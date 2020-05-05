Borsada günün ilk yarısı (1)
05.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:22
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,67
|-1,48
|43,55
|Acıpayam Selüloz
|7,08
|-2,61
|11,15
|Adana Çimento (A)
|9,74
|-6,79
|0,31
|Adana Çimento (B)
|6,86
|-7,42
|-3,79
|Adana Çimento (C)
|2,10
|-7,49
|-5,83
|Adel Kalemcilik
|12,66
|1,52
|-19,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,48
|-0,67
|3,62
|Afyon Çimento
|2,80
|-4,76
|22,90
|Ak Enerji
|1,01
|2,02
|-7,34
|Akbank
|5,74
|0,17
|-29,22
|Akçansa
|8,04
|-6,94
|-17,07
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,71
|3,01
|-18,96
|Akfen GMYO
|2,90
|0,69
|-28,40
|Akın Tekstil
|12,75
|1,59
|-7,54
|Akiş GMYO
|3,38
|4,32
|-16,34
|Akmerkez GMYO
|26,38
|2,17
|17,74
|Aksa
|6,26
|1,46
|-10,61
|Aksa Enerji
|3,85
|-2,53
|1,32
|Aksigorta
|5,70
|-0,52
|5,21
|Aksu Enerji
|9,47
|-0,21
|-36,31
|Alarko Carrıer
|53,60
|-4,71
|-10,67
|Alarko GMYO
|14,95
|-0,53
|-1,53
|Alarko Holding
|4,61
|1,10
|-22,52
|Albaraka Türk
|1,24
|0,00
|-18,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,79
|3,29
|64,37
|Alkim Kağıt
|6,94
|-0,29
|28,05
|Alkim Kimya
|63,20
|2,18
|67,97
|Altınyağ
|1,01
|9,78
|146,34
|Altınyunus Çeşme
|22,30
|-9,94
|123,22
|Anadolu Cam
|4,02
|0,00
|-7,80
|Anadolu Efes
|18,11
|-0,44
|-21,53
|Anadolu Grubu Holding
|16,00
|-0,37
|-9,04
|Anadolu Hayat Emek.
|6,28
|-0,16
|3,20
|Anadolu Isuzu
|11,72
|-0,85
|-3,70
|Anadolu Sigorta
|5,07
|-0,39
|22,06
|Anel Elektrik
|3,66
|-1,08
|14,02
|Arçelik
|15,99
|-1,42
|-23,27
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,62
|9,95
|Arena Bilgisayar
|13,91
|3,73
|90,94
|Armada Bilgisayar
|22,14
|2,88
|35,08
|Arsan Tekstil
|3,79
|-2,32
|5,87
|Artı Yatırım Holding
|1,90
|0,00
|134,57
|Aselsan
|26,46
|0,38
|26,36
|Aslan Çimento
|38,20
|-6,74
|-4,40
|Ata GMYO
|3,59
|-0,55
|-20,75
|Atakule GMYO
|1,57
|0,64
|-18,23
|Atlantis Yatırım Holding
|1,53
|3,38
|53,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,38
|1,47
|-4,17
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,98
|0,15
|-3,17
|Avrasya GMYO
|1,69
|1,20
|11,92
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,13
|1,43
|17,03
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,50
|-0,06
|11,01
|Avrupa Yatırım Holding
|1,38
|1,47
|-10,39
|Ayen Enerji
|3,28
|-2,09
|-5,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,16
|0,47
|-1,37
|Aygaz
|10,12
|1,30
|-16,68
|Bagfaş
|16,17
|0,81
|-3,86
|Bak Ambalaj
|7,70
|0,52
|4,76
|Balatacılar Balatacılık
|2,30
|0,00
|85,48
|Bantaş Ambalaj
|2,92
|2,10
|15,87
|Banvit
|23,72
|-0,08
|27,73
|Baştaş Başkent Çimento
|2,89
|-1,03
|11,58
|Batı Çimento
|2,89
|-4,62
|-12,69
|Batısöke Çimento
|1,17
|-2,50
|-10,69
|Bera Holding
|3,71
|0,82
|-3,64
|Berkosan Yalıtım
|3,36
|0,60
|22,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,20
|-2,65
|-10,20
|Beyaz Filo
|3,50
|0,29
|10,76
|Bilici Yatırım
|6,81
|0,15
|55,84
|Bim Mağazalar
|52,35
|-2,42
|12,19
|Birko Mensucat
|0,34
|6,25
|9,68
|Birlik Mensucat
|1,51
|-2,58
|32,46
|Bizim Mağazaları
|11,99
|-3,77
|7,34
|Bolu Çimento
|4,48
|-8,57
|-4,68
|Bomonti Elektrik
|3,50
|8,02
|173,44
|Borusan Mannesmann
|9,19
|0,11
|-19,74
|Borusan Yat. Paz.
