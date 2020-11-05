Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 11,85 0,59 537,10 Acıpayam Selüloz 15,48 6,54 145,14 Adel Kalemcilik 19,00 0,74 21,02 Adese Alışveriş Ticaret 2,64 -0,75 84,84 Afyon Çimento 4,27 1,18 87,42 Ak Enerji 2,33 2,64 113,76 Akbank 5,01 0,20 -38,22 Akçansa 13,12 1,31 35,34 Akdeniz Yatırım Hold. 6,63 -0,75 214,22 Akfen GMYO 4,00 2,56 -1,23 Akın Tekstil 19,59 7,11 42,06 Akiş GMYO 4,06 -0,25 29,61 Akmerkez GMYO 64,00 -2,22 185,65 Aksa 8,76 4,16 25,08 Aksa Enerji 6,83 0,74 79,74 Aksigorta 7,44 2,34 37,32 Aksu Enerji 12,18 0,33 -18,09 Alarko Carrıer 132,20 -0,08 121,35 Alarko GMYO 17,17 0,76 16,82 Alarko Holding 6,20 0,49 5,54 Albaraka Portföy Start-Up GSYF 1.161,00 -0,77 Albaraka Türk 1,69 3,05 10,46 Alcatel Lucent Teletaş 33,86 4,64 181,23 Alkim Kağıt 13,45 0,75 148,17 Alkim Kimya 14,53 2,25 134,28 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,55 0,00 521,95 Altınyunus Çeşme 45,76 0,62 358,06 Anadolu Efes 21,14 1,44 -0,65 Anadolu Grubu Holding 18,94 2,38 7,67 Anadolu Hayat Emek. 8,45 -0,35 38,86 Anadolu Isuzu 16,27 1,56 33,69 Anadolu Sigorta 6,75 1,35 62,51 Anel Elektrik 3,45 1,77 95,70 Arçelik 27,46 2,69 31,77 ARD Bilişim Teknolojileri 34,84 0,69 Arena Bilgisayar 37,60 1,24 416,13 Armada Bilgisayar 50,85 -0,29 210,25 Arsan Tekstil 5,72 0,88 59,78 Artı Yatırım Holding 5,59 -9,98 590,12 Aselsan 17,42 0,23 67,32 Ata GMYO 3,86 1,58 -14,79 Atakule GMYO 2,36 0,43 22,92 Atlantis Yatırım Holding 5,80 -3,81 480,00 Atlas Yat. Ort. 1,76 2,92 82,09 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,36 0,38 -0,34 Avrasya GMYO 3,18 2,58 110,60 Avrasya Petrol ve Tur. 2,85 -1,72 56,59 Avrasya Stratejik GMYF 1.452,00 0,03 12,92 Avrupa Yatırım Holding 5,53 9,94 259,09 Ayen Enerji 5,63 1,99 62,25 Ayes Çelik Hasır ve Çit 9,98 0,00 355,71 Aygaz 11,45 0,79 -5,73 Bagfaş 17,23 1,12 2,44 Bak Ambalaj 17,03 0,35 133,78 Balatacılar Balatacılık 9,17 9,95 639,52 Bantaş Ambalaj 5,13 0,98 103,57 Banvit 25,02 0,40 34,73 Baştaş Başkent Çimento 8,98 8,19 246,72 Batı Çimento 3,99 1,53 20,54 Batısöke Çimento 2,30 3,60 75,57 Bayrak Taban Sanayi 8,00 2,17 Bera Holding 9,84 0,41 155,58 Berkosan Yalıtım 6,16 -0,81 124,82 Beşiktaş Futbol Yat. 2,91 0,34 18,78 Beyaz Filo 11,00 1,29 251,46 Bilici Yatırım 6,60 10,00 130,25 Bim Mağazalar 68,85 -0,22 49,00 Birko Mensucat 1,30 -9,72 319,35 Birlik Mensucat 2,61 0,77 128,95 Bizim Mağazaları 14,94 1,22 34,92 Bomonti Elektrik 11,70 -4,88 814,06 Borusan Mannesmann 14,89 4,34 30,04 Borusan Yat. Paz. 177,00 3,87 195,43 Bosch Fren Sistemleri 879,00 -1,24 205,44 Bossa 13,49 -0,15 67,37 Brisa 15,80 -0,06 68,46 Burçelik 24,54 3,63 322,38 Burçelik Vana 75,00 5,93 672,40 Bursa Çimento 6,82 3,33 70,36 Carrefoursa 23,00 0,35 388,32 Casa Emtia Petrol 38,50 1,32 310,01 Ceo Event Medya 6,90 -1,15 88,41 Coca Cola İçecek 49,78 0,24 31,49 Cosmos Yat. Holding 6,99 9,39 242,65 Credıtwest Faktorıng 4,92 1,44 70,83 Çelebi 71,15 -0,35 -28,38 Çelik Halat 15,08 -0,13 132,00 Çemaş Döküm 2,10 1,45 67,53 Çemtaş 13,83 -0,14 70,13 Çimbeton 137,50 3,62 233,25 Çimentaş 31,06 0,84 107,07 Çimsa 13,49 0,37 48,57 Çuhadaroğlu Metal 6,63 0,61 107,84 Dagi Giyim 8,29 -5,04 231,60 Dagi Yatırım Holding 13,50 -10,00 497,35 Dardanel 26,40 0,00 596,57 Datagate Bilgisayar 16,28 2,78 108,45 Demısaş Döküm 6,25 3,65 79,60 Denge Holding 5,15 3,00 275,91 Deniz GMYO 3,34 1,21 58,73 Derimod 10,03 -0,10 40,48 Derlüks Deri 8,73 -0,46 115,78 Desa Deri 6,96 -2,25 53,30 Despec Bilgisayar 12,45 1,38 193,63 Deva Holding 23,86 -0,25 167,26 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,30 -1,34 Diriteks Diriliş Tekstil 3,32 9,93 325,64 Ditaş Doğan 29,84 7,26 213,61 DO-CO 310,50 1,07 -44,95 Doğan Burda 23,00 0,00 278,91 Doğan Holding 2,52 2,02 40,35 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,68 1,90 62,42 Doğusan 3,52 1,15 69,23 Doğuş GMYO 8,80 1,15 94,26 Doğuş Otomotiv 20,18 3,17 111,97 Döktaş Dökümcülük 32,60 -1,51 3,02 Duran Doğan Basım 21,80 0,46 55,27 Dyo Boya 11,16 -1,67 127,76 Eczacıbaşı İlaç 7,04 -0,28 92,84 Eczacıbaşı Yatırım 18,82 0,59 95,38 Edip Gayrimenkul 3,05 0,66 119,42 Ege Endüstri 1.140,00 -6,79 102,64 Ege Gübre 122,70 0,16 148,91 Ege Profil 21,68 1,98 81,12 Ege Seramik 8,14 3,04 121,29 Egeplast 18,05 0,06 44,40 Ekiz Kimya 8,21 0,74 1245,90 Emek Elektrik 3,65 3,69 129,56 Eminiş Ambalaj 15,11 -9,95 894,08 Emlak Konut GMYO 1,76 0,57 21,57 Enerjisa Enerji 9,59 0,00 42,37 Enka İnşaat 7,46 3,04 33,64 Erbosan 26,82 0,00 7,37 Ereğli Demir Çelik 10,29 -0,68 16,82 Ersu Gıda 5,10 0,59 146,38 Escort Teknoloji 6,18 0,49 344,60 Esenboğa Elektrik 18,15 -3,15 Etiler Gıda 3,95 0,00 238,30 Euro Kapital Yat. Ort. 4,81 9,82 199,92 Euro Trend Yat. Ort. 5,68 -9,98 375,78 Euro Yat. Ort. 10,44 -10,00 827,38 Euro Yatırım Holding 3,41 10,00 127,33 Fade Gıda 5,87 0,51 Fenerbahçe Futbol 34,32 0,70 137,18 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.160,30 0,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,29 5,35 59,52 F-M İzmit Piston 112,60 1,99 137,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,70 3,27 52,15 Ford Otosan 113,00 0,09 70,92 Formet Çelik Kapı 5,31 0,38 77,00 Frigo Pak Gıda 21,00 2,34 199,77 Galatasaray Sportif 3,39 1,50 67,00 Garanti Bankası 6,94 0,14 -37,70 Garanti Faktoring 10,33 -0,67 166,93 Garanti Yat. Ort. 3,04 0,66 204,98 Gedik Y. Men. Değ. 9,23 -0,32 193,49 Gediz Ambalaj 17,23 2,44 154,88 Gentaş 4,11 1,73 99,32 Gersan Elektrik 6,43 4,55 101,57 Global Men. Değ. 4,90 3,38 160,64 Global Yat. Holding 4,51 -2,38 -7,39 Good-Year 6,54 0,77 61,48 Göltaş Çimento 23,12 1,94 29,96 Gözde Girişim 6,45 1,57 25,49 GSD Denizcilik 4,74 0,21 85,16 GSD Holding 2,20 1,38 47,65 Gübre Fabrik. 36,44 3,52 303,10 Güler Yat. Holding 14,37 2,06 607,88 Halk GMYO 2,60 2,36 123,25 Hatay Tekstil 12,73 -0,55 89,04 Hedef Girişim 6,16 0,33 158,14 Hektaş 12,47 0,89 55,49 HUB Girişim 16,61 0,73 76,92 Hürriyet Gzt. 2,25 1,81 97,37 ICBC Turkey Bank 6,86 1,03 30,17 İdealist Danışmanlık 11,32 7,40 240,96 İdealist GMYO 6,32 0,80 106,54 İhlas Ev Aletleri 1,82 0,55 -41,85 İhlas Gayrimenkul 1,24 0,00 20,47 İhlas Gazetecilik 4,51 0,22 -0,66 İhlas Holding 1,13 0,89 24,18 İhlas Yayın Holding 1,25 0,81 49,94 İndeks Bilgisayar 17,34 3,40 84,87 Info Yatırım 11,22 0,18 130,74 İntema 21,70 4,53 134,34 Inveo Yatırım Holding 28,18 0,28 266,45 İpek Doğal Enerji 11,34 1,52 46,89 İskenderun Demir Çelik 7,77 0,39 -0,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu Aydınlı usta, 1 aylık çalışmayla Atatürk'ün de giydiği 1 asırlık çizmenin benzerini yaptı Yerli tohumdan üretilen ilk mahsuller Başkan Oral'a