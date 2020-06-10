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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1)
10.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:27

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,36 -2,61 80,65
Acıpayam Selüloz 9,30 -0,32 46,00
Adel Kalemcilik 13,69 0,74 -12,80
Adese Alışveriş Ticaret 1,70 1,80 19,02
Afyon Çimento 2,94 2,08 29,05
Ak Enerji 1,23 1,65 12,84
Akbank 5,88 0,34 -27,50
Akçansa 11,26 9,96 16,15
Akdenız Güvenlık Hız. 2,23 -0,45 5,69
Akfen GMYO 3,63 0,00 -10,37
Akın Tekstil 14,58 -0,14 5,73
Akiş GMYO 3,64 1,68 -9,90
Akmerkez GMYO 27,00 1,20 20,51
Aksa 6,72 1,36 -4,05
Aksa Enerji 4,68 1,52 23,16
Aksigorta 6,61 1,38 22,00
Aksu Enerji 9,88 0,82 -33,56
Alarko Carrıer 70,90 4,04 18,17
Alarko GMYO 14,90 1,02 -1,86
Alarko Holding 5,31 0,95 -10,76
Albaraka Türk 1,50 -0,66 -1,96
Alcatel Lucent Teletaş 19,11 2,19 58,72
Alkim Kağıt 10,01 0,70 84,69
Alkim Kimya 12,58 2,11 102,84
Altınyağ 1,45 8,21 253,66
Altınyunus Çeşme 37,80 9,95 278,38
Anadolu Cam 4,33 0,46 1,54
Anadolu Efes 19,62 1,13 -14,99
Anadolu Grubu Holding 18,94 0,80 7,67
Anadolu Hayat Emek. 6,59 1,23 8,30
Anadolu Isuzu 12,81 4,15 5,26
Anadolu Sigorta 6,25 2,46 50,47
Anel Elektrik 4,06 -0,73 26,48
Arçelik 17,12 0,53 -17,85
ARD Bilişim Teknolojileri 29,38 1,87
Arena Bilgisayar 14,59 -0,21 100,27
Armada Bilgisayar 22,08 0,55 34,72
Arsan Tekstil 4,98 -1,39 39,11
Artı Yatırım Holding 2,21 0,00 172,84
Aselsan 32,34 2,21 54,44
Ata GMYO 3,42 0,88 -24,50
Atakule GMYO 1,82 2,82 -5,21
Atlantis Yatırım Holding 1,74 1,16 74,00
Atlas Yat. Ort. 1,46 2,10 1,39
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,90 0,00 -3,77
Avrasya GMYO 2,17 1,40 43,71
Avrasya Petrol ve Tur. 1,97 -0,51 8,24
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,60 -0,01 11,10
Avrupa Yatırım Holding 1,66 -0,60 7,79
Ayen Enerji 3,47 -0,29 0,00
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,98 -0,67 36,07
Aygaz 11,19 -0,09 -7,87
Bagfaş 17,19 1,90 2,20
Bak Ambalaj 8,54 -0,35 16,19
Balatacılar Balatacılık 2,35 3,98 89,52
Bantaş Ambalaj 3,70 0,27 46,83
Banvit 24,40 1,24 31,39
Baştaş Başkent Çimento 3,50 0,00 35,14
Batı Çimento 3,18 0,63 -3,93
Batısöke Çimento 1,34 1,52 2,29
Bayrak Taban Sanayi 5,25 9,83
Bera Holding 4,50 3,21 16,88
Berkosan Yalıtım 3,85 2,39 40,51
Beşiktaş Futbol Yat. 2,61 0,38 6,53
Beyaz Filo 3,84 1,32 21,52
Bilici Yatırım 7,43 0,81 70,02
Bim Mağazalar 64,45 -0,85 39,47
Birko Mensucat 0,46 2,22 48,39
Birlik Mensucat 1,59 -4,22 39,47
Bizim Mağazaları 19,03 5,60 70,37
Bomonti Elektrik 4,51 -2,80 252,34
Borusan Mannesmann 10,49 1,25 -8,38
Borusan Yat. Paz. 70,55 1,51 17,75
Bosch Fren Sistemleri 307,50 3,29 6,85
Bossa 9,62 1,80 19,35
Brisa 11,10 1,65 18,35
Burçelik 8,74 3,07 50,43
Burçelik Vana 18,98 4,40 95,47
Bursa Çimento 4,20 1,94 4,91
Carrefoursa 7,18 0,42 52,44
Casa Emtia Petrol 21,98 -0,09 134,08
Ceo Event Medya 3,55 1,43 -3,06
Coca Cola İçecek 41,36 -0,19 9,25
Cosmos Yat. Holding 2,93 1,03 43,63
Credıtwest Faktorıng 4,19 -0,24 45,49
Çelebi 83,70 -0,18 -18,02
Çelik Halat 10,02 1,01 54,15
Çemaş Döküm 1,25 1,63 -0,28
Çemtaş 8,51 2,41 4,69
Çimbeton 62,10 -1,19 50,51
Çimentaş 24,06 0,67 60,40
Çimsa 9,45 6,90 4,07
Çuhadaroğlu Metal 3,46 -0,29 8,46
Dagi Giyim 4,35 3,57 74,00
Dagi Yatırım Holding 9,60 9,97 324,78
Dardanel 10,95 -4,28 188,92
Datagate Bilgisayar 8,99 1,24 15,11
Demısaş Döküm 4,07 2,26 16,95
Denge Holding 1,47 0,00 7,30
Deniz GMYO 4,87 3,18 -3,56
Denizli Cam 7,79 0,78 -6,59
Derimod 6,86 1,03 -3,92
Derlüks Deri 5,72 4,57 41,38
Desa Deri 4,57 1,78 0,66
Despec Bilgisayar 7,09 0,57 67,22
Deva Holding 18,27 1,22 104,64
Diriteks Diriliş Tekstil 1,30 6,56 66,67
Ditaş Doğan 16,20 -1,16 70,26
DO-CO 399,30 -1,43 -29,20
Doğan Burda 11,81 1,81 94,56
Doğan Holding 1,97 1,03 9,72
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,08 3,48 26,06
Doğusan 2,37 0,42 13,94
Doğuş GMYO 5,68 4,22 25,39
Doğuş Otomotiv 12,15 9,95 27,63
Döktaş Dökümcülük 25,46 0,08 -19,55
Duran Doğan Basım 16,37 0,74 16,60
Dyo Boya 5,73 1,60 16,94
Eczacıbaşı İlaç 5,73 0,88 56,96
Eczacıbaşı Yatırım 12,84 1,99 33,30
Edip Gayrimenkul 2,10 -0,94 51,08
Ege Endüstri 577,40 0,16 2,64
Ege Gübre 79,30 -1,00 59,24
Ege Profil 14,91 -0,13 24,56
Ege Seramik 4,86 2,10 31,00
Egeli & Co Tarım Girişim 1,65 10,00 415,62
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,47 9,70 276,92
Egeli&Co Yatırım Holding 0,97 8,99 385,00
Egeplast 17,95 -0,28 43,60
Ekiz Kimya 8,88 9,90 1355,74
Emek Elektrik 2,26 -0,88 42,14
Eminiş Ambalaj 4,34 9,05 185,53
Emlak Konut GMYO 1,97 5,35 34,93
Enerjisa Enerji 8,16 -1,09 21,14
Enka İnşaat 5,61 0,54 0,50
Erbosan 21,52 0,56 -13,85
Ereğli Demir Çelik 8,63 0,00 -4,54
Ersu Gıda 4,67 1,08 125,60
Escort Teknoloji 3,83 1,06 175,54
Etiler Gıda 2,95 0,00 20,41
Euro Kapital Yat. Ort. 1,87 0,00 11,98
Euro Trend Yat. Ort. 1,53 2,68 22,40
Euro Yat. Ort. 1,54 0,65 30,51
Euro Yatırım Holding 1,75 1,74 16,67
Fenerbahçe Futbol 13,03 -0,31 -9,95
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,09 1,24 -10,50
F-M İzmit Piston 49,50 0,65 4,51
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,73 -1,01 39,53
Ford Otosan 67,75 0,30 2,47
Formet Çelik Kapı 3,97 -9,98 32,33
Frigo Pak Gıda 18,49 -3,09 42,67
Galatasaray Sportif 3,83 0,26 88,67
Garanti Bankası 8,21 0,37 -26,30
Garanti Faktoring 4,77 0,42 23,26
Garanti Yat. Ort. 1,86 1,64 72,22
Gedik Y. Men. Değ. 9,75 1,04 210,02
Gedik Yatırım Holding 24,56 0,66 219,38
Gediz Ambalaj 10,35 1,67 53,11
Gentaş 2,47 1,65 12,79
Gersan Elektrik 4,61 0,44 44,51
Global Men. Değ. 4,79 4,13 154,79
Global Yat. Holding 3,52 3,83 -27,72
Good-Year 5,02 1,62 23,95
Göltaş Çimento 17,10 1,54 -3,88
Gözde Girişim 4,54 1,34 -11,67
GSD Denizcilik 4,88 0,21 90,62
GSD Holding 1,73 -1,70 16,11
Gübre Fabrik. 25,16 -1,56 178,32
Güler Yat. Holding 10,73 9,94 428,57
Güneş Sigorta 3,94 7,36 80,73
Halk GMYO 1,97 1,03 61,48
Halk Sigorta 4,32 8,00 118,18
Hatay Tekstil 9,73 -1,22 41,63
Hedef Girişim 2,74 2,62 4,98
Hektaş 14,62 0,34 82,29
HUB Girişim 21,24 0,09 126,23
Hürriyet Gzt. 1,52 -9,52 33,33
ICBC Turkey Bank 4,90 1,24 -7,02
İdealist Danışmanlık 3,37 3,06 1,51
İdealist GMYO 4,30 -1,60 40,52
İhlas Ev Aletleri 2,02 0,00 -35,46
İhlas Gayrimenkul 1,52 9,35 26,67
İhlas Gazetecilik 4,25 -1,16 -37,59
İhlas Holding 0,80 6,67 -12,09
İhlas Yayın Holding 1,20 5,26 17,65
İndeks Bilgisayar 11,03 0,09 13,71
Info Yatırım 8,75 7,49 -1,69
İntema 11,07 0,64 19,55
İpek Doğal Enerji 14,59 -0,55 88,99
İskenderun Demir Çelik 7,06 0,57 -11,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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