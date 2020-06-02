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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.

Borsada günün ilk yarısı (1)
02.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:17

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,77 -3,08 102,69
Acıpayam Selüloz 9,66 -0,21 51,65
Adel Kalemcilik 12,69 2,42 -19,17
Adese Alışveriş Ticaret 1,61 1,90 12,72
Afyon Çimento 2,83 0,35 24,22
Ak Enerji 1,20 3,45 10,09
Akbank 5,81 0,17 -28,36
Akçansa 9,65 9,91 -0,46
Akdenız Güvenlık Hız. 1,97 1,03 -6,64
Akfen GMYO 3,19 -1,24 -21,23
Akın Tekstil 14,53 0,48 5,37
Akiş GMYO 3,56 -0,56 -11,88
Akmerkez GMYO 27,06 -1,81 20,78
Aksa 6,61 0,00 -5,62
Aksa Enerji 4,75 -1,25 25,00
Aksigorta 6,33 -1,09 16,84
Aksu Enerji 9,82 0,61 -33,96
Alarko Carrıer 63,90 -1,16 6,50
Alarko GMYO 15,17 0,33 -0,08
Alarko Holding 5,17 0,78 -13,11
Albaraka Türk 1,44 0,70 -5,88
Alcatel Lucent Teletaş 19,40 -0,41 61,13
Alkim Kağıt 9,77 -2,59 80,27
Alkim Kimya 12,23 -1,69 97,20
Altınyağ 1,27 9,48 209,76
Altınyunus Çeşme 26,40 4,93 164,26
Anadolu Cam 4,30 0,00 0,84
Anadolu Efes 18,53 -0,64 -19,71
Anadolu Grubu Holding 17,78 0,45 1,08
Anadolu Hayat Emek. 6,50 1,88 6,82
Anadolu Isuzu 11,63 -0,34 -4,44
Anadolu Sigorta 5,65 -0,88 36,03
Anel Elektrik 3,82 -1,80 19,00
Arçelik 16,31 0,25 -21,74
ARD Bilişim Teknolojileri 27,12 -2,80
Arena Bilgisayar 15,45 -0,19 112,08
Armada Bilgisayar 22,24 0,09 35,69
Arsan Tekstil 5,15 0,78 43,85
Artı Yatırım Holding 2,30 -0,43 183,95
Aselsan 32,34 1,38 54,44
Ata GMYO 3,43 -1,15 -24,28
Atakule GMYO 1,70 -0,58 -11,46
Atlantis Yatırım Holding 1,51 -1,31 51,00
Atlas Yat. Ort. 1,58 -0,63 9,72
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,16 0,00 -1,83
Avrasya GMYO 2,40 -1,64 58,94
Avrasya Petrol ve Tur. 1,99 -0,50 9,34
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,00 -0,06 11,05
Avrupa Yatırım Holding 1,63 -2,98 5,84
Ayen Enerji 3,40 1,19 -2,02
Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,10 1,31 41,55
Aygaz 11,14 0,36 -8,28
Bagfaş 17,65 -2,38 4,93
Bak Ambalaj 8,35 -1,88 13,61
Balatacılar Balatacılık 2,31 -6,10 86,29
Bantaş Ambalaj 3,25 -0,31 28,97
Banvit 24,50 -2,93 31,93
Baştaş Başkent Çimento 3,51 -3,04 35,52
Batı Çimento 3,06 0,33 -7,55
Batısöke Çimento 1,30 0,78 -0,76
Bera Holding 4,25 0,24 10,39
Berkosan Yalıtım 3,68 -0,54 34,31
Beşiktaş Futbol Yat. 2,47 0,41 0,82
Beyaz Filo 3,89 -0,26 23,10
Bilici Yatırım 7,75 -0,39 77,35
Bim Mağazalar 63,25 -1,17 36,88
Birko Mensucat 0,48 2,13 54,84
Birlik Mensucat 1,46 0,00 28,07
Bizim Mağazaları 14,59 1,81 30,62
Bomonti Elektrik 4,60 -1,71 259,37
Borusan Mannesmann 10,39 -0,86 -9,26
Borusan Yat. Paz. 69,80 2,12 16,50
Bosch Fren Sistemleri 274,50 0,18 -4,61
Bossa 9,48 0,64 17,62
Brisa 10,94 -1,00 16,64
Burçelik 8,12 0,87 39,76
Burçelik Vana 17,08 0,12 75,90
Bursa Çimento 4,11 0,24 2,66
Carrefoursa 7,28 -0,55 54,56
Casa Emtia Petrol 23,40 9,96 149,20
Ceo Event Medya 3,58 -0,56 -2,25
Coca Cola İçecek 41,26 -0,10 8,98
Cosmos Yat. Holding 2,91 1,75 42,65
Credıtwest Faktorıng 3,20 0,00 11,11
Çelebi 86,65 -1,65 -15,13
Çelik Halat 9,92 0,20 52,62
Çemaş Döküm 1,18 -1,67 -5,86
Çemtaş 7,66 1,46 -5,77
Çimbeton 66,40 -3,07 60,93
Çimentaş 25,70 -4,81 71,33
Çimsa 8,96 4,31 -1,32
Çuhadaroğlu Metal 3,23 -0,31 1,25
Dagi Giyim 3,71 -2,88 48,40
Dagi Yatırım Holding 7,47 -0,13 230,53
Dardanel 12,10 10,00 219,26
Datagate Bilgisayar 8,83 -0,34 13,06
Demısaş Döküm 3,74 -0,53 7,47
Denge Holding 1,55 -1,90 13,14
Deniz GMYO 4,02 0,00 -20,40
Denizli Cam 7,58 0,93 -9,11
Derimod 6,90 1,02 -3,36
Derlüks Deri 4,28 -1,15 5,79
Desa Deri 4,72 -0,21 3,96
Despec Bilgisayar 6,89 -1,15 62,50
Deva Holding 18,43 -0,38 106,44
Diriteks Diriliş Tekstil 1,29 -2,27 65,38
Ditaş Doğan 16,90 -0,41 77,61
DO-CO 377,50 -1,36 -33,07
Doğan Burda 13,02 -1,29 114,50
Doğan Holding 1,94 0,52 8,05
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,08 0,00 26,06
Doğusan 2,27 -1,73 9,13
Doğuş GMYO 5,47 -2,67 20,75
Doğuş Otomotiv 10,77 -1,19 13,13
Döktaş Dökümcülük 25,66 4,56 -18,91
Duran Doğan Basım 16,70 1,21 18,95
Dyo Boya 5,40 0,56 10,20
Eczacıbaşı İlaç 5,63 -0,53 54,22
Eczacıbaşı Yatırım 12,26 -0,16 27,28
Edip Gayrimenkul 1,97 -1,99 41,73
Ege Endüstri 570,30 -0,40 1,38
Ege Gübre 79,75 9,25 60,14
Ege Profil 15,25 1,40 27,40
Ege Seramik 4,68 -0,43 26,15
Egeli & Co Tarım Girişim 1,03 8,42 221,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,84 9,09 115,38
Egeli&Co Yatırım Holding 0,57 9,62 185,00
Egeplast 17,51 0,06 40,08
Ekiz Kimya 6,57 -9,88 977,05
Emek Elektrik 2,09 -0,48 31,45
Eminiş Ambalaj 4,07 10,00 167,76
Emlak Konut GMYO 1,69 4,97 15,75
Enerjisa Enerji 8,00 -0,50 18,76
Enka İnşaat 5,52 0,18 -1,11
Erbosan 20,30 -0,10 -18,73
Ereğli Demir Çelik 8,21 0,98 -9,18
Ersu Gıda 4,77 -3,25 130,43
Escort Teknoloji 3,74 -3,36 169,06
Etiler Gıda 3,32 9,93 35,51
Euro Kapital Yat. Ort. 1,84 2,22 10,18
Euro Trend Yat. Ort. 1,46 0,00 16,80
Euro Yat. Ort. 1,55 -1,27 31,36
Euro Yatırım Holding 1,58 -0,63 5,33
Fenerbahçe Futbol 13,05 4,40 -9,81
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,16 2,46 -8,97
F-M İzmit Piston 51,15 -0,10 8,00
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,22 -0,10 32,90
Ford Otosan 65,05 2,04 -1,61
Formet Çelik Kapı 4,60 0,00 53,33
Frigo Pak Gıda 16,30 9,99 25,77
Galatasaray Sportif 3,35 0,60 65,02
Garanti Bankası 8,04 0,50 -27,83
Garanti Faktoring 4,85 -0,41 25,32
Garanti Yat. Ort. 1,72 -1,15 59,26
Gedik Y. Men. Değ. 9,12 -2,88 189,99
Gedik Yatırım Holding 22,42 -0,97 191,55
Gediz Ambalaj 9,46 1,07 39,94
Gentaş 2,28 -1,30 4,11
Gersan Elektrik 3,98 0,51 24,76
Global Men. Değ. 5,70 5,56 203,19
Global Yat. Holding 3,70 0,54 -24,02
Good-Year 4,87 -1,42 20,25
Göltaş Çimento 15,97 0,19 -10,23
Gözde Girişim 4,20 -2,78 -18,29
GSD Denizcilik 4,68 9,86 82,81
GSD Holding 1,74 -1,14 16,78
Gübre Fabrik. 26,00 4,75 187,61
Güler Yat. Holding 9,06 -9,94 346,31
Güneş Sigorta 3,50 -0,28 60,55
Halk GMYO 1,96 4,81 60,66
Halk Sigorta 3,97 0,25 100,51
Hatay Tekstil 9,77 0,93 42,21
Hedef Girişim 2,45 -1,21 -6,13
Hektaş 15,05 -0,07 87,66
HUB Girişim 22,10 0,18 135,39
Hürriyet Gzt. 1,62 -2,41 42,11
ICBC Turkey Bank 4,65 -0,43 -11,76
İdealist Danışmanlık 3,40 -2,86 2,41
İdealist GMYO 5,22 7,63 70,59
İhlas Ev Aletleri 1,76 -0,56 -43,77
İhlas Gayrimenkul 1,28 0,79 6,67
İhlas Gazetecilik 3,77 0,00 -44,64
İhlas Holding 0,71 1,43 -21,98
İhlas Yayın Holding 1,15 0,88 12,75
İndeks Bilgisayar 11,05 -1,25 13,92
Info Yatırım 7,08 -0,70 -20,45
İntema 9,87 -1,10 6,59
İpek Doğal Enerji 14,89 2,69 92,88
İskenderun Demir Çelik 7,09 0,14 -11,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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