Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.
02.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:17
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,77
|-3,08
|102,69
|Acıpayam Selüloz
|9,66
|-0,21
|51,65
|Adel Kalemcilik
|12,69
|2,42
|-19,17
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,61
|1,90
|12,72
|Afyon Çimento
|2,83
|0,35
|24,22
|Ak Enerji
|1,20
|3,45
|10,09
|Akbank
|5,81
|0,17
|-28,36
|Akçansa
|9,65
|9,91
|-0,46
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,97
|1,03
|-6,64
|Akfen GMYO
|3,19
|-1,24
|-21,23
|Akın Tekstil
|14,53
|0,48
|5,37
|Akiş GMYO
|3,56
|-0,56
|-11,88
|Akmerkez GMYO
|27,06
|-1,81
|20,78
|Aksa
|6,61
|0,00
|-5,62
|Aksa Enerji
|4,75
|-1,25
|25,00
|Aksigorta
|6,33
|-1,09
|16,84
|Aksu Enerji
|9,82
|0,61
|-33,96
|Alarko Carrıer
|63,90
|-1,16
|6,50
|Alarko GMYO
|15,17
|0,33
|-0,08
|Alarko Holding
|5,17
|0,78
|-13,11
|Albaraka Türk
|1,44
|0,70
|-5,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,40
|-0,41
|61,13
|Alkim Kağıt
|9,77
|-2,59
|80,27
|Alkim Kimya
|12,23
|-1,69
|97,20
|Altınyağ
|1,27
|9,48
|209,76
|Altınyunus Çeşme
|26,40
|4,93
|164,26
|Anadolu Cam
|4,30
|0,00
|0,84
|Anadolu Efes
|18,53
|-0,64
|-19,71
|Anadolu Grubu Holding
|17,78
|0,45
|1,08
|Anadolu Hayat Emek.
|6,50
|1,88
|6,82
|Anadolu Isuzu
|11,63
|-0,34
|-4,44
|Anadolu Sigorta
|5,65
|-0,88
|36,03
|Anel Elektrik
|3,82
|-1,80
|19,00
|Arçelik
|16,31
|0,25
|-21,74
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,12
|-2,80
|Arena Bilgisayar
|15,45
|-0,19
|112,08
|Armada Bilgisayar
|22,24
|0,09
|35,69
|Arsan Tekstil
|5,15
|0,78
|43,85
|Artı Yatırım Holding
|2,30
|-0,43
|183,95
|Aselsan
|32,34
|1,38
|54,44
|Ata GMYO
|3,43
|-1,15
|-24,28
|Atakule GMYO
|1,70
|-0,58
|-11,46
|Atlantis Yatırım Holding
|1,51
|-1,31
|51,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,58
|-0,63
|9,72
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,16
|0,00
|-1,83
|Avrasya GMYO
|2,40
|-1,64
|58,94
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,99
|-0,50
|9,34
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,00
|-0,06
|11,05
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|-2,98
|5,84
|Ayen Enerji
|3,40
|1,19
|-2,02
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,10
|1,31
|41,55
|Aygaz
|11,14
|0,36
|-8,28
|Bagfaş
|17,65
|-2,38
|4,93
|Bak Ambalaj
|8,35
|-1,88
|13,61
|Balatacılar Balatacılık
|2,31
|-6,10
|86,29
|Bantaş Ambalaj
|3,25
|-0,31
|28,97
|Banvit
|24,50
|-2,93
|31,93
|Baştaş Başkent Çimento
|3,51
|-3,04
|35,52
|Batı Çimento
|3,06
|0,33
|-7,55
|Batısöke Çimento
|1,30
|0,78
|-0,76
|Bera Holding
|4,25
|0,24
|10,39
|Berkosan Yalıtım
|3,68
|-0,54
|34,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,47
|0,41
|0,82
|Beyaz Filo
|3,89
|-0,26
|23,10
|Bilici Yatırım
|7,75
|-0,39
|77,35
|Bim Mağazalar
|63,25
|-1,17
|36,88
|Birko Mensucat
|0,48
|2,13
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,46
|0,00
|28,07
|Bizim Mağazaları
|14,59
|1,81
|30,62
|Bomonti Elektrik
|4,60
|-1,71
|259,37
|Borusan Mannesmann
|10,39
|-0,86
|-9,26
|Borusan Yat. Paz.
