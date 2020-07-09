HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.

Borsada günün ilk yarısı (1)
09.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:53

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,67 -0,81 97,31
Acıpayam Selüloz 9,68 -0,10 53,29
Adel Kalemcilik 16,48 -3,57 4,97
Adese Alışveriş Ticaret 2,17 -0,46 51,93
Afyon Çimento 3,97 -1,98 74,25
Ak Enerji 1,94 -3,96 77,98
Akbank 5,90 -0,17 -27,25
Akçansa 14,56 -2,61 50,19
Akdenız Güvenlık Hız. 3,24 -1,82 53,55
Akfen GMYO 4,07 -1,69 0,49
Akın Tekstil 14,09 -0,21 2,18
Akiş GMYO 3,41 1,19 8,86
Akmerkez GMYO 38,38 9,72 71,30
Aksa 7,66 -3,89 9,38
Aksa Enerji 5,79 0,17 52,37
Aksigorta 7,74 -0,13 42,86
Aksu Enerji 11,77 -2,08 -20,85
Alarko Carrıer 76,35 0,33 27,25
Alarko GMYO 17,99 -2,76 18,49
Alarko Holding 5,80 -0,68 -2,52
Albaraka Türk 1,76 -1,68 15,03
Alcatel Lucent Teletaş 21,10 3,23 75,25
Alkim Kağıt 11,89 0,08 119,38
Alkim Kimya 12,88 -1,53 107,68
Altınyağ 1,23 0,00 200,00
Altınyunus Çeşme 39,94 1,11 299,80
Anadolu Cam 5,77 5,29 35,31
Anadolu Efes 23,06 0,35 -0,09
Anadolu Grubu Holding 21,66 0,09 23,14
Anadolu Hayat Emek. 8,21 -0,73 34,92
Anadolu Isuzu 14,39 -1,98 18,24
Anadolu Sigorta 6,30 -1,41 51,68
Anel Elektrik 5,03 5,01 56,70
Arçelik 20,26 2,48 -2,78
ARD Bilişim Teknolojileri 31,80 -1,24
Arena Bilgisayar 16,56 0,36 127,32
Armada Bilgisayar 24,70 -5,87 50,70
Arsan Tekstil 5,76 -1,37 60,89
Artı Yatırım Holding 2,01 -7,37 148,15
Aselsan 32,80 1,55 56,64
Ata GMYO 3,68 -2,90 -18,76
Atakule GMYO 2,27 -2,99 18,23
Atlantis Yatırım Holding 2,00 -5,66 100,00
Atlas Yat. Ort. 1,80 -1,10 25,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,15 -2,13 13,01
Avrasya GMYO 2,57 -1,15 70,20
Avrasya Petrol ve Tur. 2,09 -2,34 14,84
Avrasya Stratejik GMYF 1.449,20 0,00 12,70
Avrupa Yatırım Holding 1,76 -2,22 14,29
Ayen Enerji 6,49 -6,75 87,03
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,39 4,52 100,46
Aygaz 12,32 0,33 1,43
Bagfaş 17,75 -0,89 5,53
Bak Ambalaj 9,67 0,31 31,56
Balatacılar Balatacılık 2,15 0,00 73,39
Bantaş Ambalaj 4,14 -1,66 64,29
Banvit 25,20 -0,79 35,70
Baştaş Başkent Çimento 4,40 -0,23 69,88
Batı Çimento 3,74 1,91 12,99
Batısöke Çimento 1,70 -1,73 29,77
Bayrak Taban Sanayi 7,85 9,94
Bera Holding 5,20 8,11 35,06
Berkosan Yalıtım 4,59 -1,50 67,52
Beşiktaş Futbol Yat. 3,37 7,32 37,55
Beyaz Filo 3,96 -1,00 26,52
Bilici Yatırım 8,28 -1,19 92,57
Bim Mağazalar 69,45 -1,21 50,29
Birko Mensucat 0,47 -2,08 51,61
Birlik Mensucat 1,76 -3,30 54,39
Bizim Mağazaları 20,14 0,10 80,30
Bomonti Elektrik 5,88 1,38 359,37
Borusan Mannesmann 12,03 1,35 5,07
Borusan Yat. Paz. 70,80 -0,42 18,17
Bosch Fren Sistemleri 338,00 8,51 17,45
Bossa 10,20 -0,87 26,55
Brisa 12,80 -0,93 36,48
Burçelik 11,85 6,28 103,96
Burçelik Vana 29,32 7,16 201,96
Bursa Çimento 4,67 0,00 16,65
Carrefoursa 7,63 1,60 62,00
Casa Emtia Petrol 22,00 -0,99 134,29
Ceo Event Medya 4,06 -1,69 10,86
Coca Cola İçecek 46,82 -1,01 23,67
Cosmos Yat. Holding 2,80 -1,41 37,25
Credıtwest Faktorıng 4,55 2,94 57,99
Çelebi 78,30 7,26 -23,31
Çelik Halat 12,37 4,74 90,31
Çemaş Döküm 1,63 -5,23 30,04
Çemtaş 8,83 -1,45 8,62
Çimbeton 62,35 -0,64 51,11
Çimentaş 24,28 0,17 61,87
Çimsa 11,17 0,54 23,02
Çuhadaroğlu Metal 3,93 -1,50 23,20
Dagi Giyim 6,01 3,80 140,40
Dagi Yatırım Holding 7,22 0,70 219,47
Dardanel 12,00 3,45 216,62
Datagate Bilgisayar 9,93 0,30 27,14
Demısaş Döküm 5,87 3,53 68,68
Denge Holding 1,55 2,65 13,14
Deniz GMYO 5,83 -1,02 15,45
Denizli Cam 9,15 5,78 9,71
Derimod 7,24 -0,96 1,40
Derlüks Deri 7,12 -2,47 75,99
Desa Deri 5,31 1,14 16,96
Despec Bilgisayar 8,17 0,49 92,69
Deva Holding 20,26 0,60 126,93
Diriteks Diriliş Tekstil 1,25 0,00 60,26
Ditaş Doğan 23,60 8,66 148,03
DO-CO 342,30 4,23 -39,31
Doğan Burda 17,00 -1,39 180,07
Doğan Holding 2,36 -1,67 31,44
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,64 -2,22 60,00
Doğusan 3,03 -3,81 45,67
Doğuş GMYO 6,10 -1,29 34,66
Doğuş Otomotiv 15,95 3,98 67,54
Döktaş Dökümcülük 25,20 0,00 -20,37
Duran Doğan Basım 17,20 -2,38 22,51
Dyo Boya 7,07 2,46 44,29
Eczacıbaşı İlaç 6,67 -0,30 82,71
Eczacıbaşı Yatırım 15,41 -1,85 59,98
Edip Gayrimenkul 2,52 -6,32 81,29
Ege Endüstri 659,60 2,41 17,25
Ege Gübre 86,40 -0,92 73,49
Ege Profil 14,74 -0,94 23,14
Ege Seramik 5,52 -1,95 50,06
Egeli & Co Tarım Girişim 1,28 9,40 300,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,24 9,73 217,95
Egeli&Co Yatırım Holding 0,85 8,97 325,00
Egeplast 17,10 -0,12 36,80
Ekiz Kimya 10,29 9,94 1586,89
Emek Elektrik 2,85 -2,73 79,25
Eminiş Ambalaj 3,84 -0,26 152,63
Emlak Konut GMYO 2,27 -0,44 55,48
Enerjisa Enerji 8,85 -0,67 31,38
Enka İnşaat 6,36 -0,31 13,94
Erbosan 22,92 0,97 -8,25
Ereğli Demir Çelik 8,84 2,43 -2,21
Ersu Gıda 4,52 -2,16 118,36
Escort Teknoloji 4,07 1,50 192,81
Etiler Gıda 2,81 0,36 14,69
Euro Kapital Yat. Ort. 2,06 -5,07 28,45
Euro Trend Yat. Ort. 1,92 -2,04 60,83
Euro Yat. Ort. 1,78 -4,30 58,12
Euro Yatırım Holding 1,87 -3,61 24,67
Fenerbahçe Futbol 12,98 1,49 -10,30
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,49 -0,66 -1,75
F-M İzmit Piston 53,05 3,71 12,01
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,33 -0,58 34,33
Ford Otosan 74,00 1,30 11,93
Formet Çelik Kapı 3,10 -3,13 3,33
Frigo Pak Gıda 18,30 1,39 41,20
Galatasaray Sportif 2,75 -1,79 35,47
Garanti Bankası 8,16 0,00 -26,75
Garanti Faktoring 5,48 -2,32 41,60
Garanti Yat. Ort. 2,09 -3,69 93,52
Gedik Y. Men. Değ. 9,40 -0,11 198,89
Gedik Yatırım Holding 23,24 0,35 202,21
Gediz Ambalaj 11,74 -1,92 73,67
Gentaş 2,96 3,14 43,55
Gersan Elektrik 5,70 -3,72 78,68
Global Men. Değ. 5,19 -5,29 176,06
Global Yat. Holding 4,37 -0,46 -10,27
Good-Year 5,73 -0,35 41,48
Göltaş Çimento 19,95 0,10 12,14
Gözde Girişim 5,00 -0,40 -2,72
GSD Denizcilik 4,31 -0,23 68,36
GSD Holding 2,34 0,43 57,05
Gübre Fabrik. 27,38 -1,16 202,88
Güler Yat. Holding 13,32 9,99 556,16
Güneş Sigorta 4,60 2,00 111,01
Halk GMYO 2,34 0,00 92,22
Halk Sigorta 3,58 -0,56 80,81
Hatay Tekstil 10,31 0,59 53,10
Hedef Girişim 3,16 -0,63 21,07
Hektaş 14,27 -0,56 77,93
HUB Girişim 20,56 0,00 118,99
Hürriyet Gzt. 1,49 -0,67 30,70
ICBC Turkey Bank 5,61 -0,53 6,45
İdealist Danışmanlık 4,08 0,49 22,89
İdealist GMYO 4,59 0,66 50,00
İhlas Ev Aletleri 2,27 -3,40 -27,48
İhlas Gayrimenkul 1,80 -3,23 50,00
İhlas Gazetecilik 4,09 -1,21 -39,94
İhlas Holding 0,92 0,00 1,10
İhlas Yayın Holding 1,21 -0,82 18,63
İndeks Bilgisayar 11,38 0,09 21,33
Info Yatırım 5,29 -2,04 8,79
İntema 12,63 -2,17 36,39
İpek Doğal Enerji 14,32 0,28 85,49
İskenderun Demir Çelik 7,50 0,13 -6,37
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti Magazin
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı Güncel
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı Güncel
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi Politika
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
202 yıllık ABD şirketi koronavirüs sebebiyle iflas etti
202 yıllık ABD şirketi koronavirüs sebebiyle iflas etti
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Fatih Terim, Feghouli'nin takımda kalması yönünde yönetime rapor sundu
Fatih Terim, Feghouli'nin takımda kalması yönünde yönetime rapor sundu
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Yılmaz Tunç Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Kemal Sunal Bergüzar Korel
Spor Falcao İrfan Buz Fatih Terim Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 14:56:41. #1.14#
title