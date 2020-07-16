Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.
16.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:33
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,63
|1,40
|95,16
|Acıpayam Selüloz
|9,78
|1,45
|54,88
|Adel Kalemcilik
|16,53
|1,16
|5,29
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,28
|-0,87
|59,63
|Afyon Çimento
|4,07
|2,01
|78,64
|Ak Enerji
|2,07
|0,00
|89,91
|Akbank
|5,89
|2,08
|-27,37
|Akçansa
|13,95
|0,72
|43,90
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,40
|5,59
|61,14
|Akfen GMYO
|3,88
|1,57
|-4,20
|Akın Tekstil
|13,77
|0,66
|-0,15
|Akiş GMYO
|3,44
|5,85
|9,82
|Akmerkez GMYO
|34,86
|0,00
|55,59
|Aksa
|7,43
|2,20
|6,09
|Aksa Enerji
|5,94
|3,30
|56,32
|Aksigorta
|8,08
|1,13
|49,14
|Aksu Enerji
|11,41
|1,33
|-23,27
|Alarko Carrıer
|81,95
|2,37
|36,58
|Alarko GMYO
|18,47
|0,65
|21,65
|Alarko Holding
|5,71
|0,53
|-4,03
|Albaraka Türk
|1,84
|1,66
|20,26
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,08
|0,69
|58,47
|Alkim Kağıt
|11,53
|1,95
|112,74
|Alkim Kimya
|12,79
|0,71
|106,22
|Altınyağ
|1,26
|-4,55
|207,32
|Altınyunus Çeşme
|38,76
|-2,86
|287,99
|Anadolu Cam
|5,54
|0,36
|29,92
|Anadolu Efes
|21,20
|0,95
|-0,37
|Anadolu Grubu Holding
|21,86
|2,15
|24,28
|Anadolu Hayat Emek.
|8,93
|1,48
|46,75
|Anadolu Isuzu
|17,40
|7,41
|42,97
|Anadolu Sigorta
|6,56
|1,55
|57,94
|Anel Elektrik
|4,94
|0,61
|53,89
|Arçelik
|21,20
|1,92
|1,73
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,58
|0,86
|Arena Bilgisayar
|17,28
|0,99
|137,20
|Armada Bilgisayar
|23,68
|1,11
|44,48
|Arsan Tekstil
|5,54
|1,09
|54,75
|Artı Yatırım Holding
|1,94
|-0,51
|139,51
|Aselsan
|32,42
|1,06
|54,82
|Ata GMYO
|3,63
|0,55
|-19,87
|Atakule GMYO
|2,32
|2,20
|20,83
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|0,00
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,86
|-1,59
|29,17
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,52
|-0,13
|15,77
|Avrasya GMYO
|2,66
|1,14
|76,16
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,09
|0,48
|14,84
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,10
|0,01
|12,69
|Avrupa Yatırım Holding
|1,68
|-0,59
|9,09
|Ayen Enerji
|6,44
|-3,30
|85,59
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,25
|0,00
|94,06
|Aygaz
|11,75
|0,86
|-3,26
|Bagfaş
|17,88
|0,68
|6,30
|Bak Ambalaj
|9,30
|1,20
|26,53
|Balatacılar Balatacılık
|2,15
|4,88
|73,39
|Bantaş Ambalaj
|4,19
|2,44
|66,27
|Banvit
|24,78
|0,57
|33,44
|Baştaş Başkent Çimento
|4,38
|0,69
|69,11
|Batı Çimento
|3,72
|2,48
|12,39
|Batısöke Çimento
|1,79
|1,70
|36,64
|Bayrak Taban Sanayi
|7,30
|1,39
|Bera Holding
|6,56
|9,88
|70,39
|Berkosan Yalıtım
|4,41
|0,00
|60,95
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,71
|-2,17
|10,61
|Beyaz Filo
|3,98
|0,51
|27,16
|Bilici Yatırım
|8,22
|0,86
|91,18
|Bim Mağazalar
|70,30
|-0,92
|52,13
|Birko Mensucat
|0,47
|-2,08
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,92
|4,92
|68,42
|Bizim Mağazaları
|20,34
|0,59
|82,09
|Bomonti Elektrik
|6,03
|0,00
|371,09
|Borusan Mannesmann
|12,91
|7,94
|12,75
|Borusan Yat. Paz.
|82,75
|6,43
|38,12
|Bosch Fren Sistemleri
|501,30
|9,98
|74,20
|Bossa
|10,04
|3,40
|24,57
|Brisa
|12,69
|2,01
|35,30
|Burçelik
|11,55
|4,81
|98,80
|Burçelik Vana
|32,28
|6,89
|232,44
|Bursa Çimento
|4,92
|3,80
|22,90
|Carrefoursa
|7,48
|1,77
|58,81
|Casa Emtia Petrol
|21,50
|0,00
|128,97
|Ceo Event Medya
|4,24
|0,95
|15,78
|Coca Cola İçecek
|44,98
|0,90
|18,81
|Cosmos Yat. Holding
|2,82
|0,00
|38,24
|Credıtwest Faktorıng
|4,43
|-1,12
|53,82
|Çelebi
|80,75
|2,22
|-20,91
|Çelik Halat
|13,83
|6,88
|112,77
|Çemaş Döküm
|1,74
|1,16
|38,81
|Çemtaş
|9,03
|4,03
|11,08
|Çimbeton
|62,35
|1,05
|51,11
|Çimentaş
|24,28
|1,51
|61,87
|Çimsa
|11,01
|1,47
|21,26
|Çuhadaroğlu Metal
|4,15
|2,47
|30,09
|Dagi Giyim
|6,76
|0,00
|170,40
|Dagi Yatırım Holding
|8,05
|0,88
|256,19
|Dardanel
|11,57
|0,00
|205,28
|Datagate Bilgisayar
|9,50
|1,06
|21,64
|Demısaş Döküm
|6,23
|1,47
|79,02
|Denge Holding
|1,97
|-0,51
|43,80
|Deniz GMYO
|5,89
|2,08
|16,63
|Denizli Cam
|8,27
|0,24
|-0,84
|Derimod
|6,81
|0,00
|-4,62
|Derlüks Deri
|7,38
|2,36
|82,41
|Desa Deri
|5,24
|0,77
|15,42
|Despec Bilgisayar
|7,97
|0,63
|87,97
|Deva Holding
|19,70
|1,86
|120,66
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,26
|0,00
|61,54
|Ditaş Doğan
|31,94
|6,61
|235,68
|DO-CO
|349,90
|3,06
|-37,96
|Doğan Burda
|19,55
|0,05
|222,08
|Doğan Holding
|2,26
|0,89
|25,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,91
|3,93
|76,36
|Doğusan
|3,18
|1,27
|52,88
|Doğuş GMYO
|6,01
|1,35
|32,67
|Doğuş Otomotiv
|16,18
|1,51
|69,96
|Döktaş Dökümcülük
|25,14
|0,72
|-20,56
|Duran Doğan Basım
|17,27
|-0,29
|23,01
|Dyo Boya
|6,86
|1,63
|40,00
|Eczacıbaşı İlaç
|6,46
|0,16
|76,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,03
|0,94
|56,04
|Edip Gayrimenkul
|2,49
|2,89
|79,14
|Ege Endüstri
|680,00
|1,40
|20,88
|Ege Gübre
|93,95
|0,64
|88,65
|Ege Profil
|14,53
|0,55
|21,39
|Ege Seramik
|5,76
|-2,21
|56,59
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,20
|0,00
|275,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,09
|0,00
|179,49
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|295,00
|Egeplast
|16,00
|-0,56
|28,00
|Ekiz Kimya
|9,23
|-0,22
|1413,11
|Emek Elektrik
|2,77
|-0,36
|74,21
|Eminiş Ambalaj
|3,93
|6,22
|158,55
|Emlak Konut GMYO
|2,30
|-1,71
|57,53
|Enerjisa Enerji
|8,75
|-0,23
|29,90
|Enka İnşaat
|6,25
|2,46
|11,97
|Erbosan
|23,04
|1,05
|-7,77
|Ereğli Demir Çelik
|9,04
|1,92
|0,00
|Ersu Gıda
|4,44
|1,83
|114,49
|Escort Teknoloji
|3,81
|0,26
|174,10
|Etiler Gıda
|2,95
|1,37
|20,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,16
|1,41
|34,68
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,90
|1,06
|59,15
|Euro Yat. Ort.
|1,84
|1,10
|63,45
|Euro Yatırım Holding
|1,91
|3,24
|27,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,26
|1,83
|-15,27
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,40
|1,38
|-3,72
|F-M İzmit Piston
|66,50
|9,83
|40,41
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,56
|0,67
|37,32
|Ford Otosan
|76,65
|2,40
|15,94
|Formet Çelik Kapı
|3,05
|0,00
|1,67
|Frigo Pak Gıda
|19,00
|1,60
|46,60
|Galatasaray Sportif
|2,55
|3,66
|25,62
|Garanti Bankası
|8,03
|1,90
|-27,92
|Garanti Faktoring
|5,99
|4,17
|54,78
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|0,92
|102,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,16
|0,00
|191,26
|Gedik Yatırım Holding
|22,18
|0,91
|188,43
|Gediz Ambalaj
|11,54
|1,05
|70,71
|Gentaş
|2,93
|0,34
|42,09
|Gersan Elektrik
|6,73
|9,97
|110,97
|Global Men. Değ.
|4,87
|0,00
|159,04
|Global Yat. Holding
|4,29
|3,37
|-11,91
|Good-Year
|5,71
|0,53
|40,99
|Göltaş Çimento
|20,88
|2,15
|17,37
|Gözde Girişim
|5,15
|2,59
|0,19
|GSD Denizcilik
|4,07
|1,75
|58,98
|GSD Holding
|2,26
|1,80
|51,68
|Gübre Fabrik.
|27,64
|1,32
|205,75
|Güler Yat. Holding
|13,16
|-4,22
|548,28
|Güneş Sigorta
|4,54
|1,11
|108,26
|Halk GMYO
|2,56
|-1,16
|110,30
|Halk Sigorta
|3,58
|0,00
|113,90
|Hatay Tekstil
|9,54
|0,21
|41,67
|Hedef Girişim
|3,15
|1,61
|20,69
|Hektaş
|13,92
|0,72
|73,57
|HUB Girişim
|19,58
|-0,31
|108,55
|Hürriyet Gzt.
|1,47
|1,38
|28,95
|ICBC Turkey Bank
|5,62
|2,18
|6,64
|İdealist Danışmanlık
|3,90
|0,78
|17,47
|İdealist GMYO
|4,25
|0,95
|38,89
|İhlas Ev Aletleri
|2,34
|1,30
|-25,24
|İhlas Gayrimenkul
|1,83
|1,67
|52,50
|İhlas Gazetecilik
|3,97
|0,51
|-41,70
|İhlas Holding
|0,92
|2,22
|1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|0,85
|15,69
|İndeks Bilgisayar
|11,44
|0,44
|21,96
|Info Yatırım
|5,94
|5,51
|22,15
|İntema
|12,80
|2,98
|38,23
|İpek Doğal Enerji
|14,01
|0,14
|81,48
|İskenderun Demir Çelik
|7,44
|3,05
|-4,80
Sürecek
Kaynak: AA