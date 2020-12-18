Borsada günün ilk yarısı (1)
18.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:33
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,33
|5,19
|401,61
|Acıpayam Selüloz
|16,26
|-0,49
|157,50
|Adel Kalemcilik
|26,76
|0,15
|70,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,74
|0,74
|91,84
|Afyon Çimento
|4,50
|2,04
|97,52
|Ak Enerji
|2,27
|0,44
|108,26
|Akbank
|6,47
|1,09
|-20,22
|Akçansa
|15,71
|2,55
|62,05
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,86
|-2,17
|177,73
|Akfen GMYO
|4,88
|0,41
|20,49
|Akın Tekstil
|27,80
|1,16
|101,60
|Akiş GMYO
|3,87
|3,20
|23,55
|Akmerkez GMYO
|64,60
|1,17
|188,33
|Aksa
|12,05
|-1,07
|72,06
|Aksa Enerji
|7,22
|1,55
|90,00
|Aksigorta
|8,94
|-0,11
|65,01
|Aksu Enerji
|13,68
|1,03
|-8,00
|Alarko Carrıer
|281,10
|9,98
|370,65
|Alarko GMYO
|21,24
|3,91
|44,51
|Alarko Holding
|7,00
|0,00
|19,15
|Albaraka Türk
|1,99
|-1,97
|30,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,46
|0,66
|128,07
|Alkim Kağıt
|13,48
|0,67
|148,72
|Alkim Kimya
|14,26
|1,06
|129,93
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,25
|2,27
|448,78
|Altınyunus Çeşme
|47,70
|0,51
|377,48
|Anadolu Efes
|23,58
|1,46
|10,82
|Anadolu Grubu Holding
|24,40
|-0,08
|38,72
|Anadolu Hayat Emek.
|8,08
|0,00
|32,78
|Anadolu Isuzu
|16,66
|-0,30
|36,89
|Anadolu Sigorta
|7,22
|-1,10
|73,83
|Anel Elektrik
|3,16
|0,32
|79,25
|Arçelik
|29,48
|-1,01
|41,46
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,70
|1,63
|Arena Bilgisayar
|33,54
|0,12
|360,40
|Armada Bilgisayar
|50,60
|-0,30
|208,72
|Arsan Tekstil
|7,19
|-0,55
|100,84
|Artı Yatırım Holding
|5,35
|-1,83
|560,49
|Aselsan
|17,92
|0,67
|72,60
|Ata GMYO
|4,84
|0,83
|6,84
|Atakule GMYO
|2,50
|2,04
|30,21
|Atlantis Yatırım Holding
|5,19
|3,59
|419,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,85
|1,09
|94,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,57
|0,58
|16,15
|Avrasya GMYO
|4,11
|-1,20
|172,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,33
|0,00
|82,97
|Avrupa Yatırım Holding
|5,79
|-0,17
|275,97
|Ayen Enerji
|5,45
|0,37
|57,06
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,20
|3,70
|411,42
|Aygaz
|14,44
|-0,96
|18,89
|Bagfaş
|19,64
|0,98
|16,77
|Bak Ambalaj
|20,36
|-0,10
|179,49
|Balatacılar Balatacılık
|7,45
|-2,61
|500,81
|Bantaş Ambalaj
|4,66
|0,43
|116,32
|Banvit
|44,48
|-1,33
|139,53
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|0,00
|363,32
|Batı Çimento
|4,61
|0,88
|39,27
|Batısöke Çimento
|2,42
|0,41
|84,73
|Bayrak Taban Sanayi
|10,73
|1,32
|Bera Holding
|17,08
|-2,57
|343,64
|Berkosan Yalıtım
|7,07
|-0,56
|158,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,10
|0,00
|67,35
|Beyaz Filo
|9,70
|0,00
|209,92
|Bilici Yatırım
|6,33
|0,16
|120,83
|Bim Mağazalar
|70,80
|-0,49
|53,22
|Birko Mensucat
|1,12
|6,67
|261,29
|Birlik Mensucat
|3,01
|-2,59
|164,04
|Bizim Mağazaları
|15,41
|0,20
|39,17
|Borusan Mannesmann
|23,00
|9,94
|100,87
|Borusan Yat. Paz.
