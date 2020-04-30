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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1)
30.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:22

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,78 1,09 49,46
Acıpayam Selüloz 7,57 -4,66 18,84
Adana Çimento (A) 9,67 2,44 -0,41
Adana Çimento (B) 6,83 2,25 -4,21
Adana Çimento (C) 2,02 4,66 -9,42
Adel Kalemcilik 12,81 0,63 -18,41
Adese Alışveriş Ticaret 1,51 -1,95 5,72
Afyon Çimento 2,67 5,12 17,19
Ak Enerji 1,04 -0,95 -4,59
Akbank 5,99 0,34 -26,14
Akçansa 8,50 6,12 -12,32
Akdenız Güvenlık Hız. 1,76 -2,22 -16,59
Akfen GMYO 2,99 -0,66 -26,17
Akın Tekstil 11,65 -1,85 -15,52
Akiş GMYO 3,27 -0,30 -19,06
Akmerkez GMYO 25,00 -5,30 11,58
Aksa 6,55 0,92 -6,47
Aksa Enerji 3,85 -1,79 1,32
Aksigorta 5,96 0,17 10,01
Aksu Enerji 9,82 0,20 -33,96
Alarko Carrıer 52,70 2,13 -12,17
Alarko GMYO 14,49 5,31 -4,56
Alarko Holding 4,60 0,66 -22,69
Albaraka Türk 1,30 1,56 -15,03
Alcatel Lucent Teletaş 19,28 -3,60 60,13
Alkim Kağıt 6,82 2,10 25,84
Alkim Kimya 59,50 -3,43 58,14
Altınyağ 0,90 -4,26 119,51
Altınyunus Çeşme 26,00 2,77 160,26
Anadolu Cam 4,12 -0,96 -5,50
Anadolu Efes 18,48 0,71 -19,93
Anadolu Grubu Holding 16,69 -0,18 -5,12
Anadolu Hayat Emek. 6,57 3,63 7,97
Anadolu Isuzu 11,82 -0,67 -2,88
Anadolu Sigorta 5,07 2,22 22,06
Anel Elektrik 3,66 0,55 14,02
Arçelik 16,57 1,47 -20,49
ARD Bilişim Teknolojileri 27,90 -10,00
Arena Bilgisayar 14,13 -2,55 93,96
Armada Bilgisayar 23,08 -4,47 40,82
Arsan Tekstil 4,03 -6,06 12,57
Artı Yatırım Holding 2,00 2,56 146,91
Aselsan 27,46 0,22 31,14
Aslan Çimento 37,44 3,54 -6,31
Ata GMYO 3,63 -0,27 -19,87
Atakule GMYO 1,59 -1,24 -17,19
Atlantis Yatırım Holding 1,47 0,68 47,00
Atlas Yat. Ort. 1,43 0,00 -0,69
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,26 -0,90 -1,09
Avrasya GMYO 1,69 0,60 11,92
Avrasya Petrol ve Tur. 2,14 3,88 17,58
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,10 0,00 11,06
Avrupa Yatırım Holding 1,41 2,92 -8,44
Ayen Enerji 3,22 -2,13 -7,20
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,18 -0,91 -0,46
Aygaz 10,29 1,38 -15,28
Bagfaş 17,01 0,12 1,13
Bak Ambalaj 8,31 -2,35 13,06
Balatacılar Balatacılık 2,26 -8,13 82,26
Bantaş Ambalaj 3,00 -2,60 19,05
Banvit 26,48 -9,56 42,60
Baştaş Başkent Çimento 2,87 -0,69 10,81
Batı Çimento 2,93 3,53 -11,48
Batısöke Çimento 1,21 0,00 -7,63
Bera Holding 3,80 -0,78 -1,30
Berkosan Yalıtım 3,62 -3,47 32,12
Beşiktaş Futbol Yat. 2,15 0,47 -12,24
Beyaz Filo 3,80 1,60 20,25
Bilici Yatırım 6,85 -1,30 56,75
Bim Mağazalar 55,70 -0,54 19,37
Birko Mensucat 0,35 2,94 12,90
Birlik Mensucat 1,52 -3,18 33,33
Bizim Mağazaları 13,19 0,76 18,08
Bolu Çimento 4,45 3,01 -5,32
Bomonti Elektrik 3,12 0,00 143,75
Borusan Mannesmann 9,82 1,97 -14,24
Borusan Yat. Paz. 65,25 2,19 8,91
Bosch Fren Sistemleri 276,50 -2,91 -3,92
Bossa 9,16 -1,82 13,65
Brisa 9,46 10,00 0,86
Burçelik 7,58 -8,34 30,46
Burçelik Vana 19,29 -4,13 98,66
Bursa Çimento 3,98 3,38 -0,58
Carrefoursa 8,00 -1,72 69,85
Casa Emtia Petrol 14,67 -9,94 56,23
Ceo Event Medya 3,29 -0,60 -10,16
Coca Cola İçecek 36,96 -1,28 -4,50
Cosmos Yat. Holding 2,78 4,91 36,27
Credıtwest Faktorıng 2,26 -1,31 -21,53
Çelebi 90,65 1,00 -11,21
Çelik Halat 9,88 -1,79 52,00
Çemaş Döküm 1,08 -2,70 -13,84
Çemtaş 7,21 -2,44 -11,31
Çimbeton 47,50 5,98 15,12
Çimentaş 16,95 0,83 13,00
Çimsa 7,90 2,60 -13,00
Çuhadaroğlu Metal 2,86 -1,04 -10,34
Dagi Giyim 2,56 -2,66 2,40
Dagi Yatırım Holding 3,24 -1,52 43,36
Dardanel 7,11 -10,00 87,60
Datagate Bilgisayar 9,08 0,78 16,26
Demısaş Döküm 3,88 -5,13 11,49
Denge Holding 1,33 -0,75 -2,92
Deniz GMYO 4,07 -0,73 -19,41
Denizli Cam 7,60 -0,13 -8,87
Derimod 7,08 -1,80 -0,84
Derlüks Deri 3,69 -0,54 -9,56
Desa Deri 4,43 -2,21 -2,42
Despec Bilgisayar 5,59 -1,24 31,84
Deva Holding 16,20 -10,00 81,46
Diriteks Diriliş Tekstil 0,80 -2,44 2,56
Ditaş Doğan 16,44 -1,26 72,78
DO-CO 358,00 0,28 -36,52
Doğan Burda 7,83 8,90 29,00
Doğan Holding 1,82 -0,55 1,36
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,70 -1,16 3,03
Doğusan 2,05 -2,84 -1,44
Doğuş GMYO 5,19 1,17 14,57
Doğuş Otomotiv 10,54 3,23 10,71
Döktaş Dökümcülük 26,80 2,45 -15,31
Duran Doğan Basım 18,48 -2,01 31,62
Dyo Boya 5,02 1,41 2,45
Eczacıbaşı İlaç 4,94 -2,37 35,32
Eczacıbaşı Yatırım 10,13 -1,46 5,17
Edip Gayrimenkul 1,90 -1,55 36,69
Ege Endüstri 555,00 -0,66 -1,34
Ege Gübre 54,10 -1,64 8,63
Ege Profil 11,99 -0,08 0,17
Ege Seramik 4,01 1,26 8,09
Egeli & Co Tarım Girişim 0,72 9,09 125,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,68 9,68 74,36
Egeli&Co Yatırım Holding 0,44 10,00 120,00
Egeplast 14,36 -0,21 14,88
Ekiz Kimya 9,76 9,91 1500,00
Emek Elektrik 1,90 0,00 19,50
Eminiş Ambalaj 2,47 -3,14 62,50
Emlak Konut GMYO 1,26 0,00 -13,70
Enerjisa Enerji 7,69 3,78 14,16
Enka İnşaat 6,26 0,00 0,13
Erbosan 19,44 2,59 -22,18
Ereğli Demir Çelik 8,05 -1,59 -10,95
Ersu Gıda 5,89 -9,94 184,54
Escort Teknoloji 4,10 -3,53 194,96
Etiler Gıda 3,15 9,76 28,57
Euro Kapital Yat. Ort. 1,98 -3,41 18,56
Euro Trend Yat. Ort. 1,42 -2,07 13,60
Euro Yat. Ort. 1,80 0,00 52,54
Euro Yatırım Holding 1,48 -1,99 -1,33
Fenerbahçe Futbol 10,35 0,19 -28,47
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,77 0,53 -17,51
F-M İzmit Piston 51,20 -0,78 8,10
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,69 -0,41 26,01
Ford Otosan 63,55 3,25 -3,88
Formet Çelik Kapı 3,72 1,92 24,00
Frigo Pak Gıda 13,34 -1,84 2,93
Galatasaray Sportif 2,56 -0,39 26,11
Garanti Bankası 8,47 0,71 -23,97
Garanti Faktoring 4,51 0,45 16,54
Garanti Yat. Ort. 1,48 2,07 37,04
Gedik Y. Men. Değ. 18,50 -0,70 230,36
Gedik Yatırım Holding 19,01 -6,90 147,20
Gediz Ambalaj 8,28 -1,19 22,49
Gentaş 2,22 0,00 1,37
Gersan Elektrik 3,25 0,00 1,88
Global Men. Değ. 2,18 -1,36 15,96
Global Yat. Holding 3,29 -1,79 -32,44
Good-Year 4,75 7,22 17,28
Göltaş Çimento 15,62 10,00 -12,20
Gözde Girişim 4,06 2,01 -21,01
GSD Denizcilik 2,52 -0,79 -1,56
GSD Holding 1,52 0,00 2,01
Gübre Fabrik. 16,20 0,81 79,20
Güler Yat. Holding 10,40 9,94 412,32
Güneş Sigorta 3,11 -1,58 42,66
Halk GMYO 1,43 2,88 17,21
Halk Sigorta 4,99 -0,99 152,02
Hatay Tekstil 8,84 -5,86 28,68
Hedef Girişim 2,30 -1,71 -11,88
Hektaş 13,41 -2,47 67,21
HUB Girişim 22,64 -6,21 141,14
Hürriyet Gzt. 1,27 0,79 11,40
ICBC Turkey Bank 4,40 0,23 -16,51
İdealist Danışmanlık 3,08 -3,75 -7,23
İdealist GMYO 3,33 -6,98 8,82
İhlas Ev Aletleri 1,75 2,34 -44,09
İhlas Gayrimenkul 1,08 0,00 -10,00
İhlas Gazetecilik 4,03 1,77 -40,82
İhlas Holding 0,66 0,00 -27,47
İhlas Yayın Holding 0,88 1,15 -13,73
İndeks Bilgisayar 9,78 -1,71 0,82
Info Yatırım 5,85 -4,57 -34,27
İntema 9,01 0,67 -2,70
İpek Doğal Enerji 12,38 -0,56 60,36
İskenderun Demir Çelik 6,93 -0,29 -13,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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