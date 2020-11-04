Borsada günün ilk yarısı (1)
04.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:27
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|11,20
|2,19
|502,15
|Acıpayam Selüloz
|14,43
|0,42
|128,52
|Adel Kalemcilik
|18,74
|2,29
|19,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,59
|0,39
|81,34
|Afyon Çimento
|4,29
|2,88
|88,30
|Ak Enerji
|2,25
|0,90
|106,42
|Akbank
|5,06
|0,40
|-37,61
|Akçansa
|13,18
|1,78
|35,96
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,48
|2,53
|207,11
|Akfen GMYO
|3,83
|1,86
|-5,43
|Akın Tekstil
|18,15
|0,00
|31,62
|Akiş GMYO
|4,09
|0,25
|30,57
|Akmerkez GMYO
|62,00
|3,33
|176,73
|Aksa
|8,34
|1,34
|19,09
|Aksa Enerji
|6,68
|1,67
|75,79
|Aksigorta
|7,32
|2,09
|35,11
|Aksu Enerji
|12,08
|0,42
|-18,76
|Alarko Carrıer
|131,10
|0,85
|119,50
|Alarko GMYO
|17,35
|2,42
|18,04
|Alarko Holding
|6,20
|0,49
|5,54
|Albaraka Türk
|1,65
|0,61
|7,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,04
|-2,33
|157,81
|Alkim Kağıt
|13,34
|0,30
|146,14
|Alkim Kimya
|14,23
|1,79
|129,44
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,41
|0,00
|487,80
|Altınyunus Çeşme
|44,98
|-1,01
|350,25
|Anadolu Efes
|20,84
|0,10
|-2,06
|Anadolu Grubu Holding
|18,53
|0,98
|5,34
|Anadolu Hayat Emek.
|8,41
|0,12
|38,21
|Anadolu Isuzu
|15,43
|0,85
|26,79
|Anadolu Sigorta
|6,62
|-0,45
|59,38
|Anel Elektrik
|3,42
|1,18
|94,00
|Arçelik
|26,64
|1,14
|27,83
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,36
|0,72
|Arena Bilgisayar
|36,92
|1,93
|406,80
|Armada Bilgisayar
|51,25
|1,49
|212,69
|Arsan Tekstil
|5,52
|0,73
|54,19
|Artı Yatırım Holding
|5,33
|-9,97
|558,02
|Aselsan
|17,56
|1,39
|68,67
|Ata GMYO
|3,76
|1,08
|-17,00
|Atakule GMYO
|2,30
|2,22
|19,79
|Atlantis Yatırım Holding
|5,42
|-9,97
|442,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,73
|1,17
|78,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,43
|1,36
|0,18
|Avrasya GMYO
|2,92
|3,55
|93,38
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,73
|-0,73
|50,00
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,60
|0,00
|12,89
|Avrupa Yatırım Holding
|4,58
|0,00
|197,40
|Ayen Enerji
|5,51
|0,73
|58,79
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,00
|2,67
|356,62
|Aygaz
|11,05
|2,79
|-9,02
|Bagfaş
|16,97
|1,43
|0,89
|Bak Ambalaj
|16,82
|0,12
|130,90
|Balatacılar Balatacılık
|8,34
|9,88
|572,58
|Bantaş Ambalaj
|5,08
|2,42
|101,59
|Banvit
|24,56
|-1,76
|32,26
|Baştaş Başkent Çimento
|8,40
|8,39
|224,32
|Batı Çimento
|3,98
|3,11
|20,24
|Batısöke Çimento
|2,23
|4,21
|70,23
|Bayrak Taban Sanayi
|7,64
|0,13
|Bera Holding
|9,50
|0,85
|146,75
|Berkosan Yalıtım
|5,87
|0,34
|114,23
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,90
|1,05
|18,37
|Beyaz Filo
|11,18
|0,00
|257,21
|Bilici Yatırım
|5,92
|1,37
|106,53
|Bim Mağazalar
|68,90
|1,03
|49,10
|Birko Mensucat
|1,44
|-9,43
|364,52
|Birlik Mensucat
|2,60
|-2,26
|128,07
|Bizim Mağazaları
|14,81
|3,86
|33,75
|Bomonti Elektrik
|12,50
|6,20
|876,56
|Borusan Mannesmann
|14,20
|1,87
|24,02
|Borusan Yat. Paz.
|165,80
|3,30
|176,73
|Bosch Fren Sistemleri
|893,70
|1,10
|210,55
|Bossa
|13,53
|2,11
|67,87
|Brisa
|16,25
|2,85
|73,26
|Burçelik
|21,98
|2,04
|278,31
|Burçelik Vana
|61,05
|-5,20
|528,73
|Bursa Çimento
|6,78
|4,95
|69,36
|Carrefoursa
|23,60
|2,61
|401,06
|Casa Emtia Petrol
|37,00
|-1,33
|294,04
|Ceo Event Medya
|7,01
|2,79
|91,41
|Coca Cola İçecek
|47,28
|1,94
|24,88
|Cosmos Yat. Holding
|6,50
|3,34
|218,63
|Credıtwest Faktorıng
|4,77
|0,63
|65,62
|Çelebi
|70,70
|0,71
|-28,84
|Çelik Halat
|15,45
|-1,90
|137,69
|Çemaş Döküm
|1,95
|1,04
|55,56
|Çemtaş
|13,89
|3,97
|70,87
|Çimbeton
|131,60
|3,62
|218,95
|Çimentaş
|30,88
|0,13
|105,87
|Çimsa
|13,45
|6,16
|48,13
|Çuhadaroğlu Metal
|6,56
|2,02
|105,64
|Dagi Giyim
|8,66
|-7,28
|246,40
|Dagi Yatırım Holding
|15,00
|-9,96
|563,72
|Dardanel
|26,00
|2,36
|586,02
|Datagate Bilgisayar
|15,91
|5,71
|103,71
|Demısaş Döküm
|5,65
|2,91
|62,36
|Denge Holding
|4,90
|4,26
|257,66
|Deniz GMYO
|3,25
|0,00
|54,46
|Derimod
|10,08
|1,10
|41,18
|Derlüks Deri
|8,58
|0,82
|112,07
|Desa Deri
|6,84
|2,24
|50,66
|Despec Bilgisayar
|12,52
|4,95
|195,28
|Deva Holding
|22,30
|2,48
|149,78
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,13
|0,80
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,89
|5,09
|270,51
|Ditaş Doğan
|27,78
|1,02
|191,96
|DO-CO
|304,30
|0,53
|-46,05
|Doğan Burda
|23,70
|7,73
|290,44
|Doğan Holding
|2,44
|0,41
|35,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,59
|0,78
|56,97
|Doğusan
|3,49
|-0,29
|67,79
|Doğuş GMYO
|8,57
|0,00
|89,18
|Doğuş Otomotiv
|18,79
|5,62
|97,37
|Döktaş Dökümcülük
|31,80
|0,95
|0,49
|Duran Doğan Basım
|21,56
|2,28
|53,56
|Dyo Boya
|11,54
|5,68
|135,51
|Eczacıbaşı İlaç
|6,96
|1,02
|90,65
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,65
|1,52
|93,62
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|2,02
|117,99
|Ege Endüstri
|1.223,00
|9,99
|117,40
|Ege Gübre
|124,00
|1,81
|151,54
|Ege Profil
|20,60
|0,00
|72,10
|Ege Seramik
|7,40
|0,00
|101,17
|Egeplast
|17,63
|-0,56
|41,04
|Ekiz Kimya
|8,12
|0,12
|1231,15
|Emek Elektrik
|3,52
|0,00
|121,38
|Eminiş Ambalaj
|15,80
|-9,97
|939,47
|Emlak Konut GMYO
|1,75
|0,57
|20,88
|Enerjisa Enerji
|9,44
|-0,63
|40,14
|Enka İnşaat
|7,20
|0,70
|28,99
|Erbosan
|26,56
|0,99
|6,33
|Ereğli Demir Çelik
|10,26
|1,99
|16,48
|Ersu Gıda
|5,09
|2,62
|145,89
|Escort Teknoloji
|6,23
|3,49
|348,20
|Esenboğa Elektrik
|17,69
|3,81
|Etiler Gıda
|3,85
|1,32
|229,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,38
|9,77
|173,11
|Euro Trend Yat. Ort.
|6,31
|9,93
|428,56
|Euro Yat. Ort.
|11,67
|9,99
|936,64
|Euro Yatırım Holding
|3,10
|9,93
|106,67
|Fade Gıda
|5,83
|0,69
|Fenerbahçe Futbol
|34,14
|0,83
|135,94
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.160,00
|0,05
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,82
|0,89
|49,23
|F-M İzmit Piston
|111,70
|1,73
|135,84
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,26
|0,63
|46,42
|Ford Otosan
|112,40
|4,66
|70,01
|Formet Çelik Kapı
|5,06
|5,20
|68,67
|Frigo Pak Gıda
|19,00
|1,33
|171,22
|Galatasaray Sportif
|3,31
|0,91
|63,05
|Garanti Bankası
|7,02
|1,01
|-36,98
|Garanti Faktoring
|10,59
|1,63
|173,64
|Garanti Yat. Ort.
|2,90
|-6,75
|190,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,26
|0,11
|194,44
|Gediz Ambalaj
|16,69
|0,48
|146,89
|Gentaş
|4,00
|1,27
|93,99
|Gersan Elektrik
|6,12
|0,82
|91,85
|Global Men. Değ.
|4,70
|-1,26
|150,00
|Global Yat. Holding
|4,40
|-1,35
|-9,65
|Good-Year
|6,52
|-0,91
|60,99
|Göltaş Çimento
|22,74
|2,43
|27,82
|Gözde Girişim
|6,26
|2,62
|21,79
|GSD Denizcilik
|4,77
|0,63
|86,33
|GSD Holding
|2,12
|0,47
|42,28
|Gübre Fabrik.
|35,98
|5,76
|298,01
|Güler Yat. Holding
|14,23
|0,78
|600,99
|Halk GMYO
|2,37
|0,85
|103,50
|Hatay Tekstil
|12,70
|-3,13
|88,60
|Hedef Girişim
|6,02
|1,86
|152,27
|Hektaş
|12,43
|1,55
|54,99
|HUB Girişim
|16,48
|0,86
|75,53
|Hürriyet Gzt.
|2,15
|2,38
|88,60
|ICBC Turkey Bank
|6,79
|-0,44
|28,84
|İdealist Danışmanlık
|10,50
|9,49
|216,27
|İdealist GMYO
|6,24
|-0,48
|103,92
|İhlas Ev Aletleri
|1,80
|0,00
|-42,49
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|0,82
|19,50
|İhlas Gazetecilik
|4,50
|-0,44
|-0,88
|İhlas Holding
|1,12
|0,90
|23,08
|İhlas Yayın Holding
|1,22
|0,83
|46,34
|İndeks Bilgisayar
|16,97
|4,69
|80,92
|Info Yatırım
|11,09
|2,88
|128,06
|İntema
|19,09
|1,11
|106,16
|Inveo Yatırım Holding
|28,32
|3,06
|268,27
|İpek Doğal Enerji
|11,16
|0,27
|44,56
|İskenderun Demir Çelik
|7,70
|0,52
|-1,47
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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