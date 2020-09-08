Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.
08.09.2020 13:45 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:45
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri(%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,48
|0,87
|87,10
|Acıpayam Selüloz
|9,14
|0,99
|44,74
|Adel Kalemcilik
|18,38
|1,38
|17,07
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,12
|-0,93
|48,43
|Afyon Çimento
|4,05
|-0,25
|77,77
|Ak Enerji
|1,91
|1,06
|75,23
|Akbank
|4,92
|-0,20
|-39,33
|Akçansa
|11,83
|0,25
|22,03
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,33
|-3,44
|152,61
|Akfen GMYO
|3,36
|2,13
|-17,04
|Akın Tekstil
|15,04
|0,00
|9,06
|Akiş GMYO
|2,76
|0,36
|-11,89
|Akmerkez GMYO
|40,08
|0,65
|78,89
|Aksa
|6,76
|-0,44
|-3,47
|Aksa Enerji
|5,39
|-0,19
|41,84
|Aksigorta
|7,33
|0,83
|35,29
|Aksu Enerji
|10,33
|-0,19
|-30,53
|Alarko Carrıer
|85,55
|-0,70
|43,24
|Alarko GMYO
|15,05
|0,20
|2,39
|Alarko Holding
|5,13
|0,39
|-13,78
|Albaraka Türk
|1,48
|-0,67
|-3,27
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,96
|-0,40
|107,31
|Alkim Kağıt
|13,80
|2,83
|154,62
|Alkim Kimya
|13,46
|4,75
|117,03
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,31
|0,00
|219,51
|Altınyunus Çeşme
|47,50
|0,98
|375,48
|Anadolu Cam
|5,31
|-0,93
|25,45
|Anadolu Efes
|20,02
|-0,10
|-5,91
|Anadolu Grubu Holding
|16,53
|0,24
|-6,03
|Anadolu Hayat Emek.
|7,42
|-1,07
|21,94
|Anadolu Isuzu
|13,58
|0,15
|11,59
|Anadolu Sigorta
|6,28
|-0,16
|51,20
|Anel Elektrik
|5,53
|-0,72
|72,53
|Arçelik
|21,76
|-0,46
|4,41
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,64
|-0,67
|Arena Bilgisayar
|36,30
|5,22
|398,28
|Armada Bilgisayar
|57,00
|9,93
|247,77
|Arsan Tekstil
|5,13
|1,79
|43,30
|Artı Yatırım Holding
|3,41
|10,00
|320,99
|Aselsan
|16,93
|0,18
|62,18
|Ata GMYO
|3,37
|-0,30
|-25,61
|Atakule GMYO
|2,30
|-1,29
|19,79
|Atlantis Yatırım Holding
|2,25
|0,00
|125,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|2,74
|55,19
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,98
|-1,29
|-3,17
|Avrasya GMYO
|2,26
|-0,44
|49,67
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,37
|0,00
|30,22
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,80
|0,00
|12,98
|Avrupa Yatırım Holding
|1,86
|3,91
|20,78
|Ayen Enerji
|5,49
|-1,08
|58,21
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|6,19
|1,48
|182,65
|Aygaz
|11,32
|-0,35
|-6,80
|Bagfaş
|15,16
|-0,07
|-9,87
|Bak Ambalaj
|10,78
|1,22
|47,98
|Balatacılar Balatacılık
|2,28
|0,00
|83,87
|Bantaş Ambalaj
|3,79
|-1,56
|50,40
|Banvit
|24,28
|-0,33
|30,75
|Baştaş Başkent Çimento
|4,04
|0,00
|55,98
|Batı Çimento
|3,53
|0,28
|6,65
|Batısöke Çimento
|1,67
|0,00
|27,48
|Bayrak Taban Sanayi
|7,22
|-1,63
|Bera Holding
|9,24
|-1,60
|140,00
|Berkosan Yalıtım
|4,70
|0,00
|71,53
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,97
|8,47
|62,04
|Beyaz Filo
|4,59
|7,49
|46,65
|Bilici Yatırım
|4,87
|-0,20
|69,90
|Bim Mağazalar
|67,65
|-0,07
|46,40
|Birko Mensucat
|0,44
|0,00
|41,94
|Birlik Mensucat
|2,51
|-0,40
|120,18
|Bizim Mağazaları
|16,05
|0,12
|43,69
|Bomonti Elektrik
|5,10
|0,00
|298,44
|Borusan Mannesmann
|12,56
|0,24
|9,69
|Borusan Yat. Paz.
