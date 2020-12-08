Borsada günün ilk yarısı (1)
08.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:39
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,00
|2,86
|383,87
|Acıpayam Selüloz
|16,77
|0,24
|165,57
|Adel Kalemcilik
|25,34
|5,94
|61,40
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,12
|0,00
|118,44
|Afyon Çimento
|4,49
|1,13
|97,08
|Ak Enerji
|2,32
|-2,93
|112,84
|Akbank
|6,06
|0,33
|-25,28
|Akçansa
|14,92
|1,15
|53,90
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,05
|0,33
|186,73
|Akfen GMYO
|4,14
|-0,24
|2,22
|Akın Tekstil
|31,34
|6,24
|127,27
|Akiş GMYO
|3,75
|-2,09
|19,71
|Akmerkez GMYO
|60,35
|0,84
|169,36
|Aksa
|10,92
|0,92
|55,93
|Aksa Enerji
|7,28
|1,25
|91,58
|Aksigorta
|8,12
|-0,37
|49,87
|Aksu Enerji
|12,88
|0,00
|-13,38
|Alarko Carrıer
|233,00
|-1,35
|290,12
|Alarko GMYO
|19,96
|-0,10
|35,80
|Alarko Holding
|7,05
|2,17
|20,00
|Albaraka Türk
|1,69
|1,81
|10,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,08
|0,65
|133,22
|Alkim Kağıt
|13,07
|0,15
|141,15
|Alkim Kimya
|14,02
|0,36
|126,06
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,50
|1,21
|509,76
|Altınyunus Çeşme
|51,50
|-2,00
|415,52
|Anadolu Efes
|22,38
|1,08
|5,18
|Anadolu Grubu Holding
|22,66
|0,71
|28,82
|Anadolu Hayat Emek.
|7,97
|0,89
|30,98
|Anadolu Isuzu
|16,24
|2,20
|33,44
|Anadolu Sigorta
|7,00
|0,57
|68,53
|Anel Elektrik
|3,29
|-0,30
|86,63
|Arçelik
|27,86
|-0,43
|33,69
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,56
|0,52
|Arena Bilgisayar
|32,92
|-0,24
|351,89
|Armada Bilgisayar
|50,85
|-0,10
|210,25
|Arsan Tekstil
|7,07
|1,43
|97,49
|Artı Yatırım Holding
|6,10
|1,67
|653,09
|Aselsan
|17,70
|0,40
|70,01
|Ata GMYO
|5,54
|-1,07
|22,30
|Atakule GMYO
|2,51
|-0,40
|30,73
|Atlantis Yatırım Holding
|4,39
|4,52
|339,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,05
|-2,38
|115,74
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,59
|-0,45
|16,30
|Avrasya GMYO
|4,30
|2,14
|184,77
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,31
|0,00
|81,87
|Avrupa Yatırım Holding
|5,29
|0,38
|243,51
|Ayen Enerji
|5,64
|0,00
|62,54
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,56
|4,05
|427,85
|Aygaz
|13,05
|1,08
|7,44
|Bagfaş
|19,81
|0,30
|17,78
|Bak Ambalaj
|19,61
|-0,15
|169,20
|Balatacılar Balatacılık
|8,00
|2,56
|545,16
|Bantaş Ambalaj
|5,49
|-1,61
|117,86
|Banvit
|38,70
|-4,16
|108,40
|Baştaş Başkent Çimento
|11,00
|-0,63
|324,71
|Batı Çimento
|4,84
|2,76
|46,22
|Batısöke Çimento
|2,80
|9,37
|113,74
|Bayrak Taban Sanayi
|9,81
|-0,20
|Bera Holding
|16,15
|4,73
|319,48
|Berkosan Yalıtım
|6,71
|0,15
|144,89
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,93
|-0,51
|60,41
|Beyaz Filo
|10,82
|-1,64
|245,71
|Bilici Yatırım
|6,41
|4,40
|123,62
|Bim Mağazalar
|70,40
|0,07
|52,35
|Birko Mensucat
|1,15
|-0,86
|270,97
|Birlik Mensucat
|2,60
|-0,38
|128,07
|Bizim Mağazaları
|15,98
|0,50
|44,31
|Borusan Mannesmann
|16,64
|-2,00
|45,33
|Borusan Yat. Paz.
|261,80
|0,54
|336,96
|Bosch Fren Sistemleri
|1.333,00
|1,48
|363,20
|Bossa
|12,97
|0,78
|60,92
|Brisa
|18,90
|0,48
|101,51
|Burçelik
|22,08
|0,55
|280,03
|Burçelik Vana
|61,00
|0,83
|528,22
|Bursa Çimento
|9,10
|0,55
|127,31
|Carrefoursa
|108,80
|-0,82
|311,38
|Casa Emtia Petrol
|104,60
|0,00
|1013,95
|Ceo Event Medya
|6,89
|-1,57
|88,14
|Coca Cola İçecek
|61,05
|0,83
|61,25
|Cosmos Yat. Holding
|8,47
|10,00
|315,20
|Credıtwest Faktorıng
|5,53
|0,36
|92,01
|Çelebi
|96,85
|1,20
|-2,52
|Çelik Halat
|18,84
|-2,03
|189,85
|Çemaş Döküm
|2,34
|1,30
|86,68
|Çemtaş
|14,77
|0,54
|81,70
|Çimbeton
|179,50
|0,39
|335,05
|Çimentaş
|34,90
|-1,30
|132,67
|Çimsa
|15,93
|1,53
|75,44
|Çuhadaroğlu Metal
|7,00
|-1,41
|119,44
|Dagi Giyim
|8,51
|0,00
|240,40
|Dagi Yatırım Holding
|13,00
|-0,38
|475,22
|Dardanel
|25,02
|0,89
|560,16
|Datagate Bilgisayar
|15,78
|0,51
|102,05
|Demısaş Döküm
|6,21
|0,00
|78,45
|Denge Holding
|5,89
|3,33
|329,93
|Deniz GMYO
|3,31
|1,53
|57,31
|Derimod
|10,01
|-0,60
|40,20
|Derlüks Deri
|9,46
|2,05
|133,82
|Desa Deri
|8,57
|-0,23
|88,77
|Despec Bilgisayar
|11,58
|1,22
|173,11
|Deva Holding
|23,90
|0,76
|167,70
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,53
|0,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,60
|4,07
|489,74
|Ditaş Doğan
|31,74
|-0,13
|233,57
|DO-CO
|497,10
|-0,98
|-11,86
|Doğan Burda
|23,04
|2,40
|279,57
|Doğan Holding
|2,87
|-2,05
|59,84
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|0,00
|59,39
|Doğusan
|3,69
|-1,07
|77,40
|Doğuş GMYO
|9,15
|0,33
|101,99
|Doğuş Otomotiv
|28,06
|-0,85
|194,75
|Döktaş Dökümcülük
|31,16
|-0,64
|-1,53
|Duran Doğan Basım
|10,54
|0,76
|58,51
|Dyo Boya
|11,82
|-2,23
|141,22
|Eczacıbaşı İlaç
|7,13
|0,14
|95,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,26
|0,60
|110,33
|Edip Gayrimenkul
|3,02
|0,00
|117,27
|Ege Endüstri
|1.720,00
|1,65
|205,74
|Ege Gübre
|130,40
|0,23
|164,53
|Ege Profil
|30,44
|0,46
|154,30
|Ege Seramik
|10,10
|-1,94
|174,57
|Egeplast
|19,00
|-1,50
|52,00
|Ekiz Kimya
|7,75
|0,00
|1170,49
|Emek Elektrik
|3,94
|4,23
|147,80
|Eminiş Ambalaj
|24,60
|2,50
|1518,42
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|0,99
|41,61
|Enerjisa Enerji
|11,22
|0,99
|66,57
|Enka İnşaat
|7,17
|0,28
|28,45
|Erbosan
|34,56
|0,88
|38,35
|Ereğli Demir Çelik
|12,97
|6,05
|47,24
|Ersu Gıda
|5,12
|0,39
|147,34
|Escort Teknoloji
|6,42
|0,16
|361,87
|Esenboğa Elektrik
|19,18
|1,48
|Etiler Gıda
|4,10
|-0,49
|251,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,12
|-1,90
|156,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,95
|-0,75
|230,87
|Euro Yat. Ort.
|5,30
|2,71
|370,80
|Euro Yatırım Holding
|2,87
|0,00
|91,33
|Fade Gıda
|6,35
|0,47
|Fenerbahçe Futbol
|33,18
|-0,12
|129,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,26
|0,41
|58,86
|F-M İzmit Piston
|125,90
|0,24
|165,82
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,24
|0,18
|46,16
|Ford Otosan
|123,90
|-2,44
|87,40
|Formet Çelik Kapı
|4,55
|3,88
|51,67
|Frigo Pak Gıda
|22,98
|7,28
|228,03
|Galatasaray Sportif
|3,97
|-0,25
|95,57
|Garanti Bankası
|8,96
|0,56
|-19,57
|Garanti Faktoring
|10,84
|-2,43
|180,10
|Garanti Yat. Ort.
|2,95
|0,68
|195,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,08
|3,55
|252,31
|Gediz Ambalaj
|21,10
|0,09
|212,13
|Gentaş
|5,29
|2,52
|156,55
|Gersan Elektrik
|6,12
|0,00
|91,85
|Global Men. Değ.
|5,60
|-1,75
|197,87
|Global Yat. Holding
|4,67
|0,00
|-4,11
|Good-Year
|7,45
|0,00
|83,95
|Göltaş Çimento
|32,36
|1,00
|81,90
|Gözde Girişim
|6,96
|-0,29
|35,41
|GSD Denizcilik
|4,99
|0,40
|94,92
|GSD Holding
|2,31
|0,87
|55,03
|Gübre Fabrik.
|48,76
|-2,13
|439,38
|Güler Yat. Holding
|13,79
|0,58
|579,31
|Halk GMYO
|3,20
|-0,31
|174,77
|Hatay Tekstil
|13,22
|-1,12
|96,32
|Hedef Girişim
|6,65
|-1,48
|178,68
|Hektaş
|13,00
|0,70
|62,09
|HUB Girişim
|19,08
|0,16
|103,22
|Hürriyet Gzt.
|2,27
|1,79
|99,12
|ICBC Turkey Bank
|6,47
|-0,46
|22,77
|İdealist Danışmanlık
|11,83
|-4,06
|256,33
|İdealist GMYO
|6,50
|-2,55
|112,42
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|0,54
|-40,58
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|-0,77
|25,33
|İhlas Gazetecilik
|4,91
|-0,81
|8,15
|İhlas Holding
|1,29
|0,78
|41,76
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|0,00
|45,15
|İndeks Bilgisayar
|16,28
|0,62
|73,57
|Info Yatırım
|5,65
|-1,74
|195,07
|İntema
|21,00
|-0,19
|126,78
|Inveo Yatırım Holding
|32,98
|-2,37
|328,87
|İpek Doğal Enerji
|12,12
|0,66
|56,99
|İskenderun Demir Çelik
|9,28
|5,10
|18,74
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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