,405,3115,82
Çimentaş43,729,9620,91
Çimsa19,213,847,92
Çuhadaroğlu Metal7,90-0,752,20
Dagi Giyim8,151,240,99
Dagi Yatırım Holding14,507,3312,40
Dardanel33,94-3,031,31
Datagate Bilgisayar16,00-1,84-0,68
Demısaş Döküm6,38-1,39-3,48
Denge Holding5,601,822,19
Deniz GMYO3,74-0,539,36
Derimod10,091,413,59
Derlüks Deri8,69-0,80-1,47
Desa Deri10,131,304,00
Despec Bilgisayar13,05-1,88-0,08
Deva Holding24,480,491,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,03-0,631,66
Diriteks Diriliş Tekstil3,803,831,88
Ditaş Doğan32,22-0,92-1,41
DO-CO611,500,82-2,94
Doğan Burda23,3210,003,92
Doğan Holding3,121,631,63
Doğtaş Kelebek Mobilya2,680,00-2,55
Doğusan4,29-0,23-2,05
Doğuş GMYO8,541,674,53
Doğuş Otomotiv28,721,99-0,07
Döktaş Dökümcülük31,62-1,003,27
Duran Doğan Basım10,56-0,190,67
Dyo Boya12,03-0,915,90
Eczacıbaşı İlaç7,54-0,531,07
Eczacıbaşı Yatırım29,18-1,425,19
Edip Gayrimenkul3,34-2,340,60
Ege Endüstri1.730,001,140,16
Ege Gübre147,00-0,881,24
Ege Profil36,76-1,13-3,87
Ege Seramik11,272,089,52
Egeplast33,300,240,00
Ekiz Kimya7,050,00-1,12
Emek Elektrik5,71-2,89-3,55
Eminiş Ambalaj37,000,000,43
Emlak Konut GMYO2,34-0,439,35
Enerjisa Enerji13,562,118,39
Enka İnşaat7,541,212,31
Erbosan41,80-1,371,95
Ereğli Demir Çelik14,76-0,27-1,14
Ersu Gıda5,021,411,62
Escort Teknoloji6,41-1,23-2,44
Esenboğa Elektrik19,24-2,141,10
Etiler Gıda4,092,252,76
Euro Kapital Yat. Ort.3,74-0,27-2,86
Euro Trend Yat. Ort.3,41-2,29-5,28
Euro Yat. Ort.4,37-0,46-3,10
Euro Yatırım Holding3,081,328,45
Fade Gıda6,19-0,800,00
Fenerbahçe Futbol31,10-0,645,21
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,490,311,88
F-M İzmit Piston136,003,989,41
Fonet Bilgi Teknolojileri12,81-1,46-1,69
Ford Otosan133,606,376,03
Formet Çelik Kapı4,850,002,11
Frigo Pak Gıda20,90-0,95-0,38
Galatasaray Sportif3,94-0,51-2,72
Garanti Bankası10,340,19-0,29
Garanti Faktoring11,18-2,270,45
Garanti Yat. Ort.3,30-2,082,17
Gedik Y. Men. Değ.12,54-0,71-0,48
Gediz Ambalaj26,74-0,45-0,22
Gentaş5,96-0,670,34
Gersan Elektrik6,160,160,33
Global Men. Değ.5,86-2,17-2,50
Global Yat. Holding4,862,753,85
Good-Year8,19-0,73-2,03
Göltaş Çimento41,960,291,70
Gözde Girişim7,94-7,78-0,50
GSD Denizcilik5,272,934,56
GSD Holding2,593,193,19
Gübre Fabrik.73,30-5,36-14,82
Güler Yat. Holding10,312,59-5,15
Halk GMYO3,29-1,502,49
Hatay Tekstil14,32-1,242,65
Hedef Girişim7,95-0,87-4,68
Hektaş19,210,210,73
HUB Girişim18,31-0,220,60
Hürriyet Gzt.2,214,255,24
ICBC Turkey Bank6,78-0,884,31
İdealist Danışmanlık13,10-0,08-2,67
İdealist GMYO8,148,8219,71
İhlas Ev Aletleri1,910,001,60
İhlas Gayrimenkul1,33-0,756,40
İhlas Gazetecilik4,02-0,74-0,99
İhlas Holding1,260,001,61
İhlas Yayın Holding1,150,000,88
İndeks Bilgisayar19,74-1,403,19
Info Yatırım6,17-2,37-4,34
İntema33,88-5,68-15,09
Inveo Yatırım Holding49,362,6611,62
İpek Doğal Enerji13,64-0,444,28
İskenderun Demir Çelik10,080,20-0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Pınar Gültekin Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Prens Harry Çağla Şıkel Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kaza Yılbaşı Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 13:36:42. #1.15#
title