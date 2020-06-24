HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.

Borsada günün ilk yarısı (1)
24.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:19

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,46 -1,14 86,02
Acıpayam Selüloz 9,78 3,60 53,53
Adel Kalemcilik 13,93 -0,07 -11,27
Adese Alışveriş Ticaret 1,77 1,72 23,92
Afyon Çimento 3,11 -0,32 36,51
Ak Enerji 1,38 1,47 26,61
Akbank 6,05 -1,14 -25,40
Akçansa 13,33 5,38 37,50
Akdenız Güvenlık Hız. 2,49 2,89 18,01
Akfen GMYO 3,56 -0,28 -12,10
Akın Tekstil 13,14 1,70 -4,71
Akiş GMYO 3,84 1,86 -4,95
Akmerkez GMYO 33,06 9,98 47,56
Aksa 7,20 -1,50 2,81
Aksa Enerji 4,88 0,21 28,42
Aksigorta 6,69 0,75 23,48
Aksu Enerji 10,25 -0,39 -31,07
Alarko Carrıer 74,90 0,00 24,83
Alarko GMYO 14,67 -0,34 -3,37
Alarko Holding 5,69 0,89 -4,37
Albaraka Türk 1,66 0,00 8,50
Alcatel Lucent Teletaş 18,99 0,11 57,72
Alkim Kağıt 11,05 3,37 103,88
Alkim Kimya 13,63 2,87 119,77
Altınyağ 1,30 1,56 217,07
Altınyunus Çeşme 38,00 4,05 280,38
Anadolu Cam 4,68 -0,85 9,75
Anadolu Efes 20,40 -0,97 -11,61
Anadolu Grubu Holding 19,22 -0,62 9,27
Anadolu Hayat Emek. 7,03 -0,99 15,53
Anadolu Isuzu 13,39 -0,96 10,02
Anadolu Sigorta 6,14 -0,65 47,83
Anel Elektrik 4,19 0,24 30,53
Arçelik 18,01 1,12 -13,58
ARD Bilişim Teknolojileri 29,76 -0,53
Arena Bilgisayar 14,24 -0,42 95,47
Armada Bilgisayar 22,62 1,43 38,01
Arsan Tekstil 5,01 -0,20 39,94
Artı Yatırım Holding 2,20 -4,35 171,60
Aselsan 32,02 -0,44 52,91
Ata GMYO 3,63 2,25 -19,87
Atakule GMYO 2,00 -0,99 4,17
Atlantis Yatırım Holding 1,91 0,00 91,00
Atlas Yat. Ort. 1,49 -0,67 3,47
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,46 -1,17 0,41
Avrasya GMYO 2,19 0,00 45,03
Avrasya Petrol ve Tur. 1,95 -1,02 7,14
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,10 0,00 11,06
Avrupa Yatırım Holding 1,61 -1,23 4,55
Ayen Enerji 4,29 6,98 23,63
Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,06 0,66 39,73
Aygaz 11,57 -0,69 -4,74
Bagfaş 17,14 -0,35 1,90
Bak Ambalaj 9,01 -0,88 22,59
Balatacılar Balatacılık 2,20 -0,90 77,42
Bantaş Ambalaj 3,76 0,80 49,21
Banvit 24,50 0,74 31,93
Baştaş Başkent Çimento 3,50 0,86 35,14
Batı Çimento 3,29 -0,30 -0,60
Batısöke Çimento 1,43 1,42 9,16
Bayrak Taban Sanayi 8,47 -5,68
Bera Holding 4,29 1,66 11,43
Berkosan Yalıtım 4,03 -0,25 47,08
Beşiktaş Futbol Yat. 2,38 -0,83 -2,86
Beyaz Filo 3,83 -1,54 22,37
Bilici Yatırım 7,84 -0,51 79,41
Bim Mağazalar 70,05 1,52 51,59
Birko Mensucat 0,47 -2,08 51,61
Birlik Mensucat 1,52 0,00 33,33
Bizim Mağazaları 19,61 -3,49 75,56
Bomonti Elektrik 4,50 -1,32 251,56
Borusan Mannesmann 11,18 -0,80 -2,36
Borusan Yat. Paz. 68,85 -0,72 14,92
Bosch Fren Sistemleri 306,10 -0,23 6,37
Bossa 10,38 0,87 28,78
Brisa 12,28 0,49 30,93
Burçelik 8,88 0,11 52,84
Burçelik Vana 18,60 0,76 91,56
Bursa Çimento 4,24 0,47 5,91
Carrefoursa 7,21 -0,55 53,08
Casa Emtia Petrol 21,02 -2,23 123,86
Ceo Event Medya 3,55 -0,28 -3,06
Coca Cola İçecek 42,66 -0,14 12,68
Cosmos Yat. Holding 2,98 0,00 46,08
Credıtwest Faktorıng 4,02 0,50 39,58
Çelebi 79,10 -0,38 -22,53
Çelik Halat 10,87 -1,54 67,23
Çemaş Döküm 1,43 10,00 14,08
Çemtaş 8,18 -0,61 0,63
Çimbeton 61,20 -0,49 48,33
Çimentaş 23,52 -0,17 56,80
Çimsa 10,00 4,28 10,13
Çuhadaroğlu Metal 3,53 1,44 10,66
Dagi Giyim 5,77 -0,35 130,80
Dagi Yatırım Holding 7,18 -2,97 217,70
Dardanel 11,94 -0,25 215,04
Datagate Bilgisayar 9,12 0,55 16,77
Demısaş Döküm 4,12 0,98 18,39
Denge Holding 1,55 1,31 13,14
Deniz GMYO 5,22 0,77 3,37
Denizli Cam 8,09 0,87 -3,00
Derimod 6,85 -1,01 -4,06
Derlüks Deri 6,51 0,93 60,91
Desa Deri 4,77 0,21 5,07
Despec Bilgisayar 8,12 -2,05 91,51
Deva Holding 19,35 -0,62 116,74
Diriteks Diriliş Tekstil 1,27 1,60 62,82
Ditaş Doğan 16,14 0,31 69,62
DO-CO 368,20 1,07 -34,72
Doğan Burda 12,30 -0,81 102,64
Doğan Holding 2,00 2,04 11,39
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,41 -2,82 46,06
Doğusan 2,46 0,00 18,27
Doğuş GMYO 5,73 0,53 26,49
Doğuş Otomotiv 16,03 -0,74 68,38
Döktaş Dökümcülük 25,06 -0,24 -20,81
Duran Doğan Basım 16,57 -0,42 18,02
Dyo Boya 6,25 -0,95 27,55
Eczacıbaşı İlaç 6,30 -0,16 72,57
Eczacıbaşı Yatırım 14,95 0,95 55,21
Edip Gayrimenkul 2,19 1,39 57,55
Ege Endüstri 623,10 -0,43 10,76
Ege Gübre 87,35 -1,69 75,40
Ege Profil 15,23 -0,20 27,23
Ege Seramik 5,19 -0,11 41,09
Egeli & Co Tarım Girişim 1,44 0,00 350,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,33 2,31 241,03
Egeli&Co Yatırım Holding 0,89 0,00 345,00
Egeplast 16,50 -3,45 32,00
Ekiz Kimya 10,31 -9,96 1590,16
Emek Elektrik 2,60 -2,62 63,52
Eminiş Ambalaj 3,83 -9,88 151,97
Emlak Konut GMYO 1,92 -1,03 31,51
Enerjisa Enerji 8,43 0,12 25,15
Enka İnşaat 6,10 -2,71 9,28
Erbosan 22,00 -0,63 -11,93
Ereğli Demir Çelik 8,42 -0,36 -6,86
Ersu Gıda 4,54 1,34 119,32
Escort Teknoloji 3,67 -1,08 164,03
Etiler Gıda 2,70 -3,57 10,20
Euro Kapital Yat. Ort. 1,98 2,06 23,46
Euro Trend Yat. Ort. 1,60 0,00 34,02
Euro Yat. Ort. 1,59 0,00 41,24
Euro Yatırım Holding 1,80 -0,55 20,00
Fenerbahçe Futbol 11,20 -0,88 -22,60
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,08 -0,24 -10,72
F-M İzmit Piston 52,20 3,06 10,21
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,08 -1,18 31,08
Ford Otosan 71,05 -0,35 7,47
Formet Çelik Kapı 3,56 4,09 18,67
Frigo Pak Gıda 18,10 -2,11 39,66
Galatasaray Sportif 2,81 -2,43 38,42
Garanti Bankası 8,35 -1,30 -25,04
Garanti Faktoring 5,21 -0,57 34,63
Garanti Yat. Ort. 1,85 -0,54 71,30
Gedik Y. Men. Değ. 9,48 -0,73 201,43
Gedik Yatırım Holding 23,42 -2,09 204,55
Gediz Ambalaj 11,27 -0,27 66,72
Gentaş 2,54 0,79 23,18
Gersan Elektrik 4,78 1,70 49,84
Global Men. Değ. 5,47 0,55 190,96
Global Yat. Holding 3,90 -0,76 -19,92
Good-Year 5,34 -0,19 31,85
Göltaş Çimento 17,30 0,70 -2,75
Gözde Girişim 4,70 0,64 -8,56
GSD Denizcilik 4,22 -3,65 64,84
GSD Holding 2,03 0,50 36,24
Gübre Fabrik. 29,82 2,12 229,87
Güler Yat. Holding 13,60 -7,10 569,95
Güneş Sigorta 4,73 3,50 116,97
Halk GMYO 2,05 -0,49 68,03
Halk Sigorta 4,70 -1,67 137,37
Hatay Tekstil 9,35 0,32 38,85
Hedef Girişim 2,86 1,06 9,58
Hektaş 14,22 1,35 77,31
HUB Girişim 20,68 -1,15 120,27
Hürriyet Gzt. 1,37 2,24 20,18
ICBC Turkey Bank 5,49 -1,08 4,17
İdealist Danışmanlık 3,30 -0,30 -0,60
İdealist GMYO 4,30 1,18 40,52
İhlas Ev Aletleri 2,13 3,90 -31,95
İhlas Gayrimenkul 1,51 0,00 25,83
İhlas Gazetecilik 4,79 -1,24 -29,66
İhlas Holding 0,81 0,00 -10,99
İhlas Yayın Holding 1,17 -2,50 14,71
İndeks Bilgisayar 11,08 2,31 14,23
Info Yatırım 4,32 -0,69 -11,16
İntema 12,44 3,15 34,34
İpek Doğal Enerji 14,17 0,57 83,55
İskenderun Demir Çelik 7,03 -0,57 -12,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor Ekonomi
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı Ekonomi
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL Ekonomi
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar Ekonomi
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Barış Yöş Cem Yılmaz Safiye Soyman İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 14:22:13. #1.15#
title