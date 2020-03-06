Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.
06.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:52
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,10
|-2,78
|12,90
|Acıpayam Selüloz
|6,40
|-3,76
|0,47
|Adana Çimento (A)
|8,93
|0,34
|-8,03
|Adana Çimento (B)
|6,49
|-1,96
|-8,98
|Adana Çimento (C)
|2,00
|0,00
|-10,31
|Adel Kalemcilik
|13,40
|-3,04
|-14,65
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,50
|-0,66
|5,02
|Afyon Çimento
|6,39
|-3,18
|1,75
|Ak Enerji
|1,03
|-2,83
|-5,50
|Akbank
|7,15
|-3,77
|-11,84
|Akçansa
|9,34
|-1,68
|-6,97
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,92
|-2,54
|-9,00
|Akfen GMYO
|3,67
|-2,65
|-9,38
|Akın Tekstil
|13,09
|-3,39
|-5,08
|Akiş GMYO
|3,79
|-4,77
|-6,19
|Akmerkez GMYO
|24,88
|-1,89
|5,07
|Aksa
|7,58
|-3,81
|-3,18
|Aksa Enerji
|3,96
|-4,35
|4,21
|Aksigorta
|6,50
|-1,96
|6,73
|Aksu Enerji
|10,32
|-2,73
|-30,60
|Alarko Carrıer
|50,50
|-4,36
|-15,83
|Alarko GMYO
|13,75
|-4,51
|-9,43
|Alarko Holding
|5,13
|-5,00
|-13,78
|Albaraka Türk
|1,39
|-3,47
|-9,15
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,60
|-3,40
|79,40
|Alkim Kağıt
|6,26
|-2,95
|12,19
|Alkim Kimya
|50,85
|-2,96
|32,70
|Altınyağ
|0,71
|-5,33
|73,17
|Altınyunus Çeşme
|10,01
|-6,36
|0,20
|Anadolu Cam
|3,76
|-3,09
|-13,76
|Anadolu Efes
|22,74
|-0,87
|-1,47
|Anadolu Grubu Holding
|16,72
|-5,38
|-4,95
|Anadolu Hayat Emek.
|7,42
|-3,01
|8,48
|Anadolu Isuzu
|11,31
|-3,42
|-7,07
|Anadolu Sigorta
|4,92
|-1,99
|11,82
|Anel Elektrik
|2,87
|-4,33
|-10,59
|Arçelik
|17,98
|-4,41
|-13,72
|ARD Bilişim Teknolojileri
|14,92
|-2,99
|Arena Bilgisayar
|10,99
|-1,96
|45,95
|Armada Bilgisayar
|21,28
|9,69
|29,84
|Arsan Tekstil
|4,93
|-3,71
|37,71
|Artı Yatırım Holding
|0,84
|-1,18
|3,70
|Aselsan
|29,32
|-3,17
|40,02
|Aslan Çimento
|35,58
|-0,22
|-10,96
|Ata GMYO
|3,85
|-1,03
|-15,01
|Atakule GMYO
|1,80
|-4,76
|-6,25
|Atlantis Yatırım Holding
|1,37
|0,00
|37,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,67
|-1,76
|15,97
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,10
|-0,66
|8,32
|Avrasya GMYO
|1,86
|-3,63
|23,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,83
|-3,68
|0,55
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,20
|0,01
|2,59
|Avrupa Yatırım Holding
|1,35
|-3,57
|-12,34
|Ayen Enerji
|3,18
|-4,79
|-8,36
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,58
|-0,77
|17,81
|Aygaz
|11,60
|-5,00
|-9,66
|Bagfaş
|13,33
|-3,82
|-20,75
|Bak Ambalaj
|6,20
|-3,28
|-15,65
|Balatacılar Balatacılık
|2,67
|-8,25
|115,32
|Bantaş Ambalaj
|2,70
|-4,93
|7,14
|Banvit
|17,47
|-3,59
|-5,92
|Baştaş Başkent Çimento
|2,95
|0,00
|13,90
|Batı Çimento
|3,35
|-4,01
|1,21
|Batısöke Çimento
|1,24
|-2,36
|-5,34
|Bera Holding
|3,52
|-4,61
|-8,57
|Berkosan Yalıtım
|3,54
|14,94
|29,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,56
|-3,03
|4,49
|Beyaz Filo
|3,45
|-3,63
|9,18
|Bilici Yatırım
|7,62
|-2,93
|74,37
|Bim Mağazalar
|52,45
|0,48
|12,41
|Birko Mensucat
|0,34
|-2,86
|9,68
|Birlik Mensucat
|1,22
|-3,94
|7,02
|Bizim Mağazaları
|8,75
|-1,80
|-21,67
|Bolu Çimento
|4,15
|-0,24
|-11,70
|Bomonti Elektrik
|1,33
|-4,32
|3,91
|Borusan Mannesmann
|9,83
|-4,66
|-14,15
|Borusan Yat. Paz.
