Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 11,20 2,19 502,15 Acıpayam Selüloz 14,43 0,42 128,52 Adel Kalemcilik 18,74 2,29 19,36 Adese Alışveriş Ticaret 2,59 0,39 81,34 Afyon Çimento 4,29 2,88 88,30 Ak Enerji 2,25 0,90 106,42 Akbank 5,06 0,40 -37,61 Akçansa 13,18 1,78 35,96 Akdeniz Yatırım Hold. 6,48 2,53 207,11 Akfen GMYO 3,83 1,86 -5,43 Akın Tekstil 18,15 0,00 31,62 Akiş GMYO 4,09 0,25 30,57 Akmerkez GMYO 62,00 3,33 176,73 Aksa 8,34 1,34 19,09 Aksa Enerji 6,68 1,67 75,79 Aksigorta 7,32 2,09 35,11 Aksu Enerji 12,08 0,42 -18,76 Alarko Carrıer 131,10 0,85 119,50 Alarko GMYO 17,35 2,42 18,04 Alarko Holding 6,20 0,49 5,54 Albaraka Türk 1,65 0,61 7,84 Alcatel Lucent Teletaş 31,04 -2,33 157,81 Alkim Kağıt 13,34 0,30 146,14 Alkim Kimya 14,23 1,79 129,44 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,41 0,00 487,80 Altınyunus Çeşme 44,98 -1,01 350,25 Anadolu Efes 20,84 0,10 -2,06 Anadolu Grubu Holding 18,53 0,98 5,34 Anadolu Hayat Emek. 8,41 0,12 38,21 Anadolu Isuzu 15,43 0,85 26,79 Anadolu Sigorta 6,62 -0,45 59,38 Anel Elektrik 3,42 1,18 94,00 Arçelik 26,64 1,14 27,83 ARD Bilişim Teknolojileri 33,36 0,72 Arena Bilgisayar 36,92 1,93 406,80 Armada Bilgisayar 51,25 1,49 212,69 Arsan Tekstil 5,52 0,73 54,19 Artı Yatırım Holding 5,33 -9,97 558,02 Aselsan 17,56 1,39 68,67 Ata GMYO 3,76 1,08 -17,00 Atakule GMYO 2,30 2,22 19,79 Atlantis Yatırım Holding 5,42 -9,97 442,00 Atlas Yat. Ort. 1,73 1,17 78,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,43 1,36 0,18 Avrasya GMYO 2,92 3,55 93,38 Avrasya Petrol ve Tur. 2,73 -0,73 50,00 Avrasya Stratejik GMYF 1.451,60 0,00 12,89 Avrupa Yatırım Holding 4,58 0,00 197,40 Ayen Enerji 5,51 0,73 58,79 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,00 2,67 356,62 Aygaz 11,05 2,79 -9,02 Bagfaş 16,97 1,43 0,89 Bak Ambalaj 16,82 0,12 130,90 Balatacılar Balatacılık 8,34 9,88 572,58 Bantaş Ambalaj 5,08 2,42 101,59 Banvit 24,56 -1,76 32,26 Baştaş Başkent Çimento 8,40 8,39 224,32 Batı Çimento 3,98 3,11 20,24 Batısöke Çimento 2,23 4,21 70,23 Bayrak Taban Sanayi 7,64 0,13 Bera Holding 9,50 0,85 146,75 Berkosan Yalıtım 5,87 0,34 114,23 Beşiktaş Futbol Yat. 2,90 1,05 18,37 Beyaz Filo 11,18 0,00 257,21 Bilici Yatırım 5,92 1,37 106,53 Bim Mağazalar 68,90 1,03 49,10 Birko Mensucat 1,44 -9,43 364,52 Birlik Mensucat 2,60 -2,26 128,07 Bizim Mağazaları 14,81 3,86 33,75 Bomonti Elektrik 12,50 6,20 876,56 Borusan Mannesmann 14,20 1,87 24,02 Borusan Yat. Paz. 165,80 3,30 176,73 Bosch Fren Sistemleri 893,70 1,10 210,55 Bossa 13,53 2,11 67,87 Brisa 16,25 2,85 73,26 Burçelik 21,98 2,04 278,31 Burçelik Vana 61,05 -5,20 528,73 Bursa Çimento 6,78 4,95 69,36 Carrefoursa 23,60 2,61 401,06 Casa Emtia Petrol 37,00 -1,33 294,04 Ceo Event Medya 7,01 2,79 91,41 Coca Cola İçecek 47,28 1,94 24,88 Cosmos Yat. Holding 6,50 3,34 218,63 Credıtwest Faktorıng 4,77 0,63 65,62 Çelebi 70,70 0,71 -28,84 Çelik Halat 15,45 -1,90 137,69 Çemaş Döküm 1,95 1,04 55,56 Çemtaş 13,89 3,97 70,87 Çimbeton 131,60 3,62 218,95 Çimentaş 30,88 0,13 105,87 Çimsa 13,45 6,16 48,13 Çuhadaroğlu Metal 6,56 2,02 105,64 Dagi Giyim 8,66 -7,28 246,40 Dagi Yatırım Holding 15,00 -9,96 563,72 Dardanel 26,00 2,36 586,02 Datagate Bilgisayar 15,91 5,71 103,71 Demısaş Döküm 5,65 2,91 62,36 Denge