Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.
17.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:21
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,60
|-0,28
|93,55
|Acıpayam Selüloz
|9,90
|2,38
|56,78
|Adel Kalemcilik
|16,48
|-0,36
|4,97
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,27
|0,44
|58,93
|Afyon Çimento
|4,02
|-0,25
|76,45
|Ak Enerji
|2,00
|-1,96
|83,49
|Akbank
|5,83
|-0,51
|-28,11
|Akçansa
|13,60
|-1,16
|40,29
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,67
|3,67
|73,93
|Akfen GMYO
|3,84
|-0,52
|-5,19
|Akın Tekstil
|14,19
|3,12
|2,90
|Akiş GMYO
|3,50
|1,16
|11,73
|Akmerkez GMYO
|34,70
|1,94
|54,88
|Aksa
|7,54
|1,62
|7,66
|Aksa Enerji
|5,90
|-0,34
|55,26
|Aksigorta
|7,97
|0,76
|47,11
|Aksu Enerji
|11,27
|-0,53
|-24,21
|Alarko Carrıer
|80,20
|-0,50
|33,67
|Alarko GMYO
|18,90
|2,72
|24,49
|Alarko Holding
|5,65
|-0,18
|-5,04
|Albaraka Türk
|1,81
|-0,55
|18,30
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,32
|1,52
|60,47
|Alkim Kağıt
|11,84
|2,33
|118,46
|Alkim Kimya
|12,87
|0,70
|107,51
|Altınyağ
|1,31
|0,77
|219,51
|Altınyunus Çeşme
|40,00
|0,00
|300,40
|Anadolu Cam
|5,45
|0,00
|27,81
|Anadolu Efes
|20,82
|-1,14
|-2,15
|Anadolu Grubu Holding
|21,94
|0,55
|24,73
|Anadolu Hayat Emek.
|8,98
|0,90
|47,57
|Anadolu Isuzu
|18,70
|4,94
|53,66
|Anadolu Sigorta
|6,39
|-1,24
|53,85
|Anel Elektrik
|5,21
|3,58
|62,31
|Arçelik
|21,10
|0,67
|1,25
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,86
|0,13
|Arena Bilgisayar
|17,08
|3,52
|134,45
|Armada Bilgisayar
|24,06
|0,59
|46,80
|Arsan Tekstil
|5,45
|-1,09
|52,23
|Artı Yatırım Holding
|1,77
|-8,76
|118,52
|Aselsan
|32,74
|-0,97
|56,81
|Ata GMYO
|3,58
|-0,56
|-20,97
|Atakule GMYO
|2,29
|-0,43
|19,27
|Atlantis Yatırım Holding
|2,05
|0,99
|105,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|-2,17
|25,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,53
|-0,45
|15,85
|Avrasya GMYO
|2,63
|1,15
|74,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,08
|-0,48
|14,29
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,40
|0,02
|12,71
|Avrupa Yatırım Holding
|1,67
|-0,60
|8,44
|Ayen Enerji
|5,95
|-6,15
|71,47
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,74
|1,50
|116,44
|Aygaz
|11,65
|-0,85
|-4,08
|Bagfaş
|18,06
|0,67
|7,37
|Bak Ambalaj
|9,56
|1,70
|30,07
|Balatacılar Balatacılık
|2,14
|0,47
|72,58
|Bantaş Ambalaj
|4,16
|0,48
|65,08
|Banvit
|25,00
|1,21
|34,63
|Baştaş Başkent Çimento
|4,11
|-6,59
|58,69
|Batı Çimento
|3,86
|2,12
|16,62
|Batısöke Çimento
|1,80
|1,12
|37,40
|Bayrak Taban Sanayi
|7,17
|-1,51
|Bera Holding
|7,21
|9,91
|87,27
|Berkosan Yalıtım
|4,39
|-0,45
|60,22
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,64
|-3,65
|7,76
|Beyaz Filo
|3,98
|0,00
|27,16
|Bilici Yatırım
|8,23
|-0,24
|91,41
|Bim Mağazalar
|71,05
|0,21
|53,76
|Birko Mensucat
|0,47
|-2,08
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,82
|-2,67
|59,65
|Bizim Mağazaları
|19,87
|-0,85
|77,89
|Bomonti Elektrik
|5,86
|6,55
|357,81
|Borusan Mannesmann
|13,40
|1,90
|17,03
|Borusan Yat. Paz.
