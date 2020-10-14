Borsada günün ilk yarısı (1)
14.10.2020 13:23 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:23
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,46
|-5,40
|408,60
|Acıpayam Selüloz
|17,30
|0,93
|173,97
|Adel Kalemcilik
|23,78
|-0,92
|51,46
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,54
|-1,55
|77,83
|Afyon Çimento
|4,75
|-0,84
|108,49
|Ak Enerji
|2,43
|2,10
|122,94
|Akbank
|5,16
|0,19
|-36,37
|Akçansa
|14,58
|1,82
|50,40
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,76
|-4,38
|220,38
|Akfen GMYO
|4,34
|2,84
|7,16
|Akın Tekstil
|20,90
|1,46
|51,56
|Akiş GMYO
|3,51
|-0,57
|12,05
|Akmerkez GMYO
|77,00
|-4,29
|243,68
|Aksa
|8,31
|2,09
|18,66
|Aksa Enerji
|6,83
|3,33
|79,74
|Aksigorta
|8,10
|1,00
|49,51
|Aksu Enerji
|12,49
|1,38
|-16,01
|Alarko Carrıer
|138,20
|-4,69
|131,39
|Alarko GMYO
|18,33
|0,60
|24,71
|Alarko Holding
|6,13
|1,83
|3,03
|Albaraka Türk
|1,59
|1,92
|3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,10
|0,53
|150,00
|Alkim Kağıt
|13,45
|-0,37
|148,17
|Alkim Kimya
|14,30
|-1,45
|130,57
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,00
|7,91
|631,71
|Altınyunus Çeşme
|53,80
|-1,19
|438,54
|Anadolu Efes
|22,62
|1,07
|6,31
|Anadolu Grubu Holding
|20,32
|1,40
|15,52
|Anadolu Hayat Emek.
|8,04
|1,13
|32,13
|Anadolu Isuzu
|16,19
|-0,43
|33,03
|Anadolu Sigorta
|6,97
|1,46
|67,81
|Anel Elektrik
|6,39
|0,16
|99,36
|Arçelik
|27,08
|1,42
|29,94
|ARD Bilişim Teknolojileri
|39,40
|-1,35
|Arena Bilgisayar
|38,36
|1,32
|426,56
|Armada Bilgisayar
|60,00
|3,72
|266,08
|Arsan Tekstil
|6,40
|1,27
|78,77
|Artı Yatırım Holding
|17,60
|-0,11
|2072,84
|Aselsan
|18,12
|0,50
|73,58
|Ata GMYO
|3,88
|-0,77
|-14,35
|Atakule GMYO
|2,66
|-0,37
|38,54
|Atlantis Yatırım Holding
|5,85
|9,96
|485,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|0,00
|65,53
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,48
|1,76
|8,02
|Avrasya GMYO
|3,22
|0,63
|113,25
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,36
|-5,35
|84,62
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,90
|0,01
|12,68
|Avrupa Yatırım Holding
|3,94
|1,03
|155,84
|Ayen Enerji
|6,51
|1,24
|87,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,98
|1,40
|264,38
|Aygaz
|12,78
|0,63
|5,22
|Bagfaş
|19,27
|0,89
|14,57
|Bak Ambalaj
|16,14
|-0,62
|121,56
|Balatacılar Balatacılık
|13,10
|9,99
|956,45
|Bantaş Ambalaj
|5,01
|-4,57
|98,81
|Banvit
|25,62
|-0,08
|37,96
|Baştaş Başkent Çimento
|13,00
|1,25
|401,93
|Batı Çimento
|4,28
|0,00
|29,31
|Batısöke Çimento
|2,41
|-0,82
|83,97
|Bayrak Taban Sanayi
|8,75
|0,46
|Bera Holding
|10,12
|1,61
|162,86
|Berkosan Yalıtım
|5,79
|0,87
|111,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,40
|0,29
|38,78
|Beyaz Filo
|11,60
|-6,38
|270,63
|Bilici Yatırım
|5,87
|1,03
|104,78
|Bim Mağazalar
|68,90
|0,07
|49,10
|Birko Mensucat
|1,67
|9,87
|438,71
|Birlik Mensucat
|2,67
|-0,74
|134,21
|Bizim Mağazaları
|16,27
|1,43
|46,93
|Bomonti Elektrik
|13,99
|-3,65
|992,97
|Borusan Mannesmann
|16,00
|-0,62
|39,74
|Borusan Yat. Paz.
|165,50
|-5,37
|176,23
|Bosch Fren Sistemleri
|828,70
|0,51
|187,96
|Bossa
|12,58
|-0,63
|56,08
|Brisa
|14,15
|0,43
|50,87
|Burçelik
|21,34
|0,09
|267,30
|Burçelik Vana
|54,00
|0,00
|456,13
|Bursa Çimento
|7,32
|0,97
|82,85
|Carrefoursa
|23,22
|-3,25
|392,99
|Casa Emtia Petrol
|30,00
|0,00
|219,49
|Ceo Event Medya
|7,06
|4,90
|92,78
|Coca Cola İçecek
|51,70
|4,87
|36,56
|Cosmos Yat. Holding
|12,12
|0,00
|494,12
|Credıtwest Faktorıng
|5,18
|-0,38
|79,86
|Çelebi
|80,10
|0,19
|-19,38
|Çelik Halat
|14,15
|9,95
|117,69
|Çemaş Döküm
|2,05
|2,50
|63,54
|Çemtaş
|14,20
|1,00
|74,68
|Çimbeton
|140,10
|-1,96
|239,55
|Çimentaş
|33,32
|-0,89
|122,13
|Çimsa
|14,16
|-0,84
|55,95
|Çuhadaroğlu Metal
|6,03
|-1,47
|89,03
|Dagi Giyim
|16,23
|9,88
|549,20
|Dagi Yatırım Holding
|14,64
|9,99
|547,79
|Dardanel
|28,30
|9,95
|646,70
|Datagate Bilgisayar
|15,07
|1,55
|92,96
|Demısaş Döküm
|6,62
|-1,93
|90,23
|Denge Holding
|6,21
|9,91
|353,28
|Deniz GMYO
|3,71
|0,54
|76,32
|Derimod
|10,52
|-0,66
|47,34
|Derlüks Deri
|9,96
|2,36
|146,18
|Desa Deri
|7,33
|-3,93
|61,45
|Despec Bilgisayar
|12,89
|1,34
|204,01
|Deva Holding
|19,99
|0,40
|123,91
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,45
|7,51
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,46
|0,00
|215,38
|Ditaş Doğan
|33,88
|2,98
|256,06
|DO-CO
|341,00
|0,06
|-39,54
|Doğan Burda
|24,74
|9,96
|307,58
|Doğan Holding
|2,48
|0,81
|38,12
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,78
|1,83
|68,48
|Doğusan
|4,01
|-2,20
|92,79
|Doğuş GMYO
|9,87
|0,41
|117,88
|Doğuş Otomotiv
|16,79
|2,07
|76,37
|Döktaş Dökümcülük
|32,76
|-0,67
|3,52
|Duran Doğan Basım
|23,22
|-0,68
|65,38
|Dyo Boya
|12,95
|-9,94
|164,29
|Eczacıbaşı İlaç
|6,79
|0,89
|86,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,88
|1,66
|116,77
|Edip Gayrimenkul
|3,35
|-1,47
|141,01
|Ege Endüstri
|799,00
|3,10
|42,03
|Ege Gübre
|125,90
|-0,24
|155,40
|Ege Profil
|22,16
|-4,40
|85,13
|Ege Seramik
|7,07
|0,14
|92,20
|Egeli & Co Tarım Girişim
|2,01
|0,50
|528,12
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,13
|9,23
|446,15
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,35
|8,00
|575,00
|Egeplast
|19,06
|0,00
|52,48
|Ekiz Kimya
|9,39
|0,00
|1439,34
|Emek Elektrik
|3,92
|-3,21
|146,54
|Eminiş Ambalaj
|46,36
|-9,98
|2950,00
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|0,52
|32,63
|Enerjisa Enerji
|9,34
|0,97
|38,66
|Enka İnşaat
|7,09
|0,28
|27,02
|Erbosan
|28,70
|-0,35
|14,89
|Ereğli Demir Çelik
|9,65
|0,00
|9,55
|Ersu Gıda
|5,69
|-3,23
|174,88
|Escort Teknoloji
|6,50
|-0,91
|367,63
|Esenboğa Elektrik
|12,43
|10,00
|Etiler Gıda
|3,62
|1,97
|210,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,92
|-4,58
|82,07
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,38
|4,53
|266,89
|Euro Yat. Ort.
|3,10
|9,93
|175,37
|Euro Yatırım Holding
|2,98
|-1,65
|98,67
|Fade Gıda
|6,51
|-1,36
|Fenerbahçe Futbol
|35,80
|0,85
|147,41
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,30
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,19
|-3,13
|35,45
|F-M İzmit Piston
|118,00
|-2,48
|149,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,12
|-0,98
|70,61
|Ford Otosan
|91,45
|1,61
|38,32
|Formet Çelik Kapı
|4,70
|-6,75
|56,67
|Frigo Pak Gıda
|21,20
|-0,66
|202,62
|Galatasaray Sportif
|4,06
|0,25
|100,00
|Garanti Bankası
|7,12
|0,42
|-36,09
|Garanti Faktoring
|10,83
|0,74
|179,84
|Garanti Yat. Ort.
|2,63
|1,54
|163,84
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,11
|0,11
|189,67
|Gediz Ambalaj
|18,27
|0,88
|170,27
|Gentaş
|3,39
|-1,74
|64,40
|Gersan Elektrik
|7,07
|1,43
|121,63
|Global Men. Değ.
|4,78
|-0,83
|154,26
|Global Yat. Holding
|6,07
|0,33
|24,64
|Good-Year
|5,95
|0,51
|46,91
|Göltaş Çimento
|26,34
|2,09
|48,06
|Gözde Girişim
|6,59
|3,29
|28,21
|GSD Denizcilik
|5,17
|0,58
|101,95
|GSD Holding
|2,38
|0,85
|59,73
|Gübre Fabrik.
|33,76
|0,42
|273,45
|Güler Yat. Holding
|13,70
|1,33
|574,88
|Halk GMYO
|2,73
|-2,85
|134,41
|Hatay Tekstil
|14,21
|0,42
|111,02
|Hedef Girişim
|5,98
|-2,29
|150,60
|Hektaş
|13,26
|0,15
|65,34
|HUB Girişim
|17,82
|0,39
|89,80
|Hürriyet Gzt.
|2,33
|0,00
|104,39
|ICBC Turkey Bank
|6,90
|0,29
|30,93
|İdealist Danışmanlık
|12,75
|-7,61
|284,04
|İdealist GMYO
|7,45
|-6,76
|143,46
|İhlas Ev Aletleri
|2,20
|0,92
|-29,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,61
|1,90
|34,17
|İhlas Gazetecilik
|6,83
|-8,57
|50,44
|İhlas Holding
|1,19
|3,48
|30,77
|İhlas Yayın Holding
|1,44
|3,60
|72,74
|İndeks Bilgisayar
|17,53
|-0,17
|86,89
|Info Yatırım
|12,19
|4,64
|150,68
|İntema
|20,38
|-0,97
|120,09
|Inveo Yatırım Holding
|30,60
|1,53
|297,92
|İpek Doğal Enerji
|12,75
|1,92
|65,16
|İskenderun Demir Çelik
|7,60
|0,40
|-2,75
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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