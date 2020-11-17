Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,75 -2,11 424,19 Acıpayam Selüloz 16,60 -1,37 162,88 Adel Kalemcilik 21,48 0,56 36,82 Adese Alışveriş Ticaret 3,35 -5,10 134,55 Afyon Çimento 4,36 -3,11 91,37 Ak Enerji 2,22 -2,20 103,67 Akbank 6,06 -3,96 -25,28 Akçansa 13,46 0,30 38,84 Akdeniz Yatırım Hold. 6,39 -2,74 202,84 Akfen GMYO 4,16 0,24 2,72 Akın Tekstil 19,76 0,30 43,29 Akiş GMYO 3,67 -3,17 17,16 Akmerkez GMYO 54,10 -4,75 141,47 Aksa 9,71 -2,02 38,65 Aksa Enerji 7,09 -2,07 86,58 Aksigorta 7,63 -0,78 40,83 Aksu Enerji 12,10 -1,79 -18,63 Alarko Carrıer 183,00 -0,76 206,40 Alarko GMYO 16,84 -1,64 14,57 Alarko Holding 6,47 -2,27 10,13 Albaraka Türk 1,73 -1,70 13,07 Alcatel Lucent Teletaş 28,60 -3,70 137,54 Alkim Kağıt 13,00 -1,66 139,86 Alkim Kimya 14,03 -0,50 126,22 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,60 0,39 534,15 Altınyunus Çeşme 48,64 -2,72 386,89 Anadolu Efes 21,82 -0,82 2,55 Anadolu Grubu Holding 22,02 -0,99 25,18 Anadolu Hayat Emek. 8,20 -0,85 34,76 Anadolu Isuzu 16,91 -3,65 38,95 Anadolu Sigorta 6,92 -0,57 66,61 Anel Elektrik 3,22 -1,83 82,65 Arçelik 27,96 -1,27 34,17 ARD Bilişim Teknolojileri 35,02 -2,45 Arena Bilgisayar 36,96 -2,22 407,34 Armada Bilgisayar 49,58 -1,33 202,50 Arsan Tekstil 6,90 0,58 92,74 Artı Yatırım Holding 6,64 7,97 719,75 Aselsan 17,84 -1,82 71,36 Ata GMYO 3,96 -1,00 -12,58 Atakule GMYO 2,38 -2,46 23,96 Atlantis Yatırım Holding 4,52 0,44 352,00 Atlas Yat. Ort. 1,68 -3,45 73,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,06 -1,68 4,88 Avrasya GMYO 3,07 -3,46 103,31 Avrasya Petrol ve Tur. 2,92 -1,68 60,44 Avrupa Yatırım Holding 5,99 0,34 288,96 Ayen Enerji 5,50 -3,34 58,50 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,36 -1,33 373,06 Aygaz 11,91 -1,98 -1,94 Bagfaş 16,77 -2,56 -0,30 Bak Ambalaj 17,78 -3,11 144,08 Balatacılar Balatacılık 7,00 0,00 464,52 Bantaş Ambalaj 5,16 -3,73 104,76 Banvit 24,72 0,24 33,12 Baştaş Başkent Çimento 8,60 0,00 232,05 Batı Çimento 4,30 0,47 29,91 Batısöke Çimento 2,73 4,60 108,40 Bayrak Taban Sanayi 8,09 -2,06 Bera Holding 10,12 -1,56 162,86 Berkosan Yalıtım 6,19 -2,06 125,91 Beşiktaş Futbol Yat. 3,05 -2,24 24,49 Beyaz Filo 9,98 -4,95 218,87 Bilici Yatırım 6,18 -3,13 115,60 Bim Mağazalar 70,85 3,05 53,32 Birko Mensucat 1,31 0,00 322,58 Birlik Mensucat 2,43 -2,80 113,16 Bizim Mağazaları 16,26 6,07 46,84 Bomonti Elektrik 22,84 9,91 1684,38 Borusan Mannesmann 14,74 -1,73 28,73 Borusan Yat. Paz. 198,20 -4,71 230,81 Bosch Fren Sistemleri 1.042,60 -4,61 262,29 Bossa 12,69 -2,16 57,44 Brisa 17,78 -3,11 89,57 Burçelik 22,36 -1,50 284,85 Burçelik Vana 68,20 -3,94 602,37 Bursa Çimento 8,18 -3,31 104,33 Carrefoursa 24,36 -4,84 417,20 Casa Emtia Petrol 49,50 0,00 427,16 Ceo Event Medya 6,73 -2,89 83,77 Coca Cola İçecek 57,75 -2,37 52,54 Cosmos Yat. Holding 7,00 0,00 243,14 Credıtwest Faktorıng 5,30 -3,64 84,03 Çelebi 80,95 -3,00 -18,52 Çelik Halat 16,31 -2,92 150,92 Çemaş Döküm 2,41 -5,49 92,26 Çemtaş 14,17 -3,14 74,31 Çimbeton 137,20 -1,58 232,53 Çimentaş 32,50 -3,27 116,67 Çimsa 14,94 -0,60 64,54 Çuhadaroğlu Metal 6,38 -4,06 100,00 Dagi Giyim 9,26 5,23 270,40 Dagi Yatırım Holding 17,36 0,35 668,14 Dardanel 27,66 0,00 629,82 Datagate Bilgisayar 15,05 -2,46 92,70 Demısaş Döküm 5,86 -2,50 68,39 Denge Holding 6,00 0,00 337,96 Deniz GMYO 3,39 -2,31 61,11 Derimod 9,74 -1,72 36,41 Derlüks Deri 9,78 -0,61 141,73 Desa Deri 7,07 -4,97 55,73 Despec Bilgisayar 11,67 -0,93 175,24 Deva Holding 24,96 5,14 179,58 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,73 -2,90 Diriteks Diriliş Tekstil 3,30 3,45 323,08 Ditaş Doğan 28,52 -2,93 199,73 DO-CO 369,40 -3,12 -34,50 Doğan Burda 22,50 0,00 270,68 Doğan Holding 2,62 -0,76 45,92 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,61 -2,97 58,18 Doğusan 3,47 -2,53 66,83 Doğuş GMYO 9,09 -5,02 100,66 Doğuş Otomotiv 32,80 2,76 244,54 Döktaş Dökümcülük 33,38 -2,68 5,48 Duran Doğan Basım 21,50 -1,83 53,13 Dyo Boya 11,09 -1,68 126,33 Eczacıbaşı İlaç 7,16 2,58 96,13 Eczacıbaşı Yatırım 19,26 1,48 99,95 Edip Gayrimenkul 2,99 -3,55 115,11 Ege Endüstri 1.289,80 -4,46 129,27 Ege Gübre 124,00 -1,43 151,54 Ege Profil 20,60 -3,10 72,10 Ege Seramik 8,65 -2,37 135,15 Egeplast 18,90 0,48 51,20 Ekiz Kimya 8,08 0,37 1224,59 Emek Elektrik 3,41 -2,01 114,47 Eminiş Ambalaj 25,00 -4,58 1544,74 Emlak Konut GMYO 1,90 0,53 31,24 Enerjisa Enerji 9,68 -1,22 43,71 Enka İnşaat 7,27 -0,82 30,24 Erbosan 26,40 -3,30 5,68 Ereğli Demir Çelik 10,93 0,37 24,09 Ersu Gıda 5,42 3,83 161,84 Escort Teknoloji 5,80 -2,68 317,27 Esenboğa Elektrik 18,09 -2,95 Etiler Gıda 5,20 2,16 345,36 Euro Kapital Yat. Ort. 3,69 1,93 130,08 Euro Trend Yat. Ort. 4,60 0,44 285,32 Euro Yat. Ort. 6,30 -9,87 459,63 Euro Yatırım Holding 2,94 -2,97 96,00 Fade Gıda 6,19 5,99 Fenerbahçe Futbol 32,88 -2,78 127,23 Flap Kongre Toplantı Hiz. 8,59 -8,13 87,96 F-M İzmit Piston 117,50 -3,29 148,09 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,32 0,53 47,20 Ford Otosan 117,50 -3,61 77,72 Formet Çelik Kapı 4,75 -4,43 58,33 Frigo Pak Gıda 23,34 0,95 233,17 Galatasaray Sportif 3,80 -3,55 87,19 Garanti Bankası 8,67 -3,13 -22,17 Garanti Faktoring 10,55 -1,40 172,61 Garanti Yat. Ort. 3,00 -0,66 200,96 Gedik Y. Men. Değ. 9,39 -1,47 198,57 Gediz Ambalaj 19,83 -4,11 193,34 Gentaş 4,63 -6,46 124,54 Gersan Elektrik 6,69 -5,37 109,72 Global Men. Değ. 4,85 -0,82 157,98 Global Yat. Holding 4,61 -3,56 -5,34 Good-Year 7,23 -2,82 78,52 Göltaş Çimento 22,86 -0,95 28,50 Gözde Girişim 6,37 -1,55 23,93 GSD Denizcilik 5,00 -1,57 95,31 GSD Holding 2,26 -3,00 51,68 Gübre Fabrik. 37,86 -2,02 318,81 Güler Yat. Holding 14,11 6,89 595,07 Halk GMYO 2,54 -1,55 118,10 Hatay Tekstil 12,84 -2,28 90,67 Hedef Girişim 6,00 -2,28 151,44 Hektaş 12,71 -1,70 58,48 HUB Girişim 16,59 -1,66 76,70 Hürriyet Gzt. 2,14 -2,73 87,72 ICBC Turkey Bank 6,64 -1,92 26,00 İdealist Danışmanlık 11,00 1,29 231,33 İdealist GMYO 6,26 -1,11 104,58 İhlas Ev Aletleri 1,84 -2,13 -41,21 İhlas Gayrimenkul 1,24 -2,36 20,47 İhlas Gazetecilik 4,53 -1,74 -0,22 İhlas Holding 1,13 -1,74 24,18 İhlas Yayın Holding 1,14 -2,56 36,75 İndeks Bilgisayar 16,16 -0,19 72,29 Info Yatırım 11,45 -1,46 135,47 İntema 19,87 -3,07 114,58 Inveo Yatırım Holding 29,10 -2,35 278,41 İpek Doğal Enerji 11,64 -1,10 50,78 İskenderun Demir Çelik 7,94 -0,75 1,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Borsa ilk yarıda yatay Son dakika haberi! Borsa ilk yarıda yükseldi Borsa ilk yarıda yükseldi