Holding 4,90 4,26 257,66 Deniz GMYO 3,25 0,00 54,46 Derimod 10,08 1,10 41,18 Derlüks Deri 8,58 0,82 112,07 Desa Deri 6,84 2,24 50,66 Despec Bilgisayar 12,52 4,95 195,28 Deva Holding 22,30 2,48 149,78 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,13 0,80 Diriteks Diriliş Tekstil 2,89 5,09 270,51 Ditaş Doğan 27,78 1,02 191,96 DO-CO 304,30 0,53 -46,05 Doğan Burda 23,70 7,73 290,44 Doğan Holding 2,44 0,41 35,90 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,59 0,78 56,97 Doğusan 3,49 -0,29 67,79 Doğuş GMYO 8,57 0,00 89,18 Doğuş Otomotiv 18,79 5,62 97,37 Döktaş Dökümcülük 31,80 0,95 0,49 Duran Doğan Basım 21,56 2,28 53,56 Dyo Boya 11,54 5,68 135,51 Eczacıbaşı İlaç 6,96 1,02 90,65 Eczacıbaşı Yatırım 18,65 1,52 93,62 Edip Gayrimenkul 3,03 2,02 117,99 Ege Endüstri 1.223,00 9,99 117,40 Ege Gübre 124,00 1,81 151,54 Ege Profil 20,60 0,00 72,10 Ege Seramik 7,40 0,00 101,17 Egeplast 17,63 -0,56 41,04 Ekiz Kimya 8,12 0,12 1231,15 Emek Elektrik 3,52 0,00 121,38 Eminiş Ambalaj 15,80 -9,97 939,47 Emlak Konut GMYO 1,75 0,57 20,88 Enerjisa Enerji 9,44 -0,63 40,14 Enka İnşaat 7,20 0,70 28,99 Erbosan 26,56 0,99 6,33 Ereğli Demir Çelik 10,26 1,99 16,48 Ersu Gıda 5,09 2,62 145,89 Escort Teknoloji 6,23 3,49 348,20 Esenboğa Elektrik 17,69 3,81 Etiler Gıda 3,85 1,32 229,73 Euro Kapital Yat. Ort. 4,38 9,77 173,11 Euro Trend Yat. Ort. 6,31 9,93 428,56 Euro Yat. Ort. 11,67 9,99 936,64 Euro Yatırım Holding 3,10 9,93 106,67 Fade Gıda 5,83 0,69 Fenerbahçe Futbol 34,14 0,83 135,94 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.160,00 0,05 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,82 0,89 49,23 F-M İzmit Piston 111,70 1,73 135,84 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,26 0,63 46,42 Ford Otosan 112,40 4,66 70,01 Formet Çelik Kapı 5,06 5,20 68,67 Frigo Pak Gıda 19,00 1,33 171,22 Galatasaray Sportif 3,31 0,91 63,05 Garanti Bankası 7,02 1,01 -36,98 Garanti Faktoring 10,59 1,63 173,64 Garanti Yat. Ort. 2,90 -6,75 190,93 Gedik Y. Men. Değ. 9,26 0,11 194,44 Gediz Ambalaj 16,69 0,48 146,89 Gentaş 4,00 1,27 93,99 Gersan Elektrik 6,12 0,82 91,85 Global Men. Değ. 4,70 -1,26 150,00 Global Yat. Holding 4,40 -1,35 -9,65 Good-Year 6,52 -0,91 60,99 Göltaş Çimento 22,74 2,43 27,82 Gözde Girişim 6,26 2,62 21,79 GSD Denizcilik 4,77 0,63 86,33 GSD Holding 2,12 0,47 42,28 Gübre Fabrik. 35,98 5,76 298,01 Güler Yat. Holding 14,23 0,78 600,99 Halk GMYO 2,37 0,85 103,50 Hatay Tekstil 12,70 -3,13 88,60 Hedef Girişim 6,02 1,86 152,27 Hektaş 12,43 1,55 54,99 HUB Girişim 16,48 0,86 75,53 Hürriyet Gzt. 2,15 2,38 88,60 ICBC Turkey Bank 6,79 -0,44 28,84 İdealist Danışmanlık 10,50 9,49 216,27 İdealist GMYO 6,24 -0,48 103,92 İhlas Ev Aletleri 1,80 0,00 -42,49 İhlas Gayrimenkul 1,23 0,82 19,50 İhlas Gazetecilik 4,50 -0,44 -0,88 İhlas Holding 1,12 0,90 23,08 İhlas Yayın Holding 1,22 0,83 46,34 İndeks Bilgisayar 16,97 4,69 80,92 Info Yatırım 11,09 2,88 128,06 İntema 19,09 1,11 106,16 Inveo Yatırım Holding 28,32 3,06 268,27 İpek Doğal Enerji 11,16 0,27 44,56 İskenderun Demir Çelik 7,70 0,52 -1,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu Aydınlı usta, 1 aylık çalışmayla Atatürk'ün de giydiği 1 asırlık çizmenin benzerini yaptı Türkiye'nin iplik ihracatı 1,1 milyar doları aştı - BURSA