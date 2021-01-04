Borsada günün ilk yarısı (1)
04.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:38
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,62
|-1,55
|-1,55
|Acıpayam Selüloz
|17,64
|3,04
|3,04
|Adel Kalemcilik
|31,46
|-9,96
|-9,96
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,80
|0,00
|0,00
|Afyon Çimento
|5,26
|2,94
|2,94
|Ak Enerji
|2,24
|1,36
|1,36
|Akbank
|7,08
|2,16
|2,16
|Akçansa
|17,49
|5,74
|5,74
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,18
|0,19
|0,19
|Akfen GMYO
|4,95
|1,85
|1,85
|Akın Tekstil
|31,72
|-0,13
|-0,13
|Akiş GMYO
|3,55
|0,57
|0,57
|Akmerkez GMYO
|67,15
|3,63
|3,63
|Aksa
|14,34
|-1,71
|-1,71
|Aksa Enerji
|7,61
|2,28
|2,28
|Aksigorta
|9,44
|1,51
|1,51
|Aksu Enerji
|14,17
|0,35
|0,35
|Alarko Carrıer
|379,50
|4,00
|4,00
|Alarko GMYO
|26,22
|0,23
|0,23
|Alarko Holding
|8,77
|1,50
|1,50
|Albaraka Türk
|1,96
|1,03
|1,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,42
|2,56
|2,56
|Alkim Kağıt
|14,28
|2,00
|2,00
|Alkim Kimya
|15,52
|4,16
|4,16
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,18
|-0,46
|-0,46
|Altınyunus Çeşme
|53,35
|6,79
|6,79
|Anadolu Efes
|23,54
|1,55
|1,55
|Anadolu Grubu Holding
|26,58
|0,61
|0,61
|Anadolu Hayat Emek.
|8,87
|2,31
|2,31
|Anadolu Isuzu
|18,50
|2,78
|2,78
|Anadolu Sigorta
|7,55
|0,00
|0,00
|Anel Elektrik
|3,15
|-0,63
|-0,63
|Arçelik
|30,52
|0,39
|0,39
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,14
|2,20
|2,20
|Arena Bilgisayar
|34,78
|1,10
|1,10
|Armada Bilgisayar
|49,02
|-0,12
|-0,12
|Arsan Tekstil
|7,27
|-0,27
|-0,27
|Artı Yatırım Holding
|5,95
|2,59
|2,59
|Arzum Ev Aletleri
|23,22
|-5,69
|-5,69
|Aselsan
|18,38
|0,71
|0,71
|Ata GMYO
|5,68
|3,09
|3,09
|Atakule GMYO
|2,54
|0,79
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|5,80
|4,32
|4,32
|Atlas Yat. Ort.
|1,76
|0,57
|0,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,70
|1,91
|1,91
|Avrasya GMYO
|3,99
|-1,72
|-1,72
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,18
|-0,63
|-0,63
|Avrupa Yatırım Holding
|5,99
|-0,17
|-0,17
|Ayen Enerji
|5,45
|0,74
|0,74
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,70
|3,08
|3,08
|Aygaz
|14,92
|1,84
|1,84
|Bagfaş
|20,24
|1,20
|1,20
|Bak Ambalaj
|20,20
|0,00
|0,00
|Balatacılar Balatacılık
|9,06
|9,95
|9,95
|Bantaş Ambalaj
|4,71
|0,43
|0,43
|Banvit
|51,55
|-0,87
|-0,87
|Baştaş Başkent Çimento
|19,10
|9,96
|9,96
|Batı Çimento
|4,74
|0,64
|0,64
|Batısöke Çimento
|2,47
|1,23
|1,23
|Bayrak Taban Sanayi
|10,67
|0,57
|0,57
|Bera Holding
|20,28
|0,00
|0,00
|Berkosan Yalıtım
|8,82
|-1,12
|-1,12
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,18
|3,47
|3,47
|Beyaz Filo
|11,00
|8,06
|8,06
|Bilici Yatırım
|6,57
|-1,05
|-1,05
|Bim Mağazalar
|77,20
|2,25
|2,25
|Birko Mensucat
|1,11
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|3,12
|-9,83
|-9,83
|Bizim Mağazaları
|15,44
|0,52
|0,52
|Borusan Mannesmann
|28,44
|2,30
|2,30
|Borusan Yat. Paz.
