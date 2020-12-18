Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

18.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:33
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,335,19401,61
Acıpayam Selüloz16,26-0,49157,50
Adel Kalemcilik26,760,1570,45
Adese Alışveriş Ticaret2,740,7491,84
Afyon Çimento4,502,0497,52
Ak Enerji2,270,44108,26
Akbank6,471,09-20,22
Akçansa15,712,5562,05
Akdeniz Yatırım Hold.5,86-2,17177,73
Akfen GMYO4,880,4120,49
Akın Tekstil27,801,16101,60
Akiş GMYO3,873,2023,55
Akmerkez GMYO64,601,17188,33
Aksa12,05-1,0772,06
Aksa Enerji7,221,5590,00
Aksigorta8,94-0,1165,01
Aksu Enerji13,681,03-8,00
Alarko Carrıer281,109,98370,65
Alarko GMYO21,243,9144,51
Alarko Holding7,000,0019,15
Albaraka Türk1,99-1,9730,07
Alcatel Lucent Teletaş27,460,66128,07
Alkim Kağıt13,480,67148,72
Alkim Kimya14,261,06129,93
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,252,27448,78
Altınyunus Çeşme47,700,51377,48
Anadolu Efes23,581,4610,82
Anadolu Grubu Holding24,40-0,0838,72
Anadolu Hayat Emek.8,080,0032,78
Anadolu Isuzu16,66-0,3036,89
Anadolu Sigorta7,22-1,1073,83
Anel Elektrik3,160,3279,25
Arçelik29,48-1,0141,46
ARD Bilişim Teknolojileri43,701,63

Arena Bilgisayar33,540,12360,40
Armada Bilgisayar50,60-0,30208,72
Arsan Tekstil7,19-0,55100,84
Artı Yatırım Holding5,35-1,83560,49
Aselsan17,920,6772,60
Ata GMYO4,840,836,84
Atakule GMYO2,502,0430,21
Atlantis Yatırım Holding5,193,59419,00
Atlas Yat. Ort.1,851,0994,69
AvivaSA Emeklilik Hayat15,570,5816,15
Avrasya GMYO4,11-1,20172,19
Avrasya Petrol ve Tur.3,330,0082,97
Avrupa Yatırım Holding5,79-0,17275,97
Ayen Enerji5,450,3757,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,203,70411,42
Aygaz14,44-0,9618,89
Bagfaş19,640,9816,77
Bak Ambalaj20,36-0,10179,49
Balatacılar Balatacılık7,45-2,61500,81
Bantaş Ambalaj4,660,43116,32
Banvit44,48-1,33139,53
Baştaş Başkent Çimento12,000,00363,32
Batı Çimento4,610,8839,27
Batısöke Çimento2,420,4184,73
Bayrak Taban Sanayi10,731,32

Bera Holding17,08-2,57343,64
Berkosan Yalıtım7,07-0,56158,03
Beşiktaş Futbol Yat.4,100,0067,35
Beyaz Filo9,700,00209,92
Bilici Yatırım6,330,16120,83
Bim Mağazalar70,80-0,4953,22
Birko Mensucat1,126,67261,29
Birlik Mensucat3,01-2,59164,04
Bizim Mağazaları15,410,2039,17
Borusan Mannesmann23,009,94100,87
Borusan Yat. Paz.448,007,00647,74
Bosch Fren Sistemleri1.270,201,33341,38
Bossa13,93-0,1472,83
Brisa19,550,62108,44
Burçelik21,680,37273,15
Burçelik Vana60,201,95519,98
Bursa Çimento8,870,34121,56
Carrefoursa91,70-4,63246,73
Casa Emtia Petrol149,00-2,611486,79
Ceo Event Medya6,701,0682,95
Coca Cola İçecek62,851,0566,01
Cosmos Yat. Holding8,132,91298,53
Credıtwest Faktorıng5,66-0,3596,53
Çelebi118,209,9518,97
Çelik Halat18,232,99180,46
Çemaş Döküm2,23-0,4577,90
Çemtaş14,930,2783,66
Çimbeton184,302,67346,68
Çimentaş32,580,62117,20
Çimsa17,090,7788,22
Çuhadaroğlu Metal7,670,39140,44
Dagi Giyim8,430,24237,20
Dagi Yatırım Holding11,950,84428,76
Dardanel26,50-0,75599,21
Datagate Bilgisayar14,91-1,0090,91
Demısaş Döküm6,34-0,4782,18
Denge Holding5,30-5,36286,86
Deniz GMYO3,330,3058,26
Derimod9,961,0139,50
Derlüks Deri8,68-0,69114,54
Desa Deri9,492,26109,03
Despec Bilgisayar11,910,42180,90
Deva Holding24,300,66172,19
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,130,45

Diriteks Diriliş Tekstil3,900,00400,00
Ditaş Doğan34,186,75259,22
DO-CO515,001,90-8,69
Doğan Burda23,40-1,43285,50
Doğan Holding3,141,9574,88
Doğtaş Kelebek Mobilya2,630,0059,39
Doğusan3,670,8276,44
Doğuş GMYO8,95-0,6797,57
Doğuş Otomotiv26,820,07181,72
Döktaş Dökümcülük31,00-1,34-2,04
Duran Doğan Basım10,17-1,2652,95
Dyo Boya11,570,09136,12
Eczacıbaşı İlaç7,041,0092,84
Eczacıbaşı Yatırım22,102,70129,43
Edip Gayrimenkul3,030,00117,99
Ege Endüstri1.633,900,21190,44
Ege Gübre131,300,61166,35
Ege Profil33,260,42177,86
Ege Seramik9,960,10170,76
Egeplast24,000,0092,00
Ekiz Kimya7,33-0,411101,64
Emek Elektrik4,430,23178,62
Eminiş Ambalaj25,00-1,341544,74
Emlak Konut GMYO2,192,3451,28
Enerjisa Enerji10,830,3760,78
Enka İnşaat7,350,0031,67
Erbosan37,100,9248,52
Ereğli Demir Çelik14,07-1,8859,73
Ersu Gıda5,041,00143,48
Escort Teknoloji6,520,00369,06
Esenboğa Elektrik17,75-0,28

Etiler Gıda4,242,66263,14
Euro Kapital Yat. Ort.3,800,80136,94
Euro Trend Yat. Ort.3,700,27209,93
Euro Yat. Ort.4,752,81321,94
Euro Yatırım Holding2,86-0,3590,67
Fade Gıda6,290,48

Fenerbahçe Futbol29,88-0,86106,50
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,82-1,1649,23
F-M İzmit Piston119,201,53151,67
Fonet Bilgi Teknolojileri11,250,3646,29
Ford Otosan124,700,9788,61
Formet Çelik Kapı4,461,3648,67
Frigo Pak Gıda21,524,57207,19
Galatasaray Sportif4,000,0097,04
Garanti Bankası9,790,20-12,12
Garanti Faktoring10,571,15173,13
Garanti Yat. Ort.3,351,21236,08
Gedik Y. Men. Değ.10,98-0,81249,13
Gediz Ambalaj25,74-1,00280,77
Gentaş5,471,11165,27
Gersan Elektrik6,13-0,1692,16
Global Men. Değ.5,21-1,70177,13
Global Yat. Holding4,720,00-3,08
Good-Year7,79-0,5192,35
Göltaş Çimento33,362,0287,52
Gözde Girişim7,35-0,8143,00
GSD Denizcilik4,95-0,4093,36
GSD Holding2,381,2859,73
Gübre Fabrik.47,861,92429,42
Güler Yat. Holding12,600,48520,69
Halk GMYO4,199,97259,77
Hatay Tekstil13,370,1598,55
Hedef Girişim7,910,64231,48
Hektaş14,610,7682,17
HUB Girişim18,060,7392,36
Hürriyet Gzt.2,210,4593,86
ICBC Turkey Bank6,68-1,3326,76
İdealist Danışmanlık13,591,04309,34
İdealist GMYO7,85-0,63156,54
İhlas Ev Aletleri2,000,50-36,10
İhlas Gayrimenkul1,270,0023,38
İhlas Gazetecilik4,560,000,44
İhlas Holding1,250,8137,36
İhlas Yayın Holding1,160,0039,15
İndeks Bilgisayar16,42-0,1875,06
Info Yatırım6,35-1,70231,63
İntema21,903,20136,50
Inveo Yatırım Holding35,60-1,98362,94
İpek Doğal Enerji12,57-0,6362,82
İskenderun Demir Çelik9,510,0021,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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