|85,10
|0,12
|42,04
|Bosch Fren Sistemleri
|800,00
|-6,43
|177,99
|Bossa
|9,26
|-0,43
|14,89
|Brisa
|11,25
|-0,62
|19,95
|Burçelik
|23,16
|1,85
|298,62
|Burçelik Vana
|54,60
|-9,98
|462,31
|Bursa Çimento
|5,55
|0,18
|38,63
|Carrefoursa
|7,73
|0,91
|64,12
|Casa Emtia Petrol
|29,92
|-0,07
|218,64
|Ceo Event Medya
|4,26
|0,47
|16,32
|Coca Cola İçecek
|44,80
|-0,62
|18,33
|Cosmos Yat. Holding
|3,50
|9,72
|71,57
|Credıtwest Faktorıng
|6,62
|2,32
|129,86
|Çelebi
|68,65
|0,00
|-30,90
|Çelik Halat
|12,53
|0,24
|92,77
|Çemaş Döküm
|1,53
|0,00
|22,06
|Çemtaş
|11,47
|0,61
|41,10
|Çimbeton
|73,10
|1,95
|77,17
|Çimentaş
|28,16
|3,61
|87,73
|Çimsa
|11,39
|0,09
|25,44
|Çuhadaroğlu Metal
|5,71
|2,70
|79,00
|Dagi Giyim
|10,09
|1,92
|303,60
|Dagi Yatırım Holding
|6,56
|2,50
|190,27
|Dardanel
|12,45
|0,65
|228,50
|Datagate Bilgisayar
|12,37
|2,49
|58,39
|Demısaş Döküm
|5,41
|0,00
|55,46
|Denge Holding
|2,78
|-0,71
|102,92
|Deniz GMYO
|3,08
|-0,96
|46,38
|Denizli Cam
|6,88
|-0,58
|-17,51
|Derimod
|6,71
|-0,59
|-6,02
|Derlüks Deri
|8,41
|-1,98
|107,87
|Desa Deri
|5,89
|0,34
|29,74
|Despec Bilgisayar
|8,63
|1,05
|103,54
|Deva Holding
|18,80
|-0,74
|110,58
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|5,13
|9,85
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,80
|4,87
|258,97
|Ditaş Doğan
|36,30
|10,00
|281,50
|DO-CO
|327,70
|-0,06
|-41,90
|Doğan Burda
|27,00
|-10,00
|344,81
|Doğan Holding
|2,15
|0,00
|19,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,70
|0,37
|63,64
|Doğusan
|3,74
|0,27
|79,81
|Doğuş GMYO
|10,90
|-3,28
|140,62
|Doğuş Otomotiv
|14,41
|-0,21
|51,37
|Döktaş Dökümcülük
|28,14
|-0,78
|-11,08
|Duran Doğan Basım
|16,93
|-0,41
|20,58
|Dyo Boya
|6,42
|4,56
|31,02
|Eczacıbaşı İlaç
|6,34
|-0,94
|73,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,40
|-0,52
|59,88
|Edip Gayrimenkul
|2,56
|2,81
|84,17
|Ege Endüstri
|721,60
|-0,67
|28,27
|Ege Gübre
|96,90
|-0,31
|96,57
|Ege Profil
|15,88
|-0,31
|32,66
|Ege Seramik
|5,30
|0,00
|44,08
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,91
|1,11
|184,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,89
|0,00
|128,21
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,68
|1,49
|240,00
|Egeplast
|15,20
|-0,33
|21,60
|Ekiz Kimya
|8,70
|-0,34
|1326,23
|Emek Elektrik
|3,62
|8,06
|127,67
|Eminiş Ambalaj
|8,78
|9,89
|477,63
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|0,00
|25,72
|Enerjisa Enerji
|8,25
|-0,36
|22,48
|Enka İnşaat
|6,67
|-0,15
|19,49
|Erbosan
|22,38
|1,54
|-10,41
|Ereğli Demir Çelik
|9,00
|0,67
|2,17
|Ersu Gıda
|4,48
|-1,97
|116,43
|Escort Teknoloji
|3,53
|-1,12
|153,96
|Etiler Gıda
|3,99
|5,84
|241,72
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,13
|5,97
|32,81
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,91
|3,24
|59,99
|Euro Yat. Ort.
