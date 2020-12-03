Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

03.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:25
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,00-2,39383,87
Acıpayam Selüloz16,90-1,11167,63
Adel Kalemcilik21,22-0,0935,16
Adese Alışveriş Ticaret3,120,32118,44
Afyon Çimento4,480,4596,64
Ak Enerji2,19-0,45100,92
Akbank6,16-1,44-24,04
Akçansa15,58-0,4560,71
Akdeniz Yatırım Hold.6,291,29198,10
Akfen GMYO4,230,484,44
Akın Tekstil25,50-0,8684,92
Akiş GMYO3,641,9616,20
Akmerkez GMYO66,209,97195,47
Aksa10,780,3753,93
Aksa Enerji7,23-0,9690,26
Aksigorta7,902,2045,81
Aksu Enerji14,542,32-2,22
Alarko Carrıer243,90-2,83308,37
Alarko GMYO20,28-0,2037,98
Alarko Holding6,821,0416,09
Albaraka Türk1,710,5911,76
Alcatel Lucent Teletaş28,76-0,21138,87
Alkim Kağıt13,291,14145,21
Alkim Kimya14,412,78132,35
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,640,00543,90
Altınyunus Çeşme47,700,46377,48
Anadolu Efes22,422,565,37
Anadolu Grubu Holding21,30-0,9321,09
Anadolu Hayat Emek.7,990,2531,30
Anadolu Isuzu16,210,5633,20
Anadolu Sigorta6,99-0,2968,29
Anel Elektrik3,250,0084,36
Arçelik28,120,2934,93
ARD Bilişim Teknolojileri34,58-0,29

Arena Bilgisayar33,380,00358,20
Armada Bilgisayar49,98-0,64204,94
Arsan Tekstil7,00-0,4395,53
Artı Yatırım Holding7,330,27804,94
Aselsan17,78-0,2870,78
Ata GMYO5,332,1117,66
Atakule GMYO2,480,0029,17
Atlantis Yatırım Holding4,400,00340,00
Atlas Yat. Ort.1,974,79103,81
AvivaSA Emeklilik Hayat15,102,3712,64
Avrasya GMYO3,81-0,78152,32
Avrasya Petrol ve Tur.3,130,6471,98
Avrupa Yatırım Holding5,120,00232,47
Ayen Enerji5,490,0058,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,508,35516,44
Aygaz12,870,555,96
Bagfaş20,060,1019,26
Bak Ambalaj19,43-0,87166,73
Balatacılar Balatacılık8,00-2,44545,16
Bantaş Ambalaj5,872,98132,94
Banvit31,96-0,4472,11
Baştaş Başkent Çimento13,156,91407,72
Batı Çimento4,340,4631,12
Batısöke Çimento2,430,8385,50
Bayrak Taban Sanayi9,49-0,94

Bera Holding13,520,90251,17
Berkosan Yalıtım6,281,45129,20
Beşiktaş Futbol Yat.3,992,8462,86
Beyaz Filo9,840,92214,39
Bilici Yatırım6,090,00112,46
Bim Mağazalar70,000,4351,49
Birko Mensucat1,220,00293,55
Birlik Mensucat2,600,78128,07
Bizim Mağazaları16,502,4849,01
Borusan Mannesmann16,330,3742,62
Borusan Yat. Paz.223,10-3,59272,37
Bosch Fren Sistemleri1.350,00-2,88369,11
Bossa13,272,2364,64
Brisa18,78-0,11100,24
Burçelik22,020,27279,00
Burçelik Vana59,55-0,92513,29
Bursa Çimento9,06-0,66126,31
Carrefoursa110,20-1,52316,68
Casa Emtia Petrol79,000,00741,32
Ceo Event Medya6,860,4487,32
Coca Cola İçecek60,25-0,8259,14
Cosmos Yat. Holding8,205,81301,96
Credıtwest Faktorıng5,35-0,5685,76
Çelebi98,851,28-0,50
Çelik Halat19,79-5,49204,46
Çemaş Döküm2,594,44106,62
Çemtaş14,78-0,2081,82
Çimbeton184,60-3,35347,41
Çimentaş33,42-0,24122,80
Çimsa16,002,2476,21
Çuhadaroğlu Metal6,59-0,90106,58
Dagi Giyim8,54-0,81241,60
Dagi Yatırım Holding13,600,29501,77
Dardanel26,24-0,91592,35
Datagate Bilgisayar15,27-0,2095,52
Demısaş Döküm6,601,0789,66
Denge Holding5,78-2,03321,90
Deniz GMYO3,280,0055,88
Derimod9,830,2037,68
Derlüks Deri9,47-1,35134,07
Desa Deri8,341,8383,70
Despec Bilgisayar11,70-0,17175,94
Deva Holding23,92-0,42167,93
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,17-0,78