|64,50
|-5,43
|4,28
|Bosch Fren Sistemleri
|246,40
|-2,61
|-15,01
|Bossa
|9,32
|-6,05
|15,63
|Brisa
|8,60
|-4,23
|-9,57
|Burçelik
|8,13
|6,55
|39,93
|Burçelik Vana
|16,38
|-0,73
|68,69
|Bursa Çimento
|3,53
|-3,02
|-11,82
|Carrefoursa
|6,84
|-5,39
|45,22
|Casa Emtia Petrol
|10,10
|-3,26
|7,56
|Ceo Event Medya
|6,50
|-1,96
|-21,12
|Coca Cola İçecek
|43,42
|-3,98
|12,20
|Cosmos Yat. Holding
|2,24
|-4,68
|9,80
|Credıtwest Faktorıng
|2,32
|-1,28
|-19,44
|Çelebi
|86,00
|-4,18
|-15,77
|Çelik Halat
|8,48
|-6,19
|30,46
|Çemaş Döküm
|1,20
|-1,64
|-4,27
|Çemtaş
|6,18
|-3,44
|-25,36
|Çimbeton
|37,66
|-4,61
|-8,73
|Çimentaş
|13,75
|-2,69
|-8,33
|Çimsa
|9,04
|-2,38
|-0,44
|Çuhadaroğlu Metal
|3,01
|-4,44
|-5,64
|Dagi Giyim
|2,67
|-5,65
|6,80
|Dagi Yatırım Holding
|3,17
|-5,37
|40,27
|Dardanel
|5,00
|-8,26
|31,93
|Datagate Bilgisayar
|8,55
|-5,73
|9,48
|Demısaş Döküm
|3,55
|-0,84
|2,01
|Denge Holding
|1,23
|-2,38
|-10,22
|Deniz GMYO
|4,44
|-2,84
|-12,08
|Denizli Cam
|7,62
|-2,93
|-8,63
|Derimod
|7,29
|-3,32
|2,10
|Derlüks Deri
|3,35
|-3,46
|-17,89
|Desa Deri
|4,96
|-2,94
|9,25
|Despec Bilgisayar
|5,05
|-3,07
|19,10
|Deva Holding
|9,23
|-4,65
|2,67
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|-6,76
|-11,54
|Ditaş Doğan
|11,65
|-1,85
|21,86
|DO-CO
|479,10
|-6,97
|-15,05
|Doğan Burda
|4,26
|-5,96
|-29,82
|Doğan Holding
|1,76
|-1,68
|-4,35
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,90
|-4,52
|15,15
|Doğusan
|1,99
|-3,40
|-4,33
|Doğuş GMYO
|5,94
|-2,14
|31,13
|Doğuş Otomotiv
|9,45
|-5,50
|-0,74
|Döktaş Dökümcülük
|24,00
|-4,00
|-24,16
|Duran Doğan Basım
|16,48
|-4,68
|17,38
|Dyo Boya
|5,17
|-6,34
|5,51
|Eczacıbaşı İlaç
|3,80
|-2,31
|2,43
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,00
|-4,10
|8,80
|Edip Gayrimenkul
|1,91
|-7,28
|37,41
|Ege Endüstri
|616,90
|-3,64
|6,27
|Ege Gübre
|47,10
|-2,08
|-5,42
|Ege Profil
|12,50
|-3,77
|4,43
|Ege Seramik
|4,39
|-2,66
|18,33
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|-2,70
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,55
|3,77
|41,03
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,33
|-2,94
|65,00
|Egeplast
|14,79
|4,30
|18,32
|Ekiz Kimya
|1,21
|-2,42
|98,36
|Emek Elektrik
|1,74
|2,35
|9,43
|Eminiş Ambalaj
|2,45
|-0,41
|61,18
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|-2,72
|-2,05
|Enerjisa Enerji
|8,10
|-4,03
|9,61
|Enka İnşaat
|6,62
|-0,15
|3,12
|Erbosan
|19,87
|-2,79
|-20,46
|Ereğli Demir Çelik
|8,92
|1,94
|-1,33
|Ersu Gıda
|3,07
|-4,95
|48,31
|Escort Teknoloji
|3,03
|-2,57
|117,99
|Etiler Gıda
|2,08
|-0,48
|-15,10
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,51
|-3,21
|-9,58
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,19
|-3,25
|-4,80
|Euro Yat. Ort.
