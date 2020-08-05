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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1)
05.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:21

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,44 -1,71 84,95
Acıpayam Selüloz 9,17 4,68 45,22
Adel Kalemcilik 15,66 -2,73 -0,25
Adese Alışveriş Ticaret 1,91 -6,83 33,73
Afyon Çimento 3,99 -0,75 75,13
Ak Enerji 1,64 0,00 50,46
Akbank 5,08 0,59 -37,36
Akçansa 11,59 -0,52 19,55
Akdeniz Yatırım Hold. 5,62 -5,70 166,35
Akfen GMYO 3,27 -2,39 -19,26
Akın Tekstil 15,93 0,19 15,52
Akiş GMYO 3,02 -2,27 -3,59
Akmerkez GMYO 42,14 -10,00 88,08
Aksa 7,09 1,14 1,24
Aksa Enerji 4,92 -2,19 29,47
Aksigorta 7,16 1,56 32,16
Aksu Enerji 9,99 -1,58 -32,82
Alarko Carrıer 77,05 -7,11 29,01
Alarko GMYO 15,01 -0,20 2,12
Alarko Holding 5,10 -1,16 -14,29
Albaraka Türk 1,50 0,00 -1,96
Alcatel Lucent Teletaş 19,19 0,84 59,39
Alkim Kağıt 12,73 2,74 134,88
Alkim Kimya 12,92 -0,23 108,32
Altınyağ 1,22 1,67 197,56
Altınyunus Çeşme 38,98 -0,05 290,19
Anadolu Cam 5,05 4,99 18,43
Anadolu Efes 18,46 -0,59 -13,24
Anadolu Grubu Holding 17,61 0,06 0,11
Anadolu Hayat Emek. 7,50 -1,45 23,25
Anadolu Isuzu 13,84 -1,70 13,72
Anadolu Sigorta 6,09 -2,25 46,62
Anel Elektrik 5,01 -0,99 56,31
Arçelik 22,46 -3,44 7,77
ARD Bilişim Teknolojileri 28,08 0,65
Arena Bilgisayar 23,82 -3,41 226,97
Armada Bilgisayar 22,34 -2,27 36,30
Arsan Tekstil 4,93 -1,00 37,71
Artı Yatırım Holding 1,73 0,00 113,58
Aselsan 17,15 -0,64 64,29
Ata GMYO 3,40 -1,16 -24,94
Atakule GMYO 2,26 -5,83 17,71
Atlantis Yatırım Holding 2,06 1,48 106,00
Atlas Yat. Ort. 2,92 -4,26 102,78
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,84 8,81 3,24
Avrasya GMYO 2,17 -2,69 43,71
Avrasya Petrol ve Tur. 2,12 -2,75 16,48
Avrasya Stratejik GMYF 1.450,80 0,02 12,82
Avrupa Yatırım Holding 1,77 1,72 14,94
Ayen Enerji 4,94 -4,45 42,36
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,53 2,95 106,85
Aygaz 12,51 0,64 3,00
Bagfaş 16,35 -0,30 -2,79
Bak Ambalaj 9,18 0,00 24,90
Balatacılar Balatacılık 1,90 2,70 53,23
Bantaş Ambalaj 3,70 -1,33 46,83
Banvit 24,90 -1,74 34,09
Baştaş Başkent Çimento 4,07 0,00 57,14
Batı Çimento 3,64 -5,70 9,97
Batısöke Çimento 1,68 -1,75 28,24
Bayrak Taban Sanayi 6,43 -0,46
Bera Holding 7,10 -6,21 84,42
Berkosan Yalıtım 3,85 0,00 40,51
Beşiktaş Futbol Yat. 3,02 -5,92 23,27
Beyaz Filo 3,65 -1,08 16,62
Bilici Yatırım 7,85 -1,88 82,57
Bim Mağazalar 63,65 -1,70 37,74
Birko Mensucat 0,44 -2,22 41,94
Birlik Mensucat 2,15 9,69 88,60
Bizim Mağazaları 15,83 -0,25 41,72
Bomonti Elektrik 7,25 -2,95 466,41
Borusan Mannesmann 12,85 -0,93 12,23
Borusan Yat. Paz. 78,75 -4,08 31,44
Bosch Fren Sistemleri 858,80 -10,00 198,42
Bossa 9,14 -0,76 13,40
Brisa 10,44 -0,10 11,31
Burçelik 25,40 -9,99 337,18
Burçelik Vana 69,65 -9,95 617,30
Bursa Çimento 5,68 0,00 41,88
Carrefoursa 7,03 0,14 49,26
Casa Emtia Petrol 27,00 1,89 187,54
Ceo Event Medya 4,66 -5,28 27,25
Coca Cola İçecek 41,12 -1,67 8,61
Cosmos Yat. Holding 2,92 1,39 43,14
Credıtwest Faktorıng 5,33 9,45 85,07
Çelebi 75,25 0,33 -26,30
Çelik Halat 12,40 -1,20 90,77
Çemaş Döküm 1,57 -2,48 25,25
Çemtaş 10,96 0,18 34,83
Çimbeton 68,15 -4,69 65,17
Çimentaş 24,28 -3,34 61,87
Çimsa 10,69 0,94 17,73
Çuhadaroğlu Metal 3,86 -1,53 21,00
Dagi Giyim 7,46 -1,19 198,40
Dagi Yatırım Holding 7,10 -3,27 214,16
Dardanel 12,50 0,48 229,82
Datagate Bilgisayar 9,02 -2,06 15,49
Demısaş Döküm 5,08 -2,31 45,98
Denge Holding 2,00 0,00 45,99
Deniz GMYO 8,72 0,93 72,67
Denizli Cam 7,37 5,59 -11,63
Derimod 6,92 -2,67 -3,08
Derlüks Deri 8,19 6,92 102,43
Desa Deri 7,83 -9,90 72,47
Despec Bilgisayar 7,99 -1,48 88,44
Deva Holding 19,42 -1,42 117,52
Diriteks Diriliş Tekstil 1,37 -6,16 75,64
Ditaş Doğan 27,00 -1,46 183,76
DO-CO 356,20 0,79 -36,84
Doğan Burda 26,72 -3,88 340,20
Doğan Holding 2,03 0,00 13,06
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,89 -2,36 75,15
Doğusan 2,73 -2,85 31,25
Doğuş GMYO 8,03 1,52 77,26
Doğuş Otomotiv 16,10 -0,98 69,12
Döktaş Dökümcülük 29,80 -9,75 -5,83
Duran Doğan Basım 17,42 2,23 24,07
Dyo Boya 6,03 -5,34 23,06
Eczacıbaşı İlaç 5,80 -0,85 58,88
Eczacıbaşı Yatırım 14,60 -1,35 51,57
Edip Gayrimenkul 2,33 -3,32 67,63
Ege Endüstri 656,20 -0,88 16,64
Ege Gübre 93,95 -2,44 90,58
Ege Profil 15,27 -0,91 27,57
Ege Seramik 5,01 -1,57 36,20
Egeli & Co Tarım Girişim 0,99 0,00 209,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,97 0,00 148,72
Egeli&Co Yatırım Holding 0,70 -1,41 250,00
Egeplast 14,98 0,00 19,84
Ekiz Kimya 8,11 -9,99 1229,51
Emek Elektrik 2,71 -1,45 70,44
Eminiş Ambalaj 3,60 0,00 136,84
Emlak Konut GMYO 2,09 -1,88 44,37
Enerjisa Enerji 8,29 0,48 23,07
Enka İnşaat 6,19 -0,16 10,89
Erbosan 22,10 -1,78 -11,53
Ereğli Demir Çelik 8,07 3,99 -8,38
Ersu Gıda 3,97 -3,41 91,79
Escort Teknoloji 3,25 -2,40 133,81
Etiler Gıda 3,70 1,37 51,02
Euro Kapital Yat. Ort. 1,94 1,04 20,97
Euro Trend Yat. Ort. 1,68 -1,75 40,72
Euro Yat. Ort. 1,61 -1,83 43,02
Euro Yatırım Holding 1,72 -1,15 14,67
Fenerbahçe Futbol 13,37 -5,04 -7,60
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,90 -4,41 -14,66
F-M İzmit Piston 96,05 -9,98 102,80
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,20 3,34 32,64
Ford Otosan 81,75 0,06 23,65
Formet Çelik Kapı 3,01 -0,99 0,33
Frigo Pak Gıda 31,22 3,45 140,90
Galatasaray Sportif 2,55 -3,41 25,62
Garanti Bankası 6,83 1,04 -38,69
Garanti Faktoring 10,69 3,38 176,23
Garanti Yat. Ort. 2,39 -2,45 121,30
Gedik Y. Men. Değ. 8,83 2,08 180,77
Gedik Yatırım Holding 21,44 1,71 178,80
Gediz Ambalaj 12,70 0,00 87,87
Gentaş 2,56 -1,16 24,15
Gersan Elektrik 6,06 -1,62 89,97
Global Men. Değ. 5,07 1,00 169,68
Global Yat. Holding 4,48 -0,44 -8,01
Good-Year 5,09 -1,74 25,68
Göltaş Çimento 19,32 -0,41 8,60
Gözde Girişim 5,02 -3,46 -2,33
GSD Denizcilik 4,05 -2,64 58,20
GSD Holding 2,47 2,07 65,77
Gübre Fabrik. 28,48 1,35 215,04
Güler Yat. Holding 15,00 -0,66 638,92
Güneş Sigorta 5,58 -2,96 155,96
Halk GMYO 2,42 -2,02 98,80
Halk Sigorta 3,38 0,30 101,95
Hatay Tekstil 9,12 -1,51 35,43
Hedef Girişim 4,18 -5,43 60,15
Hektaş 14,50 0,14 80,80
HUB Girişim 16,68 -2,40 77,66
Hürriyet Gzt. 1,54 -1,28 35,09
ICBC Turkey Bank 5,13 0,20 -2,66
İdealist Danışmanlık 4,65 0,00 40,06
İdealist GMYO 4,81 3,22 57,19
İhlas Ev Aletleri 1,98 -2,46 -36,74
İhlas Gayrimenkul 1,56 -1,89 30,00
İhlas Gazetecilik 2,66 -2,21 -41,41
İhlas Holding 0,84 -1,18 -7,69
İhlas Yayın Holding 1,48 -1,99 45,10
İndeks Bilgisayar 12,17 -1,85 29,75
Info Yatırım 7,40 -4,02 52,18
İntema 11,60 -2,85 25,27
İpek Doğal Enerji 12,60 2,11 63,21
İskenderun Demir Çelik 6,74 3,85 -13,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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