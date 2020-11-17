Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

17.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:38
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,75-2,11424,19
Acıpayam Selüloz16,60-1,37162,88
Adel Kalemcilik21,480,5636,82
Adese Alışveriş Ticaret3,35-5,10134,55
Afyon Çimento4,36-3,1191,37
Ak Enerji2,22-2,20103,67
Akbank6,06-3,96-25,28
Akçansa13,460,3038,84
Akdeniz Yatırım Hold.6,39-2,74202,84
Akfen GMYO4,160,242,72
Akın Tekstil19,760,3043,29
Akiş GMYO3,67-3,1717,16
Akmerkez GMYO54,10-4,75141,47
Aksa9,71-2,0238,65
Aksa Enerji7,09-2,0786,58
Aksigorta7,63-0,7840,83
Aksu Enerji12,10-1,79-18,63
Alarko Carrıer183,00-0,76206,40
Alarko GMYO16,84-1,6414,57
Alarko Holding6,47-2,2710,13
Albaraka Türk1,73-1,7013,07
Alcatel Lucent Teletaş28,60-3,70137,54
Alkim Kağıt13,00-1,66139,86
Alkim Kimya14,03-0,50126,22
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,600,39534,15
Altınyunus Çeşme48,64-2,72386,89
Anadolu Efes21,82-0,822,55
Anadolu Grubu Holding22,02-0,9925,18
Anadolu Hayat Emek.8,20-0,8534,76
Anadolu Isuzu16,91-3,6538,95
Anadolu Sigorta6,92-0,5766,61
Anel Elektrik3,22-1,8382,65
Arçelik27,96-1,2734,17
ARD Bilişim Teknolojileri35,02-2,45

Arena Bilgisayar36,96-2,22407,34
Armada Bilgisayar49,58-1,33202,50
Arsan Tekstil6,900,5892,74
Artı Yatırım Holding6,647,97719,75
Aselsan17,84-1,8271,36
Ata GMYO3,96-1,00-12,58
Atakule GMYO2,38-2,4623,96
Atlantis Yatırım Holding4,520,44352,00
Atlas Yat. Ort.1,68-3,4573,81
AvivaSA Emeklilik Hayat14,06-1,684,88
Avrasya GMYO3,07-3,46103,31
Avrasya Petrol ve Tur.2,92-1,6860,44
Avrupa Yatırım Holding5,990,34288,96
Ayen Enerji5,50-3,3458,50
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,36-1,33373,06
Aygaz11,91-1,98-1,94
Bagfaş16,77-2,56-0,30
Bak Ambalaj17,78-3,11144,08
Balatacılar Balatacılık7,000,00464,52
Bantaş Ambalaj5,16-3,73104,76
Banvit24,720,2433,12
Baştaş Başkent Çimento8,600,00232,05
Batı Çimento4,300,4729,91
Batısöke Çimento2,734,60108,40
Bayrak Taban Sanayi8,09-2,06

Bera Holding10,12-1,56162,86
Berkosan Yalıtım6,19-2,06125,91
Beşiktaş Futbol Yat.3,05-2,2424,49
Beyaz Filo9,98-4,95218,87
Bilici Yatırım6,18-3,13115,60
Bim Mağazalar70,853,0553,32
Birko Mensucat1,310,00322,58
Birlik Mensucat2,43-2,80113,16
Bizim Mağazaları16,266,0746,84
Bomonti Elektrik22,849,911684,38
Borusan Mannesmann14,74-1,7328,73
Borusan Yat. Paz.198,20-4,71230,81
Bosch Fren Sistemleri1.042,60-4,61262,29
Bossa12,69-2,1657,44
Brisa17,78-3,1189,57
Burçelik22,36-1,50284,85
Burçelik Vana68,20-3,94602,37
Bursa Çimento8,18-3,31104,33
Carrefoursa24,36-4,84417,20
Casa Emtia Petrol49,500,00427,16
Ceo Event Medya6,73-2,8983,77
Coca Cola İçecek57,75-2,3752,54
Cosmos Yat. Holding7,000,00243,14
Credıtwest Faktorıng5,30-3,6484,03
Çelebi80,95-3,00-18,52
Çelik Halat16,31-2,92150,92
Çemaş Döküm2,41-5,4992,26
Çemtaş14,17-3,1474,31
Çimbeton137,20-1,58232,53
Çimentaş32,50-3,27116,67
Çimsa14,94-0,6064,54
Çuhadaroğlu Metal6,38-4,06100,00
Dagi Giyim9,265,23270,40
Dagi Yatırım Holding17,360,35668,14
Dardanel27,660,00629,82
Datagate Bilgisayar15,05-2,4692,70
Demısaş Döküm5,86-2,5068,39
Denge Holding6,000,00337,96
Deniz GMYO3,39-2,3161,11
Derimod9,74-1,7236,41
Derlüks Deri9,78-0,61141,73
Desa Deri7,07-4,9755,73
Despec Bilgisayar11,67-0,93175,24
Deva Holding24,965,14179,58
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,73-2,90

