HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1)
04.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:17

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,64 -2,67 95,70
Acıpayam Selüloz 9,25 -1,80 45,21
Adel Kalemcilik 13,04 -2,10 -16,94
Adese Alışveriş Ticaret 1,69 2,42 18,32
Afyon Çimento 2,96 0,00 29,92
Ak Enerji 1,29 2,38 18,35
Akbank 5,84 -0,17 -27,99
Akçansa 9,92 4,42 2,33
Akdenız Güvenlık Hız. 2,05 -1,44 -2,84
Akfen GMYO 3,27 0,00 -19,26
Akın Tekstil 14,91 0,07 8,12
Akiş GMYO 3,70 0,27 -8,42
Akmerkez GMYO 27,38 0,00 22,21
Aksa 6,75 0,75 -3,62
Aksa Enerji 4,82 0,84 26,84
Aksigorta 6,56 -1,06 21,08
Aksu Enerji 10,05 -0,40 -32,41
Alarko Carrıer 67,00 -0,81 11,67
Alarko GMYO 15,25 0,53 0,45
Alarko Holding 5,35 0,19 -10,08
Albaraka Türk 1,50 -1,96 -1,96
Alcatel Lucent Teletaş 19,40 -0,05 61,13
Alkim Kağıt 9,83 -1,40 81,37
Alkim Kimya 12,20 0,41 96,71
Altınyağ 1,34 3,08 226,83
Altınyunus Çeşme 25,76 -0,85 157,86
Anadolu Cam 4,33 0,00 1,54
Anadolu Efes 20,00 1,52 -13,34
Anadolu Grubu Holding 18,88 1,51 7,33
Anadolu Hayat Emek. 6,61 0,00 8,63
Anadolu Isuzu 12,08 -2,34 -0,74
Anadolu Sigorta 5,77 0,00 38,92
Anel Elektrik 3,94 -1,01 22,74
Arçelik 16,58 -0,12 -20,44
ARD Bilişim Teknolojileri 30,64 4,72
Arena Bilgisayar 15,34 0,39 110,57
Armada Bilgisayar 22,46 -1,40 37,03
Arsan Tekstil 5,07 0,40 41,62
Artı Yatırım Holding 2,15 0,94 165,43
Aselsan 32,00 0,76 52,82
Ata GMYO 3,41 -0,87 -24,72
Atakule GMYO 1,84 -2,13 -4,17
Atlantis Yatırım Holding 1,64 1,23 64,00
Atlas Yat. Ort. 1,50 0,67 4,17
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,86 -0,16 -4,07
Avrasya GMYO 2,18 -9,17 44,37
Avrasya Petrol ve Tur. 1,93 -2,53 6,04
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,70 0,00 11,11
Avrupa Yatırım Holding 1,75 2,94 13,64
Ayen Enerji 3,53 -0,56 1,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,00 -2,28 36,99
Aygaz 11,08 -0,45 -8,78
Bagfaş 17,32 -1,42 2,97
Bak Ambalaj 8,15 -2,04 10,88
Balatacılar Balatacılık 2,44 0,41 96,77
Bantaş Ambalaj 3,30 -0,60 30,95
Banvit 23,86 2,14 28,49
Baştaş Başkent Çimento 3,48 -0,57 34,36
Batı Çimento 3,13 -0,95 -5,44
Batısöke Çimento 1,31 0,77 0,00
Bayrak EBT Taban 3,60
Bera Holding 4,46 0,90 15,84
Berkosan Yalıtım 3,75 -0,53 36,86
Beşiktaş Futbol Yat. 2,55 1,19 4,08
Beyaz Filo 3,81 -1,30 20,57
Bilici Yatırım 7,54 0,53 72,54
Bim Mağazalar 66,65 1,99 44,24
Birko Mensucat 0,47 -4,08 51,61
Birlik Mensucat 1,47 0,00 28,95
Bizim Mağazaları 14,71 -1,01 31,69
Bomonti Elektrik 4,50 -10,00 251,56
Borusan Mannesmann 10,60 1,44 -7,42
Borusan Yat. Paz. 68,90 -1,22 15,00
Bosch Fren Sistemleri 274,10 -0,44 -4,75
Bossa 9,59 0,84 18,98
Brisa 11,02 -0,18 17,50
Burçelik 8,83 0,68 51,98
Burçelik Vana 19,89 5,24 104,84
Bursa Çimento 4,24 0,95 5,91
Carrefoursa 7,17 0,00 52,23
Casa Emtia Petrol 25,00 0,81 166,24
Ceo Event Medya 3,65 0,83 -0,33
Coca Cola İçecek 41,14 0,59 8,67
Cosmos Yat. Holding 3,09 5,10 51,47
Credıtwest Faktorıng 3,36 4,67 16,67
Çelebi 86,95 0,52 -14,84
Çelik Halat 9,92 0,40 52,62
Çemaş Döküm 1,20 1,69 -4,27
Çemtaş 7,85 -1,26 -3,43
Çimbeton 67,40 4,09 63,35
Çimentaş 26,00 0,00 73,33
Çimsa 8,94 0,56 -1,54
Çuhadaroğlu Metal 3,40 1,19 6,58
Dagi Giyim 3,78 1,07 51,20
Dagi Yatırım Holding 7,40 4,23 227,43
Dardanel 11,85 4,04 212,66
Datagate Bilgisayar 9,10 0,00 16,52
Demısaş Döküm 3,78 -0,26 8,62
Denge Holding 1,50 -1,32 9,49
Deniz GMYO 4,64 4,27 -8,12
Denizli Cam 8,09 -3,23 -3,00
Derimod 6,95 -1,97 -2,66
Derlüks Deri 4,87 3,40 20,37
Desa Deri 4,80 -0,83 5,73
Despec Bilgisayar 6,81 -0,29 60,61
Deva Holding 18,98 -4,14 112,60
Diriteks Diriliş Tekstil 1,23 -4,65 57,69
Ditaş Doğan 16,41 -0,91 72,46
DO-CO 381,60 1,84 -32,34
Doğan Burda 13,19 -4,63 117,30
Doğan Holding 1,97 0,51 9,72
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,04 -0,97 23,64
Doğusan 2,31 0,00 11,06
Doğuş GMYO 5,48 0,00 20,97
Doğuş Otomotiv 11,00 0,73 15,55
Döktaş Dökümcülük 25,42 -3,71 -19,67
Duran Doğan Basım 16,47 0,12 17,31
Dyo Boya 5,91 -1,34 20,61
Eczacıbaşı İlaç 5,72 -1,04 56,69
Eczacıbaşı Yatırım 12,45 -1,19 29,25
Edip Gayrimenkul 2,03 -0,49 46,04
Ege Endüstri 569,50 -0,26 1,23
Ege Gübre 80,85 6,73 62,35
Ege Profil 15,13 -1,43 26,40
Ege Seramik 4,82 1,47 29,92
Egeli & Co Tarım Girişim 1,25 9,65 290,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,01 9,78 158,97
Egeli&Co Yatırım Holding 0,68 9,68 240,00
Egeplast 17,61 -1,07 40,88
Ekiz Kimya 6,39 -10,00 947,54
Emek Elektrik 2,29 -0,87 44,03
Eminiş Ambalaj 4,45 -0,45 192,76
Emlak Konut GMYO 1,67 0,60 14,38
Enerjisa Enerji 8,36 -0,71 24,11
Enka İnşaat 5,47 0,37 -2,01
Erbosan 20,52 -0,19 -17,85
Ereğli Demir Çelik 8,53 1,07 -5,64
Ersu Gıda 4,82 -0,41 132,85
Escort Teknoloji 3,83 -1,29 175,54
Etiler Gıda 3,00 -7,69 22,45
Euro Kapital Yat. Ort. 1,83 -1,08 9,58
Euro Trend Yat. Ort. 1,49 2,05 19,20
Euro Yat. Ort. 1,58 -0,63 33,90
Euro Yatırım Holding 1,71 2,40 14,00
Fenerbahçe Futbol 13,05 -1,44 -9,81
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,15 0,73 -9,19
F-M İzmit Piston 49,46 -2,54 4,43
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,53 -1,31 36,93
Ford Otosan 66,15 -1,85 0,05
Formet Çelik Kapı 4,42 0,00 47,33
Frigo Pak Gıda 16,14 -9,98 24,54
Galatasaray Sportif 3,48 3,57 71,43
Garanti Bankası 8,18 -0,49 -26,57
Garanti Faktoring 4,90 0,00 26,61
Garanti Yat. Ort. 1,82 -4,21 68,52
Gedik Y. Men. Değ. 9,66 4,43 207,16
Gedik Yatırım Holding 24,44 6,82 217,82
Gediz Ambalaj 9,60 -0,41 42,01
Gentaş 2,33 -1,27 6,39
Gersan Elektrik 4,14 3,50 29,78
Global Men. Değ. 4,62 -2,53 145,74
Global Yat. Holding 3,70 -0,54 -24,02
Good-Year 4,92 0,00 21,48
Göltaş Çimento 16,49 1,17 -7,31
Gözde Girişim 4,33 0,46 -15,76
GSD Denizcilik 4,71 -4,07 83,98
GSD Holding 1,74 -0,57 16,78
Gübre Fabrik. 24,96 2,97 176,11
Güler Yat. Holding 7,35 -9,93 262,07
Güneş Sigorta 3,63 -0,82 66,51
Halk GMYO 2,01 1,01 64,75
Halk Sigorta 3,99 0,25 101,52
Hatay Tekstil 10,25 2,50 49,20
Hedef Girişim 2,58 -0,39 -1,15
Hektaş 15,18 -0,65 89,28
HUB Girişim 22,20 -0,27 136,46
Hürriyet Gzt. 1,57 -2,48 37,72
ICBC Turkey Bank 4,85 0,41 -7,97
İdealist Danışmanlık 3,39 -1,17 2,11
İdealist GMYO 4,52 -3,00 47,71
İhlas Ev Aletleri 1,77 1,14 -43,45
İhlas Gayrimenkul 1,37 0,74 14,17
İhlas Gazetecilik 3,77 0,53 -44,64
İhlas Holding 0,73 2,82 -19,78
İhlas Yayın Holding 1,15 2,68 12,75
İndeks Bilgisayar 11,47 0,17 18,25
Info Yatırım 7,63 -1,68 -14,27
İntema 11,10 2,59 19,87
İpek Doğal Enerji 14,80 1,16 91,71
İskenderun Demir Çelik 7,08 0,28 -11,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Ekonomi
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak Ekonomi
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Ekonomi
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor Ekonomi
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı Ekonomi
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak Ekonomi
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
İBB, '3 katı fiyatına cerrahi maske alındı' iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha yüksek
İBB, "3 katı fiyatına cerrahi maske alındı" iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha...
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Ali Babacan Rüştü Zorlu Ahmet Tekdal Adnan Menderes
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Haldun Dormen Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Haziran Otomobil Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 14:20:08. #1.14#
title