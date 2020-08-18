HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1)
18.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:21

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,29 0,30 76,88
Acıpayam Selüloz 8,51 1,31 34,77
Adel Kalemcilik 16,14 0,44 2,80
Adese Alışveriş Ticaret 1,96 0,00 37,23
Afyon Çimento 3,98 1,53 74,69
Ak Enerji 1,78 4,71 63,30
Akbank 5,04 1,00 -37,85
Akçansa 12,24 0,33 26,26
Akdeniz Yatırım Hold. 5,15 3,00 144,08
Akfen GMYO 3,12 0,00 -22,96
Akın Tekstil 14,91 -2,29 8,12
Akiş GMYO 2,74 1,48 -12,53
Akmerkez GMYO 41,08 0,15 83,35
Aksa 6,98 -0,14 -0,33
Aksa Enerji 5,01 0,80 31,84
Aksigorta 6,99 1,90 29,02
Aksu Enerji 9,95 0,91 -33,09
Alarko Carrıer 88,75 -0,28 48,60
Alarko GMYO 15,16 0,26 3,14
Alarko Holding 4,95 0,20 -16,81
Albaraka Türk 1,55 0,65 1,31
Alcatel Lucent Teletaş 21,92 -0,45 82,06
Alkim Kağıt 12,94 0,54 138,76
Alkim Kimya 12,90 0,23 108,00
Altınyağ 1,34 3,08 226,83
Altınyunus Çeşme 48,00 6,62 380,48
Anadolu Cam 5,11 0,79 19,83
Anadolu Efes 19,94 0,10 -6,29
Anadolu Grubu Holding 17,05 0,41 -3,07
Anadolu Hayat Emek. 7,43 0,27 22,10
Anadolu Isuzu 13,17 0,84 8,22
Anadolu Sigorta 6,14 -0,16 47,83
Anel Elektrik 5,31 0,38 65,67
Arçelik 21,94 1,76 5,28
ARD Bilişim Teknolojileri 28,68 -0,97
Arena Bilgisayar 21,82 -0,82 199,52
Armada Bilgisayar 29,04 10,00 77,18
Arsan Tekstil 4,90 -0,81 36,87
Artı Yatırım Holding 2,70 9,76 233,33
Aselsan 17,91 0,39 71,57
Ata GMYO 3,23 3,19 -28,70
Atakule GMYO 2,05 1,99 6,77
Atlantis Yatırım Holding 2,08 2,46 108,00
Atlas Yat. Ort. 1,56 -1,27 61,39
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,92 0,16 -3,62
Avrasya GMYO 2,08 1,96 37,75
Avrasya Petrol ve Tur. 2,42 2,98 32,97
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,50 0,00 12,88
Avrupa Yatırım Holding 1,61 0,63 4,55
Ayen Enerji 5,68 4,41 63,69
Ayes Çelik Hasır ve Çit 6,30 3,28 187,67
Aygaz 12,04 0,08 -0,87
Bagfaş 14,97 0,47 -11,00
Bak Ambalaj 9,54 0,85 29,80
Balatacılar Balatacılık 2,05 -0,49 65,32
Bantaş Ambalaj 3,54 0,85 40,48
Banvit 24,32 -0,33 30,96
Baştaş Başkent Çimento 3,80 0,00 46,72
Batı Çimento 3,30 2,80 -0,30
Batısöke Çimento 1,58 1,94 20,61
Bayrak Taban Sanayi 6,56 -3,39
Bera Holding 7,60 1,06 97,40
Berkosan Yalıtım 4,06 1,25 48,18
Beşiktaş Futbol Yat. 2,77 2,59 13,06
Beyaz Filo 3,52 1,15 12,47
Bilici Yatırım 7,48 -1,19 73,97
Bim Mağazalar 67,20 0,52 45,43
Birko Mensucat 0,43 2,38 38,71
Birlik Mensucat 2,19 7,88 92,11
Bizim Mağazaları 14,95 0,40 33,84
Bomonti Elektrik 7,49 4,03 485,16
Borusan Mannesmann 12,24 -3,62 6,90
Borusan Yat. Paz. 87,20 -0,74 45,54
Bosch Fren Sistemleri 865,80 -7,85 200,86
Bossa 8,90 1,14 10,42
Brisa 11,14 0,81 18,78
Burçelik 26,26 6,57 351,98
Burçelik Vana 66,35 9,94 583,32
Bursa Çimento 5,75 -0,17 43,63
Carrefoursa 6,26 1,13 32,91
Casa Emtia Petrol 29,00 5,84 208,84
Ceo Event Medya 4,01 3,62 9,50
Coca Cola İçecek 44,96 1,67 18,75
Cosmos Yat. Holding 3,02 -0,33 48,04
Credıtwest Faktorıng 6,67 0,91 131,60
Çelebi 72,05 0,77 -29,43
Çelik Halat 12,43 1,80 91,23
Çemaş Döküm 1,59 3,25 26,84
Çemtaş 9,86 1,02 21,29
Çimbeton 70,80 0,43 71,59
Çimentaş 24,78 -0,88 65,20
Çimsa 11,55 0,52 27,20
Çuhadaroğlu Metal 3,82 0,26 19,75
Dagi Giyim 9,16 -1,93 266,40
Dagi Yatırım Holding 6,61 -1,05 192,48
Dardanel 12,37 -1,83 226,39
Datagate Bilgisayar 8,89 0,11 13,83
Demısaş Döküm 5,15 1,58 47,99
Denge Holding 2,02 0,00 47,45
Deniz GMYO 7,83 -5,89 55,05
Denizli Cam 7,02 1,30 -15,83
Derimod 6,15 0,65 -13,87
Derlüks Deri 7,94 -0,87 96,25
Desa Deri 5,95 -3,25 31,06
Despec Bilgisayar 7,25 0,28 70,99
Deva Holding 21,02 0,57 135,45
Diriteks Diriliş Tekstil 2,25 5,14 188,46
Ditaş Doğan 30,98 1,71 225,59
DO-CO 333,80 0,24 -40,82
