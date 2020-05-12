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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1)
12.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:36

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,49 2,89 33,87
Acıpayam Selüloz 9,16 9,96 43,80
Adana Çimento (A) 10,12 -0,49 4,22
Adana Çimento (B) 7,18 -0,14 0,70
Adana Çimento (C) 1,98 1,02 -11,21
Adel Kalemcilik 11,92 0,93 -24,08
Adese Alışveriş Ticaret 1,51 2,72 5,72
Afyon Çimento 2,80 -0,71 22,90
Ak Enerji 1,06 3,92 -2,75
Akbank 5,58 0,00 -31,20
Akçansa 7,65 0,00 -21,09
Akdenız Güvenlık Hız. 1,83 0,00 -13,27
Akfen GMYO 3,02 1,68 -25,43
Akın Tekstil 13,52 -1,46 -1,96
Akiş GMYO 3,32 1,53 -17,82
Akmerkez GMYO 29,42 -1,61 31,31
Aksa 6,38 1,92 -8,90
Aksa Enerji 4,37 9,80 15,00
Aksigorta 5,72 -1,04 5,58
Aksu Enerji 9,58 1,16 -35,57
Alarko Carrıer 53,40 0,85 -11,00
Alarko GMYO 14,70 2,80 -3,18
Alarko Holding 4,59 2,00 -22,86
Albaraka Türk 1,32 2,33 -13,73
Alcatel Lucent Teletaş 18,82 0,91 56,31
Alkim Kağıt 11,41 9,92 110,53
Alkim Kimya 15,93 9,94 156,85
Altınyağ 1,61 9,52 292,68
Altınyunus Çeşme 24,42 -2,71 144,44
Anadolu Cam 4,02 1,26 -7,80
Anadolu Efes 16,92 -0,47 -26,69
Anadolu Grubu Holding 16,19 1,19 -7,96
Anadolu Hayat Emek. 6,46 0,94 6,16
Anadolu Isuzu 11,36 0,26 -6,66
Anadolu Sigorta 4,95 -0,60 19,18
Anel Elektrik 3,42 -1,16 6,54
Arçelik 15,22 0,66 -26,97
ARD Bilişim Teknolojileri 33,96 -1,57
Arena Bilgisayar 15,78 4,30 116,61
Armada Bilgisayar 22,20 -0,89 35,45
Arsan Tekstil 4,07 2,52 13,69
Artı Yatırım Holding 3,21 9,93 296,30
Aselsan 27,20 1,27 29,89
Aslan Çimento 37,40 0,38 -6,41
Ata GMYO 3,56 0,28 -21,41
Atakule GMYO 1,59 0,63 -17,19
Atlantis Yatırım Holding 1,53 2,00 53,00
Atlas Yat. Ort. 1,42 1,43 -1,39
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,61 0,80 -5,93
Avrasya GMYO 1,84 1,10 21,85
Avrasya Petrol ve Tur. 2,16 0,93 18,68
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,30 -0,01 11,00
Avrupa Yatırım Holding 1,76 10,00 14,29
Ayen Enerji 3,28 2,18 -5,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,90 9,85 32,42
Aygaz 10,06 1,11 -17,17
Bagfaş 16,36 0,99 -2,73
Bak Ambalaj 8,48 0,12 15,37
Balatacılar Balatacılık 2,68 9,84 116,13
Bantaş Ambalaj 3,17 3,59 25,79
Banvit 24,38 -0,33 31,29
Baştaş Başkent Çimento 3,35 7,37 29,34
Batı Çimento 2,81 1,44 -15,11
Batısöke Çimento 1,19 0,00 -9,16
Bera Holding 3,83 0,79 -0,52
Berkosan Yalıtım 3,43 1,48 25,18
Beşiktaş Futbol Yat. 2,06 -0,96 -15,92
Beyaz Filo 4,16 9,76 31,65
Bilici Yatırım 7,31 0,41 67,28
Bim Mağazalar 51,95 1,86 11,34
Birko Mensucat 0,53 8,16 70,97
Birlik Mensucat 1,53 2,00 34,21
Bizim Mağazaları 12,77 0,55 14,32
Bolu Çimento 4,71 -1,87 0,21
Bomonti Elektrik 5,16 0,78 303,13
Borusan Mannesmann 9,40 1,62 -17,90
Borusan Yat. Paz. 61,25 1,24 2,23
Bosch Fren Sistemleri 266,60 0,87 -7,36
Bossa 9,19 1,43 14,02
Brisa 8,69 -0,11 -7,35
Burçelik 7,27 2,54 25,13
Burçelik Vana 18,04 -0,93 85,79
Bursa Çimento 3,90 -0,51 -2,58
Carrefoursa 7,67 1,99 62,85
Casa Emtia Petrol 15,60 -1,89 66,13
Ceo Event Medya 3,54 0,57 -3,34
Coca Cola İçecek 35,74 0,96 -7,65
Cosmos Yat. Holding 3,28 -2,67 60,78
Credıtwest Faktorıng 2,40 3,45 -16,67
Çelebi 85,90 -2,50 -15,87
Çelik Halat 9,57 0,53 47,23
Çemaş Döküm 1,08 2,86 -13,84
Çemtaş 7,47 1,63 -8,11
Çimbeton 59,10 9,95 43,24
Çimentaş 21,68 0,84 44,53
