SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

20.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:24
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,94 0,52 4,30
Acıpayam Selüloz 5,88 1,03 -7,69
Adana Çimento (A) 8,95 2,87 -7,83
Adana Çimento (B) 6,32 1,94 -11,36
Adana Çimento (C) 1,84 1,66 -17,49
Adel Kalemcilik 12,17 3,05 -22,48
Adese Alışveriş Ticaret 1,23 0,00 -13,88
Afyon Çimento 2,62 -1,13 15,00
Ak Enerji 0,94 0,00 -13,76
Akbank 5,77 -0,35 -28,85
Akçansa 7,16 2,14 -26,14
Akdenız Güvenlık Hız. 1,59 1,27 -24,64
Akfen GMYO 2,82 1,44 -30,37
Akın Tekstil 10,52 -0,28 -23,71
Akiş GMYO 2,97 2,77 -26,49
Akmerkez GMYO 23,30 0,26 4,00
Aksa 6,18 0,16 -11,76
Aksa Enerji 3,44 1,78 -9,47
Aksigorta 5,33 1,33 -1,62
Aksu Enerji 8,57 1,18 -42,37
Alarko Carrıer 48,78 0,66 -18,70
Alarko GMYO 13,38 1,98 -11,87
Alarko Holding 4,32 1,41 -27,39
Albaraka Türk 1,20 0,84 -21,57
Alcatel Lucent Teletaş 17,35 0,87 44,10
Alkim Kağıt 6,70 3,88 20,07
Alkim Kimya 50,10 0,64 30,74
Altınyağ 0,68 3,03 65,85
Altınyunus Çeşme 19,29 9,98 93,09
Anadolu Cam 3,62 2,26 -16,97
Anadolu Efes 18,58 0,92 -19,50
Anadolu Grubu Holding 15,56 -1,27 -11,54
Anadolu Hayat Emek. 5,93 0,51 -2,55
Anadolu Isuzu 11,17 1,82 -8,22
Anadolu Sigorta 4,73 1,28 13,88
Anel Elektrik 3,87 9,94 20,56
Arçelik 15,62 1,36 -25,05
ARD Bilişim Teknolojileri 20,88 7,57
Arena Bilgisayar 11,52 0,79 58,13
Armada Bilgisayar 22,76 0,71 38,87
Arsan Tekstil 3,39 0,89 -5,31
Artı Yatırım Holding 1,10 7,84 35,80
Aselsan 27,38 0,96 30,75
Aslan Çimento 35,22 1,09 -11,86
Ata GMYO 4,16 3,23 -8,17
Atakule GMYO 1,48 3,50 -22,92
Atlantis Yatırım Holding 1,42 3,65 42,00
Atlas Yat. Ort. 1,30 0,78 -9,72
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,66 -0,31 -5,56
Avrasya GMYO 1,61 1,26 6,62
Avrasya Petrol ve Tur. 1,99 5,29 9,34
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,80 0,01 11,04
Avrupa Yatırım Holding 1,29 2,38 -16,23
Ayen Enerji 2,79 1,09 -19,60
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,09 3,47 -4,57
Aygaz 10,78 4,76 -11,25
Bagfaş 14,97 0,81 -11,00
Bak Ambalaj 7,42 6,00 0,95
Balatacılar Balatacılık 2,42 10,00 95,16
Bantaş Ambalaj 2,84 2,90 12,70
Banvit 18,90 -0,53 1,78
Baştaş Başkent Çimento 3,03 3,41 16,99
Batı Çimento 2,66 4,72 -19,64
Batısöke Çimento 1,07 9,18 -18,32
Bera Holding 3,27 1,55 -15,06
Berkosan Yalıtım 3,24 9,83 18,25
Beşiktaş Futbol Yat. 1,96 1,03 -20,00
Beyaz Filo 3,20 1,59 1,27
Bilici Yatırım 7,44 -0,80 70,25
Bim Mağazalar 55,75 0,00 19,48
Birko Mensucat 0,29 3,57 -6,45
Birlik Mensucat 1,28 2,40 12,28
Bizim Mağazaları 12,23 9,98 9,49
Bolu Çimento 4,12 3,00 -12,34
Bomonti Elektrik 2,80 3,32 118,75
Borusan Mannesmann 8,85 0,57 -22,71