Diriteks Diriliş Tekstil3,303,45323,08
Ditaş Doğan28,52-2,93199,73
DO-CO369,40-3,12-34,50
Doğan Burda22,500,00270,68
Doğan Holding2,62-0,7645,92
Doğtaş Kelebek Mobilya2,61-2,9758,18
Doğusan3,47-2,5366,83
Doğuş GMYO9,09-5,02100,66
Doğuş Otomotiv32,802,76244,54
Döktaş Dökümcülük33,38-2,685,48
Duran Doğan Basım21,50-1,8353,13
Dyo Boya11,09-1,68126,33
Eczacıbaşı İlaç7,162,5896,13
Eczacıbaşı Yatırım19,261,4899,95
Edip Gayrimenkul2,99-3,55115,11
Ege Endüstri1.289,80-4,46129,27
Ege Gübre124,00-1,43151,54
Ege Profil20,60-3,1072,10
Ege Seramik8,65-2,37135,15
Egeplast18,900,4851,20
Ekiz Kimya8,080,371224,59
Emek Elektrik3,41-2,01114,47
Eminiş Ambalaj25,00-4,581544,74
Emlak Konut GMYO1,900,5331,24
Enerjisa Enerji9,68-1,2243,71
Enka İnşaat7,27-0,8230,24
Erbosan26,40-3,305,68
Ereğli Demir Çelik10,930,3724,09
Ersu Gıda5,423,83161,84
Escort Teknoloji5,80-2,68317,27
Esenboğa Elektrik18,09-2,95

Etiler Gıda5,202,16345,36
Euro Kapital Yat. Ort.3,691,93130,08
Euro Trend Yat. Ort.4,600,44285,32
Euro Yat. Ort.6,30-9,87459,63
Euro Yatırım Holding2,94-2,9796,00
Fade Gıda6,195,99

Fenerbahçe Futbol32,88-2,78127,23
Flap Kongre Toplantı Hiz.8,59-8,1387,96
F-M İzmit Piston117,50-3,29148,09
Fonet Bilgi Teknolojileri11,320,5347,20
Ford Otosan117,50-3,6177,72
Formet Çelik Kapı4,75-4,4358,33
Frigo Pak Gıda23,340,95233,17
Galatasaray Sportif3,80-3,5587,19
Garanti Bankası8,67-3,13-22,17
Garanti Faktoring10,55-1,40172,61
Garanti Yat. Ort.3,00-0,66200,96
Gedik Y. Men. Değ.9,39-1,47198,57
Gediz Ambalaj19,83-4,11193,34
Gentaş4,63-6,46124,54
Gersan Elektrik6,69-5,37109,72
Global Men. Değ.4,85-0,82157,98
Global Yat. Holding4,61-3,56-5,34
Good-Year7,23-2,8278,52
Göltaş Çimento22,86-0,9528,50
Gözde Girişim6,37-1,5523,93
GSD Denizcilik5,00-1,5795,31
GSD Holding2,26-3,0051,68
Gübre Fabrik.37,86-2,02318,81
Güler Yat. Holding14,116,89595,07
Halk GMYO2,54-1,55118,10
Hatay Tekstil12,84-2,2890,67
Hedef Girişim6,00-2,28151,44
Hektaş12,71-1,7058,48
HUB Girişim16,59-1,6676,70
Hürriyet Gzt.2,14-2,7387,72
ICBC Turkey Bank6,64-1,9226,00
İdealist Danışmanlık11,001,29231,33
İdealist GMYO6,26-1,11104,58
İhlas Ev Aletleri1,84-2,13-41,21
İhlas Gayrimenkul1,24-2,3620,47
İhlas Gazetecilik4,53-1,74-0,22
İhlas Holding1,13-1,7424,18
İhlas Yayın Holding1,14-2,5636,75
İndeks Bilgisayar16,16-0,1972,29
Info Yatırım11,45-1,46135,47
İntema19,87-3,07114,58
Inveo Yatırım Holding29,10-2,35278,41
İpek Doğal Enerji11,64-1,1050,78
İskenderun Demir Çelik7,94-0,751,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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