Borsada günün ilk yarısı (1)
03.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:25
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,00
|-2,39
|383,87
|Acıpayam Selüloz
|16,90
|-1,11
|167,63
|Adel Kalemcilik
|21,22
|-0,09
|35,16
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,12
|0,32
|118,44
|Afyon Çimento
|4,48
|0,45
|96,64
|Ak Enerji
|2,19
|-0,45
|100,92
|Akbank
|6,16
|-1,44
|-24,04
|Akçansa
|15,58
|-0,45
|60,71
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,29
|1,29
|198,10
|Akfen GMYO
|4,23
|0,48
|4,44
|Akın Tekstil
|25,50
|-0,86
|84,92
|Akiş GMYO
|3,64
|1,96
|16,20
|Akmerkez GMYO
|66,20
|9,97
|195,47
|Aksa
|10,78
|0,37
|53,93
|Aksa Enerji
|7,23
|-0,96
|90,26
|Aksigorta
|7,90
|2,20
|45,81
|Aksu Enerji
|14,54
|2,32
|-2,22
|Alarko Carrıer
|243,90
|-2,83
|308,37
|Alarko GMYO
|20,28
|-0,20
|37,98
|Alarko Holding
|6,82
|1,04
|16,09
|Albaraka Türk
|1,71
|0,59
|11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,76
|-0,21
|138,87
|Alkim Kağıt
|13,29
|1,14
|145,21
|Alkim Kimya
|14,41
|2,78
|132,35
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,64
|0,00
|543,90
|Altınyunus Çeşme
|47,70
|0,46
|377,48
|Anadolu Efes
|22,42
|2,56
|5,37
|Anadolu Grubu Holding
|21,30
|-0,93
|21,09
|Anadolu Hayat Emek.
|7,99
|0,25
|31,30
|Anadolu Isuzu
|16,21
|0,56
|33,20
|Anadolu Sigorta
|6,99
|-0,29
|68,29
|Anel Elektrik
|3,25
|0,00
|84,36
|Arçelik
|28,12
|0,29
|34,93
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,58
|-0,29
|Arena Bilgisayar
|33,38
|0,00
|358,20
|Armada Bilgisayar
|49,98
|-0,64
|204,94
|Arsan Tekstil
|7,00
|-0,43
|95,53
|Artı Yatırım Holding
|7,33
|0,27
|804,94
|Aselsan
|17,78
|-0,28
|70,78
|Ata GMYO
|5,33
|2,11
|17,66
|Atakule GMYO
|2,48
|0,00
|29,17
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|0,00
|340,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,97
|4,79
|103,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,10
|2,37
|12,64
|Avrasya GMYO
|3,81
|-0,78
|152,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,13
|0,64
|71,98
|Avrupa Yatırım Holding
|5,12
|0,00
|232,47
|Ayen Enerji
|5,49
|0,00
|58,21
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,50
|8,35
|516,44
|Aygaz
|12,87
|0,55
|5,96
|Bagfaş
|20,06
|0,10
|19,26
|Bak Ambalaj
|19,43
|-0,87
|166,73
|Balatacılar Balatacılık
|8,00
|-2,44
|545,16
|Bantaş Ambalaj
|5,87
|2,98
|132,94
|Banvit
|31,96
|-0,44
|72,11
|Baştaş Başkent Çimento
|13,15
|6,91
|407,72
|Batı Çimento
|4,34
|0,46
|31,12
|Batısöke Çimento
|2,43
|0,83
|85,50
|Bayrak Taban Sanayi
|9,49
|-0,94
|Bera Holding
|13,52
|0,90
|251,17
|Berkosan Yalıtım
|6,28
|1,45
|129,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,99
|2,84
|62,86
|Beyaz Filo
|9,84
|0,92
|214,39
|Bilici Yatırım
|6,09
|0,00
|112,46
|Bim Mağazalar
|70,00
|0,43
|51,49
|Birko Mensucat
|1,22
|0,00
|293,55
|Birlik Mensucat
|2,60
|0,78
|128,07
|Bizim Mağazaları
|16,50
|2,48
|49,01
|Borusan Mannesmann
|16,33
|0,37
|42,62
|Borusan Yat. Paz.
|223,10
|-3,59
|272,37
|Bosch Fren Sistemleri
|1.350,00
|-2,88
|369,11
|Bossa
|13,27
|2,23
|64,64
|Brisa
|18,78
|-0,11
|100,24
|Burçelik
|22,02
|0,27
|279,00
|Burçelik Vana
|59,55
|-0,92
|513,29
|Bursa Çimento
|9,06
|-0,66
|126,31
|Carrefoursa
|110,20
|-1,52
|316,68
|Casa Emtia Petrol
|79,00
|0,00
|741,32
|Ceo Event Medya
|6,86
|0,44
|87,32
|Coca Cola İçecek
|60,25
|-0,82
|59,14
|Cosmos Yat. Holding
|8,20
|5,81
|301,96
|Credıtwest Faktorıng
|5,35
|-0,56
|85,76
|Çelebi
|98,85
|1,28
|-0,50
|Çelik Halat
|19,79
|-5,49
|204,46
|Çemaş Döküm
|2,59
|4,44
|106,62
|Çemtaş
|14,78
|-0,20
|81,82
|Çimbeton
|184,60
|-3,35
|347,41
|Çimentaş
|33,42
|-0,24
|122,80
|Çimsa
|16,00
|2,24
|76,21
|Çuhadaroğlu Metal
|6,59
|-0,90
|106,58
|Dagi Giyim
|8,54
|-0,81
|241,60
|Dagi Yatırım Holding
|13,60
|0,29
|501,77
|Dardanel
|26,24
|-0,91
|592,35
|Datagate Bilgisayar
|15,27
|-0,20
|95,52
|Demısaş Döküm
|6,60
|1,07
|89,66
|Denge Holding
|5,78
|-2,03
|321,90
|Deniz GMYO
|3,28
|0,00
|55,88
|Derimod
|9,83
|0,20
|37,68
|Derlüks Deri
|9,47
|-1,35
|134,07
|Desa Deri
|8,34
|1,83
|83,70
|Despec Bilgisayar
|11,70
|-0,17
|175,94
|Deva Holding
|23,92
|-0,42
|167,93
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,17
|-0,78
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,15
|-1,89
|432,05
|Ditaş Doğan
|32,62
|0,18
|242,82
|DO-CO
|503,70
|-0,06
|-10,69
|Doğan Burda
|24,00
|4,35
|295,39
|Doğan Holding
|2,65
|1,15
|47,59
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,67
|0,75
|61,82
|Doğusan
|3,55
|-0,28
|70,67
|Doğuş GMYO
|9,24
|-1,91
|103,97
|Doğuş Otomotiv
|27,78
|-0,79
|191,81
|Döktaş Dökümcülük
|33,08
|0,61
|4,53
|Duran Doğan Basım
|11,21
|-2,11
|68,59
|Dyo Boya
|11,13
|2,30
|127,14
|Eczacıbaşı İlaç
|7,08
|-0,14
|93,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,18
|-0,30
|109,50
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|1,68
|117,99
|Ege Endüstri
|1.736,70
|-0,91
|208,71
|Ege Gübre
|134,00
|-0,74
|171,83
|Ege Profil
|26,08
|-0,23
|117,88
|Ege Seramik
|9,18
|0,44
|149,56
|Egeplast
|18,40
|2,22
|47,20
|Ekiz Kimya
|8,00
|0,13
|1211,48
|Emek Elektrik
|3,59
|-1,64
|125,79
|Eminiş Ambalaj
|24,96
|-0,16
|1542,11
|Emlak Konut GMYO
|2,18
|0,46
|50,59
|Enerjisa Enerji
|10,80
|-0,92
|60,33
|Enka İnşaat
|7,30
|0,83
|30,78
|Erbosan
|31,26
|-0,76
|25,14
|Ereğli Demir Çelik
|11,60
|0,00
|31,69
|Ersu Gıda
|5,20
|-0,38
|151,21
|Escort Teknoloji
|6,40
|-2,14
|360,43
|Esenboğa Elektrik
|18,51
|2,55
|Etiler Gıda
|4,50
|0,00
|285,40
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,67
|6,62
|191,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,39
|-2,01
|267,73
|Euro Yat. Ort.
|5,35
|-6,63
|375,24
|Euro Yatırım Holding
|2,95
|-1,01
|96,67
|Fade Gıda
|6,33
|0,80
|Fenerbahçe Futbol
|34,54
|0,99
|138,70
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,42
|-1,46
|62,36
|F-M İzmit Piston
|127,80
|-1,84
|169,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,55
|0,00
|50,20
|Ford Otosan
|115,90
|-1,36
|75,30
|Formet Çelik Kapı
|4,81
|0,00
|60,33
|Frigo Pak Gıda
|23,40
|-4,49
|234,03
|Galatasaray Sportif
|4,20
|1,94
|106,90
|Garanti Bankası
|9,16
|-0,65
|-17,77
|Garanti Faktoring
|10,71
|0,28
|176,74
|Garanti Yat. Ort.
|2,96
|0,34
|196,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,14
|5,08
|222,42
|Gediz Ambalaj
|20,56
|-0,58
|204,14
|Gentaş
|5,00
|-0,60
|142,48
|Gersan Elektrik
|6,13
|0,16
|92,16
|Global Men. Değ.
|5,04
|-2,33
|168,09
|Global Yat. Holding
|4,67
|0,43
|-4,11
|Good-Year
|7,64
|-0,13
|88,64
|Göltaş Çimento
|33,10
|5,35
|86,06
|Gözde Girişim
|7,12
|0,85
|38,52
|GSD Denizcilik
|4,98
|0,00
|94,53
|GSD Holding
|2,32
|1,31
|55,70
|Gübre Fabrik.
|48,14
|-3,33
|432,52
|Güler Yat. Holding
|14,54
|3,12
|616,26
|Halk GMYO
|3,23
|8,03
|177,34
|Hatay Tekstil
|13,14
|1,08
|95,13
|Hedef Girişim
|6,10
|-0,49
|155,63
|Hektaş
|13,15
|1,15
|63,97
|HUB Girişim
|18,64
|6,33
|98,54
|Hürriyet Gzt.
|2,27
|0,89
|99,12
|ICBC Turkey Bank
|6,60
|0,15
|25,24
|İdealist Danışmanlık
|10,29
|-0,19
|209,94
|İdealist GMYO
|6,20
|-1,12
|102,61
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|0,53
|-39,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,34
|0,75
|30,18
|İhlas Gazetecilik
|4,48
|0,45
|-1,32
|İhlas Holding
|1,21
|2,54
|32,97
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|0,84
|43,95
|İndeks Bilgisayar
|16,57
|0,61
|76,66
|Info Yatırım
|5,19
|3,80
|171,05
|İntema
|19,89
|0,05
|114,79
|Inveo Yatırım Holding
|34,98
|10,00
|354,88
|İpek Doğal Enerji
|12,01
|0,42
|55,57
|İskenderun Demir Çelik
|8,47
|-0,82
|8,38
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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