|448,00
|7,00
|647,74
|Bosch Fren Sistemleri
|1.270,20
|1,33
|341,38
|Bossa
|13,93
|-0,14
|72,83
|Brisa
|19,55
|0,62
|108,44
|Burçelik
|21,68
|0,37
|273,15
|Burçelik Vana
|60,20
|1,95
|519,98
|Bursa Çimento
|8,87
|0,34
|121,56
|Carrefoursa
|91,70
|-4,63
|246,73
|Casa Emtia Petrol
|149,00
|-2,61
|1486,79
|Ceo Event Medya
|6,70
|1,06
|82,95
|Coca Cola İçecek
|62,85
|1,05
|66,01
|Cosmos Yat. Holding
|8,13
|2,91
|298,53
|Credıtwest Faktorıng
|5,66
|-0,35
|96,53
|Çelebi
|118,20
|9,95
|18,97
|Çelik Halat
|18,23
|2,99
|180,46
|Çemaş Döküm
|2,23
|-0,45
|77,90
|Çemtaş
|14,93
|0,27
|83,66
|Çimbeton
|184,30
|2,67
|346,68
|Çimentaş
|32,58
|0,62
|117,20
|Çimsa
|17,09
|0,77
|88,22
|Çuhadaroğlu Metal
|7,67
|0,39
|140,44
|Dagi Giyim
|8,43
|0,24
|237,20
|Dagi Yatırım Holding
|11,95
|0,84
|428,76
|Dardanel
|26,50
|-0,75
|599,21
|Datagate Bilgisayar
|14,91
|-1,00
|90,91
|Demısaş Döküm
|6,34
|-0,47
|82,18
|Denge Holding
|5,30
|-5,36
|286,86
|Deniz GMYO
|3,33
|0,30
|58,26
|Derimod
|9,96
|1,01
|39,50
|Derlüks Deri
|8,68
|-0,69
|114,54
|Desa Deri
|9,49
|2,26
|109,03
|Despec Bilgisayar
|11,91
|0,42
|180,90
|Deva Holding
|24,30
|0,66
|172,19
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,13
|0,45
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,90
|0,00
|400,00
|Ditaş Doğan
|34,18
|6,75
|259,22
|DO-CO
|515,00
|1,90
|-8,69
|Doğan Burda
|23,40
|-1,43
|285,50
|Doğan Holding
|3,14
|1,95
|74,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|0,00
|59,39
|Doğusan
|3,67
|0,82
|76,44
|Doğuş GMYO
|8,95
|-0,67
|97,57
|Doğuş Otomotiv
|26,82
|0,07
|181,72
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|-1,34
|-2,04
|Duran Doğan Basım
|10,17
|-1,26
|52,95
|Dyo Boya
|11,57
|0,09
|136,12
|Eczacıbaşı İlaç
|7,04
|1,00
|92,84
|Eczacıbaşı Yatırım
|22,10
|2,70
|129,43
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|0,00
|117,99
|Ege Endüstri
|1.633,90
|0,21
|190,44
|Ege Gübre
|131,30
|0,61
|166,35
|Ege Profil
|33,26
|0,42
|177,86
|Ege Seramik
|9,96
|0,10
|170,76
|Egeplast
|24,00
|0,00
|92,00
|Ekiz Kimya
|7,33
|-0,41
|1101,64
|Emek Elektrik
|4,43
|0,23
|178,62
|Eminiş Ambalaj
|25,00
|-1,34
|1544,74
|Emlak Konut GMYO
|2,19
|2,34
|51,28
|Enerjisa Enerji
|10,83
|0,37
|60,78
|Enka İnşaat
|7,35
|0,00
|31,67
|Erbosan
|37,10
|0,92
|48,52
|Ereğli Demir Çelik
|14,07
|-1,88
|59,73
|Ersu Gıda
|5,04
|1,00
|143,48
|Escort Teknoloji
|6,52
|0,00
|369,06
|Esenboğa Elektrik
|17,75
|-0,28
|Etiler Gıda
|4,24
|2,66
|263,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,80
|0,80
|136,94
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,70
|0,27
|209,93
|Euro Yat. Ort.
|4,75
|2,81
|321,94
|Euro Yatırım Holding
|2,86
|-0,35
|90,67
|Fade Gıda
|6,29
|0,48
|Fenerbahçe Futbol
|29,88
|-0,86
|106,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,82
|-1,16
|49,23
|F-M İzmit Piston
|119,20
|1,53
|151,67
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,25
|0,36
|46,29
|Ford Otosan
|124,70
|0,97
|88,61
|Formet Çelik Kapı
|4,46
|1,36
|48,67
|Frigo Pak Gıda
|21,52
|4,57
|207,19
|Galatasaray Sportif
|4,00
|0,00
|97,04
|Garanti Bankası
|9,79
|0,20
|-12,12
|Garanti Faktoring
|10,57
|1,15
|173,13
|Garanti Yat. Ort.
|3,35
|1,21
|236,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,98
|-0,81
|249,13
|Gediz Ambalaj
|25,74
|-1,00
|280,77
|Gentaş
|5,47
|1,11
|165,27
|Gersan Elektrik
|6,13
|-0,16
|92,16
|Global Men. Değ.
|5,21
|-1,70
|177,13
|Global Yat. Holding
|4,72
|0,00
|-3,08
|Good-Year
|7,79
|-0,51
|92,35
|Göltaş Çimento
|33,36
|2,02
|87,52
|Gözde Girişim
|7,35
|-0,81
|43,00
|GSD Denizcilik
|4,95
|-0,40
|93,36
|GSD Holding
|2,38
|1,28
|59,73
|Gübre Fabrik.
|47,86
|1,92
|429,42
|Güler Yat. Holding
|12,60
|0,48
|520,69
|Halk GMYO
|4,19
|9,97
|259,77
|Hatay Tekstil
|13,37
|0,15
|98,55
|Hedef Girişim
|7,91
|0,64
|231,48
|Hektaş
|14,61
|0,76
|82,17
|HUB Girişim
|18,06
|0,73
|92,36
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|0,45
|93,86
|ICBC Turkey Bank
|6,68
|-1,33
|26,76
|İdealist Danışmanlık
|13,59
|1,04
|309,34
|İdealist GMYO
|7,85
|-0,63
|156,54
|İhlas Ev Aletleri
|2,00
|0,50
|-36,10
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|0,00
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,56
|0,00
|0,44
|İhlas Holding
|1,25
|0,81
|37,36
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|0,00
|39,15
|İndeks Bilgisayar
|16,42
|-0,18
|75,06
|Info Yatırım
|6,35
|-1,70
|231,63
|İntema
|21,90
|3,20
|136,50
|Inveo Yatırım Holding
|35,60
|-1,98
|362,94
|İpek Doğal Enerji
|12,57
|-0,63
|62,82
|İskenderun Demir Çelik
|9,51
|0,00
|21,69
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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