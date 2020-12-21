Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

21.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:35
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,46-2,76354,84
Acıpayam Selüloz16,08-1,23154,65
Adel Kalemcilik26,00-2,6965,61
Adese Alışveriş Ticaret2,77-1,7793,94
Afyon Çimento4,662,64104,54
Ak Enerji2,20-1,79101,83
Akbank6,40-1,39-21,09
Akçansa17,584,3381,34
Akdeniz Yatırım Hold.5,72-1,21171,09
Akfen GMYO4,91-0,8121,23
Akın Tekstil27,68-1,77100,73
Akiş GMYO3,78-1,5620,67
Akmerkez GMYO64,801,49189,22
Aksa11,70-2,3467,06
Aksa Enerji7,03-1,2685,00
Aksigorta8,79-0,6862,24
Aksu Enerji13,860,07-6,79
Alarko Carrıer307,109,25414,19
Alarko GMYO21,06-0,6643,28
Alarko Holding6,90-0,1417,45
Albaraka Türk1,991,5330,07
Alcatel Lucent Teletaş28,222,84134,39
Alkim Kağıt13,52-0,37149,46
Alkim Kimya14,300,70130,57
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,31

463,41
Altınyunus Çeşme46,18-2,98362,26
Anadolu Efes23,12-1,788,66
Anadolu Grubu Holding25,320,4843,95
Anadolu Hayat Emek.8,02-0,9931,80
Anadolu Isuzu16,951,8039,28
Anadolu Sigorta7,01-1,1368,77
Anel Elektrik3,10-2,5275,85
Arçelik29,760,6842,80
ARD Bilişim Teknolojileri45,622,24

Arena Bilgisayar33,30-1,30357,10
Armada Bilgisayar50,45-0,30207,81
Arsan Tekstil6,92-3,2293,30
Artı Yatırım Holding5,754,55609,88
Aselsan18,342,8076,65
Ata GMYO5,253,1415,89
Atakule GMYO2,520,4031,25
Atlantis Yatırım Holding4,65

365,00
Atlas Yat. Ort.1,81-2,1690,48
AvivaSA Emeklilik Hayat16,360,3722,04
Avrasya GMYO4,04-3,58167,55
Avrasya Petrol ve Tur.3,26-3,8379,12
Avrupa Yatırım Holding5,55-0,89260,39
Ayen Enerji5,37-1,2954,76
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,13-0,09408,22
Aygaz14,13-0,5616,34
Bagfaş19,19-1,5414,09
Bak Ambalaj19,93-1,92173,59
Balatacılar Balatacılık7,65-1,92516,94
Bantaş Ambalaj4,58-1,51112,61
Banvit45,06-0,04142,65
Baştaş Başkent Çimento11,20-6,67332,43
Batı Çimento4,65-1,0640,48
Batısöke Çimento2,40-0,8383,21
Bayrak Taban Sanayi11,04-0,27

Bera Holding16,960,95340,52
Berkosan Yalıtım7,272,25165,33
Beşiktaş Futbol Yat.4,273,6474,29
Beyaz Filo9,994,06219,19
Bilici Yatırım6,42-0,31123,97
Bim Mağazalar73,150,9058,30
Birko Mensucat1,15

270,97
Birlik Mensucat2,87-2,71151,75
Bizim Mağazaları15,661,5641,42
Borusan Mannesmann24,988,61118,17
Borusan Yat. Paz.497,708,08730,70
Bosch Fren Sistemleri1.240,40-2,41331,02
Bossa14,574,0780,77
Brisa19,72-1,35110,26
Burçelik21,26-1,76265,92
Burçelik Vana58,25-1,69499,90
Bursa Çimento8,990,78124,56
Carrefoursa84,05-6,61217,80
Casa Emtia Petrol124,00-9,951220,55
Ceo Event Medya6,54-1,8078,58
Coca Cola İçecek62,25-0,4864,42
Cosmos Yat. Holding7,70

277,45
Credıtwest Faktorıng5,50-2,4890,97
Çelebi125,906,5126,72
Çelik Halat18,45-2,64183,85
Çemaş Döküm2,20-2,2275,51
Çemtaş14,63-1,6879,97
Çimbeton199,004,79382,31
Çimentaş31,68-2,22111,20
Çimsa18,15-1,8499,89
Çuhadaroğlu Metal7,41-2,50132,29
Dagi Giyim8,41-0,94236,40
Dagi Yatırım Holding12,00