|465,20
|1,82
|1,82
|Bosch Fren Sistemleri
|1.243,00
|-0,16
|-0,16
|Bossa
|17,84
|-0,06
|-0,06
|Brisa
|20,14
|1,00
|1,00
|Burçelik
|21,38
|1,71
|1,71
|Burçelik Vana
|49,02
|-1,29
|-1,29
|Bursa Çimento
|12,32
|2,33
|2,33
|Carrefoursa
|75,00
|4,46
|4,46
|Casa Emtia Petrol
|115,00
|8,49
|8,49
|Ceo Event Medya
|6,48
|0,78
|0,78
|Coca Cola İçecek
|66,65
|1,29
|1,29
|Cosmos Yat. Holding
|8,86
|9,93
|9,93
|Credıtwest Faktorıng
|5,75
|-2,04
|-2,04
|Çelebi
|166,40
|-8,83
|-8,83
|Çelik Halat
|20,88
|-2,52
|-2,52
|Çemaş Döküm
|2,18
|1,40
|1,40
|Çemtaş
|16,23
|1,82
|1,82
|Çimbeton
|326,10
|9,98
|9,98
|Çimentaş
|39,76
|9,96
|9,96
|Çimsa
|18,26
|2,58
|2,58
|Çuhadaroğlu Metal
|7,76
|0,39
|0,39
|Dagi Giyim
|8,05
|-0,25
|-0,25
|Dagi Yatırım Holding
|12,75
|-1,16
|-1,16
|Dardanel
|34,50
|2,99
|2,99
|Datagate Bilgisayar
|16,49
|2,36
|2,36
|Demısaş Döküm
|6,58
|-0,45
|-0,45
|Denge Holding
|5,60
|2,19
|2,19
|Deniz GMYO
|3,76
|9,94
|9,94
|Derimod
|9,76
|0,21
|0,21
|Derlüks Deri
|8,80
|-0,23
|-0,23
|Desa Deri
|10,04
|3,08
|3,08
|Despec Bilgisayar
|13,29
|1,76
|1,76
|Deva Holding
|24,44
|1,24
|1,24
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,88
|0,28
|0,28
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,72
|-0,27
|-0,27
|Ditaş Doğan
|32,58
|-0,31
|-0,31
|DO-CO
|610,60
|-3,08
|-3,08
|Doğan Burda
|21,58
|-3,83
|-3,83
|Doğan Holding
|3,10
|0,98
|0,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,72
|-1,09
|-1,09
|Doğusan
|4,17
|-4,79
|-4,79
|Doğuş GMYO
|8,04
|-1,59
|-1,59
|Doğuş Otomotiv
|28,18
|-1,95
|-1,95
|Döktaş Dökümcülük
|31,40
|2,55
|2,55
|Duran Doğan Basım
|10,54
|0,48
|0,48
|Dyo Boya
|11,79
|3,79
|3,79
|Eczacıbaşı İlaç
|7,55
|1,21
|1,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|28,64
|3,24
|3,24
|Edip Gayrimenkul
|3,48
|4,82
|4,82
|Ege Endüstri
|1.732,10
|0,28
|0,28
|Ege Gübre
|148,30
|2,13
|2,13
|Ege Profil
|39,06
|2,14
|2,14
|Ege Seramik
|10,87
|5,64
|5,64
|Egeplast
|33,30
|0,00
|0,00
|Ekiz Kimya
|7,13
|0,00
|0,00
|Emek Elektrik
|5,81
|-1,86
|-1,86
|Eminiş Ambalaj
|37,80
|2,61
|2,61
|Emlak Konut GMYO
|2,21
|3,27
|3,27
|Enerjisa Enerji
|12,60
|0,72
|0,72
|Enka İnşaat
|7,48
|1,49
|1,49
|Erbosan
|41,76
|1,85
|1,85
|Ereğli Demir Çelik
|14,92
|-0,07
|-0,07
|Ersu Gıda
|4,97
|0,61
|0,61
|Escort Teknoloji
|6,57
|0,00
|0,00
|Esenboğa Elektrik
|19,16
|0,68
|0,68
|Etiler Gıda
|4,00
|0,50
|0,50
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,80
|-1,30
|-1,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,59
|-0,28
|-0,28
|Euro Yat. Ort.
|4,40
|-2,44
|-2,44
|Euro Yatırım Holding
|2,84
|0,00
|0,00
|Fade Gıda
|6,24
|0,81
|0,81
|Fenerbahçe Futbol
|29,88
|1,08
|1,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,46
|1,41
|1,41
|F-M İzmit Piston
|129,20
|3,94
|3,94
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,10
|0,54
|0,54
|Ford Otosan
|126,30
|0,24
|0,24
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|1,05
|1,05
|Frigo Pak Gıda
|21,20
|1,05
|1,05
|Galatasaray Sportif
|3,97
|-1,98
|-1,98
|Garanti Bankası
|10,43
|0,58
|0,58
|Garanti Faktoring
|11,19
|0,54
|0,54
|Garanti Yat. Ort.
|3,25
|0,62
|0,62
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,64
|0,32
|0,32
|Gediz Ambalaj
|26,76
|-0,15
|-0,15
|Gentaş
|6,03
|1,52
|1,52
|Gersan Elektrik
|6,14
|0,00
|0,00
|Global Men. Değ.
|5,94
|-1,16
|-1,16
|Global Yat. Holding
|4,72
|0,85
|0,85
|Good-Year
|8,39
|0,36
|0,36
|Göltaş Çimento
|41,88
|1,50
|1,50
|Gözde Girişim
|8,47
|6,14
|6,14
|GSD Denizcilik
|5,19
|2,98
|2,98
|GSD Holding
|2,54
|1,20
|1,20
|Gübre Fabrik.
|83,15
|-3,37
|-3,37
|Güler Yat. Holding
|10,34
|-4,88
|-4,88
|Halk GMYO
|3,30
|2,80
|2,80
|Hatay Tekstil
|14,25
|2,15
|2,15
|Hedef Girişim
|8,51
|2,04
|2,04
|Hektaş
|19,16
|0,47
|0,47
|HUB Girişim
|18,39
|1,04
|1,04
|Hürriyet Gzt.
|2,14
|1,90
|1,90
|ICBC Turkey Bank
|6,55
|0,77
|0,77
|İdealist Danışmanlık
|13,51
|0,37
|0,37
|İdealist GMYO
|7,20
|5,88
|5,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,90
|1,06
|1,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|3,20
|3,20
|İhlas Gazetecilik
|4,10
|0,99
|0,99
|İhlas Holding
|1,25
|0,81
|0,81
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|0,88
|0,88
|İndeks Bilgisayar
|19,97
|4,39
|4,39
|Info Yatırım
|6,43
|-0,31
|-0,31
|İntema
|39,70
|-0,50
|-0,50
|Inveo Yatırım Holding
|48,30
|9,23
|9,23
|İpek Doğal Enerji
|13,54
|3,52
|3,52
|İskenderun Demir Çelik
|10,09
|-0,20
|-0,20
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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