Çimsa 7,55 0,67 -16,85
Çuhadaroğlu Metal 2,93 0,34 -8,15
Dagi Giyim 3,26 9,76 30,40
Dagi Yatırım Holding 4,11 9,89 81,86
Dardanel 7,72 2,93 103,69
Datagate Bilgisayar 8,65 4,47 10,76
Demısaş Döküm 3,80 0,00 9,20
Denge Holding 1,70 9,68 24,09
Deniz GMYO 4,19 0,00 -17,03
Denizli Cam 7,37 0,27 -11,63
Derimod 6,90 1,17 -3,36
Derlüks Deri 4,19 0,24 3,56
Desa Deri 4,31 -0,23 -5,07
Despec Bilgisayar 5,59 3,14 31,84
Deva Holding 17,42 9,97 95,12
Diriteks Diriliş Tekstil 1,22 9,91 56,41
Ditaş Doğan 16,19 -2,41 70,15
DO-CO 328,50 -1,41 -41,76
Doğan Burda 11,47 9,97 88,96
Doğan Holding 1,89 1,07 5,26
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,80 1,69 9,09
Doğusan 2,08 0,48 0,00
Doğuş GMYO 5,17 1,37 14,13
Doğuş Otomotiv 9,28 1,53 -2,52
Döktaş Dökümcülük 24,78 -0,48 -21,70
Duran Doğan Basım 17,15 -1,38 22,15
Dyo Boya 4,90 4,93 0,00
Eczacıbaşı İlaç 5,32 7,91 45,73
Eczacıbaşı Yatırım 11,30 6,81 17,31
Edip Gayrimenkul 1,87 1,08 34,53
Ege Endüstri 521,70 2,23 -7,26
Ege Gübre 53,40 0,47 7,23
Ege Profil 13,44 1,90 12,28
Ege Seramik 4,31 -0,92 16,17
Egeli & Co Tarım Girişim 1,36 9,68 325,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,27 9,48 225,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,81 9,46 305,00
Egeplast 13,16 -0,30 5,28
Ekiz Kimya 18,97 9,97 3009,84
Emek Elektrik 1,88 1,62 18,24
Eminiş Ambalaj 3,08 10,00 102,63
Emlak Konut GMYO 1,27 2,42 -13,01
Enerjisa Enerji 7,60 1,60 12,83
Enka İnşaat 6,26 0,16 0,13
Erbosan 18,88 4,54 -24,42
Ereğli Demir Çelik 7,92 0,13 -12,39
Ersu Gıda 4,84 -4,35 133,82
Escort Teknoloji 3,81 -2,31 174,10
Etiler Gıda 3,53 9,97 44,08
Euro Kapital Yat. Ort. 1,84 -1,08 10,18
Euro Trend Yat. Ort. 1,52 2,01 21,60
Euro Yat. Ort. 1,68 0,00 42,37
Euro Yatırım Holding 1,45 2,11 -3,33
Fenerbahçe Futbol 9,96 -1,78 -31,17
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,78 3,56 -17,29
F-M İzmit Piston 53,95 5,68 13,91
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,13 2,01 31,73
Ford Otosan 56,20 1,26 -15,00
Formet Çelik Kapı 4,45 0,00 48,33
Frigo Pak Gıda 12,80 -1,54 -1,23
Galatasaray Sportif 2,45 -1,21 20,69
Garanti Bankası 7,78 0,26 -30,16
Garanti Faktoring 4,55 3,64 17,57
Garanti Yat. Ort. 1,50 2,04 38,89
Gedik Y. Men. Değ. 22,76 1,43 306,43
Gedik Yatırım Holding 32,24 9,96 319,25
Gediz Ambalaj 8,49 2,91 25,59
Gentaş 2,07 0,98 -5,48
Gersan Elektrik 3,47 1,17 8,78
Global Men. Değ. 2,79 0,36 48,40
Global Yat. Holding 3,23 1,25 -33,68
Good-Year 4,61 0,88 13,83
Göltaş Çimento 14,43 0,49 -18,89
Gözde Girişim 3,83 1,59 -25,49
GSD Denizcilik 2,69 9,35 5,08
GSD Holding 1,63 1,87 9,40
Gübre Fabrik. 15,96 0,38 76,55
Güler Yat. Holding 20,24 10,00 897,04
Güneş Sigorta 3,06 1,66 40,37
Halk GMYO 1,45 0,00 18,85
Halk Sigorta 3,92 -1,75 97,98
Hatay Tekstil 9,68 4,88 40,90
Hedef Girişim 2,34 0,43 -10,34
Hektaş 13,29 2,47 65,71
HUB Girişim 21,84 -0,09 132,62
Hürriyet Gzt. 1,43 1,42 25,44
ICBC Turkey Bank 4,44 2,07 -15,75
İdealist Danışmanlık 3,90 9,86 17,47
İdealist GMYO 3,32 0,00 8,50
İhlas Ev Aletleri 1,93 1,05 -38,34
İhlas Gayrimenkul 1,21 0,00 0,83
İhlas Gazetecilik 3,72 -2,11 -45,37
İhlas Holding 0,70 1,45 -23,08
İhlas Yayın Holding 1,07 4,90 4,90
İndeks Bilgisayar 10,05 5,79 3,61
Info Yatırım 6,02 3,79 -32,36
İntema 9,21 0,11 -0,54
İpek Doğal Enerji 12,95 2,78 67,75
İskenderun Demir Çelik 6,93 0,58 -13,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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