Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

25.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:31
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,17-0,73339,25
Acıpayam Selüloz16,800,18166,05
Adel Kalemcilik26,602,3169,43
Adese Alışveriş Ticaret3,05-1,93113,54
Afyon Çimento4,752,59108,49
Ak Enerji2,220,45103,67
Akbank6,560,15-19,11
Akçansa17,805,5183,61
Akdeniz Yatırım Hold.5,55-1,94163,03
Akfen GMYO4,85-1,0219,75
Akın Tekstil30,76-3,57123,06
Akiş GMYO3,560,0013,65
Akmerkez GMYO66,800,38198,15
Aksa13,440,9091,91
Aksa Enerji7,220,5690,00
Aksigorta9,20-0,5469,81
Aksu Enerji14,18-0,91-4,64
Alarko Carrıer349,90-5,43485,85
Alarko GMYO23,84-1,0862,20
Alarko Holding7,691,5930,90
Albaraka Türk2,040,0033,33
Alcatel Lucent Teletaş30,140,87150,33
Alkim Kağıt13,881,68156,10
Alkim Kimya14,530,90134,28
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,381,71480,49
Altınyunus Çeşme46,22-0,64362,66
Anadolu Efes23,500,5110,44
Anadolu Grubu Holding27,78-0,7957,93
Anadolu Hayat Emek.8,270,7335,91
Anadolu Isuzu17,613,4744,70
Anadolu Sigorta7,200,1473,35
Anel Elektrik3,070,3374,15
Arçelik30,220,0045,01
ARD Bilişim Teknolojileri46,40-0,98

Arena Bilgisayar34,240,35370,01
Armada Bilgisayar50,051,98205,37
Arsan Tekstil7,081,5897,77
Artı Yatırım Holding5,50-2,65579,01
Arzum Ev Aletleri20,569,95

Aselsan18,130,6174,62
Ata GMYO5,521,2821,85
Atakule GMYO2,540,4032,29
Atlantis Yatırım Holding5,302,91430,00
Atlas Yat. Ort.1,800,0089,43
AvivaSA Emeklilik Hayat16,860,7825,77
Avrasya GMYO3,99-0,75164,24
Avrasya Petrol ve Tur.3,260,0079,12
Avrupa Yatırım Holding5,410,19251,30
Ayen Enerji5,46-0,3657,35
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,033,08403,65
Aygaz14,380,0718,39
Bagfaş20,06-1,5719,26
Bak Ambalaj20,80-0,76185,53
Balatacılar Balatacılık8,0310,00547,58
Bantaş Ambalaj4,721,29119,11
Banvit51,151,29175,44
Baştaş Başkent Çimento12,655,42388,42
Batı Çimento4,783,2444,41
Batısöke Çimento2,561,5995,42
Bayrak Taban Sanayi10,92-0,73

Bera Holding16,47-0,48327,79
Berkosan Yalıtım9,362,74241,61
Beşiktaş Futbol Yat.4,790,8495,51
Beyaz Filo9,900,00216,31
Bilici Yatırım6,440,94124,67
Bim Mağazalar73,400,2758,84
Birko Mensucat1,153,60270,97
Birlik Mensucat3,356,01193,86
Bizim Mağazaları15,63-0,1341,15
Borusan Mannesmann30,30-9,98164,63
Borusan Yat. Paz.558,30-10,00831,84
Bosch Fren Sistemleri1.230,301,94327,52
Bossa16,26-3,21101,74
Brisa20,060,30113,88
Burçelik21,180,67264,54
Burçelik Vana53,600,47452,01
Bursa Çimento11,088,95176,77
Carrefoursa77,15-2,89191,71
Casa Emtia Petrol100,005,26964,96
Ceo Event Medya6,44-0,1675,85
Coca Cola İçecek62,20-0,6464,29
Cosmos Yat. Holding7,895,20286,76
Credıtwest Faktorıng5,970,67107,29
Çelebi149,00-6,9349,98
Çelik Halat18,200,00180,00
Çemaş Döküm2,220,0077,10
Çemtaş16,040,2597,32
Çimbeton216,50-0,87424,72
Çimentaş32,36-1,64115,73
Çimsa18,441,37103,08
Çuhadaroğlu Metal8,060,88152,66
Dagi Giyim8,13-0,97225,20
Dagi Yatırım Holding11,991,52430,53
Dardanel35,249,99829,82
Datagate Bilgisayar15,340,2096,41
Demısaş Döküm6,340,6382,18
Denge Holding5,420,37295,62
Deniz GMYO3,290,3056,36
Derimod9,600,8434,45
Derlüks Deri8,56-1,38111,58
Desa Deri9,951,12119,16
Despec Bilgisayar12,69-0,47199,29
Deva Holding24,800,65177,79
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,971,01

