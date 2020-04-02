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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

02.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:18
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,69 0,60 -9,14
Acıpayam Selüloz 5,11 -0,78 -19,78
Adana Çimento (A) 7,05 -0,14 -27,39
Adana Çimento (B) 5,89 -2,64 -17,39
Adana Çimento (C) 1,73 -1,70 -22,42
Adel Kalemcilik 11,75 7,11 -25,16
Adese Alışveriş Ticaret 1,09 1,87 -23,69
Afyon Çimento 5,03 3,71 -19,90
Ak Enerji 0,81 6,58 -25,69
Akbank 5,46 -0,18 -32,68
Akçansa 6,89 -0,58 -28,93
Akdenız Güvenlık Hız. 1,44 -1,37 -31,75
Akfen GMYO 2,39 -3,24 -40,99
Akın Tekstil 8,45 0,96 -38,72
Akiş GMYO 2,76 4,55 -31,68
Akmerkez GMYO 21,18 -0,38 -10,56
Aksa 6,61 1,69 -15,57
Aksa Enerji 3,42 1,48 -10,00
Aksigorta 4,49 -3,85 -17,13
Aksu Enerji 7,15 0,56 -51,92
Alarko Carrıer 38,64 0,78 -35,60
Alarko GMYO 11,32 -0,35 -25,44
Alarko Holding 4,39 0,92 -26,22
Albaraka Türk 1,09 0,00 -28,76
Alcatel Lucent Teletaş 17,40 -5,79 44,52
Alkim Kağıt 5,50 0,00 -1,43
Alkim Kimya 50,20 -0,40 31,00
Altınyağ 0,59 -3,28 43,90
Altınyunus Çeşme 12,55 2,62 25,63
Anadolu Cam 3,18 -0,63 -27,06
Anadolu Efes 17,72 0,68 -23,22
Anadolu Grubu Holding 13,62 -0,07 -22,57
Anadolu Hayat Emek. 5,19 -0,57 -14,71
Anadolu Isuzu 8,39 0,00 -31,06
Anadolu Sigorta 4,50 -0,22 8,34
Anel Elektrik 2,94 -0,34 -8,41
Arçelik 13,25 0,15 -36,42
ARD Bilişim Teknolojileri 12,20 2,69
Arena Bilgisayar 9,16 -1,93 21,65
Armada Bilgisayar 16,00 -3,26 -2,38
Arsan Tekstil 2,70 -0,74 -24,58
Artı Yatırım Holding 0,73 -3,95 -9,88
Aselsan 22,98 0,44 9,74
Aslan Çimento 32,64 -0,24 -18,32
Ata GMYO 3,66 -1,08 -19,21
Atakule GMYO 1,22 -2,40 -36,46
Atlantis Yatırım Holding 1,27 2,42 27,00
Atlas Yat. Ort. 1,23 6,96 -14,58
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,80 -2,36 -4,52
Avrasya GMYO 1,29 9,32 -14,57
Avrasya Petrol ve Tur. 1,37 9,60 -24,73
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,40 -0,07 11,00
Avrupa Yatırım Holding 0,96 2,13 -37,66
Ayen Enerji 2,56 3,64 -26,22
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 0,00 -17,81
Aygaz 8,59 0,94 -29,28
Bagfaş 13,06 1,95 -22,35
Bak Ambalaj 6,45 -2,57 -12,24
Balatacılar Balatacılık 1,72 0,00 38,71
Bantaş Ambalaj 2,48 -5,70 -1,59
Banvit 15,82 -0,88 -14,81
Baştaş Başkent Çimento 2,70 7,57 4,25
Batı Çimento 2,16 2,37 -34,74
Batısöke Çimento 0,84 0,00 -35,88
Bera Holding 2,69 -0,74 -30,13
Berkosan Yalıtım 2,47 1,65 -9,85
Beşiktaş Futbol Yat. 1,87 -4,59 -23,67
Beyaz Filo 2,69 2,28 -14,87
Bilici Yatırım 6,20 -0,48 41,88
Bim Mağazalar 50,50 -1,56 8,23
Birko Mensucat 0,25 0,00 -19,35
Birlik Mensucat 1,08 6,93 -5,26
Bizim Mağazaları 9,28 0,54 -16,92
Bolu Çimento 3,31 0,00 -29,57
Bomonti Elektrik 1,33 9,92 3,91
Borusan Mannesmann 7,75 -0,77 -32,31
Borusan Yat. Paz. 50,50 -1,37 -18,35
Bosch Fren Sistemleri 181,00 -1,09 -37,56
Bossa 6,88 0,44 -14,64
Brisa 7,13 -0,83 -23,98
Burçelik 5,10 -1,35 -12,22
Burçelik Vana 12,19 4,37 25,54
Bursa Çimento 3,17 -1,55 -20,82
Carrefoursa 5,99 -3,07 27,18
Casa Emtia Petrol 9,25 -5,32 -1,49
Ceo Event Medya 5,59 -1,41 -32,16
Coca Cola İçecek 34,94 -1,30 -9,72
Cosmos Yat. Holding 1,94 -8,06 -4,90
Credıtwest Faktorıng 2,07 0,49 -28,13
Çelebi 56,85 -1,90 -44,32
Çelik Halat 6,68 -1,04 2,77
Çemaş Döküm 0,79 0,00 -36,98
Çemtaş 6,38 4,25 -22,95
Çimbeton 28,90 -1,30 -29,96
Çimentaş 11,81 -0,42 -21,27
Çimsa 6,29 0,00 -30,73