|83,00
|-1,60
|38,53
|Bosch Fren Sistemleri
|551,40
|9,99
|91,61
|Bossa
|10,19
|0,49
|26,43
|Brisa
|12,87
|1,66
|37,22
|Burçelik
|13,05
|7,67
|124,61
|Burçelik Vana
|36,40
|9,57
|274,87
|Bursa Çimento
|4,79
|0,42
|19,65
|Carrefoursa
|7,44
|0,27
|57,96
|Casa Emtia Petrol
|21,48
|-0,09
|128,75
|Ceo Event Medya
|4,39
|0,46
|19,87
|Coca Cola İçecek
|45,60
|0,88
|20,45
|Cosmos Yat. Holding
|2,82
|0,00
|38,24
|Credıtwest Faktorıng
|4,29
|-2,05
|48,96
|Çelebi
|79,75
|-0,50
|-21,89
|Çelik Halat
|15,19
|6,75
|133,69
|Çemaş Döküm
|1,70
|-0,58
|35,62
|Çemtaş
|8,94
|-0,11
|9,98
|Çimbeton
|64,45
|3,37
|56,20
|Çimentaş
|25,74
|5,23
|71,60
|Çimsa
|10,90
|0,00
|20,04
|Çuhadaroğlu Metal
|4,30
|0,47
|34,80
|Dagi Giyim
|6,64
|-2,50
|165,60
|Dagi Yatırım Holding
|8,19
|-1,56
|262,39
|Dardanel
|11,55
|-0,17
|204,75
|Datagate Bilgisayar
|9,51
|0,21
|21,77
|Demısaş Döküm
|6,15
|-1,76
|76,72
|Denge Holding
|1,85
|-1,07
|35,04
|Deniz GMYO
|5,86
|0,00
|16,04
|Denizli Cam
|8,15
|-0,61
|-2,28
|Derimod
|6,81
|0,29
|-4,62
|Derlüks Deri
|7,28
|-2,02
|79,94
|Desa Deri
|5,32
|-0,19
|17,18
|Despec Bilgisayar
|7,94
|0,13
|87,26
|Deva Holding
|20,24
|0,40
|126,71
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,26
|-0,79
|61,54
|Ditaş Doğan
|34,70
|5,47
|264,68
|DO-CO
|349,00
|-0,06
|-38,12
|Doğan Burda
|23,16
|7,82
|281,55
|Doğan Holding
|2,23
|0,00
|24,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,86
|-1,72
|73,33
|Doğusan
|3,12
|-0,64
|50,00
|Doğuş GMYO
|6,22
|2,13
|37,31
|Doğuş Otomotiv
|17,46
|8,04
|83,40
|Döktaş Dökümcülük
|25,82
|2,87
|-18,41
|Duran Doğan Basım
|19,01
|4,68
|35,40
|Dyo Boya
|6,84
|-0,15
|39,59
|Eczacıbaşı İlaç
|6,50
|0,31
|78,05
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,24
|-0,20
|58,22
|Edip Gayrimenkul
|2,74
|7,03
|97,12
|Ege Endüstri
|669,30
|0,62
|18,97
|Ege Gübre
|92,00
|0,00
|84,74
|Ege Profil
|14,60
|0,21
|21,97
|Ege Seramik
|5,69
|0,00
|54,68
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,18
|-0,84
|268,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,10
|0,00
|182,05
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|295,00
|Egeplast
|15,99
|-0,06
|27,92
|Ekiz Kimya
|8,56
|0,12
|1303,28
|Emek Elektrik
|2,70
|-0,74
|69,81
|Eminiş Ambalaj
|3,94
|0,25
|159,21
|Emlak Konut GMYO
|2,27
|-0,44
|55,48
|Enerjisa Enerji
|8,76
|-1,13
|30,05
|Enka İnşaat
|6,40
|0,63
|14,66
|Erbosan
|23,60
|2,70
|-5,52
|Ereğli Demir Çelik
|8,79
|0,46
|-0,21
|Ersu Gıda
|4,46
|0,00
|115,46
|Escort Teknoloji
|3,78
|-0,79
|171,94
|Etiler Gıda
|3,02
|0,67
|23,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,15
|0,00
|34,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,89
|1,07
|58,32
|Euro Yat. Ort.
