Borsada günün ilk yarısı (1) Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,72 2,99 -7,53 Acıpayam Selüloz 4,94 5,78 -22,45 Adana Çimento (A) 6,96 0,14 -28,32 Adana Çimento (B) 5,08 -0,39 -28,75 Adana Çimento (C) 1,75 -1,69 -21,52 Adel Kalemcilik 9,32 1,08 -40,64 Adese Alışveriş Ticaret 0,97 1,04 -32,09 Afyon Çimento 4,34 3,33 -30,89 Ak Enerji 0,72 1,41 -33,94 Akbank 5,55 -0,36 -31,57 Akçansa 7,02 3,42 -27,59 Akdenız Güvenlık Hız. 1,38 4,55 -34,60 Akfen GMYO 1,95 4,84 -51,85 Akın Tekstil 7,53 0,27 -45,40 Akiş GMYO 2,40 0,84 -40,59 Akmerkez GMYO 20,76 -0,48 -12,33 Aksa 6,23 0,81 -20,42 Aksa Enerji 3,45 2,07 -9,21 Aksigorta 4,29 -0,23 -20,82 Aksu Enerji 6,59 4,44 -55,68 Alarko Carrıer 36,88 1,60 -38,53 Alarko GMYO 10,44 0,68 -31,24 Alarko Holding 3,99 1,27 -32,94 Albaraka Türk 1,10 0,92 -28,10 Alcatel Lucent Teletaş 16,36 9,95 35,88 Alkim Kağıt 5,39 0,75 -3,41 Alkim Kimya 48,80 1,88 27,35 Altınyağ 0,52 0,00 26,83 Altınyunus Çeşme 8,19 2,63 -18,02 Anadolu Cam 2,75 2,61 -36,93 Anadolu Efes 18,77 -1,47 -18,67 Anadolu Grubu Holding 13,94 0,07 -20,75 Anadolu Hayat Emek. 5,16 -1,71 -15,20 Anadolu Isuzu 8,48 4,43 -30,32 Anadolu Sigorta 4,46 -1,98 7,38 Anel Elektrik 2,69 0,00 -16,20 Arçelik 13,38 1,75 -35,80 ARD Bilişim Teknolojileri 12,81 1,18 Arena Bilgisayar 9,89 1,85 31,34 Armada Bilgisayar 16,00 7,17 -2,38 Arsan Tekstil 2,40 1,27 -32,96 Artı Yatırım Holding 0,69 1,47 -14,81 Aselsan 23,62 0,77 12,80 Aslan Çimento 32,36 0,87 -19,02 Ata GMYO 3,58 1,70 -20,97 Atakule GMYO 1,11 2,78 -42,19 Atlantis Yatırım Holding 1,24 -1,59 24,00 Atlas Yat. Ort. 1,05 -0,94 -27,08 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,68 -1,94 2,05 Avrasya GMYO 1,04 1,96 -31,13 Avrasya Petrol ve Tur. 1,04 1,96 -42,86 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,60 0,01 2,70 Avrupa Yatırım Holding 0,92 1,10 -40,26 Ayen Enerji 2,32 6,42 -33,14 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 -2,23 -20,09 Aygaz 8,43 0,36 -30,59 Bagfaş 11,47 1,41 -31,81 Bak Ambalaj 6,49 10,00 -11,70 Balatacılar Balatacılık 1,84 0,00 48,39 Bantaş Ambalaj 2,16 8,00 -14,29 Banvit 15,92 -1,12 -14,27 Baştaş Başkent Çimento 2,60 1,56 0,39 Batı Çimento 1,93 1,58 -41,69 Batısöke Çimento 0,74 1,37 -43,51 Bera Holding 2,48 2,48 -35,58 Berkosan Yalıtım 2,85 5,17 4,01 Beşiktaş Futbol Yat. 1,74 6,75 -28,98 Beyaz Filo 2,57 -0,77 -18,67 Bilici Yatırım 6,08 -1,14 39,13 Bim Mağazalar 51,40 -0,68 10,16 Birko Mensucat 0,24 0,00 -22,58 Birlik Mensucat 0,96 0,00 -15,79 Bizim Mağazaları 9,40 -1,47 -15,85 Bolu Çimento 3,22 0,31 -31,49 Bomonti Elektrik 1,03 -1,90 -19,53 Borusan Mannesmann 7,39 3,07 -35,46 Borusan Yat. Paz. 53,25 -1,02 -13,90 Bosch Fren Sistemleri 176,70 1,03 -39,05 Bossa 6,48 5,54 -19,60 Brisa 7,12 6,27 -24,09 Burçelik 4,96 0,00 -14,63 Burçelik Vana 13,73 -1,36 41,40 Bursa Çimento 2,90 1,40 -27,56 Carrefoursa 6,45 0,16 36,94 Casa Emtia Petrol 9,29 9,29 -1,06 Ceo Event Medya 5,52 -0,36 -33,01 Coca Cola İçecek 36,70 -0,81 -5,17 Cosmos Yat. Holding 2,00 0,00 -1,96 Credıtwest Faktorıng 2,00 -3,38 -30,56 Çelebi 56,05 4,77 -45,10 Çelik Halat 6,73 1,20 3,54 Çemaş Döküm 0,72 1,41 -42,56 Çemtaş 5,10 2,62 -38,41 Çimbeton 27,34 2,47 -33,74 Çimentaş 10,31 4,56 -31,27 Çimsa 6,28 1,78 -30,84 Çuhadaroğlu Metal 1,98 2,59 -37,93 Dagi Giyim 1,66 5,73 -33,60 Dagi Yatırım Holding 2,27 7,58 0,44 Dardanel 4,50 8,96 18,73 Datagate Bilgisayar 6,69 2,92 -14,34 Demısaş Döküm 2,51 1,62 -27,87 Denge Holding 0,93 0,00 -32,12 Deniz GMYO 2,88 1,41 -42,97 Denizli Cam 5,40 0,93 -35,25 Derimod 3,98 7,28 -44,26 Derlüks Deri 2,19 6,83 -46,32 Desa Deri 3,21 9,93 -29,30 Despec Bilgisayar 4,59 5,28 8,25 Deva Holding 11,75 5,57 30,70 Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 -3,08 -19,23 Ditaş Doğan 9,56 3,24 0,00 DO-CO 261,10 0,50 -53,71 Doğan Burda 3,14 4,32 -48,27 Doğan Holding 1,56 -0,64 -15,22 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 2,68 -30,30 Doğusan 1,35 9,76 -35,10 Doğuş GMYO 3,62 3,13 -20,09 Doğuş Otomotiv 6,64 7,62 -30,25 Döktaş Dökümcülük 15,00 6,23 -52,60 Duran Doğan Basım 17,73 3,02 26,28 Dyo Boya 3,66 2,81 -25,31 Eczacıbaşı İlaç 4,81 9,07 29,65 Eczacıbaşı Yatırım 11,05 6,45 9,30 Edip Gayrimenkul 1,12 3,70 -19,42 Ege Endüstri 441,30 0,75 -23,98 Ege Gübre 39,70 5,92 -20,28 Ege Profil 9,42 6,68 -21,30 Ege Seramik 3,01 4,15 -18,87 Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 7,69 -12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 9,09 23,08 Egeli&Co Yatırım Holding 0,24 9,09 20,00 Egeplast 10,89 -1,00 -12,88 Ekiz Kimya 1,10 6,80 80,33 Emek Elektrik 1,12 5,66 -29,56 Eminiş Ambalaj 1,99 9,94 30,92 Emlak Konut GMYO 1,16 0,87 -20,55 Enerjisa Enerji 6,83 -0,15 -7,58 Enka İnşaat 5,91 0,85 -7,94 Erbosan 15,66 7,11 -37,31 Ereğli Demir Çelik 7,62 -1,04 -15,71 Ersu Gıda 2,62 9,62 26,57 Escort Teknoloji 1,93 9,66 38,85 Etiler Gıda 1,94 -6,73 -20,82 Euro Kapital Yat. Ort. 0,99 3,13 -40,72 Euro Trend Yat. Ort. 0,84 2,44 -32,80 Euro Yat. Ort. 0,88 4,76 -25,42 Euro Yatırım Holding 0,87 1,16 -42,00 Fenerbahçe Futbol 8,41 4,99 -41,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,64 0,00 -42,23 F-M İzmit Piston 43,94 2,20 -7,23 Fonet Bilgi Teknolojileri 6,96 7,91 -9,49 Ford Otosan 48,96 0,12 -25,95 Formet Çelik Kapı 2,10 5,53 -30,00 Frigo Pak Gıda 9,01 0,11 -30,48 Galatasaray Sportif 1,74 8,75 -14,29 Garanti Bankası 7,67 2,27 -31,15 Garanti Faktoring 3,47 3,58 -10,34 Garanti Yat. Ort. 1,01 1,00 -6,48 Gedik Y. Men. Değ. 13,08 0,15 133,57 Gedik Yatırım Holding 19,28 8,38 150,72 Gediz Ambalaj 7,52 9,94 11,24 Gentaş 1,94 0,52 -11,42 Gersan Elektrik 1,93 2,66 -39,50 Global Men. Değ. 1,65 10,00 -12,23 Global Yat. Holding 2,54 9,01 -47,84 Good-Year 3,15 2,27 -22,22 Göltaş Çimento 10,82 3,64 -39,18 Gözde Girişim 2,49 2,05 -51,56 GSD Denizcilik 1,73 6,13 -32,42 GSD Holding 0,99 2,06 -33,56 Gübre Fabrik. 15,22 -3,00 68,36 Güler Yat. Holding 2,66 9,92 31,03 Güneş Sigorta 1,93 3,76 -11,47 Halk GMYO 1,17 1,74 -4,10 Halk Sigorta 2,38 1,28 20,20 Hatay Tekstil 5,75 7,08 -16,30 Hedef Girişim 1,68 5,66 -35,63 Hektaş 10,30 0,49 28,43 HUB Girişim 18,09 9,64 92,68 Hürriyet Gzt. 0,86 3,61 -24,56 ICBC Turkey Bank 3,26 5,50 -38,14 İdealist Danışmanlık 2,06 -0,96 -37,95 İdealist GMYO 2,17 1,40 -29,08 İhlas Ev Aletleri 2,03 4,64 -35,14 İhlas Gayrimenkul 0,83 7,79 -30,83 İhlas Gazetecilik 3,29 -7,32 -51,69 İhlas Holding 0,45 7,14 -50,55 İhlas Yayın Holding 0,54 8,00 -47,06 İndeks Bilgisayar 7,50 5,34 -22,68 Info Yatırım 8,60 -3,37 İntema 6,64 3,75 -28,29 İpek Doğal Enerji 7,38 2,50 -4,40 İskenderun Demir Çelik 6,36 -1,55 -20,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA