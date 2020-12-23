Borsada günün ilk yarısı (1)
23.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:27
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,28
|-2,24
|345,16
|Acıpayam Selüloz
|17,10
|2,27
|170,80
|Adel Kalemcilik
|26,16
|0,00
|66,62
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,95
|1,37
|106,54
|Afyon Çimento
|4,82
|0,21
|111,56
|Ak Enerji
|2,21
|0,00
|102,75
|Akbank
|6,54
|1,24
|-19,36
|Akçansa
|16,88
|0,30
|74,12
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,80
|1,05
|174,88
|Akfen GMYO
|5,13
|-0,58
|26,67
|Akın Tekstil
|32,96
|3,71
|139,01
|Akiş GMYO
|3,69
|-2,89
|17,80
|Akmerkez GMYO
|65,90
|0,69
|194,13
|Aksa
|11,92
|0,76
|70,20
|Aksa Enerji
|7,20
|2,71
|89,47
|Aksigorta
|8,88
|-0,22
|63,90
|Aksu Enerji
|14,25
|-0,35
|-4,17
|Alarko Carrıer
|354,40
|4,20
|493,38
|Alarko GMYO
|23,98
|5,83
|63,15
|Alarko Holding
|7,71
|3,07
|31,24
|Albaraka Türk
|2,01
|-0,50
|31,37
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,36
|-0,56
|135,55
|Alkim Kağıt
|13,74
|2,38
|153,52
|Alkim Kimya
|14,57
|2,61
|134,92
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,40
|0,00
|485,37
|Altınyunus Çeşme
|45,96
|-0,09
|360,06
|Anadolu Efes
|23,16
|0,87
|8,85
|Anadolu Grubu Holding
|25,92
|1,81
|47,36
|Anadolu Hayat Emek.
|8,05
|0,50
|32,29
|Anadolu Isuzu
|17,26
|1,23
|41,82
|Anadolu Sigorta
|7,15
|-0,28
|72,14
|Anel Elektrik
|3,10
|0,00
|75,85
|Arçelik
|30,38
|1,47
|45,78
|ARD Bilişim Teknolojileri
|46,42
|-1,78
|Arena Bilgisayar
|34,78
|1,28
|377,42
|Armada Bilgisayar
|49,88
|0,81
|204,33
|Arsan Tekstil
|7,11
|1,28
|98,60
|Artı Yatırım Holding
|5,70
|-1,72
|603,70
|Aselsan
|18,05
|0,73
|73,85
|Ata GMYO
|5,42
|1,31
|19,65
|Atakule GMYO
|2,63
|2,73
|36,98
|Atlantis Yatırım Holding
|6,18
|9,96
|518,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,82
|-0,55
|91,53
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,57
|2,86
|23,61
|Avrasya GMYO
|4,13
|-0,24
|173,51
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,28
|0,00
|80,22
|Avrupa Yatırım Holding
|5,66
|0,89
|267,53
|Ayen Enerji
|5,46
|0,18
|57,35
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,20
|1,17
|411,42
|Aygaz
|14,27
|0,99
|17,49
|Bagfaş
|22,34
|7,61
|32,82
|Bak Ambalaj
|20,72
|-0,86
|184,43
|Balatacılar Balatacılık
|7,40
|-1,33
|496,77
|Bantaş Ambalaj
|4,68
|-1,06
|117,25
|Banvit
|45,46
|-0,74
|144,80
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|0,84
|363,32
|Batı Çimento
|4,65
|0,22
|40,48
|Batısöke Çimento
|2,49
|0,00
|90,08
|Bayrak Taban Sanayi
|11,34
|-1,22
|Bera Holding
|16,82
|1,94
|336,88
|Berkosan Yalıtım
|8,20
|1,99
|199,27
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,69
|-0,21
|91,43
|Beyaz Filo
|9,99
|-0,20
|219,19
|Bilici Yatırım
|6,35
|0,16
|121,53
|Bim Mağazalar
|73,80
|2,50
|59,71
|Birko Mensucat
|1,13
|1,80
|264,52
|Birlik Mensucat
|2,89
|1,40
|153,51
|Bizim Mağazaları
|15,63
|1,63
|41,15
|Borusan Mannesmann
|29,48
|5,97
|157,47
|Borusan Yat. Paz.