|2,38
|9,68
|111,42
|Euro Yatırım Holding
|1,92
|0,52
|28,00
|Fade Gıda
|5,79
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|44,78
|9,97
|209,47
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.153,10
|0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,81
|0,53
|-16,63
|F-M İzmit Piston
|80,25
|-2,13
|69,44
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,00
|-1,26
|43,04
|Ford Otosan
|86,75
|-0,06
|31,21
|Formet Çelik Kapı
|4,00
|2,56
|33,33
|Frigo Pak Gıda
|23,16
|-0,94
|230,60
|Galatasaray Sportif
|4,33
|9,34
|113,30
|Garanti Bankası
|6,82
|0,00
|-38,78
|Garanti Faktoring
|11,36
|3,18
|193,54
|Garanti Yat. Ort.
|2,20
|-0,90
|105,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,09
|-0,55
|189,03
|Gedik Yatırım Holding
|25,26
|-1,25
|228,48
|Gediz Ambalaj
|13,17
|0,38
|94,82
|Gentaş
|2,75
|0,00
|33,36
|Gersan Elektrik
|7,07
|0,57
|121,63
|Global Men. Değ.
|4,64
|-0,85
|146,81
|Global Yat. Holding
|4,42
|0,45
|-9,24
|Good-Year
|4,84
|0,00
|19,51
|Göltaş Çimento
|24,24
|6,97
|36,26
|Gözde Girişim
|5,35
|-0,93
|4,09
|GSD Denizcilik
|4,97
|2,26
|94,14
|GSD Holding
|2,26
|-1,74
|51,68
|Gübre Fabrik.
|29,40
|-0,34
|225,22
|Güler Yat. Holding
|17,83
|-4,24
|778,33
|Halk GMYO
|2,10
|2,44
|80,32
|Hatay Tekstil
|14,13
|7,94
|109,83
|Hedef Girişim
|3,62
|-1,36
|51,70
|Hektaş
|12,10
|-0,17
|50,87
|HUB Girişim
|19,37
|-1,27
|106,31
|Hürriyet Gzt.
|1,86
|-2,11
|63,16
|ICBC Turkey Bank
|8,37
|7,45
|58,82
|İdealist Danışmanlık
|4,40
|-1,12
|32,53
|İdealist GMYO
|4,76
|0,00
|55,56
|İhlas Ev Aletleri
|2,02
|1,51
|-35,46
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|-1,39
|18,33
|İhlas Gazetecilik
|3,86
|1,85
|-14,98
|İhlas Holding
|0,93
|1,09
|2,20
|İhlas Yayın Holding
|1,23
|1,65
|47,54
|İndeks Bilgisayar
|14,67
|2,73
|56,40
|Info Yatırım
|7,29
|2,39
|49,92
|İntema
|18,80
|-1,26
|103,02
|İpek Doğal Enerji
|11,62
|0,52
|50,52
|İskenderun Demir Çelik
|7,02
|1,01
|-10,17
(Sürecek)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA