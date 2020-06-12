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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1)
12.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:21

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,21 -1,53 72,58
Acıpayam Selüloz 9,29 0,43 45,84
Adel Kalemcilik 13,29 -1,63 -15,35
Adese Alışveriş Ticaret 1,63 0,00 14,12
Afyon Çimento 2,87 -0,35 25,97
Ak Enerji 1,24 0,00 13,76
Akbank 5,79 -0,17 -28,61
Akçansa 12,41 2,39 28,01
Akdenız Güvenlık Hız. 2,27 1,79 7,58
Akfen GMYO 3,53 -1,40 -12,84
Akın Tekstil 14,03 -2,16 1,74
Akiş GMYO 3,59 -0,55 -11,14
Akmerkez GMYO 26,30 -0,75 17,39
Aksa 6,84 0,88 -2,33
Aksa Enerji 4,64 0,22 22,11
Aksigorta 6,44 -1,23 18,87
Aksu Enerji 9,75 -0,41 -34,43
Alarko Carrıer 71,05 1,36 18,42
Alarko GMYO 14,65 -1,15 -3,51
Alarko Holding 5,25 -0,38 -11,76
Albaraka Türk 1,48 0,68 -3,27
Alcatel Lucent Teletaş 18,51 -0,96 53,74
Alkim Kağıt 10,46 2,75 93,00
Alkim Kimya 12,42 0,57 100,26
Altınyağ 1,40 5,26 241,46
Altınyunus Çeşme 41,58 0,00 316,22
Anadolu Cam 4,30 0,23 0,84
Anadolu Efes 19,20 -0,88 -16,81
Anadolu Grubu Holding 19,28 2,01 9,61
Anadolu Hayat Emek. 6,71 1,21 10,27
Anadolu Isuzu 12,52 -0,56 2,88
Anadolu Sigorta 6,24 -0,95 50,23
Anel Elektrik 3,97 -1,24 23,68
Arçelik 16,64 -0,36 -20,15
ARD Bilişim Teknolojileri 32,64 0,87
Arena Bilgisayar 15,00 -0,86 105,90
Armada Bilgisayar 22,40 -3,03 36,67
Arsan Tekstil 4,85 0,62 35,47
Artı Yatırım Holding 2,24 -0,44 176,54
Aselsan 32,32 0,25 54,35
Ata GMYO 3,42 -0,58 -24,50
Atakule GMYO 1,82 0,00 -5,21
Atlantis Yatırım Holding 1,83 1,67 83,00
Atlas Yat. Ort. 1,42 -0,70 -1,39
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,81 0,08 -4,44
Avrasya GMYO 2,21 1,38 46,36
Avrasya Petrol ve Tur. 1,93 -1,53 6,04
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,70 0,00 11,11
Avrupa Yatırım Holding 1,61 -2,42 4,55
Ayen Enerji 3,56 2,59 2,59
Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,05 -1,61 39,27
Aygaz 11,24 -0,62 -7,46
Bagfaş 17,41 0,17 3,51
Bak Ambalaj 8,57 0,59 16,60
Balatacılar Balatacılık 2,28 -2,98 83,87
Bantaş Ambalaj 3,83 5,80 51,98
Banvit 24,10 0,00 29,78
Baştaş Başkent Çimento 3,49 0,00 34,75
Batı Çimento 3,21 -0,93 -3,02
Batısöke Çimento 1,34 0,75 2,29
Bayrak Taban Sanayi 6,34 9,88
Bera Holding 4,61 1,10 19,74
Berkosan Yalıtım 3,82 -0,52 39,42
Beşiktaş Futbol Yat. 2,59 0,78 5,71
Beyaz Filo 3,83 -1,29 21,20
Bilici Yatırım 7,42 -1,07 69,79
Bim Mağazalar 63,75 1,35 37,96
Birko Mensucat 0,52 1,96 67,74
Birlik Mensucat 1,50 -1,32 31,58
Bizim Mağazaları 18,75 1,63 67,86
Bomonti Elektrik 4,20 -2,33 228,13
Borusan Mannesmann 10,39 -0,29 -9,26
Borusan Yat. Paz. 67,60 -1,60 12,83
Bosch Fren Sistemleri 295,80 0,03 2,79
Bossa 9,92 -0,80 23,08
Brisa 11,53 4,82 22,93
Burçelik 8,38 -1,64 44,23
Burçelik Vana 17,91 -0,17 84,45
Bursa Çimento 4,17 0,24 4,16
Carrefoursa 7,20 0,14 52,87
Casa Emtia Petrol 20,68 -3,81 120,23
Ceo Event Medya 3,51 -0,57 -4,16
Coca Cola İçecek 40,46 -0,88 6,87
Cosmos Yat. Holding 2,96 -0,34 45,10
Credıtwest Faktorıng 3,89 -2,99 35,07
Çelebi 78,55 -2,42 -23,07
Çelik Halat 10,03 0,20 54,31
Çemaş Döküm 1,24 -0,80 -1,08
Çemtaş 8,18 -0,61 0,63
Çimbeton 61,95 -1,12 50,15
Çimentaş 23,96 -1,96 59,73
Çimsa 9,25 0,00 1,87
Çuhadaroğlu Metal 3,39 0,30 6,27
Dagi Giyim 4,33 0,23 73,20
Dagi Yatırım Holding 11,61 9,94 413,72
Dardanel 11,69 -1,35 208,44
Datagate Bilgisayar 8,66 -1,48 10,88
Demısaş Döküm 3,92 1,82 12,64
Denge Holding 1,48 0,00 8,03
Deniz GMYO 4,83 -0,62 -4,36
Denizli Cam 7,70 0,13 -7,67
Derimod 6,80 -0,87 -4,76
Derlüks Deri 5,71 -1,21 41,13
Desa Deri 4,54 -1,52 0,00
Despec Bilgisayar 6,83 -0,73 61,08
Deva Holding 18,37 3,09 105,76
Diriteks Diriliş Tekstil 1,23 -1,60 57,69
Ditaş Doğan 15,88 -0,87 66,89
DO-CO 376,30 -2,39 -33,28
Doğan Burda 13,75 4,17 126,52
Doğan Holding 1,98 1,02 10,28
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,01 -0,50 21,82
Doğusan 2,31 -0,86 11,06
Doğuş GMYO 5,60 -1,06 23,62
Doğuş Otomotiv 12,58 -1,26 32,14
Döktaş Dökümcülük 24,82 -0,40 -21,57
Duran Doğan Basım 16,12 -0,49 14,81
Dyo Boya 5,74 -1,03 17,14
Eczacıbaşı İlaç 5,96 4,38 63,26
Eczacıbaşı Yatırım 13,49 3,37 40,05
Edip Gayrimenkul 2,12 0,00 52,52
Ege Endüstri 576,00 -0,36 2,39
Ege Gübre 80,35 -0,19 61,35
Ege Profil 15,13 -0,72 26,40
Ege Seramik 4,87 -0,41 31,27
Egeli & Co Tarım Girişim 1,63 -9,94 409,37
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,45 -9,94 271,79
Egeli&Co Yatırım Holding 0,96 -9,43 380,00
Egeplast 17,10 0,59 36,80
Ekiz Kimya 10,73 9,94 1659,02
Emek Elektrik 2,22 0,91 39,62
Eminiş Ambalaj 3,91 0,00 157,24
Emlak Konut GMYO 1,94 0,00 32,88
Enerjisa Enerji 8,19 0,12 21,59
Enka İnşaat 5,55 0,00 -0,57
Erbosan 21,62 2,95 -13,45
Ereğli Demir Çelik 8,52 -0,70 -5,75
Ersu Gıda 4,51 -0,88 117,87
Escort Teknoloji 3,81 -1,30 174,10
Etiler Gıda 3,00 2,04 22,45
Euro Kapital Yat. Ort. 1,90 -1,04 13,77
Euro Trend Yat. Ort. 1,55 0,65 24,00
Euro Yat. Ort. 1,66 3,75 40,68
Euro Yatırım Holding 1,79 -2,19 19,33
Fenerbahçe Futbol 12,66 0,00 -12,51
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,04 0,50 -11,60
F-M İzmit Piston 49,70 -0,60 4,93
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,31 -1,06 34,07
Ford Otosan 68,95 0,51 4,29
Formet Çelik Kapı 3,35 -6,42 11,67
Frigo Pak Gıda 17,09 -1,89 31,87
Galatasaray Sportif 3,68 0,82 81,28
Garanti Bankası 8,13 -0,37 -27,02
Garanti Faktoring 4,78 -0,62 23,51
Garanti Yat. Ort. 1,79 0,00 65,74
Gedik Y. Men. Değ. 9,31 -1,79 196,03
Gedik Yatırım Holding 23,38 -1,76 204,03
Gediz Ambalaj 9,99 -0,50 47,78
Gentaş 2,48 0,81 13,24
Gersan Elektrik 4,34 -1,59 36,05
Global Men. Değ. 4,40 -3,30 134,04
Global Yat. Holding 3,94 0,51 -19,10
Good-Year 5,11 0,39 26,17
Göltaş Çimento 16,62 -0,48 -6,58
Gözde Girişim 4,65 1,75 -9,53
GSD Denizcilik 4,43 -2,42 73,05
GSD Holding 1,81 3,43 21,48
Gübre Fabrik. 24,92 0,97 175,66
Güler Yat. Holding 12,98 10,00 539,41
Güneş Sigorta 3,84 -0,26 76,15
Halk GMYO 1,92 -1,03 57,38
Halk Sigorta 4,14 -4,17 109,09
Hatay Tekstil 9,36 -1,37 36,24
Hedef Girişim 2,73 -1,44 4,60
Hektaş 14,44 1,33 80,05
HUB Girişim 20,54 -1,72 118,78
Hürriyet Gzt. 1,44 0,70 26,32
ICBC Turkey Bank 5,09 -0,20 -3,42
İdealist Danışmanlık 3,27 -1,80 -1,51
İdealist GMYO 4,20 -0,71 37,25
İhlas Ev Aletleri 1,98 -1,98 -36,74
İhlas Gayrimenkul 1,56 -1,27 30,00
İhlas Gazetecilik 4,49 6,40 -34,07
İhlas Holding 0,77 0,00 -15,38
İhlas Yayın Holding 1,19 5,31 16,67
İndeks Bilgisayar 10,72 -0,74 10,52
Info Yatırım 4,54 -2,78 -6,64
İntema 11,19 -0,09 20,84
İpek Doğal Enerji 13,91 -1,07 80,18
İskenderun Demir Çelik 6,94 -0,43 -13,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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