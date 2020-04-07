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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

07.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:18
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,81 4,02 -2,69
Acıpayam Selüloz 5,55 1,65 -12,87
Adana Çimento (A) 7,63 0,79 -21,42
Adana Çimento (B) 6,18 -1,59 -13,32
Adana Çimento (C) 1,85 2,78 -17,04
Adel Kalemcilik 11,75 2,00 -25,16
Adese Alışveriş Ticaret 1,14 2,70 -20,18
Afyon Çimento 6,28 5,02 0,00
Ak Enerji 0,89 5,95 -18,35
Akbank 5,69 1,97 -29,84
Akçansa 7,59 0,53 -21,71
Akdenız Güvenlık Hız. 1,53 2,68 -27,49
Akfen GMYO 2,49 1,63 -38,52
Akın Tekstil 9,25 6,94 -32,92
Akiş GMYO 2,91 2,46 -27,97
Akmerkez GMYO 22,74 0,00 -3,97
Aksa 6,30 0,32 -10,04
Aksa Enerji 3,57 2,29 -6,05
Aksigorta 4,62 2,67 -14,73
Aksu Enerji 8,22 9,89 -44,72
Alarko Carrıer 45,00 2,37 -25,00
Alarko GMYO 14,02 0,86 -7,66
Alarko Holding 4,55 2,02 -23,53
Albaraka Türk 1,15 2,68 -24,84
Alcatel Lucent Teletaş 19,33 2,82 60,55
Alkim Kağıt 5,75 -0,35 3,05
Alkim Kimya 50,75 0,30 32,44
Altınyağ 0,62 0,00 51,22
Altınyunus Çeşme 16,58 9,95 65,97
Anadolu Cam 3,30 1,85 -24,31
Anadolu Efes 18,69 2,52 -19,02
Anadolu Grubu Holding 14,28 1,49 -18,82
Anadolu Hayat Emek. 5,46 0,92 -10,27
Anadolu Isuzu 8,96 1,82 -26,38
Anadolu Sigorta 4,52 -0,22 8,82
Anel Elektrik 3,08 1,32 -4,05
Arçelik 15,11 6,41 -27,50
ARD Bilişim Teknolojileri 15,05 4,44
Arena Bilgisayar 10,71 3,38 42,23
Armada Bilgisayar 17,44 5,06 6,41
Arsan Tekstil 3,02 3,07 -15,64
Artı Yatırım Holding 0,81 5,19 0,00
Aselsan 24,10 1,69 15,09
Aslan Çimento 34,70 0,93 -13,16
Ata GMYO 3,72 -0,27 -17,88
Atakule GMYO 1,34 3,88 -30,21
Atlantis Yatırım Holding 1,28 1,59 28,00
Atlas Yat. Ort. 1,21 1,68 -15,97
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,43 -1,19 -7,28
Avrasya GMYO 1,32 0,76 -12,58
Avrasya Petrol ve Tur. 1,31 1,55 -28,02
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,30 11,00
Avrupa Yatırım Holding 1,20 1,69 -22,08
Ayen Enerji 2,76 1,85 -20,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,88 -2,08 -14,16
Aygaz 9,43 2,95 -22,36
Bagfaş 13,29 0,76 -20,99
Bak Ambalaj 6,72 1,36 -8,57
Balatacılar Balatacılık 1,74 0,00 40,32
Bantaş Ambalaj 2,76 1,85 9,52
Banvit 16,67 0,73 -10,23
Baştaş Başkent Çimento 2,70 3,85 4,25
Batı Çimento 2,55 5,37 -22,96
Batısöke Çimento 0,92 1,10 -29,77
Bera Holding 3,11 9,89 -19,22
Berkosan Yalıtım 2,86 9,58 4,38
Beşiktaş Futbol Yat. 2,06 9,57 -15,92
Beyaz Filo 3,22 8,05 1,90
Bilici Yatırım 6,70 0,15 53,32
Bim Mağazalar 50,30 0,00 7,80
Birko Mensucat 0,26 4,00 -16,13
Birlik Mensucat 1,14 3,64 0,00
Bizim Mağazaları 9,66 2,33 -13,52
Bolu Çimento 3,61 0,28 -23,19
Bomonti Elektrik 1,33 0,76 3,91
Borusan Mannesmann 8,18 3,81 -28,56
Borusan Yat. Paz. 50,40 2,02 -15,88
Bosch Fren Sistemleri 214,50 10,00 -26,01
Bossa 7,34 2,66 -8,93
Brisa 7,32 1,95 -21,95
Burçelik 5,59 4,29 -3,79
Burçelik Vana 15,70 8,95 61,69
Bursa Çimento 3,32 1,84 -17,07
Carrefoursa 6,28 0,96 33,33
Casa Emtia Petrol 9,19 -1,08 -2,13
Ceo Event Medya 5,71 -3,22 -30,70
Coca Cola İçecek 37,20 3,33 -3,88
Cosmos Yat. Holding 2,18 0,93 6,86
Credıtwest Faktorıng 2,09 0,00 -27,43
Çelebi 68,60 9,58 -32,81
Çelik Halat 7,40 1,93 13,85
Çemaş Döküm 0,88 3,53 -29,80
Çemtaş 6,37 -0,62 -23,07
Çimbeton 30,28 2,78 -26,61
Çimentaş 12,70 2,25 -15,33
Çimsa 7,00 2,79 -22,91
Çuhadaroğlu Metal 2,41 3,43 -24,45
Dagi Giyim 2,20 0,46 -12,00
Dagi Yatırım Holding 2,87 1,06 26,99
Dardanel 5,75 -6,20 51,72
Datagate Bilgisayar 7,36 2,08 -5,76
Demısaş Döküm 2,77 2,21 -20,40
Denge Holding 0,95 0,00 -30,66
Deniz GMYO 3,46 3,59 -31,49
Denizli Cam 6,43 1,90 -22,90
Derimod 5,05 2,02 -29,27
Derlüks Deri 2,79 4,49 -31,62
Desa Deri 3,70 5,71 -18,50
Despec Bilgisayar 4,62 1,76 8,96
Deva Holding 10,15 0,20 12,90
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 1,59 -17,95
Ditaş Doğan 12,37 3,08 29,39
DO-CO 287,70 9,98 -48,99
Doğan Burda 3,92 2,89 -35,42
Doğan Holding 1,56 2,63 -15,22
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,41 5,22 -14,55
Doğusan 1,68 6,33 -19,23
Doğuş GMYO 4,12 2,49 -9,05
Doğuş Otomotiv 7,57 5,43 -20,48
Döktaş Dökümcülük 16,86 1,02 -46,72
Duran Doğan Basım 16,88 2,37 20,23
Dyo Boya 4,08 4,08 -16,73
Eczacıbaşı İlaç 4,54 0,22 22,37
Eczacıbaşı Yatırım 9,71 0,21 -3,96
Edip Gayrimenkul 1,49 0,00 7,19
Ege Endüstri 519,10 5,40 -10,58
Ege Gübre 43,36 2,94 -12,93
Ege Profil 11,22 7,16 -6,27
Ege Seramik 3,36 1,51 -9,43
Egeli & Co Tarım Girişim 0,34 -5,56 6,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,49 -9,26 25,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,29 -9,38 45,00
Egeplast 10,81 0,09 -13,52
Ekiz Kimya 2,17 9,60 255,74
Emek Elektrik 1,49 2,76 -6,29
Eminiş Ambalaj 2,34 8,84 53,95
Emlak Konut GMYO 1,20 1,69 -17,81
Enerjisa Enerji 6,51 0,31 -3,36
Enka İnşaat 6,27 1,13 -2,34
Erbosan 17,25 0,94 -30,94
Ereğli Demir Çelik 7,92 1,15 -12,39
Ersu Gıda 3,47 6,12 67,63
Escort Teknoloji 3,02 6,34 117,27
Etiler Gıda 1,92 1,59 -21,63
Euro Kapital Yat. Ort. 1,32 2,33 -20,96
Euro Trend Yat. Ort. 1,51 7,09 20,80
Euro Yat. Ort. 1,17 3,54 -0,85
Euro Yatırım Holding 1,20 5,26 -20,00
Fenerbahçe Futbol 9,66 9,15 -33,24
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,05 4,10 -33,26
F-M İzmit Piston 43,12 3,65 -8,96
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,92 5,88 2,99
Ford Otosan 61,15 5,70 -7,51
Formet Çelik Kapı 2,40 1,69 -20,00
Frigo Pak Gıda 9,67 0,31 -25,39
Galatasaray Sportif 2,42 10,00 19,21
Garanti Bankası 7,95 2,45 -28,64
Garanti Faktoring 3,84 3,50 -0,78
Garanti Yat. Ort. 1,20 3,45 11,11
Gedik Y. Men. Değ. 16,66 0,12 197,50
Gedik Yatırım Holding 19,50 0,93 153,58
Gediz Ambalaj 6,93 1,91 2,51
Gentaş 2,03 1,50 -7,31
Gersan Elektrik 2,46 1,23 -22,88
Global Men. Değ. 2,08 2,97 10,64
Global Yat. Holding 2,73 2,63 -43,94
Good-Year 3,67 2,80 -9,38
Göltaş Çimento 12,28 3,19 -30,97
Gözde Girişim 3,13 3,30 -39,11
GSD Denizcilik 2,04 4,08 -20,31
GSD Holding 1,31 4,80 -12,08
Gübre Fabrik. 14,68 1,59 62,39
Güler Yat. Holding 2,34 7,34 15,27
Güneş Sigorta 2,21 0,91 1,38
Halk GMYO 1,25 1,63 2,46
Halk Sigorta 3,32 9,93 67,68
Hatay Tekstil 7,20 0,98 4,80
Hedef Girişim 1,91 5,52 -26,82
Hektaş 10,26 1,38 27,93
HUB Girişim 21,24 5,78 126,23
Hürriyet Gzt. 0,99 1,02 -13,16
ICBC Turkey Bank 4,25 2,41 -19,35
İdealist Danışmanlık 2,42 10,00 -27,11
İdealist GMYO 2,91 -0,34 -4,90
İhlas Ev Aletleri 2,42 10,00 -22,68
İhlas Gayrimenkul 1,07 0,94 -10,83
İhlas Gazetecilik 5,35 8,08 -21,44
İhlas Holding 0,55 1,85 -39,56
İhlas Yayın Holding 0,80 1,27 -21,57
İndeks Bilgisayar 8,11 2,27 -16,39
Info Yatırım 5,76 0,00 -35,28
İntema 8,58 0,94 -7,34
İpek Doğal Enerji 8,88 4,23 15,03
İskenderun Demir Çelik 6,48 1,09 -19,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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