Borsada günün ilk yarısı (1)
28.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:29
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,98
|-0,99
|329,03
|Acıpayam Selüloz
|17,12
|2,82
|171,11
|Adel Kalemcilik
|31,24
|9,23
|98,98
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,01
|0,00
|110,74
|Afyon Çimento
|4,74
|0,21
|108,05
|Ak Enerji
|2,22
|0,45
|103,67
|Akbank
|6,54
|0,46
|-19,36
|Akçansa
|17,12
|1,60
|76,60
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,37
|-1,83
|154,50
|Akfen GMYO
|4,81
|0,63
|18,77
|Akın Tekstil
|32,32
|1,00
|134,37
|Akiş GMYO
|3,54
|-0,56
|13,01
|Akmerkez GMYO
|65,80
|1,08
|193,69
|Aksa
|14,40
|7,22
|105,62
|Aksa Enerji
|7,26
|1,26
|91,05
|Aksigorta
|9,32
|0,00
|72,02
|Aksu Enerji
|14,33
|1,42
|-3,63
|Alarko Carrıer
|324,60
|-2,52
|443,49
|Alarko GMYO
|24,42
|2,18
|66,14
|Alarko Holding
|8,30
|6,41
|41,28
|Albaraka Türk
|2,00
|-0,99
|30,72
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,46
|0,68
|144,68
|Alkim Kağıt
|14,06
|1,66
|159,42
|Alkim Kimya
|14,50
|0,42
|133,80
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,31
|0,00
|463,41
|Altınyunus Çeşme
|45,98
|0,31
|360,26
|Anadolu Efes
|23,72
|0,68
|11,48
|Anadolu Grubu Holding
|27,42
|-0,29
|55,88
|Anadolu Hayat Emek.
|8,43
|1,08
|38,54
|Anadolu Isuzu
|18,63
|2,36
|53,08
|Anadolu Sigorta
|7,34
|0,55
|76,72
|Anel Elektrik
|3,03
|-0,33
|71,88
|Arçelik
|30,82
|2,73
|47,89
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,04
|-1,27
|Arena Bilgisayar
|33,92
|-0,70
|365,62
|Armada Bilgisayar
|49,86
|0,52
|204,21
|Arsan Tekstil
|7,30
|2,10
|103,91
|Artı Yatırım Holding
|5,85
|3,54
|622,22
|Arzum Ev Aletleri
|22,60
|9,92
|Aselsan
|18,04
|0,22
|73,76
|Ata GMYO
|5,48
|-0,18
|20,97
|Atakule GMYO
|2,49
|0,00
|29,69
|Atlantis Yatırım Holding
|5,35
|2,49
|435,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,82
|1,11
|91,53
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,41
|3,57
|29,87
|Avrasya GMYO
|3,97
|-0,25
|162,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,26
|0,62
|79,12
|Avrupa Yatırım Holding
|5,43
|0,18
|252,60
|Ayen Enerji
|5,51
|1,47
|58,79
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,20
|1,54
|411,42
|Aygaz
|14,62
|2,24
|20,37
|Bagfaş
|20,80
|4,37
|23,66
|Bak Ambalaj
|20,80
|-0,86
|185,53
|Balatacılar Balatacılık
|8,40
|4,61
|577,42
|Bantaş Ambalaj
|4,73
|0,85
|119,57
|Banvit
|50,80
|-0,39
|173,56
|Baştaş Başkent Çimento
|13,91
|9,96
|437,07
|Batı Çimento
|4,74
|0,64
|43,20
|Batısöke Çimento
|2,51
|0,00
|91,60
|Bayrak Taban Sanayi
|10,72
|-1,11
|Bera Holding
|16,35
|-0,73
|324,68
|Berkosan Yalıtım
|9,42
|-1,98
|243,80
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,53
|-3,62
|84,90
|Beyaz Filo
|10,01
|1,11
|219,83
|Bilici Yatırım
|6,75
|2,74
|135,48
|Bim Mağazalar
|73,60
|0,55
|59,28
|Birko Mensucat
|1,20
|4,35
|287,10
|Birlik Mensucat
|3,75
|8,07
|228,95
|Bizim Mağazaları
|15,66
|0,84
|41,42
|Borusan Mannesmann
|28,12
|-7,19
|145,59
|Borusan Yat. Paz.