Doğan Burda 25,50 2,74 320,10
Doğan Holding 2,06 0,98 14,73
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,58 -1,15 56,36
Doğusan 2,52 0,00 21,15
Doğuş GMYO 8,01 -0,12 76,82
Doğuş Otomotiv 16,01 0,00 68,17
Döktaş Dökümcülük 27,14 -2,65 -14,24
Duran Doğan Basım 16,23 1,44 15,60
Dyo Boya 5,60 2,94 14,29
Eczacıbaşı İlaç 5,70 0,88 56,14
Eczacıbaşı Yatırım 14,37 0,91 49,18
Edip Gayrimenkul 2,27 1,79 63,31
Ege Endüstri 696,80 1,04 23,86
Ege Gübre 103,50 -2,08 109,96
Ege Profil 17,70 -0,78 47,87
Ege Seramik 5,16 0,39 40,27
Egeli & Co Tarım Girişim 1,06 0,00 231,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,99 0,00 153,85
Egeli&Co Yatırım Holding 0,74 0,00 270,00
Egeplast 14,01 -5,97 12,08
Ekiz Kimya 10,50 0,00 1621,31
Emek Elektrik 2,59 2,78 62,89
Eminiş Ambalaj 3,49 129,61
Emlak Konut GMYO 1,92 -0,52 32,63
Enerjisa Enerji 8,66 1,76 28,56
Enka İnşaat 6,53 1,56 16,98
Erbosan 20,60 2,39 -17,53
Ereğli Demir Çelik 8,53 -0,12 -3,16
Ersu Gıda 3,97 0,00 91,79
Escort Teknoloji 3,19 2,24 129,50
Etiler Gıda 3,99 -0,25 62,86
Euro Kapital Yat. Ort. 1,71 0,00 6,62
Euro Trend Yat. Ort. 1,56 1,30 30,67
Euro Yat. Ort. 1,54 1,99 36,80
Euro Yatırım Holding 1,72 1,78 14,67
FADE GIDA 5,62 9,98
Fenerbahçe Futbol 15,24 3,67 5,32
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.150,20 4,23
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,45 0,88 -24,51
F-M İzmit Piston 90,80 2,95 91,71
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,29 1,78 33,81
Ford Otosan 86,75 -0,63 31,21
Formet Çelik Kapı 2,98 1,02 -0,67
Frigo Pak Gıda 34,50 9,38 166,20
Galatasaray Sportif 2,57 1,98 26,60
Garanti Bankası 7,07 1,58 -36,54
Garanti Faktoring 11,20 8,63 189,41
Garanti Yat. Ort. 2,47 0,41 128,70
Gedik Y. Men. Değ. 9,19 1,77 192,21
Gedik Yatırım Holding 22,76 0,98 195,97
Gediz Ambalaj 13,72 0,29 102,96
Gentaş 2,57 2,80 24,64
Gersan Elektrik 6,09 -3,33 90,91
Global Men. Değ. 4,67 0,65 148,40
Global Yat. Holding 4,15 0,00 -14,78
Good-Year 4,57 1,33 12,84
Göltaş Çimento 19,72 -3,33 10,85
Gözde Girişim 5,27 4,15 2,53
GSD Denizcilik 3,97 -0,50 55,08
GSD Holding 2,40 -0,83 61,07
Gübre Fabrik. 29,02 0,83 221,02
Güler Yat. Holding 19,67 7,55 868,97
Güneş Sigorta 5,90 5,73 170,64
Halk GMYO 2,06 0,49 69,22
Halk Sigorta 3,40 0,00 103,15
Hatay Tekstil 9,22 0,66 36,92
Hedef Girişim 3,80 0,26 45,59
Hektaş 11,83 0,08 47,51
HUB Girişim 18,63 9,98 98,43
Hürriyet Gzt. 1,55 0,65 35,96
ICBC Turkey Bank 5,42 2,26 2,85
İdealist Danışmanlık 4,23 0,24 27,41
İdealist GMYO 4,67 0,21 52,61
İhlas Ev Aletleri 1,78 1,14 -43,13
İhlas Gayrimenkul 1,53 2,00 27,50
İhlas Gazetecilik 2,38 0,85 -47,58
İhlas Holding 0,80 1,27 -12,09
İhlas Yayın Holding 1,49 -0,67 46,08
İndeks Bilgisayar 12,59 2,27 34,23
Info Yatırım 6,07 0,00 24,83
İntema 12,16 2,18 31,32
İpek Doğal Enerji 11,42 2,61 47,93
İskenderun Demir Çelik 6,77 0,15 -13,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi Güncel
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak Ekonomi
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira...
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor Ekonomi
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular 3. Sayfa
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Mahalle meydanında koronavirüse rağmen dansözlü düğün!
Mahalle meydanında koronavirüse rağmen dansözlü düğün!
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç 'destekleme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
Boşanmaya hazırlanan Damla Ersubaşı'dan yeni hamle
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Güvenli limana dönüş başladı! Altın fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Ali Koç Fuat Çapa Erol Bulut Gökhan Gönül Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 13:24:31. #1.14#
title