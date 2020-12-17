Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

17.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:33
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,879,91376,88
Acıpayam Selüloz16,48-0,06160,98
Adel Kalemcilik26,68-0,7469,94
Adese Alışveriş Ticaret2,740,7491,84
Afyon Çimento4,410,2393,57
Ak Enerji2,263,67107,34
Akbank6,390,63-21,21
Akçansa15,360,6658,44
Akdeniz Yatırım Hold.5,760,35172,99
Akfen GMYO4,880,2120,49
Akın Tekstil28,002,79103,05
Akiş GMYO3,680,8217,48
Akmerkez GMYO65,351,79191,68
Aksa11,941,3670,49
Aksa Enerji7,120,8587,37
Aksigorta8,57-0,8158,18
Aksu Enerji13,450,15-9,55
Alarko Carrıer238,402,58299,16
Alarko GMYO20,640,0040,43
Alarko Holding6,811,9515,92
Albaraka Türk2,003,0930,72
Alcatel Lucent Teletaş27,400,66127,57
Alkim Kağıt13,72-0,36153,15
Alkim Kimya14,25-0,49129,77
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,280,00456,10
Altınyunus Çeşme46,802,23368,47
Anadolu Efes22,840,717,34
Anadolu Grubu Holding24,34-0,2538,37
Anadolu Hayat Emek.8,160,1234,10
Anadolu Isuzu16,961,5639,36
Anadolu Sigorta7,10-0,2870,94
Anel Elektrik3,180,9580,39
Arçelik29,76-1,5942,80
ARD Bilişim Teknolojileri45,604,88

Arena Bilgisayar33,78-0,82363,69
Armada Bilgisayar51,000,10211,17
Arsan Tekstil7,25-0,55102,51
Artı Yatırım Holding5,600,00591,36
Aselsan17,960,4572,51
Ata GMYO4,80-0,625,96
Atakule GMYO2,430,8326,56
Atlantis Yatırım Holding4,805,26380,00
Atlas Yat. Ort.1,830,5592,59
AvivaSA Emeklilik Hayat15,500,0015,62
Avrasya GMYO4,110,00172,19
Avrasya Petrol ve Tur.3,271,5579,67
Avrupa Yatırım Holding5,75-0,52273,38
Ayen Enerji5,511,6658,79
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,80-1,91393,15
Aygaz14,783,0721,69
Bagfaş19,670,7216,94
Bak Ambalaj20,44-0,29180,59
Balatacılar Balatacılık7,800,00529,03
Bantaş Ambalaj4,690,64117,71
Banvit44,360,36138,88
Baştaş Başkent Çimento12,000,00363,32
Batı Çimento4,54-0,4437,16
Batısöke Çimento2,400,8483,21
Bayrak Taban Sanayi10,81-0,09

Bera Holding18,275,00374,55
Berkosan Yalıtım7,18-0,83162,04
Beşiktaş Futbol Yat.4,141,4768,98
Beyaz Filo9,821,24213,76
Bilici Yatırım6,400,63123,27
Bim Mağazalar70,901,1453,43
Birko Mensucat1,040,00235,48
Birlik Mensucat3,12-4,88173,68
Bizim Mağazaları15,270,2037,90
Borusan Mannesmann20,181,6176,24
Borusan Yat. Paz.379,90-0,24534,08
Bosch Fren Sistemleri1.261,60-0,90338,39
Bossa13,871,3972,08
Brisa19,78-0,30110,90
Burçelik21,660,37272,81
Burçelik Vana60,00-0,17517,92
Bursa Çimento8,910,45122,56
Carrefoursa97,75-2,25269,60
Casa Emtia Petrol150,00-0,661497,44
Ceo Event Medya6,680,9182,40
Coca Cola İçecek62,65-1,4265,48
Cosmos Yat. Holding8,275,35305,39
Credıtwest Faktorıng5,692,8997,57
Çelebi101,704,042,37
Çelik Halat17,86-0,78174,77
Çemaş Döküm2,260,0080,29
Çemtaş14,980,8884,28
Çimbeton174,500,81322,93
Çimentaş32,660,49117,73
Çimsa16,771,0284,69
Çuhadaroğlu Metal7,77-1,27143,57
Dagi Giyim8,370,00234,80
Dagi Yatırım Holding11,90-0,42426,55
Dardanel26,801,13607,12
Datagate Bilgisayar15,291,2695,77
Demısaş Döküm6,29-0,1680,75
Denge Holding5,06-6,30269,34
Deniz GMYO3,361,2059,68
Derimod9,630,4234,87
Derlüks Deri8,820,11118,00
Desa Deri9,160,00101,76
Despec Bilgisayar12,082,03184,91
Deva Holding24,381,08173,08
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,06-0,45

Diriteks Diriliş Tekstil3,71-8,62375,64
Ditaş Doğan32,52-0,61241,77
DO-CO498,500,91-11,61
Doğan Burda23,68-1,33290,12
Doğan Holding3,11-1,2773,21
Doğtaş Kelebek Mobilya2,600,7857,58
Doğusan3,64-1,8975,00
Doğuş GMYO8,62-0,5890,29
Doğuş Otomotiv26,800,00181,51
Döktaş Dökümcülük31,64-2,77-0,02
Duran Doğan Basım10,30-0,9654,90
Dyo Boya11,520,00135,10
Eczacıbaşı İlaç7,020,5792,30
Eczacıbaşı Yatırım21,840,18126,74
Edip Gayrimenkul3,020,67117,27
Ege Endüstri1.657,000,18194,54
Ege Gübre132,201,61168,18
Ege Profil31,88-1,24166,33
Ege Seramik9,980,30171,31
Egeplast24,50-0,6596,00
Ekiz Kimya7,500,001129,51
Emek Elektrik4,450,45179,87
Eminiş Ambalaj25,702,801590,79
Emlak Konut GMYO2,070,4942,99
Enerjisa Enerji10,860,0061,22
Enka İnşaat7,220,5629,35
Erbosan37,101,3148,52
Ereğli Demir Çelik14,460,8464,16
Ersu Gıda5,031,21143,00
Escort Teknoloji6,59-0,90374,10
Esenboğa Elektrik17,620,57

Etiler Gıda4,040,00246,01
Euro Kapital Yat. Ort.3,79-1,30136,32
Euro Trend Yat. Ort.3,760,80214,96
Euro Yat. Ort.4,710,21318,39
Euro Yatırım Holding2,891,0592,67
Fade Gıda6,410,63

Fenerbahçe Futbol30,76-0,77112,58
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,030,1453,83
F-M İzmit Piston116,80-0,51146,61
Fonet Bilgi Teknolojileri11,310,5347,07
Ford Otosan124,100,5787,70
Formet Çelik Kapı4,301,1843,33
Frigo Pak Gıda21,061,35200,62
Galatasaray Sportif4,020,5098,03
Garanti Bankası9,790,72-12,12
Garanti Faktoring10,571,54173,13
Garanti Yat. Ort.3,220,31223,03
Gedik Y. Men. Değ.11,07-0,98251,99
Gediz Ambalaj26,06-0,31285,50
Gentaş5,411,69162,36
Gersan Elektrik6,150,6592,79
Global Men. Değ.5,361,13185,11
Global Yat. Holding4,721,51-3,08
Good-Year7,762,6591,60
Göltaş Çimento33,141,9786,28
Gözde Girişim7,141,1338,91
GSD Denizcilik5,00-0,2095,31
GSD Holding2,410,4261,74
Gübre Fabrik.47,740,51428,10
Güler Yat. Holding13,282,47554,19
Halk GMYO3,665,48214,26
Hatay Tekstil13,440,6799,58
Hedef Girişim7,90-0,50231,06
Hektaş14,611,1182,17
HUB Girişim17,91-0,0690,76
Hürriyet Gzt.2,210,9193,86
ICBC Turkey Bank6,490,4623,15
İdealist Danışmanlık12,90-1,90288,55
İdealist GMYO8,248,42169,28
İhlas Ev Aletleri2,02-0,98-35,46
İhlas Gayrimenkul1,270,7923,38
İhlas Gazetecilik4,550,660,22
İhlas Holding1,23-0,8135,16
İhlas Yayın Holding1,160,0039,15
İndeks Bilgisayar16,491,8575,80
Info Yatırım6,47-0,61237,90
İntema21,92-4,70136,72
Inveo Yatırım Holding36,444,53373,86
İpek Doğal Enerji12,714,6164,64
İskenderun Demir Çelik9,610,1022,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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