Borusan Yat. Paz. 58,40 0,26 -2,53
Bosch Fren Sistemleri 260,90 5,63 -10,00
Bossa 8,19 8,48 1,61
Brisa 7,46 1,91 -20,46
Burçelik 6,72 4,19 15,66
Burçelik Vana 18,73 0,00 92,89
Bursa Çimento 3,44 3,30 -14,07
Carrefoursa 7,73 3,20 64,12
Casa Emtia Petrol 13,66 9,28 45,47
Ceo Event Medya 3,26 9,15 -10,98
Coca Cola İçecek 38,52 2,28 -0,47
Cosmos Yat. Holding 2,25 9,76 10,29
Credıtwest Faktorıng 2,27 1,34 -21,18
Çelebi 78,50 -0,44 -23,11
Çelik Halat 8,59 1,06 32,15
Çemaş Döküm 1,02 0,99 -18,63
Çemtaş 6,78 -0,29 -18,12
Çimbeton 33,76 1,81 -18,18
Çimentaş 13,98 -0,78 -6,80
Çimsa 7,16 1,42 -21,15
Çuhadaroğlu Metal 2,75 1,85 -13,79
Dagi Giyim 2,65 0,76 6,00
Dagi Yatırım Holding 3,34 3,73 47,79
Dardanel 7,58 9,06 100,00
Datagate Bilgisayar 7,63 1,06 -2,30
Demısaş Döküm 3,02 1,34 -13,22
Denge Holding 1,06 9,28 -22,63
Deniz GMYO 3,97 5,87 -21,39
Denizli Cam 7,26 1,97 -12,95
Derimod 6,13 2,85 -14,15
Derlüks Deri 3,08 4,41 -24,51
Desa Deri 4,12 3,78 -9,25
Despec Bilgisayar 5,10 2,62 20,28
Deva Holding 10,83 -0,28 20,47
Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 9,52 -11,54
Ditaş Doğan 16,47 7,51 73,09
DO-CO 373,60 -0,64 -33,76
Doğan Burda 6,21 9,91 2,31
Doğan Holding 1,62 0,00 -9,77
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,48 1,37 -10,30
Doğusan 1,81 4,02 -12,98
Doğuş GMYO 4,60 2,45 1,55
Doğuş Otomotiv 8,39 6,88 -11,87
Döktaş Dökümcülük 26,46 9,98 -16,39
Duran Doğan Basım 18,99 0,00 35,26
Dyo Boya 4,27 0,00 -12,86
Eczacıbaşı İlaç 4,53 -0,88 24,09
Eczacıbaşı Yatırım 9,91 -0,40 2,88
Edip Gayrimenkul 1,86 2,20 33,81
Ege Endüstri 573,90 1,04 -1,14
Ege Gübre 49,44 -0,12 -0,72
Ege Profil 11,06 2,60 -7,60
Ege Seramik 3,73 0,54 0,54
Egeli & Co Tarım Girişim 0,39 8,33 21,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,49 4,26 25,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,33 10,00 65,00
Egeplast 14,32 -2,72 14,56
Ekiz Kimya 5,04 9,80 726,23
Emek Elektrik 1,74 1,16 9,43
Eminiş Ambalaj 2,48 5,53 63,16
Emlak Konut GMYO 1,21 0,00 -17,12
Enerjisa Enerji 6,37 0,00 -5,43
Enka İnşaat 6,55 1,08 4,77
Erbosan 17,34 2,00 -30,58
Ereğli Demir Çelik 8,21 -0,24 -9,18
Ersu Gıda 3,58 5,92 72,95
Escort Teknoloji 2,82 -0,70 102,88
Etiler Gıda 1,94 -1,02 -20,82
Euro Kapital Yat. Ort. 1,52 4,83 -8,98
Euro Trend Yat. Ort. 1,31 0,77 4,80
Euro Yat. Ort. 1,62 9,46 37,29
Euro Yatırım Holding 1,31 3,15 -12,67
Fenerbahçe Futbol 9,48 -0,32 -34,49
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,19 2,57 -30,20
F-M İzmit Piston 44,16 1,94 -6,76
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,77 2,10 14,04
Ford Otosan 59,30 2,42 -10,31
Formet Çelik Kapı 2,68 9,84 -10,67
Frigo Pak Gıda 13,25 3,27 2,24
Galatasaray Sportif 2,29 -0,43 12,81