|1,18
|-4,84
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|1,42
|-2,74
|-5,33
|Fenerbahçe Futbol
|11,45
|-2,05
|-20,87
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,80
|-4,04
|-16,85
|F-M İzmit Piston
|44,50
|-3,55
|-10,79
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,41
|-6,79
|-3,64
|Ford Otosan
|75,20
|-1,70
|6,14
|Formet Çelik Kapı
|2,15
|-3,15
|-28,33
|Frigo Pak Gıda
|10,85
|0,00
|-16,28
|Galatasaray Sportif
|3,50
|-2,78
|72,41
|Garanti Bankası
|9,91
|-3,79
|-11,04
|Garanti Faktoring
|4,73
|-8,86
|22,22
|Garanti Yat. Ort.
|1,57
|-4,85
|45,37
|Gedik Y. Men. Değ.
|14,30
|0,42
|155,36
|Gedik Yatırım Holding
|19,84
|-5,16
|158,00
|Gediz Ambalaj
|7,00
|-4,50
|3,55
|Gentaş
|2,27
|-3,81
|3,65
|Gersan Elektrik
|3,08
|-3,45
|-3,45
|Global Men. Değ.
|2,41
|-5,49
|28,19
|Global Yat. Holding
|3,40
|-3,68
|-30,18
|Good-Year
|4,53
|-4,63
|11,85
|Göltaş Çimento
|13,80
|-4,37
|-22,43
|Gözde Girişim
|3,59
|-3,75
|-30,16
|GSD Denizcilik
|2,37
|-3,27
|-7,42
|GSD Holding
|1,45
|-5,23
|-2,68
|Gübre Fabrik.
|18,97
|-2,97
|109,85
|Güler Yat. Holding
|1,63
|-3,55
|-19,70
|Güneş Sigorta
|2,54
|-3,05
|16,51
|Halk GMYO
|1,54
|-1,91
|26,23
|Halk Sigorta
|3,70
|2,49
|86,87
|Hatay Tekstil
|9,00
|-4,56
|31,00
|Hedef Girişim
|2,29
|-3,78
|-12,26
|Hektaş
|9,64
|-3,60
|20,20
|HUB Girişim
|26,70
|-3,61
|184,39
|Hürriyet Gzt.
|1,26
|-2,33
|10,53
|ICBC Turkey Bank
|4,29
|-2,72
|-18,60
|İdealist Danışmanlık
|3,05
|-1,61
|-8,13
|İdealist GMYO
|3,05
|-2,87
|-0,33
|İhlas Ev Aletleri
|3,75
|0,27
|19,81
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|-2,99
|8,33
|İhlas Gazetecilik
|3,90
|-2,50
|-42,73
|İhlas Holding
|0,76
|-3,80
|-16,48
|İhlas Yayın Holding
|1,04
|-2,80
|1,96
|İndeks Bilgisayar
|10,21
|-4,13
|5,26
|Info Yatırım
|9,30
|4,49
|İntema
|9,99
|-4,86
|7,88
|İpek Doğal Enerji
|9,28
|-0,64
|20,21
|İskenderun Demir Çelik
|7,32
|1,67
|-8,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA