Borsada günün ilk yarısı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Borsada günün ilk yarısı (1)

23.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,28-2,24345,16
Acıpayam Selüloz17,102,27170,80
Adel Kalemcilik26,160,0066,62
Adese Alışveriş Ticaret2,951,37106,54
Afyon Çimento4,820,21111,56
Ak Enerji2,210,00102,75
Akbank6,541,24-19,36
Akçansa16,880,3074,12
Akdeniz Yatırım Hold.5,801,05174,88
Akfen GMYO5,13-0,5826,67
Akın Tekstil32,963,71139,01
Akiş GMYO3,69-2,8917,80
Akmerkez GMYO65,900,69194,13
Aksa11,920,7670,20
Aksa Enerji7,202,7189,47
Aksigorta8,88-0,2263,90
Aksu Enerji14,25-0,35-4,17
Alarko Carrıer354,404,20493,38
Alarko GMYO23,985,8363,15
Alarko Holding7,713,0731,24
Albaraka Türk2,01-0,5031,37
Alcatel Lucent Teletaş28,36-0,56135,55
Alkim Kağıt13,742,38153,52
Alkim Kimya14,572,61134,92
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,400,00485,37
Altınyunus Çeşme45,96-0,09360,06
Anadolu Efes23,160,878,85
Anadolu Grubu Holding25,921,8147,36
Anadolu Hayat Emek.8,050,5032,29
Anadolu Isuzu17,261,2341,82
Anadolu Sigorta7,15-0,2872,14
Anel Elektrik3,100,0075,85
Arçelik30,381,4745,78
ARD Bilişim Teknolojileri46,42-1,78

Arena Bilgisayar34,781,28377,42
Armada Bilgisayar49,880,81204,33
Arsan Tekstil7,111,2898,60
Artı Yatırım Holding5,70-1,72603,70
Aselsan18,050,7373,85
Ata GMYO5,421,3119,65
Atakule GMYO2,632,7336,98
Atlantis Yatırım Holding6,189,96518,00
Atlas Yat. Ort.1,82-0,5591,53
AvivaSA Emeklilik Hayat16,572,8623,61
Avrasya GMYO4,13-0,24173,51
Avrasya Petrol ve Tur.3,280,0080,22
Avrupa Yatırım Holding5,660,89267,53
Ayen Enerji5,460,1857,35
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,201,17411,42
Aygaz14,270,9917,49
Bagfaş22,347,6132,82
Bak Ambalaj20,72-0,86184,43
Balatacılar Balatacılık7,40-1,33496,77
Bantaş Ambalaj4,68-1,06117,25
Banvit45,46-0,74144,80
Baştaş Başkent Çimento12,000,84363,32
Batı Çimento4,650,2240,48
Batısöke Çimento2,490,0090,08
Bayrak Taban Sanayi11,34-1,22

Bera Holding16,821,94336,88
Berkosan Yalıtım8,201,99199,27
Beşiktaş Futbol Yat.4,69-0,2191,43
Beyaz Filo9,99-0,20219,19
Bilici Yatırım6,350,16121,53
Bim Mağazalar73,802,5059,71
Birko Mensucat1,131,80264,52
Birlik Mensucat2,891,40153,51
Bizim Mağazaları15,631,6341,15
Borusan Mannesmann29,485,97157,47
Borusan Yat. Paz.562,500,97838,85
Bosch Fren Sistemleri1.216,50-0,79322,72
Bossa15,95-5,8497,89
Brisa20,001,68113,24
Burçelik20,94-0,76260,41
Burçelik Vana53,50-2,73450,98
Bursa Çimento9,240,43130,80
Carrefoursa85,808,81224,42
Casa Emtia Petrol100,50-9,95970,29
Ceo Event Medya6,54-0,4678,58
Coca Cola İçecek63,601,9267,99
Cosmos Yat. Holding7,21-2,44253,43
Credıtwest Faktorıng5,740,8899,31
Çelebi149,904,8350,88
Çelik Halat18,10-0,66178,46
Çemaş Döküm2,270,8981,09
Çemtaş15,180,8686,74
Çimbeton216,20-1,95423,99
Çimentaş32,920,43119,47
Çimsa18,130,9599,67
Çuhadaroğlu Metal7,660,13140,13
Dagi Giyim8,38-0,12235,20
Dagi Yatırım Holding11,970,00429,65
Dardanel26,520,08599,74
Datagate Bilgisayar15,15-1,1793,98
Demısaş Döküm6,200,3278,16
Denge Holding5,50-1,79301,46
Deniz GMYO3,300,6156,83
Derimod9,62-0,5234,73
Derlüks Deri9,06-1,84123,94
Desa Deri9,521,28109,69
Despec Bilgisayar12,03-0,66183,73
Deva Holding24,320,58172,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,05-0,09

Diriteks Diriliş Tekstil3,800,00387,18
Ditaş Doğan32,200,31238,41
DO-CO562,805,04-0,21
Doğan Burda23,282,37283,53
Doğan Holding3,201,2778,22
Doğtaş Kelebek Mobilya2,651,9260,61
Doğusan3,70-1,0777,88
Doğuş GMYO8,750,3493,16
Doğuş Otomotiv26,300,31176,26
Döktaş Dökümcülük30,920,26-2,29
Duran Doğan Basım10,270,1054,45
Dyo Boya11,551,23135,71
Eczacıbaşı İlaç7,090,5794,21
Eczacıbaşı Yatırım24,343,40152,69
Edip Gayrimenkul3,010,00116,55
Ege Endüstri1.590,40-0,04182,71
Ege Gübre163,407,85231,47
Ege Profil32,561,06172,01
Ege Seramik9,920,20169,67
Egeplast26,000,00108,00
Ekiz Kimya7,220,001083,61
Emek Elektrik5,592,76251,57
Eminiş Ambalaj34,189,972148,68
Emlak Konut GMYO2,170,4649,90
Enerjisa Enerji11,801,2975,18
Enka İnşaat7,371,2432,03
Erbosan40,382,0761,65
Ereğli Demir Çelik14,01-1,3459,05
Ersu Gıda4,990,00141,06
Escort Teknoloji6,40-0,31360,43
Esenboğa Elektrik17,873,29

Etiler Gıda4,201,20259,71
Euro Kapital Yat. Ort.3,871,04141,31
Euro Trend Yat. Ort.3,65-1,88205,74
Euro Yat. Ort.4,20-8,70273,09
Euro Yatırım Holding2,800,7286,67
Fade Gıda6,500,78

Fenerbahçe Futbol29,580,27104,42
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,60-0,1544,42
F-M İzmit Piston115,40-0,69143,65
Fonet Bilgi Teknolojileri12,200,1658,65
Ford Otosan125,40-0,1689,67
Formet Çelik Kapı4,320,0044,00
Frigo Pak Gıda21,941,29213,19
Galatasaray Sportif4,110,74102,46
Garanti Bankası10,080,40-9,52
Garanti Faktoring10,700,09176,49
Garanti Yat. Ort.3,40-3,41241,09
Gedik Y. Men. Değ.12,47-4,08296,51
Gediz Ambalaj29,708,00339,35
Gentaş5,431,69163,33
Gersan Elektrik6,290,1697,18
Global Men. Değ.5,843,55210,64
Global Yat. Holding4,650,87-4,52
Good-Year8,120,87100,49
Göltaş Çimento38,802,27118,10
Gözde Girişim7,660,7949,03
GSD Denizcilik5,01-0,4095,70
GSD Holding2,420,8362,42
Gübre Fabrik.56,809,97528,32
Güler Yat. Holding12,22-0,57501,97
Halk GMYO3,73-9,90220,27
Hatay Tekstil14,846,76120,38
Hedef Girişim8,393,33251,59
Hektaş15,881,7998,00
HUB Girişim17,94-0,5591,08
Hürriyet Gzt.2,150,0088,60
ICBC Turkey Bank6,611,8525,43
İdealist Danışmanlık14,72-1,87343,37
İdealist GMYO6,85-0,44123,86
İhlas Ev Aletleri2,02-0,98-35,46
İhlas Gayrimenkul1,290,0025,33
İhlas Gazetecilik4,39-0,23-3,30
İhlas Holding1,23-0,8135,16
İhlas Yayın Holding1,180,0041,55
İndeks Bilgisayar17,200,1283,37
Info Yatırım6,17-1,59222,23
İntema23,282,74151,40
Inveo Yatırım Holding47,629,98519,25
İpek Doğal Enerji12,441,2261,14
İskenderun Demir Çelik9,98-0,8927,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Arto Gülben Ergen Burak Özçivit Birkan Sokullu
Spor Vitor Hugo Çağdaş Atan Burak Yılmaz Samet Aybaba Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (1) | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:30:47. #1.15#
title