Diriteks Diriliş Tekstil3,904,56400,00
Ditaş Doğan33,82-0,53255,43
DO-CO548,50-1,44-2,75
Doğan Burda23,244,31282,87
Doğan Holding3,100,9872,65
Doğtaş Kelebek Mobilya2,760,3667,27
Doğusan4,122,2398,08
Doğuş GMYO8,61-0,4690,07
Doğuş Otomotiv27,301,87186,76
Döktaş Dökümcülük30,860,46-2,48
Duran Doğan Basım10,61-3,5559,57
Dyo Boya11,370,00132,04
Eczacıbaşı İlaç8,264,16126,26
Eczacıbaşı Yatırım31,309,98224,95
Edip Gayrimenkul3,030,00117,99
Ege Endüstri1.612,902,93186,71
Ege Gübre146,70-1,54197,59
Ege Profil32,241,51169,34
Ege Seramik9,68-0,41163,15
Egeplast23,90-0,1791,20
Ekiz Kimya7,200,001080,33
Emek Elektrik6,20-5,63289,94
Eminiş Ambalaj30,780,001925,00
Emlak Konut GMYO2,150,0048,51
Enerjisa Enerji11,750,0974,44
Enka İnşaat7,370,4132,03
Erbosan42,02-0,4368,21
Ereğli Demir Çelik14,370,6363,14
Ersu Gıda5,010,80142,03
Escort Teknoloji6,380,47358,99
Esenboğa Elektrik17,70-0,17

Etiler Gıda4,111,99252,00
Euro Kapital Yat. Ort.3,66-1,08128,21
Euro Trend Yat. Ort.3,51-1,68194,01
Euro Yat. Ort.4,34-0,23285,52
Euro Yatırım Holding2,76-0,7284,00
Fade Gıda6,40-0,47

Fenerbahçe Futbol29,74-1,39105,53
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,71-0,8946,83
F-M İzmit Piston114,700,09142,17
Fonet Bilgi Teknolojileri12,450,8161,90
Ford Otosan123,700,1687,10
Formet Çelik Kapı4,700,8656,67
Frigo Pak Gıda21,520,56207,19
Galatasaray Sportif3,99-1,4896,55
Garanti Bankası9,970,30-10,50
Garanti Faktoring10,930,55182,43
Garanti Yat. Ort.3,280,92229,05
Gedik Y. Men. Değ.12,01-2,75281,88
Gediz Ambalaj28,121,52315,98
Gentaş6,001,35190,98
Gersan Elektrik6,26-1,8896,24
Global Men. Değ.5,921,37214,89
Global Yat. Holding4,760,00-2,26
Good-Year8,321,59105,43
Göltaş Çimento38,862,32118,44
Gözde Girişim7,780,7851,36
GSD Denizcilik5,030,4096,48
GSD Holding2,430,8363,09
Gübre Fabrik.65,805,36627,88
Güler Yat. Holding11,84-1,09483,25
Halk GMYO3,370,30189,36
Hatay Tekstil14,19-2,47110,72
Hedef Girişim8,48-0,35255,36
Hektaş16,412,05104,61
HUB Girişim18,443,4896,41
Hürriyet Gzt.2,160,4789,47
ICBC Turkey Bank6,50-0,1523,34
İdealist Danışmanlık14,150,35326,20
İdealist GMYO6,65-0,15117,32
İhlas Ev Aletleri1,97-3,43-37,06
İhlas Gayrimenkul1,270,0023,38
İhlas Gazetecilik4,40-2,22-3,08
İhlas Holding1,210,8332,97
İhlas Yayın Holding1,170,0040,35
İndeks Bilgisayar17,691,3888,60
Info Yatırım6,24-0,16225,88
İntema28,425,18206,91
Inveo Yatırım Holding50,20-4,11552,80
İpek Doğal Enerji13,47-2,1874,48
İskenderun Demir Çelik10,010,7028,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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