|1,80
|-0,55
|59,89
|Euro Yatırım Holding
|1,87
|-0,53
|24,67
|Fenerbahçe Futbol
|12,21
|-0,16
|-15,62
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,40
|0,23
|-3,72
|F-M İzmit Piston
|73,25
|9,98
|54,66
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,04
|5,65
|43,56
|Ford Otosan
|79,50
|1,34
|20,25
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|0,00
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|20,14
|0,00
|55,40
|Galatasaray Sportif
|2,56
|0,39
|26,11
|Garanti Bankası
|7,97
|-0,13
|-28,46
|Garanti Faktoring
|5,63
|-1,92
|45,48
|Garanti Yat. Ort.
|2,16
|-0,46
|100,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,21
|0,88
|192,85
|Gedik Yatırım Holding
|22,20
|0,36
|188,69
|Gediz Ambalaj
|11,72
|0,69
|73,37
|Gentaş
|2,96
|1,72
|43,55
|Gersan Elektrik
|7,22
|7,28
|126,33
|Global Men. Değ.
|4,86
|0,00
|158,51
|Global Yat. Holding
|4,43
|-1,56
|-9,03
|Good-Year
|5,85
|-0,51
|44,44
|Göltaş Çimento
|20,96
|0,38
|17,82
|Gözde Girişim
|5,34
|2,30
|3,89
|GSD Denizcilik
|4,16
|0,73
|62,50
|GSD Holding
|2,23
|0,45
|49,66
|Gübre Fabrik.
|27,44
|0,51
|203,54
|Güler Yat. Holding
|12,84
|0,55
|532,51
|Güneş Sigorta
|4,70
|3,98
|115,60
|Halk GMYO
|2,49
|0,00
|104,55
|Halk Sigorta
|3,32
|0,30
|98,37
|Hatay Tekstil
|9,61
|0,10
|42,71
|Hedef Girişim
|3,15
|0,00
|20,69
|Hektaş
|13,97
|1,09
|74,19
|HUB Girişim
|19,16
|-1,64
|104,08
|Hürriyet Gzt.
|1,47
|0,68
|28,95
|ICBC Turkey Bank
|5,53
|-0,36
|4,93
|İdealist Danışmanlık
|3,86
|-0,26
|16,27
|İdealist GMYO
|4,18
|-0,24
|36,60
|İhlas Ev Aletleri
|2,33
|0,43
|-25,56
|İhlas Gayrimenkul
|1,83
|0,55
|52,50
|İhlas Gazetecilik
|3,93
|0,26
|-42,29
|İhlas Holding
|0,91
|0,00
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|0,85
|16,67
|İndeks Bilgisayar
|11,34
|-0,26
|20,90
|Info Yatırım
|5,95
|-1,49
|22,36
|İntema
|13,06
|2,83
|41,04
|İpek Doğal Enerji
|14,96
|6,70
|93,78
|İskenderun Demir Çelik
|7,36
|-0,41
|-5,82
Sürecek
Kaynak: AA