|57,65
|-2,29
|-3,78
|Bosch Fren Sistemleri
|261,60
|0,04
|-9,10
|Bossa
|9,26
|-0,43
|14,89
|Brisa
|8,62
|-3,04
|-8,09
|Burçelik
|7,06
|-0,28
|21,51
|Burçelik Vana
|18,20
|0,00
|87,44
|Bursa Çimento
|3,76
|-6,00
|-6,08
|Carrefoursa
|7,49
|-0,79
|59,02
|Casa Emtia Petrol
|17,74
|9,98
|88,92
|Ceo Event Medya
|3,20
|-0,93
|-12,62
|Coca Cola İçecek
|35,44
|-0,45
|-8,42
|Cosmos Yat. Holding
|3,10
|0,00
|51,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,20
|0,00
|-23,61
|Çelebi
|88,55
|-1,28
|-13,27
|Çelik Halat
|9,05
|-0,55
|39,23
|Çemaş Döküm
|1,03
|0,00
|-17,83
|Çemtaş
|6,71
|-0,74
|-17,46
|Çimbeton
|48,48
|-5,68
|17,50
|Çimentaş
|18,32
|0,77
|22,13
|Çimsa
|7,57
|-4,42
|-16,63
|Çuhadaroğlu Metal
|3,00
|2,04
|-5,96
|Dagi Giyim
|2,53
|3,69
|1,20
|Dagi Yatırım Holding
|3,11
|2,64
|37,61
|Dardanel
|7,69
|-1,66
|102,90
|Datagate Bilgisayar
|8,47
|-3,31
|8,45
|Demısaş Döküm
|3,89
|-3,71
|11,78
|Denge Holding
|1,28
|3,23
|-6,57
|Deniz GMYO
|3,89
|-0,26
|-22,97
|Denizli Cam
|7,33
|-0,54
|-12,11
|Derimod
|6,88
|-0,58
|-3,64
|Derlüks Deri
|3,96
|4,21
|-2,94
|Desa Deri
|4,34
|0,23
|-4,41
|Despec Bilgisayar
|5,31
|1,72
|25,24
|Deva Holding
|15,07
|3,36
|68,80
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,79
|-2,47
|1,28
|Ditaş Doğan
|15,47
|0,98
|62,58
|DO-CO
|342,00
|-1,13
|-39,36
|Doğan Burda
|9,20
|5,87
|51,57
|Doğan Holding
|1,91
|3,80
|6,38
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,72
|1,78
|4,24
|Doğusan
|2,03
|-0,49
|-2,40
|Doğuş GMYO
|4,80
|-1,44
|5,96
|Doğuş Otomotiv
|9,67
|0,73
|1,58
|Döktaş Dökümcülük
|24,90
|-2,05
|-21,32
|Duran Doğan Basım
|18,20
|0,89
|29,63
|Dyo Boya
|4,89
|1,66
|-0,20
|Eczacıbaşı İlaç
|4,79
|-0,21
|31,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,97
|0,61
|3,51
|Edip Gayrimenkul
|1,83
|2,81
|31,65
|Ege Endüstri
|538,50
|0,00
|-4,28
|Ege Gübre
|51,90
|-0,48
|4,22
|Ege Profil
|12,39
|-0,40
|3,51
|Ege Seramik
|3,95
|1,28
|6,47
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,86
|8,86
|168,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,81
|9,46
|107,69
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,52
|8,33
|160,00
|Egeplast
|13,50
|-2,17
|8,00
|Ekiz Kimya
|11,80
|9,97
|1834,43
|Emek Elektrik
|1,79
|0,56
|12,58
|Eminiş Ambalaj
|2,36
|-2,07
|55,26
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|0,82
|-15,75
|Enerjisa Enerji
|7,47
|-1,71
|10,90
|Enka İnşaat
|6,11
|-0,81
|-2,27
|Erbosan
|18,36
|-0,49
|-26,50
|Ereğli Demir Çelik
|7,76
|-0,39
|-14,16
|Ersu Gıda
|4,82
|-9,23
|132,85
|Escort Teknoloji
|3,79
|8,91
|172,66
|Etiler Gıda
|2,46
|-9,23
|0,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,90
|-2,06
|13,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,46
|-2,01
|16,80
|Euro Yat. Ort.
|1,70
|-2,30
|44,07
|Euro Yatırım Holding
|1,43
|-0,69
|-4,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,39
|-1,89
|-28,20
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,69
|-0,27
|-19,26
|F-M İzmit Piston
|49,96
|-0,38
|5,48
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,55
|4,49
|24,19
|Ford Otosan
|60,15
|-1,39
|-9,02
|Formet Çelik Kapı
|3,76
|0,27
|25,33
|Frigo Pak Gıda
|12,76
|7,23
|-1,54
|Galatasaray Sportif
|2,71
|-2,52
|33,50
|Garanti Bankası
|8,20
|0,37
|-26,39
|Garanti Faktoring
|4,25
|0,47
|9,82
|Garanti Yat. Ort.
|1,40
|-0,71
|29,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|22,36
|9,93
|299,29
|Gedik Yatırım Holding
|19,75
|4,06
|156,83
|Gediz Ambalaj
|7,63
|0,53
|12,87
|Gentaş
|2,08
|-0,95
|-5,02
|Gersan Elektrik
|3,20
|2,56
|0,31
|Global Men. Değ.
|2,29
|1,78
|21,81
|Global Yat. Holding
|3,18
|0,95
|-34,70
|Good-Year
|4,37
|-3,32
|7,90
|Göltaş Çimento
|14,70
|-7,26
|-17,37
|Gözde Girişim
|3,73
|-0,80
|-27,43
|GSD Denizcilik
|2,43
|0,00
|-5,08
|GSD Holding
|1,46
|1,39
|-2,01
|Gübre Fabrik.
|15,60
|-0,95
|72,57
|Güler Yat. Holding
|12,58
|9,97
|519,70
|Güneş Sigorta
|2,91
|0,69
|33,49
|Halk GMYO
|1,39
|0,00
|13,93
|Halk Sigorta
|4,00
|-2,20
|102,02
|Hatay Tekstil
|8,98
|-0,55
|30,71
|Hedef Girişim
|2,28
|1,33
|-12,64
|Hektaş
|13,03
|-4,54
|62,47
|HUB Girişim
|21,52
|7,49
|129,21
|Hürriyet Gzt.
|1,42
|8,40
|24,56
|ICBC Turkey Bank
|4,18
|0,24
|-20,68
|İdealist Danışmanlık
|3,02
|-2,89
|-9,04
|İdealist GMYO
|3,32
|0,00
|8,50
|İhlas Ev Aletleri
|1,72
|-0,58
|-45,05
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|0,93
|-10,00
|İhlas Gazetecilik
|3,98
|4,74
|-41,56
|İhlas Holding
|0,64
|0,00
|-29,67
|İhlas Yayın Holding
|0,87
|-1,14
|-14,71
|İndeks Bilgisayar
|9,28
|1,75
|-4,33
|Info Yatırım
|6,04
|-0,17
|-32,13
|İntema
|8,70
|0,58
|-6,05
|İpek Doğal Enerji
|12,62
|1,94
|63,47
|İskenderun Demir Çelik
|6,70
|0,90
|-16,35
(Sürecek)
Kaynak: AA