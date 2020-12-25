Borsada günün ilk yarısı (1)
25.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:31
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,17
|-0,73
|339,25
|Acıpayam Selüloz
|16,80
|0,18
|166,05
|Adel Kalemcilik
|26,60
|2,31
|69,43
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,05
|-1,93
|113,54
|Afyon Çimento
|4,75
|2,59
|108,49
|Ak Enerji
|2,22
|0,45
|103,67
|Akbank
|6,56
|0,15
|-19,11
|Akçansa
|17,80
|5,51
|83,61
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,55
|-1,94
|163,03
|Akfen GMYO
|4,85
|-1,02
|19,75
|Akın Tekstil
|30,76
|-3,57
|123,06
|Akiş GMYO
|3,56
|0,00
|13,65
|Akmerkez GMYO
|66,80
|0,38
|198,15
|Aksa
|13,44
|0,90
|91,91
|Aksa Enerji
|7,22
|0,56
|90,00
|Aksigorta
|9,20
|-0,54
|69,81
|Aksu Enerji
|14,18
|-0,91
|-4,64
|Alarko Carrıer
|349,90
|-5,43
|485,85
|Alarko GMYO
|23,84
|-1,08
|62,20
|Alarko Holding
|7,69
|1,59
|30,90
|Albaraka Türk
|2,04
|0,00
|33,33
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,14
|0,87
|150,33
|Alkim Kağıt
|13,88
|1,68
|156,10
|Alkim Kimya
|14,53
|0,90
|134,28
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,38
|1,71
|480,49
|Altınyunus Çeşme
|46,22
|-0,64
|362,66
|Anadolu Efes
|23,50
|0,51
|10,44
|Anadolu Grubu Holding
|27,78
|-0,79
|57,93
|Anadolu Hayat Emek.
|8,27
|0,73
|35,91
|Anadolu Isuzu
|17,61
|3,47
|44,70
|Anadolu Sigorta
|7,20
|0,14
|73,35
|Anel Elektrik
|3,07
|0,33
|74,15
|Arçelik
|30,22
|0,00
|45,01
|ARD Bilişim Teknolojileri
|46,40
|-0,98
|Arena Bilgisayar
|34,24
|0,35
|370,01
|Armada Bilgisayar
|50,05
|1,98
|205,37
|Arsan Tekstil
|7,08
|1,58
|97,77
|Artı Yatırım Holding
|5,50
|-2,65
|579,01
|Arzum Ev Aletleri
|20,56
|9,95
|Aselsan
|18,13
|0,61
|74,62
|Ata GMYO
|5,52
|1,28
|21,85
|Atakule GMYO
|2,54
|0,40
|32,29
|Atlantis Yatırım Holding
|5,30
|2,91
|430,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|0,00
|89,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,86
|0,78
|25,77
|Avrasya GMYO
|3,99
|-0,75
|164,24
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,26
|0,00
|79,12
|Avrupa Yatırım Holding
|5,41
|0,19
|251,30
|Ayen Enerji
|5,46
|-0,36
|57,35
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,03
|3,08
|403,65
|Aygaz
|14,38
|0,07
|18,39
|Bagfaş
|20,06
|-1,57
|19,26
|Bak Ambalaj
|20,80
|-0,76
|185,53
|Balatacılar Balatacılık
|8,03
|10,00
|547,58
|Bantaş Ambalaj
|4,72
|1,29
|119,11
|Banvit
|51,15
|1,29
|175,44
|Baştaş Başkent Çimento
|12,65
|5,42
|388,42
|Batı Çimento
|4,78
|3,24
|44,41
|Batısöke Çimento
|2,56
|1,59
|95,42
|Bayrak Taban Sanayi
|10,92
|-0,73
|Bera Holding
|16,47
|-0,48
|327,79
|Berkosan Yalıtım
|9,36
|2,74
|241,61
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,79
|0,84
|95,51
|Beyaz Filo
|9,90
|0,00
|216,31
|Bilici Yatırım
|6,44
|0,94
|124,67
|Bim Mağazalar
|73,40
|0,27
|58,84
|Birko Mensucat
|1,15
|3,60
|270,97
|Birlik Mensucat
|3,35
|6,01
|193,86
|Bizim Mağazaları
|15,63
|-0,13
|41,15
|Borusan Mannesmann
|30,30
|-9,98
|164,63
|Borusan Yat. Paz.
|558,30
|-10,00
|831,84
|Bosch Fren Sistemleri
|1.230,30
|1,94
|327,52
|Bossa
|16,26
|-3,21
|101,74
|Brisa
|20,06
|0,30
|113,88
|Burçelik
|21,18
|0,67
|264,54
|Burçelik Vana
|53,60
|0,47
|452,01
|Bursa Çimento
|11,08
|8,95
|176,77
|Carrefoursa
|77,15
|-2,89
|191,71
|Casa Emtia Petrol
|100,00
|5,26
|964,96
|Ceo Event Medya
|6,44
|-0,16
|75,85
|Coca Cola İçecek
|62,20
|-0,64
|64,29
|Cosmos Yat. Holding
|7,89
|5,20
|286,76
|Credıtwest Faktorıng
|5,97
|0,67
|107,29
|Çelebi
|149,00
|-6,93
|49,98
|Çelik Halat
|18,20
|0,00
|180,00
|Çemaş Döküm
|2,22
|0,00
|77,10
|Çemtaş
|16,04
|0,25
|97,32
|Çimbeton
|216,50
|-0,87
|424,72
|Çimentaş
|32,36
|-1,64
|115,73
|Çimsa
|18,44
|1,37
|103,08
|Çuhadaroğlu Metal
|8,06
|0,88
|152,66
|Dagi Giyim
|8,13
|-0,97
|225,20
|Dagi Yatırım Holding
|11,99
|1,52
|430,53
|Dardanel
|35,24
|9,99
|829,82
|Datagate Bilgisayar
|15,34
|0,20
|96,41
|Demısaş Döküm
|6,34
|0,63
|82,18
|Denge Holding
|5,42
|0,37
|295,62
|Deniz GMYO
|3,29
|0,30
|56,36
|Derimod
|9,60
|0,84
|34,45
|Derlüks Deri
|8,56
|-1,38
|111,58
|Desa Deri
|9,95
|1,12
|119,16
|Despec Bilgisayar
|12,69
|-0,47
|199,29
|Deva Holding
|24,80
|0,65
|177,79
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,97
|1,01
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,90
|4,56
|400,00
|Ditaş Doğan
|33,82
|-0,53
|255,43
|DO-CO
|548,50
|-1,44
|-2,75
|Doğan Burda
|23,24
|4,31
|282,87
|Doğan Holding
|3,10
|0,98
|72,65
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,76
|0,36
|67,27
|Doğusan
|4,12
|2,23
|98,08
|Doğuş GMYO
|8,61
|-0,46
|90,07
|Doğuş Otomotiv
|27,30
|1,87
|186,76
|Döktaş Dökümcülük
|30,86
|0,46
|-2,48
|Duran Doğan Basım
|10,61
|-3,55
|59,57
|Dyo Boya
|11,37
|0,00
|132,04
|Eczacıbaşı İlaç
|8,26
|4,16
|126,26
|Eczacıbaşı Yatırım
|31,30
|9,98
|224,95
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|0,00
|117,99
|Ege Endüstri
|1.612,90
|2,93
|186,71
|Ege Gübre
|146,70
|-1,54
|197,59
|Ege Profil
|32,24
|1,51
|169,34
|Ege Seramik
|9,68
|-0,41
|163,15
|Egeplast
|23,90
|-0,17
|91,20
|Ekiz Kimya
|7,20
|0,00
|1080,33
|Emek Elektrik
|6,20
|-5,63
|289,94
|Eminiş Ambalaj
|30,78
|0,00
|1925,00
|Emlak Konut GMYO
|2,15
|0,00
|48,51
|Enerjisa Enerji
|11,75
|0,09
|74,44
|Enka İnşaat
|7,37
|0,41
|32,03
|Erbosan
|42,02
|-0,43
|68,21
|Ereğli Demir Çelik
|14,37
|0,63
|63,14
|Ersu Gıda
|5,01
|0,80
|142,03
|Escort Teknoloji
|6,38
|0,47
|358,99
|Esenboğa Elektrik
|17,70
|-0,17
|Etiler Gıda
|4,11
|1,99
|252,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,66
|-1,08
|128,21
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,51
|-1,68
|194,01
|Euro Yat. Ort.
|4,34
|-0,23
|285,52
|Euro Yatırım Holding
|2,76
|-0,72
|84,00
|Fade Gıda
|6,40
|-0,47
|Fenerbahçe Futbol
|29,74
|-1,39
|105,53
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,71
|-0,89
|46,83
|F-M İzmit Piston
|114,70
|0,09
|142,17
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,45
|0,81
|61,90
|Ford Otosan
|123,70
|0,16
|87,10
|Formet Çelik Kapı
|4,70
|0,86
|56,67
|Frigo Pak Gıda
|21,52
|0,56
|207,19
|Galatasaray Sportif
|3,99
|-1,48
|96,55
|Garanti Bankası
|9,97
|0,30
|-10,50
|Garanti Faktoring
|10,93
|0,55
|182,43
|Garanti Yat. Ort.
|3,28
|0,92
|229,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,01
|-2,75
|281,88
|Gediz Ambalaj
|28,12
|1,52
|315,98
|Gentaş
|6,00
|1,35
|190,98
|Gersan Elektrik
|6,26
|-1,88
|96,24
|Global Men. Değ.
|5,92
|1,37
|214,89
|Global Yat. Holding
|4,76
|0,00
|-2,26
|Good-Year
|8,32
|1,59
|105,43
|Göltaş Çimento
|38,86
|2,32
|118,44
|Gözde Girişim
|7,78
|0,78
|51,36
|GSD Denizcilik
|5,03
|0,40
|96,48
|GSD Holding
|2,43
|0,83
|63,09
|Gübre Fabrik.
|65,80
|5,36
|627,88
|Güler Yat. Holding
|11,84
|-1,09
|483,25
|Halk GMYO
|3,37
|0,30
|189,36
|Hatay Tekstil
|14,19
|-2,47
|110,72
|Hedef Girişim
|8,48
|-0,35
|255,36
|Hektaş
|16,41
|2,05
|104,61
|HUB Girişim
|18,44
|3,48
|96,41
|Hürriyet Gzt.
|2,16
|0,47
|89,47
|ICBC Turkey Bank
|6,50
|-0,15
|23,34
|İdealist Danışmanlık
|14,15
|0,35
|326,20
|İdealist GMYO
|6,65
|-0,15
|117,32
|İhlas Ev Aletleri
|1,97
|-3,43
|-37,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|0,00
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,40
|-2,22
|-3,08
|İhlas Holding
|1,21
|0,83
|32,97
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,00
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|17,69
|1,38
|88,60
|Info Yatırım
|6,24
|-0,16
|225,88
|İntema
|28,42
|5,18
|206,91
|Inveo Yatırım Holding
|50,20
|-4,11
|552,80
|İpek Doğal Enerji
|13,47
|-2,18
|74,48
|İskenderun Demir Çelik
|10,01
|0,70
|28,08
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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