430,97
Dardanel26,00

586,02
Datagate Bilgisayar15,261,6795,39
Demısaş Döküm6,18-2,2277,59
Denge Holding5,600,00308,76
Deniz GMYO3,29-1,5056,36
Derimod9,871,0238,24
Derlüks Deri8,47-2,42109,35
Desa Deri9,33-0,64105,51
Despec Bilgisayar11,940,67181,60
Deva Holding24,561,99175,10
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,84-2,87

Diriteks Diriliş Tekstil4,120,00428,21
Ditaş Doğan32,18-3,94238,20
DO-CO487,00-3,62-13,65
Doğan Burda22,82-3,71275,95
Doğan Holding3,10-1,2772,65
Doğtaş Kelebek Mobilya2,59-1,1556,97
Doğusan3,58-2,4572,12
Doğuş GMYO8,67-2,9191,39
Doğuş Otomotiv26,24-2,24175,63
Döktaş Dökümcülük30,50-1,93-3,62
Duran Doğan Basım10,34-1,0555,51
Dyo Boya11,32-2,41131,02
Eczacıbaşı İlaç7,111,1494,76
Eczacıbaşı Yatırım22,54-1,57134,00
Edip Gayrimenkul2,99-1,32115,11
Ege Endüstri1.615,20-1,57187,11
Ege Gübre136,402,33176,70
Ege Profil31,90-2,74166,50
Ege Seramik9,62-3,12161,52
Egeplast25,62

104,96
Ekiz Kimya7,25

1088,52
Emek Elektrik4,54-1,94185,53
Eminiş Ambalaj25,70

1590,79
Emlak Konut GMYO2,17-1,8149,90
Enerjisa Enerji11,341,2568,35
Enka İnşaat7,25-0,1429,88
Erbosan36,48-1,8346,04
Ereğli Demir Çelik13,73-1,4455,87
Ersu Gıda5,040,60143,48
Escort Teknoloji6,41-1,54361,15
Esenboğa Elektrik17,26-1,88

Etiler Gıda4,150,24255,43
Euro Kapital Yat. Ort.3,930,77145,05
Euro Trend Yat. Ort.3,61-2,70202,39
Euro Yat. Ort.4,80

326,38
Euro Yatırım Holding2,80-2,1086,67
Fade Gıda6,550,77

Fenerbahçe Futbol28,60-4,8697,65
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,67-1,3345,95
F-M İzmit Piston115,90-1,61144,71
Fonet Bilgi Teknolojileri11,451,6048,89
Ford Otosan126,800,7191,79
Formet Çelik Kapı4,27-3,8342,33
Frigo Pak Gıda23,503,89235,46
Galatasaray Sportif3,89-3,4791,63
Garanti Bankası9,76-1,11-12,39
Garanti Faktoring10,44-0,57169,77
Garanti Yat. Ort.3,59-1,37260,15
Gedik Y. Men. Değ.11,210,09256,44
Gediz Ambalaj24,86-2,43267,75
Gentaş5,37-0,74160,43
Gersan Elektrik6,08-0,8290,60
Global Men. Değ.5,270,38180,32
Global Yat. Holding4,62-1,07-5,13
Good-Year8,124,91100,49
Göltaş Çimento34,281,1292,69
Gözde Girişim7,381,1043,58
GSD Denizcilik4,940,2092,97
GSD Holding2,41-2,0361,74
Gübre Fabrik.46,82-1,47417,92
Güler Yat. Holding12,923,11536,45
Halk GMYO4,609,79294,98
Hatay Tekstil13,540,82101,07
Hedef Girişim8,01-1,35235,67
Hektaş14,37-0,8379,18
HUB Girişim17,58-1,7987,25
Hürriyet Gzt.2,16-1,8289,47
ICBC Turkey Bank6,46-1,8222,58
İdealist Danışmanlık14,282,73330,12
İdealist GMYO6,94-5,58126,80
İhlas Ev Aletleri2,090,97-33,23
İhlas Gayrimenkul1,27-0,7823,38
İhlas Gazetecilik4,46-1,33-1,76
İhlas Holding1,21-2,4232,97
İhlas Yayın Holding1,15-1,7137,95
İndeks Bilgisayar16,702,0878,04
Info Yatırım6,22-2,05224,84
İntema22,080,82138,44
Inveo Yatırım Holding36,842,91379,06
İpek Doğal Enerji12,23-0,4158,42
İskenderun Demir Çelik9,67-1,8323,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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