Garanti Bankası 8,40 0,12 -24,60
Garanti Faktoring 4,15 4,01 7,24
Garanti Yat. Ort. 1,45 0,00 34,26
Gedik Y. Men. Değ. 17,28 2,73 208,57
Gedik Yatırım Holding 17,34 -0,06 125,49
Gediz Ambalaj 7,74 5,45 14,50
Gentaş 2,09 2,45 -4,57
Gersan Elektrik 3,27 -0,30 2,51
Global Men. Değ. 2,05 7,33 9,04
Global Yat. Holding 2,97 1,37 -39,01
Good-Year 4,12 1,73 1,73
Göltaş Çimento 12,88 1,66 -27,60
Gözde Girişim 3,83 2,68 -25,49
GSD Denizcilik 2,34 1,30 -8,59
GSD Holding 1,42 0,71 -4,70
Gübre Fabrik. 14,36 -0,97 58,85
Güler Yat. Holding 5,36 9,84 164,04
Güneş Sigorta 2,81 1,08 28,90
Halk GMYO 1,29 1,57 5,74
Halk Sigorta 3,78 2,72 90,91
Hatay Tekstil 7,56 1,61 10,04
Hedef Girişim 2,08 2,97 -20,31
Hektaş 11,53 1,41 43,77
HUB Girişim 18,96 -0,05 101,95
Hürriyet Gzt. 1,16 0,87 1,75
ICBC Turkey Bank 4,23 0,95 -19,73
İdealist Danışmanlık 2,70 1,89 -18,67
İdealist GMYO 3,33 0,91 8,82
İhlas Ev Aletleri 1,72 -4,97 -45,05
İhlas Gayrimenkul 1,07 1,90 -10,83
İhlas Gazetecilik 4,45 -1,11 -34,65
İhlas Holding 0,65 0,00 -28,57
İhlas Yayın Holding 0,87 -1,14 -14,71
İndeks Bilgisayar 9,48 3,04 -2,27
Info Yatırım 5,70 9,83 -35,96
İntema 8,59 -0,35 -7,24
İpek Doğal Enerji 10,46 0,48 35,49
İskenderun Demir Çelik 6,88 2,84 -14,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Erdoğan'dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız Ekonomi
Erdoğan'dan gözdağı: Ayda 5 bin adet solunum cihazı üretilmezse hesabını sorarız
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçti! İşte son durum Ekonomi
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçti! İşte son durum
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Erdoğan'dan İmamoğlu'na gönderme: Hastanenin yolunu yarım yamalak bıraktılar Ekonomi
Erdoğan'dan İmamoğlu'na gönderme: Hastanenin yolunu yarım yamalak bıraktılar
Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu Ekonomi
Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
Abdülhamid'in planladığı Filyos Limanı'nda çalışmalar devam ediyor Ekonomi
Abdülhamid'in planladığı Filyos Limanı'nda çalışmalar devam ediyor
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Turizm Bakanı'nın 'Mayıs sonu normalleşme başlayabilir' sözü turizmcileri umutlandırdı
Turizm Bakanı'nın "Mayıs sonu normalleşme başlayabilir" sözü turizmcileri umutlandırdı
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara...
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Gamze Pala Haydar Baş Özlem Zengin Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Ebru Şallı Ümit Besen Mustafa Keser Rafet El Roman
Spor Falcao Bülent Uygun Sergen Yalçın Ivan Obradovic Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 14:52:56. #1.14#
title