|69,80
|2,12
|16,50
|Bosch Fren Sistemleri
|274,50
|0,18
|-4,61
|Bossa
|9,48
|0,64
|17,62
|Brisa
|10,94
|-1,00
|16,64
|Burçelik
|8,12
|0,87
|39,76
|Burçelik Vana
|17,08
|0,12
|75,90
|Bursa Çimento
|4,11
|0,24
|2,66
|Carrefoursa
|7,28
|-0,55
|54,56
|Casa Emtia Petrol
|23,40
|9,96
|149,20
|Ceo Event Medya
|3,58
|-0,56
|-2,25
|Coca Cola İçecek
|41,26
|-0,10
|8,98
|Cosmos Yat. Holding
|2,91
|1,75
|42,65
|Credıtwest Faktorıng
|3,20
|0,00
|11,11
|Çelebi
|86,65
|-1,65
|-15,13
|Çelik Halat
|9,92
|0,20
|52,62
|Çemaş Döküm
|1,18
|-1,67
|-5,86
|Çemtaş
|7,66
|1,46
|-5,77
|Çimbeton
|66,40
|-3,07
|60,93
|Çimentaş
|25,70
|-4,81
|71,33
|Çimsa
|8,96
|4,31
|-1,32
|Çuhadaroğlu Metal
|3,23
|-0,31
|1,25
|Dagi Giyim
|3,71
|-2,88
|48,40
|Dagi Yatırım Holding
|7,47
|-0,13
|230,53
|Dardanel
|12,10
|10,00
|219,26
|Datagate Bilgisayar
|8,83
|-0,34
|13,06
|Demısaş Döküm
|3,74
|-0,53
|7,47
|Denge Holding
|1,55
|-1,90
|13,14
|Deniz GMYO
|4,02
|0,00
|-20,40
|Denizli Cam
|7,58
|0,93
|-9,11
|Derimod
|6,90
|1,02
|-3,36
|Derlüks Deri
|4,28
|-1,15
|5,79
|Desa Deri
|4,72
|-0,21
|3,96
|Despec Bilgisayar
|6,89
|-1,15
|62,50
|Deva Holding
|18,43
|-0,38
|106,44
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,29
|-2,27
|65,38
|Ditaş Doğan
|16,90
|-0,41
|77,61
|DO-CO
|377,50
|-1,36
|-33,07
|Doğan Burda
|13,02
|-1,29
|114,50
|Doğan Holding
|1,94
|0,52
|8,05
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,08
|0,00
|26,06
|Doğusan
|2,27
|-1,73
|9,13
|Doğuş GMYO
|5,47
|-2,67
|20,75
|Doğuş Otomotiv
|10,77
|-1,19
|13,13
|Döktaş Dökümcülük
|25,66
|4,56
|-18,91
|Duran Doğan Basım
|16,70
|1,21
|18,95
|Dyo Boya
|5,40
|0,56
|10,20
|Eczacıbaşı İlaç
|5,63
|-0,53
|54,22
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,26
|-0,16
|27,28
|Edip Gayrimenkul
|1,97
|-1,99
|41,73
|Ege Endüstri
|570,30
|-0,40
|1,38
|Ege Gübre
|79,75
|9,25
|60,14
|Ege Profil
|15,25
|1,40
|27,40
|Ege Seramik
|4,68
|-0,43
|26,15
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,03
|8,42
|221,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,84
|9,09
|115,38
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,57
|9,62
|185,00
|Egeplast
|17,51
|0,06
|40,08
|Ekiz Kimya
|6,57
|-9,88
|977,05
|Emek Elektrik
|2,09
|-0,48
|31,45
|Eminiş Ambalaj
|4,07
|10,00
|167,76
|Emlak Konut GMYO
|1,69
|4,97
|15,75
|Enerjisa Enerji
|8,00
|-0,50
|18,76
|Enka İnşaat
|5,52
|0,18
|-1,11
|Erbosan
|20,30
|-0,10
|-18,73
|Ereğli Demir Çelik
|8,21
|0,98
|-9,18
|Ersu Gıda
|4,77
|-3,25
|130,43
|Escort Teknoloji
|3,74
|-3,36
|169,06
|Etiler Gıda
|3,32
|9,93
|35,51
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,84
|2,22
|10,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,46
|0,00
|16,80
|Euro Yat. Ort.
