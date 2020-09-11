Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.
11.09.2020 13:37 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:37
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,55
|-2,20
|90,86
|Acıpayam Selüloz
|9,22
|0,44
|46,01
|Adel Kalemcilik
|18,24
|-0,33
|16,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,13
|0,47
|49,13
|Afyon Çimento
|4,10
|0,49
|79,96
|Ak Enerji
|1,94
|0,00
|77,98
|Akbank
|4,93
|0,00
|-39,21
|Akçansa
|12,45
|1,06
|28,42
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,15
|0,19
|144,08
|Akfen GMYO
|3,43
|2,39
|-15,31
|Akın Tekstil
|14,94
|-0,80
|8,34
|Akiş GMYO
|2,79
|1,45
|-10,93
|Akmerkez GMYO
|41,80
|0,05
|86,57
|Aksa
|6,76
|0,15
|-3,47
|Aksa Enerji
|5,44
|-0,73
|43,16
|Aksigorta
|7,27
|-1,09
|34,19
|Aksu Enerji
|10,52
|-0,28
|-29,25
|Alarko Carrıer
|89,35
|-2,93
|49,60
|Alarko GMYO
|14,90
|0,47
|1,37
|Alarko Holding
|5,14
|-0,58
|-13,61
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,02
|-0,37
|124,42
|Alkim Kağıt
|13,85
|-2,19
|155,55
|Alkim Kimya
|13,73
|-2,62
|121,38
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,48
|3,50
|260,98
|Altınyunus Çeşme
|58,15
|9,92
|482,08
|Anadolu Cam
|5,36
|-0,19
|26,63
|Anadolu Efes
|20,52
|2,40
|-3,56
|Anadolu Grubu Holding
|17,20
|0,29
|-2,22
|Anadolu Hayat Emek.
|7,41
|0,00
|21,77
|Anadolu Isuzu
|13,73
|-0,65
|12,82
|Anadolu Sigorta
|6,24
|-0,32
|50,23
|Anel Elektrik
|5,70
|2,70
|77,83
|Arçelik
|22,68
|-0,35
|8,83
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,04
|0,69
|Arena Bilgisayar
|36,74
|1,49
|404,32
|Armada Bilgisayar
|59,30
|-3,66
|261,81
|Arsan Tekstil
|5,28
|-0,56
|47,49
|Artı Yatırım Holding
|4,53
|9,95
|459,26
|Aselsan
|16,61
|-0,36
|59,11
|Ata GMYO
|3,51
|2,93
|-22,52
|Atakule GMYO
|2,23
|-0,45
|16,15
|Atlantis Yatırım Holding
|2,30
|0,00
|130,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|0,00
|56,22
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,10
|-0,15
|-2,28
|Avrasya GMYO
|2,24
|0,45
|48,34
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,42
|-0,82
|32,97
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.446,90
|-0,43
|12,52
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|1,12
|16,88
|Ayen Enerji
|5,50
|-0,72
|58,50
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,50
|0,00
|242,47
|Aygaz
|11,26
|-0,35
|-7,29
|Bagfaş
|15,12
|0,67
|-10,11
|Bak Ambalaj
|11,07
|1,37
|51,96
|Balatacılar Balatacılık
|2,72
|9,68
|119,35
|Bantaş Ambalaj
|3,90
|-1,02
|54,76
|Banvit
|25,68
|5,85
|38,29
|Baştaş Başkent Çimento
|4,54
|7,84
|75,29
|Batı Çimento
|3,61
|0,56
|9,06
|Batısöke Çimento
|1,73
|-1,70
|32,06
|Bayrak Taban Sanayi
|7,33
|-1,21
|Bera Holding
|9,22
|-0,97
|139,48
|Berkosan Yalıtım
|5,21
|-2,98
|90,15
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,59
|-9,80
|46,53
|Beyaz Filo
|4,30
|-2,27
|37,39
|Bilici Yatırım
|5,13
|0,20
|78,97
|Bim Mağazalar
|68,80
|1,62
|48,89
|Birko Mensucat
|0,42
|0,00
|35,48
|Birlik Mensucat
|2,44
|-0,81
|114,04
|Bizim Mağazaları
|15,82
|0,00
|41,63
|Bomonti Elektrik
|5,35
|1,52
|317,97
|Borusan Mannesmann
|12,70
|-0,08
|10,92
|Borusan Yat. Paz.
|88,85
|-1,50
|48,30
|Bosch Fren Sistemleri
|864,00
|-0,12
|200,23
|Bossa
|9,73
|1,99
|20,72
|Brisa
|11,72
|2,36
|24,96
|Burçelik
|21,56
|-1,01
|271,08
|Burçelik Vana
|57,75
|0,00
|494,75
|Bursa Çimento
|5,91
|4,42
|47,63
|Carrefoursa
|9,07
|-2,16
|92,57
|Casa Emtia Petrol
|31,26
|4,20
|232,91
|Ceo Event Medya
|4,31
|1,89
|17,69
|Coca Cola İçecek
|45,68
|0,97
|20,66
|Cosmos Yat. Holding
|4,65
|9,93
|127,94
|Credıtwest Faktorıng
|5,60
|-4,92
|94,44
|Çelebi
|69,25
|2,14
|-30,30
|Çelik Halat
|12,54
|-1,80
|92,92
|Çemaş Döküm
|1,57
|1,29
|25,25
|Çemtaş
|11,59
|0,61
|42,58
|Çimbeton
|77,05
|2,26
|86,74
|Çimentaş
|29,70
|0,68
|98,00
|Çimsa
|11,57
|0,43
|27,42
|Çuhadaroğlu Metal
|5,41
|-0,92
|69,59
|Dagi Giyim
|10,98
|-3,09
|339,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,93
|-2,67
|206,64
|Dardanel
|12,28
|0,16
|224,01
|Datagate Bilgisayar
|11,66
|-1,93
|49,30
|Demısaş Döküm
|5,94
|5,88
|70,69
|Denge Holding
|2,63
|-2,59
|91,97
|Deniz GMYO
|3,13
|0,97
|48,75
|Denizli Cam
|7,63
|1,73
|-8,51
|Derimod
|7,20
|-0,69
|0,84
|Derlüks Deri
|8,37
|-0,83
|106,88
|Desa Deri
|6,78
|-4,51
|49,34
|Despec Bilgisayar
|9,02
|0,56
|112,74
|Deva Holding
|18,93
|0,26
|112,04
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|6,82
|10,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,15
|-9,66
|175,64
|Ditaş Doğan
|36,56
|-6,26
|284,23
|DO-CO
|321,80
|0,56
|-42,94
|Doğan Burda
|23,70
|1,28
|290,44
|Doğan Holding
|2,18
|0,93
|21,41
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|0,00
|58,79
|Doğusan
|3,69
|-0,27
|77,40
|Doğuş GMYO
|10,70
|2,10
|136,20
|Doğuş Otomotiv
|14,75
|0,89
|54,94
|Döktaş Dökümcülük
|29,08
|-1,02
|-8,11
|Duran Doğan Basım
|18,85
|1,62
|34,26
|Dyo Boya
|6,59
|3,29
|34,49
|Eczacıbaşı İlaç
|6,61
|0,92
|81,07
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,76
|2,01
|63,61
|Edip Gayrimenkul
|2,43
|1,67
|74,82
|Ege Endüstri
|732,50
|-1,01
|30,21
|Ege Gübre
|102,50
|0,10
|107,93
|Ege Profil
|15,91
|0,32
|32,92
|Ege Seramik
|5,43
|0,00
|47,61
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,90
|-3,23
|181,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,92
|0,00
|135,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,68
|3,03
|240,00
|Egeplast
|15,31
|-0,26
|22,48
|Ekiz Kimya
|8,75
|0,00
|1334,43
|Emek Elektrik
|3,41
|-0,58
|114,47
|Eminiş Ambalaj
|11,67
|9,99
|667,76
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|0,00
|24,34
|Enerjisa Enerji
|8,32
|-0,12
|23,52
|Enka İnşaat
|6,66
|-0,75
|19,31
|Erbosan
|22,80
|0,26
|-8,73
|Ereğli Demir Çelik
|9,05
|0,33
|2,74
|Ersu Gıda
|4,42
|-0,45
|113,53
|Escort Teknoloji
|3,63
|1,97
|161,15
|Etiler Gıda
|3,29
|0,61
|181,77
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,00
|1,01
|24,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,88
|1,62
|57,48
|Euro Yat. Ort.
|2,05
|2,50
|82,10
|Euro Yatırım Holding
|1,92
|1,05
|28,00
|Fade Gıda
|5,80
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|39,90
|-9,97
|175,74
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.153,40
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,97
|1,02
|-13,13
|F-M İzmit Piston
|88,30
|-1,29
|86,43
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,39
|-1,81
|48,11
|Ford Otosan
|86,55
|-0,23
|30,91
|Formet Çelik Kapı
|3,58
|0,56
|19,33
|Frigo Pak Gıda
|23,34
|-0,26
|233,17
|Galatasaray Sportif
|3,88
|-9,98
|91,13
|Garanti Bankası
|6,83
|0,00
|-38,69
|Garanti Faktoring
|11,02
|1,01
|184,75
|Garanti Yat. Ort.
|2,50
|9,65
|134,08
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,04
|0,11
|187,44
|Gedik Yatırım Holding
|24,62
|-3,83
|220,16
|Gediz Ambalaj
|13,97
|0,29
|106,66
|Gentaş
|2,80
|-1,41
|35,79
|Gersan Elektrik
|6,92
|0,14
|116,93
|Global Men. Değ.
|4,55
|-0,87
|142,02
|Global Yat. Holding
|4,37
|-0,46
|-10,27
|Good-Year
|5,07
|0,00
|25,19
|Göltaş Çimento
|25,28
|5,33
|42,10
|Gözde Girişim
|5,39
|0,37
|4,86
|GSD Denizcilik
|4,47
|-0,67
|74,61
|GSD Holding
|2,12
|-1,40
|42,28
|Gübre Fabrik.
|28,34
|-0,21
|213,50
|Güler Yat. Holding
|18,36
|3,03
|804,43
|Halk GMYO
|2,14
|1,42
|83,75
|Hatay Tekstil
|12,11
|-9,96
|79,83
|Hedef Girişim
|3,56
|-0,28
|49,19
|Hektaş
|12,33
|0,08
|53,74
|HUB Girişim
|19,05
|-2,01
|102,91
|Hürriyet Gzt.
|1,80
|-2,17
|57,89
|ICBC Turkey Bank
|7,60
|3,12
|44,21
|İdealist Danışmanlık
|4,51
|-0,22
|35,84
|İdealist GMYO
|4,75
|1,71
|55,23
|İhlas Ev Aletleri
|2,17
|7,43
|-30,67
|İhlas Gayrimenkul
|1,55
|6,90
|29,17
|İhlas Gazetecilik
|5,02
|4,15
|10,57
|İhlas Holding
|1,07
|9,18
|17,58
|İhlas Yayın Holding
|1,30
|4,00
|55,94
|İndeks Bilgisayar
|14,64
|1,74
|56,08
|Info Yatırım
|7,51
|0,67
|54,44
|İntema
|20,26
|-4,88
|118,79
|İpek Doğal Enerji
|11,85
|-0,59
|53,50
|İskenderun Demir Çelik
|7,13
|-0,28
|-8,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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