|562,50
|0,97
|838,85
|Bosch Fren Sistemleri
|1.216,50
|-0,79
|322,72
|Bossa
|15,95
|-5,84
|97,89
|Brisa
|20,00
|1,68
|113,24
|Burçelik
|20,94
|-0,76
|260,41
|Burçelik Vana
|53,50
|-2,73
|450,98
|Bursa Çimento
|9,24
|0,43
|130,80
|Carrefoursa
|85,80
|8,81
|224,42
|Casa Emtia Petrol
|100,50
|-9,95
|970,29
|Ceo Event Medya
|6,54
|-0,46
|78,58
|Coca Cola İçecek
|63,60
|1,92
|67,99
|Cosmos Yat. Holding
|7,21
|-2,44
|253,43
|Credıtwest Faktorıng
|5,74
|0,88
|99,31
|Çelebi
|149,90
|4,83
|50,88
|Çelik Halat
|18,10
|-0,66
|178,46
|Çemaş Döküm
|2,27
|0,89
|81,09
|Çemtaş
|15,18
|0,86
|86,74
|Çimbeton
|216,20
|-1,95
|423,99
|Çimentaş
|32,92
|0,43
|119,47
|Çimsa
|18,13
|0,95
|99,67
|Çuhadaroğlu Metal
|7,66
|0,13
|140,13
|Dagi Giyim
|8,38
|-0,12
|235,20
|Dagi Yatırım Holding
|11,97
|0,00
|429,65
|Dardanel
|26,52
|0,08
|599,74
|Datagate Bilgisayar
|15,15
|-1,17
|93,98
|Demısaş Döküm
|6,20
|0,32
|78,16
|Denge Holding
|5,50
|-1,79
|301,46
|Deniz GMYO
|3,30
|0,61
|56,83
|Derimod
|9,62
|-0,52
|34,73
|Derlüks Deri
|9,06
|-1,84
|123,94
|Desa Deri
|9,52
|1,28
|109,69
|Despec Bilgisayar
|12,03
|-0,66
|183,73
|Deva Holding
|24,32
|0,58
|172,41
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,05
|-0,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,80
|0,00
|387,18
|Ditaş Doğan
|32,20
|0,31
|238,41
|DO-CO
|562,80
|5,04
|-0,21
|Doğan Burda
|23,28
|2,37
|283,53
|Doğan Holding
|3,20
|1,27
|78,22
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,65
|1,92
|60,61
|Doğusan
|3,70
|-1,07
|77,88
|Doğuş GMYO
|8,75
|0,34
|93,16
|Doğuş Otomotiv
|26,30
|0,31
|176,26
|Döktaş Dökümcülük
|30,92
|0,26
|-2,29
|Duran Doğan Basım
|10,27
|0,10
|54,45
|Dyo Boya
|11,55
|1,23
|135,71
|Eczacıbaşı İlaç
|7,09
|0,57
|94,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|24,34
|3,40
|152,69
|Edip Gayrimenkul
|3,01
|0,00
|116,55
|Ege Endüstri
|1.590,40
|-0,04
|182,71
|Ege Gübre
|163,40
|7,85
|231,47
|Ege Profil
|32,56
|1,06
|172,01
|Ege Seramik
|9,92
|0,20
|169,67
|Egeplast
|26,00
|0,00
|108,00
|Ekiz Kimya
|7,22
|0,00
|1083,61
|Emek Elektrik
|5,59
|2,76
|251,57
|Eminiş Ambalaj
|34,18
|9,97
|2148,68
|Emlak Konut GMYO
|2,17
|0,46
|49,90
|Enerjisa Enerji
|11,80
|1,29
|75,18
|Enka İnşaat
|7,37
|1,24
|32,03
|Erbosan
|40,38
|2,07
|61,65
|Ereğli Demir Çelik
|14,01
|-1,34
|59,05
|Ersu Gıda
|4,99
|0,00
|141,06
|Escort Teknoloji
|6,40
|-0,31
|360,43
|Esenboğa Elektrik
|17,87
|3,29
|Etiler Gıda
|4,20
|1,20
|259,71
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,87
|1,04
|141,31
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,65
|-1,88
|205,74
|Euro Yat. Ort.
|4,20
|-8,70
|273,09
|Euro Yatırım Holding
|2,80
|0,72
|86,67
|Fade Gıda
|6,50
|0,78
|Fenerbahçe Futbol
|29,58
|0,27
|104,42
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,60
|-0,15
|44,42
|F-M İzmit Piston
|115,40
|-0,69
|143,65
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,20
|0,16
|58,65
|Ford Otosan
|125,40
|-0,16
|89,67
|Formet Çelik Kapı
|4,32
|0,00
|44,00
|Frigo Pak Gıda
|21,94
|1,29
|213,19
|Galatasaray Sportif
|4,11
|0,74
|102,46
|Garanti Bankası
|10,08
|0,40
|-9,52
|Garanti Faktoring
|10,70
|0,09
|176,49
|Garanti Yat. Ort.
|3,40
|-3,41
|241,09
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,47
|-4,08
|296,51
|Gediz Ambalaj
|29,70
|8,00
|339,35
|Gentaş
|5,43
|1,69
|163,33
|Gersan Elektrik
|6,29
|0,16
|97,18
|Global Men. Değ.
|5,84
|3,55
|210,64
|Global Yat. Holding
|4,65
|0,87
|-4,52
|Good-Year
|8,12
|0,87
|100,49
|Göltaş Çimento
|38,80
|2,27
|118,10
|Gözde Girişim
|7,66
|0,79
|49,03
|GSD Denizcilik
|5,01
|-0,40
|95,70
|GSD Holding
|2,42
|0,83
|62,42
|Gübre Fabrik.
|56,80
|9,97
|528,32
|Güler Yat. Holding
|12,22
|-0,57
|501,97
|Halk GMYO
|3,73
|-9,90
|220,27
|Hatay Tekstil
|14,84
|6,76
|120,38
|Hedef Girişim
|8,39
|3,33
|251,59
|Hektaş
|15,88
|1,79
|98,00
|HUB Girişim
|17,94
|-0,55
|91,08
|Hürriyet Gzt.
|2,15
|0,00
|88,60
|ICBC Turkey Bank
|6,61
|1,85
|25,43
|İdealist Danışmanlık
|14,72
|-1,87
|343,37
|İdealist GMYO
|6,85
|-0,44
|123,86
|İhlas Ev Aletleri
|2,02
|-0,98
|-35,46
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|0,00
|25,33
|İhlas Gazetecilik
|4,39
|-0,23
|-3,30
|İhlas Holding
|1,23
|-0,81
|35,16
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|0,00
|41,55
|İndeks Bilgisayar
|17,20
|0,12
|83,37
|Info Yatırım
|6,17
|-1,59
|222,23
|İntema
|23,28
|2,74
|151,40
|Inveo Yatırım Holding
|47,62
|9,98
|519,25
|İpek Doğal Enerji
|12,44
|1,22
|61,14
|İskenderun Demir Çelik
|9,98
|-0,89
|27,70
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500