|1,55
|-1,27
|31,36
|Euro Yatırım Holding
|1,58
|-0,63
|5,33
|Fenerbahçe Futbol
|13,05
|4,40
|-9,81
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,16
|2,46
|-8,97
|F-M İzmit Piston
|51,15
|-0,10
|8,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,22
|-0,10
|32,90
|Ford Otosan
|65,05
|2,04
|-1,61
|Formet Çelik Kapı
|4,60
|0,00
|53,33
|Frigo Pak Gıda
|16,30
|9,99
|25,77
|Galatasaray Sportif
|3,35
|0,60
|65,02
|Garanti Bankası
|8,04
|0,50
|-27,83
|Garanti Faktoring
|4,85
|-0,41
|25,32
|Garanti Yat. Ort.
|1,72
|-1,15
|59,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,12
|-2,88
|189,99
|Gedik Yatırım Holding
|22,42
|-0,97
|191,55
|Gediz Ambalaj
|9,46
|1,07
|39,94
|Gentaş
|2,28
|-1,30
|4,11
|Gersan Elektrik
|3,98
|0,51
|24,76
|Global Men. Değ.
|5,70
|5,56
|203,19
|Global Yat. Holding
|3,70
|0,54
|-24,02
|Good-Year
|4,87
|-1,42
|20,25
|Göltaş Çimento
|15,97
|0,19
|-10,23
|Gözde Girişim
|4,20
|-2,78
|-18,29
|GSD Denizcilik
|4,68
|9,86
|82,81
|GSD Holding
|1,74
|-1,14
|16,78
|Gübre Fabrik.
|26,00
|4,75
|187,61
|Güler Yat. Holding
|9,06
|-9,94
|346,31
|Güneş Sigorta
|3,50
|-0,28
|60,55
|Halk GMYO
|1,96
|4,81
|60,66
|Halk Sigorta
|3,97
|0,25
|100,51
|Hatay Tekstil
|9,77
|0,93
|42,21
|Hedef Girişim
|2,45
|-1,21
|-6,13
|Hektaş
|15,05
|-0,07
|87,66
|HUB Girişim
|22,10
|0,18
|135,39
|Hürriyet Gzt.
|1,62
|-2,41
|42,11
|ICBC Turkey Bank
|4,65
|-0,43
|-11,76
|İdealist Danışmanlık
|3,40
|-2,86
|2,41
|İdealist GMYO
|5,22
|7,63
|70,59
|İhlas Ev Aletleri
|1,76
|-0,56
|-43,77
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|0,79
|6,67
|İhlas Gazetecilik
|3,77
|0,00
|-44,64
|İhlas Holding
|0,71
|1,43
|-21,98
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|0,88
|12,75
|İndeks Bilgisayar
|11,05
|-1,25
|13,92
|Info Yatırım
|7,08
|-0,70
|-20,45
|İntema
|9,87
|-1,10
|6,59
|İpek Doğal Enerji
|14,89
|2,69
|92,88
|İskenderun Demir Çelik
|7,09
|0,14
|-11,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA