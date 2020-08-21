HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1)
21.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:27

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,38 0,90 81,72
Acıpayam Selüloz 9,02 0,22 42,84
Adel Kalemcilik 16,42 0,55 4,59
Adese Alışveriş Ticaret 2,00 -0,50 40,03
Afyon Çimento 4,06 0,00 78,21
Ak Enerji 2,22 4,23 103,67
Akbank 5,12 0,79 -36,87
Akçansa 12,49 0,48 28,84
Akdeniz Yatırım Hold. 4,58 0,00 117,06
Akfen GMYO 3,16 0,00 -21,98
Akın Tekstil 14,68 -0,20 6,45
Akiş GMYO 2,75 0,00 -12,21
Akmerkez GMYO 42,80 -0,47 91,03
Aksa 7,05 0,57 0,67
Aksa Enerji 5,86 -0,51 54,21
Aksigorta 7,09 -0,98 30,86
Aksu Enerji 11,35 -0,26 -23,67
Alarko Carrıer 87,20 -1,02 46,00
Alarko GMYO 15,27 0,99 3,89
Alarko Holding 4,94 1,86 -16,97
Albaraka Türk 1,61 1,90 5,23
Alcatel Lucent Teletaş 24,14 -2,97 100,50
Alkim Kağıt 13,48 0,67 148,72
Alkim Kimya 12,75 0,39 105,58
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,19 -3,25 190,24
Altınyunus Çeşme 40,50 0,00 305,41
Anadolu Cam 5,40 0,75 26,64
Anadolu Efes 19,62 0,62 -7,79
Anadolu Grubu Holding 17,27 1,83 -1,82
Anadolu Hayat Emek. 7,58 2,29 24,57
Anadolu Isuzu 13,62 3,18 11,91
Anadolu Sigorta 6,34 -0,31 52,64
Anel Elektrik 5,27 -0,57 64,42
Arçelik 22,74 -0,61 9,12
ARD Bilişim Teknolojileri 28,40 -0,35
Arena Bilgisayar 23,70 1,72 225,33
Armada Bilgisayar 33,14 -5,64 102,20
Arsan Tekstil 5,16 5,09 44,13
Artı Yatırım Holding 2,42 -9,70 198,77
Aselsan 17,72 0,23 69,75
Ata GMYO 3,22 -0,31 -28,92
Atakule GMYO 2,56 -1,92 33,33
Atlantis Yatırım Holding 2,14 0,00 114,00
Atlas Yat. Ort. 1,47 -3,92 52,08
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,30 -0,37 -0,79
Avrasya GMYO 2,17 -0,91 43,71
Avrasya Petrol ve Tur. 2,64 0,00 45,05
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,70 0,01 12,89
Avrupa Yatırım Holding 1,81 9,70 17,53
Ayen Enerji 6,03 -3,52 73,78
Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,75 -0,86 162,56
Aygaz 12,86 0,47 5,88
Bagfaş 14,49 0,69 -13,85
Bak Ambalaj 9,30 -1,90 27,67
Balatacılar Balatacılık 2,08 0,48 67,74
Bantaş Ambalaj 3,74 1,08 48,41
Banvit 23,94 -1,07 28,92
Baştaş Başkent Çimento 4,26 6,77 64,48
Batı Çimento 3,50 1,16 5,74
Batısöke Çimento 1,64 0,00 25,19
Bayrak Taban Sanayi 6,51 -0,61
Bera Holding 8,75 3,31 127,27
Berkosan Yalıtım 4,25 4,94 55,11
Beşiktaş Futbol Yat. 2,92 0,00 19,18
Beyaz Filo 3,64 1,96 16,30
Bilici Yatırım 7,53 0,00 75,13
Bim Mağazalar 68,35 -0,44 47,91
Birko Mensucat 0,43 0,00 38,71
Birlik Mensucat 2,32 2,65 103,51
Bizim Mağazaları 14,80 -0,94 32,50
Bomonti Elektrik 6,55 0,00 411,72
Borusan Mannesmann 13,61 5,91 18,86
Borusan Yat. Paz. 92,10 2,68 53,72
Bosch Fren Sistemleri 775,80 -1,05 169,58
Bossa 9,16 -0,97 13,65
Brisa 11,43 0,62 21,87
Burçelik 23,54 -1,09 305,16
Burçelik Vana 58,00 0,00 497,32
Bursa Çimento 5,60 -0,53 39,88
Carrefoursa 6,27 -0,32 33,12
Casa Emtia Petrol 30,00 0,00 219,49
Ceo Event Medya 4,00 -0,50 9,22
Coca Cola İçecek 44,34 0,14 17,12
Cosmos Yat. Holding 3,25 4,84 59,31
Credıtwest Faktorıng 5,74 -5,90 99,31
Çelebi 71,40 -0,70 -30,07
Çelik Halat 12,43 0,40 91,23
Çemaş Döküm 1,62 -0,61 29,24
Çemtaş 10,20 1,09 25,48
Çimbeton 70,90 -1,18 71,84
Çimentaş 24,92 -0,40 66,13
Çimsa 12,12 -0,33 33,48
Çuhadaroğlu Metal 3,79 -1,56 18,81
Dagi Giyim 9,38 -1,26 275,20
Dagi Yatırım Holding 6,72 -1,03 197,35
Dardanel 11,99 0,00 216,36
Datagate Bilgisayar 8,86 0,57 13,44
Demısaş Döküm 5,09 0,20 46,26
Denge Holding 2,45 2,08 78,83
Deniz GMYO 3,50 -4,37 66,34
Denizli Cam 7,08 0,43 -15,11
Derimod 6,19 0,81 -13,31
Derlüks Deri 8,60 4,62 112,57
Desa Deri 5,89 -0,17 29,74
Despec Bilgisayar 6,98 0,14 64,62
Deva Holding 19,80 0,10 121,78
Diriteks Diriliş Tekstil 2,32 -0,43 197,44
Ditaş Doğan 28,90 1,12 203,73
DO-CO 330,40 0,46 -41,42
Doğan Burda 26,28 0,31 332,95
Doğan Holding 2,16 0,93 20,30
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,52 0,00 52,73
Doğusan 2,79 -3,46 34,13
Doğuş GMYO 11,45 7,31 152,76
Doğuş Otomotiv 15,87 -0,69 66,70
Döktaş Dökümcülük 26,82 -0,96 -15,25
Duran Doğan Basım 16,37 -0,73 16,60
Dyo Boya 5,87 0,69 19,80
Eczacıbaşı İlaç 5,81 0,69 59,15
Eczacıbaşı Yatırım 14,38 0,00 49,29
Edip Gayrimenkul 2,35 -1,26 69,06
Ege Endüstri 688,00 -0,56 22,30
Ege Gübre 99,50 -0,90 101,84
Ege Profil 16,24 -0,06 35,67
Ege Seramik 5,51 -0,72 49,79
Egeli & Co Tarım Girişim 1,04 0,00 225,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,12 3,70 187,18
Egeli&Co Yatırım Holding 0,72 0,00 260,00
Egeplast 16,88 0,00 35,04
Ekiz Kimya 9,02 0,00 1378,69
Emek Elektrik 2,73 0,00 71,70
Eminiş Ambalaj 3,46 0,00 127,63
Emlak Konut GMYO 2,03 0,00 40,22
Enerjisa Enerji 8,67 -0,34 28,71
Enka İnşaat 6,89 4,08 23,43
Erbosan 23,62 4,24 -5,44
Ereğli Demir Çelik 8,91 -1,00 1,15
Ersu Gıda 3,95 -0,50 90,82
Escort Teknoloji 3,36 3,70 141,73
Etiler Gıda 4,15 9,79 69,39
Euro Kapital Yat. Ort. 1,79 0,00 11,61
Euro Trend Yat. Ort. 1,57 0,64 31,51
Euro Yat. Ort. 1,51 0,00 34,13
Euro Yatırım Holding 1,71 0,00 14,00
Fade Gıda 5,01 -9,89
Fenerbahçe Futbol 18,65 3,04 28,89
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.150,30
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,69 -0,81 -19,26
F-M İzmit Piston 77,20 -2,71 63,00
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,35 -0,86 34,59
Ford Otosan 91,05 -1,14 37,72
Formet Çelik Kapı 3,03 -0,33 1,00
Frigo Pak Gıda 32,68 4,88 152,16
Galatasaray Sportif 2,67 0,00 31,53
Garanti Bankası 7,20 0,84 -35,37
Garanti Faktoring 12,02 7,32 210,59
Garanti Yat. Ort. 2,29 0,88 112,04
Gedik Y. Men. Değ. 9,31 0,11 196,03
Gedik Yatırım Holding 22,58 0,89 193,63
Gediz Ambalaj 13,26 -0,90 96,15
Gentaş 2,74 2,24 32,88
Gersan Elektrik 6,14 -0,97 92,48
Global Men. Değ. 4,68 -0,43 148,94
Global Yat. Holding 4,52 -2,59 -7,19
Good-Year 4,63 1,54 14,32
Göltaş Çimento 20,18 0,60 13,43
Gözde Girişim 5,40 0,75 5,06
GSD Denizcilik 4,07 2,01 58,98
GSD Holding 2,26 -0,44 51,68
Gübre Fabrik. 28,68 -0,07 217,26
Güler Yat. Holding 17,21 -1,49 747,78
Güneş Sigorta 6,15 0,82 182,11
Halk GMYO 2,16 2,37 77,44
Halk Sigorta 3,48 5,45 107,93
Hatay Tekstil 9,21 -0,11 36,77
Hedef Girişim 4,04 3,06 54,79
Hektaş 12,24 -1,05 52,62
HUB Girişim 17,87 1,65 90,34
Hürriyet Gzt. 1,58 1,28 38,60
ICBC Turkey Bank 5,93 -0,17 12,52
İdealist Danışmanlık 4,22 0,24 27,11
İdealist GMYO 4,74 1,07 54,90
İhlas Ev Aletleri 1,80 -0,55 -42,49
İhlas Gayrimenkul 1,60 -1,23 33,33
İhlas Gazetecilik 2,49 -1,19 -45,15
İhlas Holding 0,82 -1,20 -9,89
İhlas Yayın Holding 1,19 -0,83 42,75
İndeks Bilgisayar 12,17 -1,30 29,75
Info Yatırım 6,08 0,33 25,03
İntema 11,95 -0,17 29,05
İpek Doğal Enerji 14,00 3,09 81,35
İskenderun Demir Çelik 7,06 0,86 -9,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Magazin
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Magazin
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi CHP'li Tuncay Özkan da sabırsız: Çok seviniriz Politika
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi CHP'li Tuncay Özkan da sabırsız: Çok seviniriz
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı Dünya
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Ekonomi
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Erdoğan'ın vereceği olası bir doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Erdoğan'ın vereceği olası bir doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi
Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti
Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var
Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var
Kiralık sözleşmesi biten Mohamed Elneny, Beşiktaş'tan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu
Kiralık sözleşmesi biten Mohamed Elneny, Beşiktaş'tan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Muharrem İnce Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Onur Saylak Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Erol Bulut Caner Erkin Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Dha Samsun Antalya Karadeniz
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 13:31:14. #1.14#
title