Çuhadaroğlu Metal 2,26 -2,59 -29,15
Dagi Giyim 2,29 9,57 -8,40
Dagi Yatırım Holding 3,00 9,89 32,74
Dardanel 5,08 9,96 34,04
Datagate Bilgisayar 6,46 -0,62 -17,29
Demısaş Döküm 2,62 -4,73 -24,71
Denge Holding 0,90 -1,10 -34,31
Deniz GMYO 3,13 -2,49 -38,02
Denizli Cam 6,14 -1,76 -26,38
Derimod 5,24 -1,50 -26,61
Derlüks Deri 2,45 -3,54 -39,95
Desa Deri 3,34 -2,62 -26,43
Despec Bilgisayar 4,35 -4,40 2,59
Deva Holding 10,13 2,74 12,68
Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 -1,59 -20,51
Ditaş Doğan 10,14 0,40 6,07
DO-CO 260,50 -1,70 -53,81
Doğan Burda 3,31 -2,07 -45,47
Doğan Holding 1,48 0,00 -19,57
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 -0,78 -23,03
Doğusan 1,58 -5,95 -24,04
Doğuş GMYO 3,78 -1,31 -16,56
Doğuş Otomotiv 6,48 -2,85 -31,93
Döktaş Dökümcülük 15,92 -5,18 -49,69
Duran Doğan Basım 15,98 -3,68 13,82
Dyo Boya 3,75 -1,57 -23,47
Eczacıbaşı İlaç 4,55 1,56 22,64
Eczacıbaşı Yatırım 9,61 2,67 -4,95
Edip Gayrimenkul 1,51 -5,03 8,63
Ege Endüstri 485,00 -0,78 -16,45
Ege Gübre 40,36 -0,35 -18,96
Ege Profil 10,09 1,92 -15,71
Ege Seramik 3,21 -1,23 -13,48
Egeli & Co Tarım Girişim 0,38 5,56 18,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,52 0,00 33,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,35 6,06 75,00
Egeplast 10,90 -1,09 -12,80
Ekiz Kimya 1,77 8,59 190,16
Emek Elektrik 1,44 -2,70 -9,43
Eminiş Ambalaj 1,96 -2,00 28,95
Emlak Konut GMYO 1,16 0,00 -20,55
Enerjisa Enerji 6,13 -0,16 -9,00
Enka İnşaat 5,99 -0,83 -6,70
Erbosan 16,97 4,82 -32,07
Ereğli Demir Çelik 7,63 -0,13 -15,60
Ersu Gıda 2,90 -7,35 40,10
Escort Teknoloji 2,62 -6,76 88,49
Etiler Gıda 1,80 -4,26 -26,53
Euro Kapital Yat. Ort. 1,25 -0,79 -25,15
Euro Trend Yat. Ort. 1,18 9,26 -5,60
Euro Yat. Ort. 1,06 0,95 -10,17
Euro Yatırım Holding 1,05 0,00 -30,00
Fenerbahçe Futbol 8,41 -3,11 -41,88
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,78 -0,71 -39,17
F-M İzmit Piston 39,58 0,71 -16,43
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,04 -2,63 -8,45
Ford Otosan 51,00 0,00 -22,86
Formet Çelik Kapı 2,10 0,00 -30,00
Frigo Pak Gıda 8,61 0,47 -33,56
Galatasaray Sportif 2,33 -4,51 14,78
Garanti Bankası 7,78 -0,77 -30,16
Garanti Faktoring 3,68 0,27 -4,91
Garanti Yat. Ort. 1,11 -2,63 2,78
Gedik Y. Men. Değ. 16,59 -7,58 196,25
Gedik Yatırım Holding 18,58 -3,33 141,61
Gediz Ambalaj 6,78 -2,87 0,30
Gentaş 1,97 1,03 -10,05
Gersan Elektrik 2,26 -1,31 -29,15
Global Men. Değ. 1,87 1,63 -0,53
Global Yat. Holding 2,53 0,40 -48,05
Good-Year 3,35 -1,18 -17,28
Göltaş Çimento 11,64 1,13 -34,57
Gözde Girişim 2,86 -2,39 -44,36
GSD Denizcilik 1,95 -4,41 -23,83
GSD Holding 1,23 -1,60 -17,45
Gübre Fabrik. 14,69 4,11 62,50
Güler Yat. Holding 2,20 1,85 8,37
Güneş Sigorta 2,10 -1,87 -3,67
Halk GMYO 1,20 0,00 -1,64
Halk Sigorta 2,52 0,00 27,27
Hatay Tekstil 6,43 -3,31 -6,40
Hedef Girişim 1,76 0,00 -32,57
Hektaş 9,74 0,00 21,45
HUB Girişim 19,05 -3,79 102,91
Hürriyet Gzt. 0,97 1,04 -14,91
ICBC Turkey Bank 3,88 -4,20 -26,38
İdealist Danışmanlık 2,05 -2,38 -38,25
İdealist GMYO 2,44 -3,17 -20,26
İhlas Ev Aletleri 2,05 -1,91 -34,50
İhlas Gayrimenkul 1,03 -3,74 -14,17
İhlas Gazetecilik 5,54 0,73 -18,65
İhlas Holding 0,52 -1,89 -42,86
İhlas Yayın Holding 0,75 -5,06 -26,47
İndeks Bilgisayar 7,49 -1,71 -22,78
Info Yatırım 7,09 -9,91 -20,34
İntema 7,28 -1,75 -21,38
İpek Doğal Enerji 7,73 0,00 0,13
İskenderun Demir Çelik 6,35 -0,78 -20,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

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