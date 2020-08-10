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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1)
10.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:25

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,29 -3,52 76,88
Acıpayam Selüloz 8,46 -3,97 33,97
Adel Kalemcilik 15,58 0,45 -0,76
Adese Alışveriş Ticaret 1,78 -3,78 24,62
Afyon Çimento 3,91 1,82 71,62
Ak Enerji 1,63 -0,61 49,54
Akbank 4,73 -0,63 -41,68
Akçansa 11,73 3,08 21,00
Akdeniz Yatırım Hold. 5,85 -4,10 177,25
Akfen GMYO 2,87 -1,03 -29,14
Akın Tekstil 15,73 -1,26 14,07
Akiş GMYO 2,79 -2,45 -10,93
Akmerkez GMYO 45,40 5,83 102,64
Aksa 7,16 -0,28 2,24
Aksa Enerji 4,76 -0,83 25,26
Aksigorta 6,93 -3,48 27,91
Aksu Enerji 9,69 0,83 -34,84
Alarko Carrıer 84,50 8,06 41,48
Alarko GMYO 15,09 3,36 2,67
Alarko Holding 4,86 -2,02 -18,32
Albaraka Türk 1,45 -1,36 -5,23
Alcatel Lucent Teletaş 18,13 -0,38 50,58
Alkim Kağıt 12,69 5,14 134,14
Alkim Kimya 13,11 2,42 111,38
Altınyağ 1,13 0,00 175,61
Altınyunus Çeşme 35,02 -9,97 250,55
Anadolu Cam 5,13 1,99 20,30
Anadolu Efes 18,95 1,61 -10,94
Anadolu Grubu Holding 17,13 -1,44 -2,62
Anadolu Hayat Emek. 7,60 1,33 24,90
Anadolu Isuzu 13,26 -1,12 8,96
Anadolu Sigorta 6,09 -0,65 46,62
Anel Elektrik 5,16 -1,53 60,99
Arçelik 22,04 1,47 5,76
ARD Bilişim Teknolojileri 27,78 -0,93
Arena Bilgisayar 21,98 0,37 201,72
Armada Bilgisayar 22,60 2,17 37,89
Arsan Tekstil 4,82 -0,82 34,64
Artı Yatırım Holding 1,58 9,72 95,06
Aselsan 17,55 4,53 68,12
Ata GMYO 3,13 -1,26 -30,91
Atakule GMYO 2,04 -4,67 6,25
Atlantis Yatırım Holding 1,95 -2,01 95,00
Atlas Yat. Ort. 1,76 -7,37 82,09
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,77 -1,62 -4,74
Avrasya GMYO 1,97 -2,96 30,46
Avrasya Petrol ve Tur. 2,06 0,98 13,19
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,10 0,01 12,85
Avrupa Yatırım Holding 1,58 -3,66 2,60
Ayen Enerji 4,81 -1,43 38,62
Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,33 6,60 143,38
Aygaz 12,38 -0,80 1,93
Bagfaş 15,46 -0,32 -8,09
Bak Ambalaj 8,77 -1,46 19,32
Balatacılar Balatacılık 1,74 0,58 40,32
Bantaş Ambalaj 3,60 -0,83 42,86
Banvit 24,70 -1,20 33,01
Baştaş Başkent Çimento 3,89 3,73 50,19
Batı Çimento 3,40 -1,16 2,72
Batısöke Çimento 1,59 -1,85 21,37
Bayrak Taban Sanayi 6,04 -1,79
Bera Holding 7,52 -0,79 95,32
Berkosan Yalıtım 3,74 1,91 36,50
Beşiktaş Futbol Yat. 2,68 0,00 9,39
Beyaz Filo 3,46 1,76 10,55
Bilici Yatırım 7,35 -3,42 70,94
Bim Mağazalar 64,60 3,19 39,80
Birko Mensucat 0,42 0,00 35,48
Birlik Mensucat 1,87 0,54 64,04
Bizim Mağazaları 15,23 5,40 36,35
Bomonti Elektrik 6,68 2,77 421,88
Borusan Mannesmann 12,20 -0,41 6,55
Borusan Yat. Paz. 81,00 -1,40 35,19
Bosch Fren Sistemleri 725,00 2,11 151,93
Bossa 8,60 -0,35 6,70
Brisa 11,04 4,15 17,71
Burçelik 20,90 -3,24 259,72
Burçelik Vana 58,00 -9,94 497,32
Bursa Çimento 5,90 -1,01 47,38
Carrefoursa 6,93 2,82 47,13
Casa Emtia Petrol 27,00 1,05 187,54
Ceo Event Medya 3,88 -6,28 5,95
Coca Cola İçecek 40,48 1,15 6,92
Cosmos Yat. Holding 3,09 2,32 51,47
Credıtwest Faktorıng 5,24 -1,13 81,94
Çelebi 68,25 -2,01 -33,15
Çelik Halat 12,64 -1,79 94,46
Çemaş Döküm 1,56 0,65 24,45
Çemtaş 10,26 -1,35 26,21
Çimbeton 65,25 -0,99 58,14
Çimentaş 23,50 -3,45 56,67
Çimsa 10,03 1,52 10,46
Çuhadaroğlu Metal 3,51 -2,23 10,03
Dagi Giyim 7,85 -0,38 214,00
Dagi Yatırım Holding 6,90 -0,58 205,31
Dardanel 13,75 10,00 262,80
Datagate Bilgisayar 8,42 -1,64 7,81
Demısaş Döküm 5,25 -0,94 50,86
Denge Holding 1,94 -0,51 41,61
Deniz GMYO 7,57 0,13 49,90
Denizli Cam 6,91 -2,68 -17,15
Derimod 6,42 -2,43 -10,08
Derlüks Deri 7,87 -5,86 94,52
Desa Deri 6,08 -4,25 33,92
Despec Bilgisayar 7,76 -7,29 83,02
Deva Holding 22,42 5,46 151,13
Diriteks Diriliş Tekstil 1,40 -0,71 79,49
Ditaş Doğan 25,52 1,51 168,20
DO-CO 334,20 -2,28 -40,74
Doğan Burda 26,18 -9,97 331,30
Doğan Holding 1,94 -1,52 8,05
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,94 2,44 78,18
Doğusan 2,44 -3,56 17,31
Doğuş GMYO 7,85 -3,92 73,29
Doğuş Otomotiv 16,09 1,51 69,01
Döktaş Dökümcülük 27,58 0,66 -12,85
Duran Doğan Basım 16,64 -0,06 18,52
Dyo Boya 5,48 -1,97 11,84
Eczacıbaşı İlaç 6,01 1,69 64,63
Eczacıbaşı Yatırım 14,24 1,86 47,83
Edip Gayrimenkul 2,19 -1,79 57,55
Ege Endüstri 743,00 8,01 32,07
Ege Gübre 104,20 9,51 111,38
Ege Profil 16,02 0,44 33,83
Ege Seramik 4,71 -0,63 28,04
Egeli & Co Tarım Girişim 0,94 1,08 193,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,92 5,75 135,90
Egeli&Co Yatırım Holding 0,64 1,59 220,00
Egeplast 13,50 0,90 8,00
Ekiz Kimya 10,45 1,55 1613,11
Emek Elektrik 2,44 -2,01 53,46
Eminiş Ambalaj 3,33 -10,00 119,08
Emlak Konut GMYO 1,92 -2,04 32,63
Enerjisa Enerji 8,69 2,12 29,01
Enka İnşaat 6,47 1,25 15,91
Erbosan 20,60 -1,90 -17,53
Ereğli Demir Çelik 8,30 1,47 -5,77
Ersu Gıda 4,09 -1,21 97,58
Escort Teknoloji 3,06 -2,24 120,14
Etiler Gıda 3,66 0,00 49,39
Euro Kapital Yat. Ort. 1,72 -3,91 7,25
Euro Trend Yat. Ort. 1,48 -3,27 23,97
Euro Yat. Ort. 1,50 2,04 33,24
Euro Yatırım Holding 1,73 -1,14 15,33
FADE GIDA 3,19 10,00
Fenerbahçe Futbol 13,44 0,75 -7,12
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,50 -1,96 -23,41
F-M İzmit Piston 78,05 -2,92 64,79
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,51 -1,35 23,67
Ford Otosan 79,80 3,64 20,70
Formet Çelik Kapı 2,86 0,00 -4,67
Frigo Pak Gıda 32,36 0,00 149,69
Galatasaray Sportif 2,43 -0,41 19,70
Garanti Bankası 6,58 0,00 -40,93
Garanti Faktoring 8,66 -3,78 123,77
Garanti Yat. Ort. 2,09 -0,95 93,52
Gedik Y. Men. Değ. 8,54 0,12 171,55
Gedik Yatırım Holding 20,86 1,76 171,26
Gediz Ambalaj 12,86 0,55 90,24
Gentaş 2,41 0,00 16,88
Gersan Elektrik 6,05 1,34 89,66
Global Men. Değ. 4,50 -1,96 139,36
Global Yat. Holding 4,10 -0,24 -15,81
Good-Year 4,63 -0,22 14,32
Göltaş Çimento 18,03 0,17 1,35
Gözde Girişim 4,67 -1,27 -9,14
GSD Denizcilik 3,55 -1,66 38,67
GSD Holding 2,26 -2,16 51,68
Gübre Fabrik. 28,70 1,56 217,48
Güler Yat. Holding 19,79 8,56 874,88
Güneş Sigorta 5,38 -1,82 146,79
Halk GMYO 2,07 -2,36 70,04
Halk Sigorta 2,98 5,67 78,05
Hatay Tekstil 8,72 -0,23 29,49
Hedef Girişim 3,56 -3,78 36,40
Hektaş 13,61 -2,09 69,70
HUB Girişim 16,73 3,72 78,19
Hürriyet Gzt. 1,52 -1,94 33,33
ICBC Turkey Bank 5,27 -0,57 0,00
İdealist Danışmanlık 4,20 -0,47 26,51
İdealist GMYO 4,51 0,00 47,39
İhlas Ev Aletleri 1,77 -2,75 -43,45
İhlas Gayrimenkul 1,39 -4,14 15,83
İhlas Gazetecilik 2,39 -5,53 -47,36
İhlas Holding 0,75 -6,25 -17,58
İhlas Yayın Holding 1,39 -2,80 36,27
İndeks Bilgisayar 11,88 -3,26 26,66
Info Yatırım 6,53 -3,83 34,29
İntema 11,75 -0,42 26,89
İpek Doğal Enerji 12,15 1,50 57,38
İskenderun Demir Çelik 6,73 0,90 -13,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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