Diriteks Diriliş Tekstil4,15-1,89432,05
Ditaş Doğan32,620,18242,82
DO-CO503,70-0,06-10,69
Doğan Burda24,004,35295,39
Doğan Holding2,651,1547,59
Doğtaş Kelebek Mobilya2,670,7561,82
Doğusan3,55-0,2870,67
Doğuş GMYO9,24-1,91103,97
Doğuş Otomotiv27,78-0,79191,81
Döktaş Dökümcülük33,080,614,53
Duran Doğan Basım11,21-2,1168,59
Dyo Boya11,132,30127,14
Eczacıbaşı İlaç7,08-0,1493,94
Eczacıbaşı Yatırım20,18-0,30109,50
Edip Gayrimenkul3,031,68117,99
Ege Endüstri1.736,70-0,91208,71
Ege Gübre134,00-0,74171,83
Ege Profil26,08-0,23117,88
Ege Seramik9,180,44149,56
Egeplast18,402,2247,20
Ekiz Kimya8,000,131211,48
Emek Elektrik3,59-1,64125,79
Eminiş Ambalaj24,96-0,161542,11
Emlak Konut GMYO2,180,4650,59
Enerjisa Enerji10,80-0,9260,33
Enka İnşaat7,300,8330,78
Erbosan31,26-0,7625,14
Ereğli Demir Çelik11,600,0031,69
Ersu Gıda5,20-0,38151,21
Escort Teknoloji6,40-2,14360,43
Esenboğa Elektrik18,512,55

Etiler Gıda4,500,00285,40
Euro Kapital Yat. Ort.4,676,62191,19
Euro Trend Yat. Ort.4,39-2,01267,73
Euro Yat. Ort.5,35-6,63375,24
Euro Yatırım Holding2,95-1,0196,67
Fade Gıda6,330,80

Fenerbahçe Futbol34,540,99138,70
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,42-1,4662,36
F-M İzmit Piston127,80-1,84169,83
Fonet Bilgi Teknolojileri11,550,0050,20
Ford Otosan115,90-1,3675,30
Formet Çelik Kapı4,810,0060,33
Frigo Pak Gıda23,40-4,49234,03
Galatasaray Sportif4,201,94106,90
Garanti Bankası9,16-0,65-17,77
Garanti Faktoring10,710,28176,74
Garanti Yat. Ort.2,960,34196,95
Gedik Y. Men. Değ.10,145,08222,42
Gediz Ambalaj20,56-0,58204,14
Gentaş5,00-0,60142,48
Gersan Elektrik6,130,1692,16
Global Men. Değ.5,04-2,33168,09
Global Yat. Holding4,670,43-4,11
Good-Year7,64-0,1388,64
Göltaş Çimento33,105,3586,06
Gözde Girişim7,120,8538,52
GSD Denizcilik4,980,0094,53
GSD Holding2,321,3155,70
Gübre Fabrik.48,14-3,33432,52
Güler Yat. Holding14,543,12616,26
Halk GMYO3,238,03177,34
Hatay Tekstil13,141,0895,13
Hedef Girişim6,10-0,49155,63
Hektaş13,151,1563,97
HUB Girişim18,646,3398,54
Hürriyet Gzt.2,270,8999,12
ICBC Turkey Bank6,600,1525,24
İdealist Danışmanlık10,29-0,19209,94
İdealist GMYO6,20-1,12102,61
İhlas Ev Aletleri1,880,53-39,94
İhlas Gayrimenkul1,340,7530,18
İhlas Gazetecilik4,480,45-1,32
İhlas Holding1,212,5432,97
İhlas Yayın Holding1,200,8443,95
İndeks Bilgisayar16,570,6176,66
Info Yatırım5,193,80171,05
İntema19,890,05114,79
Inveo Yatırım Holding34,9810,00354,88
İpek Doğal Enerji12,010,4255,57
İskenderun Demir Çelik8,47-0,828,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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