|502,50
|-9,99
|738,71
|Bosch Fren Sistemleri
|1.279,90
|4,57
|344,75
|Bossa
|16,54
|0,79
|105,21
|Brisa
|19,95
|0,30
|112,71
|Burçelik
|21,12
|0,48
|263,51
|Burçelik Vana
|53,30
|-0,65
|448,92
|Bursa Çimento
|10,99
|1,29
|174,52
|Carrefoursa
|74,00
|-3,96
|179,80
|Casa Emtia Petrol
|100,00
|0,00
|964,96
|Ceo Event Medya
|6,69
|2,61
|82,68
|Coca Cola İçecek
|62,70
|1,46
|65,61
|Cosmos Yat. Holding
|7,88
|2,87
|286,27
|Credıtwest Faktorıng
|6,13
|2,34
|112,85
|Çelebi
|148,00
|0,68
|48,97
|Çelik Halat
|18,74
|2,52
|188,31
|Çemaş Döküm
|2,20
|-0,45
|75,51
|Çemtaş
|15,99
|1,40
|96,70
|Çimbeton
|229,60
|5,32
|456,47
|Çimentaş
|32,88
|1,86
|119,20
|Çimsa
|18,10
|0,11
|99,34
|Çuhadaroğlu Metal
|7,84
|0,38
|145,77
|Dagi Giyim
|8,18
|0,49
|227,20
|Dagi Yatırım Holding
|13,00
|3,17
|475,22
|Dardanel
|34,00
|0,00
|797,10
|Datagate Bilgisayar
|15,28
|0,59
|95,65
|Demısaş Döküm
|7,19
|9,94
|106,61
|Denge Holding
|5,50
|-1,79
|301,46
|Deniz GMYO
|3,29
|0,30
|56,36
|Derimod
|10,23
|4,07
|43,28
|Derlüks Deri
|8,57
|-0,12
|111,82
|Desa Deri
|9,52
|-4,32
|109,69
|Despec Bilgisayar
|12,65
|0,72
|198,35
|Deva Holding
|24,44
|0,16
|173,75
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,88
|0,37
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,80
|-0,78
|387,18
|Ditaş Doğan
|33,24
|-0,78
|249,34
|DO-CO
|557,60
|2,31
|-1,13
|Doğan Burda
|23,04
|-0,78
|279,57
|Doğan Holding
|3,02
|-0,98
|68,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,73
|1,49
|65,45
|Doğusan
|4,05
|-1,22
|94,71
|Doğuş GMYO
|8,52
|-0,81
|88,08
|Doğuş Otomotiv
|27,60
|1,69
|189,92
|Döktaş Dökümcülük
|30,94
|-0,83
|-2,23
|Duran Doğan Basım
|10,55
|-0,94
|58,66
|Dyo Boya
|11,44
|1,06
|133,47
|Eczacıbaşı İlaç
|7,59
|1,20
|107,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|27,82
|2,73
|188,82
|Edip Gayrimenkul
|3,13
|3,64
|125,18
|Ege Endüstri
|1.694,00
|3,27
|201,12
|Ege Gübre
|146,50
|2,02
|197,19
|Ege Profil
|32,36
|1,44
|170,34
|Ege Seramik
|9,76
|0,21
|165,33
|Egeplast
|28,00
|7,61
|124,00
|Ekiz Kimya
|7,50
|0,00
|1129,51
|Emek Elektrik
|6,34
|-4,08
|298,74
|Eminiş Ambalaj
|33,80
|-0,12
|2123,68
|Emlak Konut GMYO
|2,17
|1,40
|49,90
|Enerjisa Enerji
|11,72
|0,77
|73,99
|Enka İnşaat
|7,37
|0,55
|32,03
|Erbosan
|41,90
|-0,48
|67,73
|Ereğli Demir Çelik
|14,27
|0,49
|62,00
|Ersu Gıda
|5,07
|1,81
|144,93
|Escort Teknoloji
|6,41
|1,75
|361,15
|Esenboğa Elektrik
|18,07
|0,67
|Etiler Gıda
|4,03
|0,75
|245,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,75
|1,90
|133,83
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,49
|-1,13
|192,34
|Euro Yat. Ort.
|4,59
|5,52
|307,73
|Euro Yatırım Holding
|2,77
|0,00
|84,67
|Fade Gıda
|6,36
|0,32
|Fenerbahçe Futbol
|29,22
|-1,95
|101,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,62
|0,15
|44,86
|F-M İzmit Piston
|126,20
|9,93
|166,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,72
|-1,32
|65,41
|Ford Otosan
|123,70
|0,65
|87,10
|Formet Çelik Kapı
|5,05
|3,06
|68,33
|Frigo Pak Gıda
|21,32
|0,00
|204,34
|Galatasaray Sportif
|4,13
|3,25
|103,45
|Garanti Bankası
|9,91
|0,61
|-11,04
|Garanti Faktoring
|10,80
|-0,46
|179,07
|Garanti Yat. Ort.
|3,24
|0,62
|225,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,82
|2,15
|307,64
|Gediz Ambalaj
|27,74
|-0,93
|310,36
|Gentaş
|6,11
|-0,97
|196,31
|Gersan Elektrik
|6,26
|0,64
|96,24
|Global Men. Değ.
|5,77
|1,41
|206,91
|Global Yat. Holding
|4,72
|0,43
|-3,08
|Good-Year
|8,21
|0,49
|102,72
|Göltaş Çimento
|40,50
|5,19
|127,66
|Gözde Girişim
|7,77
|0,65
|51,17
|GSD Denizcilik
|5,01
|0,20
|95,70
|GSD Holding
|2,42
|1,26
|62,42
|Gübre Fabrik.
|66,55
|3,98
|636,17
|Güler Yat. Holding
|11,70
|-2,17
|476,35
|Halk GMYO
|3,35
|-0,89
|187,65
|Hatay Tekstil
|14,61
|1,32
|116,96
|Hedef Girişim
|8,36
|-0,48
|250,34
|Hektaş
|17,57
|5,72
|119,08
|HUB Girişim
|18,91
|3,67
|101,41
|Hürriyet Gzt.
|2,17
|-0,46
|90,35
|ICBC Turkey Bank
|6,53
|0,46
|23,91
|İdealist Danışmanlık
|14,60
|-2,28
|339,76
|İdealist GMYO
|6,71
|-0,30
|119,28
|İhlas Ev Aletleri
|1,94
|-0,51
|-38,02
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|0,79
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,23
|-2,08
|-6,83
|İhlas Holding
|1,21
|0,83
|32,97
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,86
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|17,79
|1,72
|89,66
|Info Yatırım
|6,51
|3,33
|239,99
|İntema
|29,46
|5,21
|218,14
|Inveo Yatırım Holding
|44,60
|-5,35
|479,97
|İpek Doğal Enerji
|13,58
|0,97
|75,91
|İskenderun Demir Çelik
|10,03
|0,50
|28,34
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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