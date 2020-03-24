SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

24.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:14
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,63 7,95 -12,37
Acıpayam Selüloz 4,11 5,38 -35,48
Adana Çimento (A) 6,83 4,43 -29,66
Adana Çimento (B) 4,85 4,75 -31,98
Adana Çimento (C) 1,85 1,65 -17,04
Adel Kalemcilik 9,15 6,15 -41,72
Adese Alışveriş Ticaret 0,92 6,98 -35,59
Afyon Çimento 4,12 4,04 -34,39
Ak Enerji 0,68 6,25 -37,61
Akbank 5,60 4,48 -30,95
Akçansa 6,70 4,69 -33,27
Akdenız Güvenlık Hız. 1,29 5,74 -38,86
Akfen GMYO 1,79 7,19 -55,80
Akın Tekstil 7,23 4,18 -47,57
Akiş GMYO 2,34 3,08 -42,08
Akmerkez GMYO 20,56 3,68 -13,18
Aksa 6,31 6,59 -19,40
Aksa Enerji 3,24 5,88 -14,74
Aksigorta 4,24 3,16 -21,74
Aksu Enerji 6,01 5,25 -59,58
Alarko Carrıer 33,98 3,35 -43,37
Alarko GMYO 10,25 4,91 -32,49
Alarko Holding 3,69 5,13 -37,98
Albaraka Türk 1,08 4,85 -29,41
Alcatel Lucent Teletaş 13,53 10,00 12,38
Alkim Kağıt 5,16 4,88 -7,53
Alkim Kimya 45,88 4,42 19,73
Altınyağ 0,52 4,00 26,83
Altınyunus Çeşme 7,91 7,04 -20,82
Anadolu Cam 2,47 4,22 -43,35
Anadolu Efes 17,51 2,88 -24,13
Anadolu Grubu Holding 13,72 5,54 -22,00
Anadolu Hayat Emek. 5,98 9,72 -12,57
Anadolu Isuzu 7,98 6,26 -34,43
Anadolu Sigorta 4,77 3,25 8,41
Anel Elektrik 2,62 3,56 -18,38
Arçelik 12,92 4,03 -38,00
ARD Bilişim Teknolojileri 12,13 6,31
Arena Bilgisayar 9,17 6,50 21,78
Armada Bilgisayar 13,58 9,96 -17,14
Arsan Tekstil 2,41 6,17 -32,68
Artı Yatırım Holding 0,63 3,28 -22,22
Aselsan 22,12 6,35 5,64
Aslan Çimento 32,88 2,62 -17,72
Ata GMYO 3,55 5,97 -21,63
Atakule GMYO 1,02 4,08 -46,87
Atlantis Yatırım Holding 1,19 0,00 19,00
Atlas Yat. Ort. 1,00 5,26 -30,56
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,47 9,79 3,80
Avrasya GMYO 1,01 5,21 -33,11
Avrasya Petrol ve Tur. 0,99 4,21 -45,60
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,40 0,01 2,68
Avrupa Yatırım Holding 0,86 3,61 -44,16
Ayen Enerji 2,04 5,15 -41,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 3,55 -20,09
Aygaz 7,91 4,08 -34,88
Bagfaş 11,29 4,63 -32,88
Bak Ambalaj 5,37 9,82 -26,94
Balatacılar Balatacılık 1,87 10,00 50,81
Bantaş Ambalaj 1,98 7,03 -21,43
Banvit 15,82 3,94 -14,81
Baştaş Başkent Çimento 2,32 3,11 -10,42
Batı Çimento 1,89 4,42 -42,90
Batısöke Çimento 0,72 4,35 -45,04
Bera Holding 2,32 9,95 -39,74
Berkosan Yalıtım 2,45 8,89 -10,58
Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 6,62 -40,82
Beyaz Filo 2,51 5,91 -20,57
Bilici Yatırım 6,17 1,98 41,19
Bim Mağazalar 52,85 1,63 13,27
Birko Mensucat 0,25 4,17 -19,35
Birlik Mensucat 0,94 3,30 -17,54
Bizim Mağazaları 9,72 7,17 -12,98
Bolu Çimento 3,15 2,61 -32,98
Bomonti Elektrik 1,02 3,03 -20,31
Borusan Mannesmann 6,92 4,85 -39,56
Borusan Yat. Paz. 47,60 6,97 -23,04
Bosch Fren Sistemleri 168,60 5,18 -41,84
Bossa 5,44 6,25 -32,51
Brisa 6,57 3,14 -30,91
Burçelik 4,92 7,89 -15,32
Burçelik Vana 13,50 8,00 39,03
Bursa Çimento 2,73 7,91 -31,81
Carrefoursa 5,88 9,91 24,84
Casa Emtia Petrol 7,55 0,94 -19,60
Ceo Event Medya 5,14 4,90 -37,62
Coca Cola İçecek 35,06 3,73 -9,41
Cosmos Yat. Holding 2,03 9,73 -0,49
Credıtwest Faktorıng 1,99 5,29 -30,90
Çelebi 49,36 4,98 -51,66
Çelik Halat 6,43 3,21 -1,08
Çemaş Döküm 0,68 4,62 -45,75
Çemtaş 4,75 5,79 -42,63
Çimbeton 25,66 6,92 -37,81
Çimentaş 9,42 4,67 -37,20
Çimsa 6,13 2,17 -32,49
Çuhadaroğlu Metal 1,88 4,44 -41,07
Dagi Giyim 1,38 4,55 -44,80
Dagi Yatırım Holding 1,86 6,29 -17,70
Dardanel 3,76 9,94 -0,79
Datagate Bilgisayar 6,03 6,54 -22,79
Demısaş Döküm 2,39 3,46 -31,32
Denge Holding 0,89 4,71 -35,04
Deniz GMYO 2,71 4,63 -46,34
Denizli Cam 5,09 4,09 -38,97
Derimod 3,32 7,79 -53,50
Derlüks Deri 1,97 5,91 -51,72
Desa Deri 2,66 9,92 -41,41
Despec Bilgisayar 3,96 9,70 -6,60
Deva Holding 10,20 9,09 13,46
Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 3,28 -19,23
Ditaş Doğan 8,34 4,25 -12,76
DO-CO 261,40 3,36 -53,65
Doğan Burda 2,87 5,51 -52,72
Doğan Holding 1,62 4,52 -11,96
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,05 5,00 -36,36
Doğusan 1,08 2,86 -48,08
Doğuş GMYO 3,23 6,60 -28,70
Doğuş Otomotiv 5,47 7,25 -42,54
Döktaş Dökümcülük 12,84 9,93 -59,43
Duran Doğan Basım 16,77 8,90 19,44
Dyo Boya 3,17 6,02 -35,31
Eczacıbaşı İlaç 4,01 9,86 8,09
Eczacıbaşı Yatırım 9,40 9,30 -7,02
Edip Gayrimenkul 1,01 6,32 -27,34
Ege Endüstri 411,20 4,71 -29,16
Ege Gübre 34,80 4,44 -30,12
Ege Profil 8,71 4,31 -27,23
Ege Seramik 2,68 3,88 -27,76
Egeli & Co Tarım Girişim 0,24 9,09 -25,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,40 8,11 2,56
Egeli&Co Yatırım Holding 0,20 5,26 0,00
Egeplast 9,70 4,30 -22,40
Ekiz Kimya 0,94 9,30 54,10
Emek Elektrik 0,98 5,38 -38,36
Eminiş Ambalaj 1,60 5,26 5,26
Emlak Konut GMYO 1,12 4,67 -23,29
Enerjisa Enerji 6,83 3,80 -7,58
Enka İnşaat 5,97 2,05 -7,01
Erbosan 14,47 3,51 -42,07
Ereğli Demir Çelik 7,86 3,69 -13,05
Ersu Gıda 2,18 9,55 5,31
Escort Teknoloji 1,60 9,59 15,11
Etiler Gıda 2,07 9,52 -15,51
Euro Kapital Yat. Ort. 0,94 9,30 -43,71
Euro Trend Yat. Ort. 0,79 6,76 -36,80
Euro Yat. Ort. 0,79 6,76 -33,05
Euro Yatırım Holding 0,83 6,41 -44,67
Fenerbahçe Futbol 7,25 5,53 -49,90
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,54 3,25 -44,42
F-M İzmit Piston 42,44 8,32 -14,92
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,87 9,93 -23,67
Ford Otosan 48,16 5,06 -27,16
Formet Çelik Kapı 1,92 9,71 -36,00
Frigo Pak Gıda 8,61 9,96 -33,56
Galatasaray Sportif 1,42 6,77 -30,05
Garanti Bankası 7,38 6,80 -33,75
Garanti Faktoring 3,26 4,15 -15,76
Garanti Yat. Ort. 0,96 6,67 -11,11
Gedik Y. Men. Değ. 13,34 4,14 138,21
Gedik Yatırım Holding 16,18 9,99 110,40
Gediz Ambalaj 6,05 4,31 -10,50
Gentaş 1,86 6,90 -15,07
Gersan Elektrik 1,80 4,65 -43,57
Global Men. Değ. 1,37 9,60 -27,13
Global Yat. Holding 2,21 6,76 -54,62
Good-Year 2,95 7,66 -27,16
Göltaş Çimento 10,22 4,39 -42,55
Gözde Girişim 2,36 4,89 -54,09
GSD Denizcilik 1,61 3,21 -37,11
GSD Holding 0,94 5,62 -36,91
Gübre Fabrik. 15,47 6,54 71,13
Güler Yat. Holding 2,20 10,00 8,37
Güneş Sigorta 1,72 4,88 -21,10
Halk GMYO 1,11 5,71 -9,02
Halk Sigorta 2,39 8,64 20,71
Hatay Tekstil 4,79 6,92 -30,28
Hedef Girişim 1,53 6,25 -41,38
Hektaş 9,32 9,91 16,21
HUB Girişim 15,00 9,97 59,77
Hürriyet Gzt. 0,78 4,00 -31,58
ICBC Turkey Bank 3,04 4,47 -42,31
İdealist Danışmanlık 2,03 4,64 -38,86
İdealist GMYO 2,07 6,70 -32,35
İhlas Ev Aletleri 1,77 2,31 -43,45
İhlas Gayrimenkul 0,72 4,35 -40,00
İhlas Gazetecilik 3,49 -0,29 -48,75
İhlas Holding 0,40 2,56 -56,04
İhlas Yayın Holding 0,46 4,55 -54,90
İndeks Bilgisayar 6,82 6,23 -29,69
Info Yatırım 8,60 1,18 -3,37
İntema 6,39 4,93 -30,99
İpek Doğal Enerji 6,76 8,86 -12,44
İskenderun Demir Çelik 6,45 2,54 -19,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Ekonomi
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Ekonomi
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek Ekonomi
Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız Ekonomi
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Ekonomi
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek Ekonomi
65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Son Dakika: Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Son Dakika: Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak
Bakan Koca'dan 'Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi' iddiasını çürüten sözler
Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak
KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı
KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi
Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Süleyman Soylu Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Seda Akgül Demet Şener
Spor Falcao Falcao Bülent Korkmaz Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis İngiltere Fatih Terim
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 15:53:36. #1.15#
title