06.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:52

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,10 -2,78 12,90 Acıpayam Selüloz 6,40 -3,76 0,47 Adana Çimento (A) 8,93 0,34 -8,03 Adana Çimento (B) 6,49 -1,96 -8,98 Adana Çimento (C) 2,00 0,00 -10,31 Adel Kalemcilik 13,40 -3,04 -14,65 Adese Alışveriş Ticaret 1,50 -0,66 5,02 Afyon Çimento 6,39 -3,18 1,75 Ak Enerji 1,03 -2,83 -5,50 Akbank 7,15 -3,77 -11,84 Akçansa 9,34 -1,68 -6,97 Akdenız Güvenlık Hız. 1,92 -2,54 -9,00 Akfen GMYO 3,67 -2,65 -9,38 Akın Tekstil 13,09 -3,39 -5,08 Akiş GMYO 3,79 -4,77 -6,19 Akmerkez GMYO 24,88 -1,89 5,07 Aksa 7,58 -3,81 -3,18 Aksa Enerji 3,96 -4,35 4,21 Aksigorta 6,50 -1,96 6,73 Aksu Enerji 10,32 -2,73 -30,60 Alarko Carrıer 50,50 -4,36 -15,83 Alarko GMYO 13,75 -4,51 -9,43 Alarko Holding 5,13 -5,00 -13,78 Albaraka Türk 1,39 -3,47 -9,15 Alcatel Lucent Teletaş 21,60 -3,40 79,40 Alkim Kağıt 6,26 -2,95 12,19 Alkim Kimya 50,85 -2,96 32,70 Altınyağ 0,71 -5,33 73,17 Altınyunus Çeşme 10,01 -6,36 0,20 Anadolu Cam 3,76 -3,09 -13,76 Anadolu Efes 22,74 -0,87 -1,47 Anadolu Grubu Holding 16,72 -5,38 -4,95 Anadolu Hayat Emek. 7,42 -3,01 8,48 Anadolu Isuzu 11,31 -3,42 -7,07 Anadolu Sigorta 4,92 -1,99 11,82 Anel Elektrik 2,87 -4,33 -10,59 Arçelik 17,98 -4,41 -13,72 ARD Bilişim Teknolojileri 14,92 -2,99 Arena Bilgisayar 10,99 -1,96 45,95 Armada Bilgisayar 21,28 9,69 29,84 Arsan Tekstil 4,93 -3,71 37,71 Artı Yatırım Holding 0,84 -1,18 3,70 Aselsan 29,32 -3,17 40,02 Aslan Çimento 35,58 -0,22 -10,96 Ata GMYO 3,85 -1,03 -15,01 Atakule GMYO 1,80 -4,76 -6,25 Atlantis Yatırım Holding 1,37 0,00 37,00 Atlas Yat. Ort. 1,67 -1,76 15,97 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,10 -0,66 8,32 Avrasya GMYO 1,86 -3,63 23,18 Avrasya Petrol ve Tur. 1,83 -3,68 0,55 Avrasya Stratejik GMYF 1.319,20 0,01 2,59 Avrupa Yatırım Holding 1,35 -3,57 -12,34 Ayen Enerji 3,18 -4,79 -8,36 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,58 -0,77 17,81 Aygaz 11,60 -5,00 -9,66 Bagfaş 13,33 -3,82 -20,75 Bak Ambalaj 6,20 -3,28 -15,65 Balatacılar Balatacılık 2,67 -8,25 115,32 Bantaş Ambalaj 2,70 -4,93 7,14 Banvit 17,47 -3,59 -5,92 Baştaş Başkent Çimento 2,95 0,00 13,90 Batı Çimento 3,35 -4,01 1,21 Batısöke Çimento 1,24 -2,36 -5,34 Bera Holding 3,52 -4,61 -8,57 Berkosan Yalıtım 3,54 14,94 29,20 Beşiktaş Futbol Yat. 2,56 -3,03 4,49 Beyaz Filo 3,45 -3,63 9,18 Bilici Yatırım 7,62 -2,93 74,37 Bim Mağazalar 52,45 0,48 12,41 Birko Mensucat 0,34 -2,86 9,68 Birlik Mensucat 1,22 -3,94 7,02 Bizim Mağazaları 8,75 -1,80 -21,67 Bolu Çimento 4,15 -0,24 -11,70 Bomonti Elektrik 1,33 -4,32 3,91 Borusan Mannesmann 9,83 -4,66 -14,15 Borusan Yat. Paz. 64,50 -5,43 4,28 Bosch Fren Sistemleri 246,40 -2,61 -15,01 Bossa 9,32 -6,05 15,63 Brisa 8,60 -4,23 -9,57 Burçelik 8,13 6,55 39,93 Burçelik Vana 16,38 -0,73 68,69 Bursa Çimento 3,53 -3,02 -11,82 Carrefoursa 6,84 -5,39 45,22 Casa Emtia Petrol 10,10 -3,26 7,56 Ceo Event Medya 6,50 -1,96 -21,12 Coca Cola İçecek 43,42 -3,98 12,20 Cosmos Yat. Holding 2,24 -4,68 9,80 Credıtwest Faktorıng 2,32 -1,28 -19,44 Çelebi 86,00 -4,18 -15,77 Çelik Halat 8,48 -6,19 30,46 Çemaş Döküm 1,20 -1,64 -4,27 Çemtaş 6,18 -3,44 -25,36 Çimbeton 37,66 -4,61 -8,73 Çimentaş 13,75 -2,69 -8,33 Çimsa 9,04 -2,38 -0,44 Çuhadaroğlu Metal 3,01 -4,44 -5,64 Dagi Giyim 2,67 -5,65 6,80 Dagi Yatırım Holding 3,17 -5,37 40,27 Dardanel 5,00 -8,26 31,93 Datagate Bilgisayar 8,55 -5,73 9,48 Demısaş Döküm 3,55 -0,84 2,01 Denge Holding 1,23 -2,38 -10,22 Deniz GMYO 4,44 -2,84 -12,08 Denizli Cam 7,62 -2,93 -8,63 Derimod 7,29 -3,32 2,10 Derlüks Deri 3,35 -3,46 -17,89 Desa Deri 4,96 -2,94 9,25 Despec Bilgisayar 5,05 -3,07 19,10 Deva Holding 9,23 -4,65 2,67 Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 -6,76 -11,54 Ditaş Doğan 11,65 -1,85 21,86 DO-CO 479,10 -6,97 -15,05 Doğan Burda 4,26 -5,96 -29,82 Doğan Holding 1,76 -1,68 -4,35 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,90 -4,52 15,15 Doğusan 1,99 -3,40 -4,33 Doğuş GMYO 5,94 -2,14 31,13 Doğuş Otomotiv 9,45 -5,50 -0,74 Döktaş Dökümcülük 24,00 -4,00 -24,16 Duran Doğan Basım 16,48 -4,68 17,38 Dyo Boya 5,17 -6,34 5,51 Eczacıbaşı İlaç 3,80 -2,31 2,43 Eczacıbaşı Yatırım 11,00 -4,10 8,80 Edip Gayrimenkul 1,91 -7,28 37,41 Ege Endüstri 616,90 -3,64 6,27 Ege Gübre 47,10 -2,08 -5,42 Ege Profil 12,50 -3,77 4,43 Ege Seramik 4,39 -2,66 18,33 Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 -2,70 12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,55 3,77 41,03 Egeli&Co Yatırım Holding 0,33 -2,94 65,00 Egeplast 14,79 4,30 18,32 Ekiz Kimya 1,21 -2,42 98,36 Emek Elektrik 1,74 2,35 9,43 Eminiş Ambalaj 2,45 -0,41 61,18 Emlak Konut GMYO 1,43 -2,72 -2,05 Enerjisa Enerji 8,10 -4,03 9,61 Enka İnşaat 6,62 -0,15 3,12 Erbosan 19,87 -2,79 -20,46 Ereğli Demir Çelik 8,92 1,94 -1,33 Ersu Gıda 3,07 -4,95 48,31 Escort Teknoloji 3,03 -2,57 117,99 Etiler Gıda 2,08 -0,48 -15,10 Euro Kapital Yat. Ort. 1,51 -3,21 -9,58 Euro Trend Yat. Ort. 1,19 -3,25 -4,80 Euro Yat. Ort. 1,18 -4,84 0,00 Euro Yatırım Holding 1,42 -2,74 -5,33 Fenerbahçe Futbol 11,45 -2,05 -20,87 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,80 -4,04 -16,85 F-M İzmit Piston 44,50 -3,55 -10,79 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,41 -6,79 -3,64 Ford Otosan 75,20 -1,70 6,14 Formet Çelik Kapı 2,15 -3,15 -28,33 Frigo Pak Gıda 10,85 0,00 -16,28 Galatasaray Sportif 3,50 -2,78 72,41 Garanti Bankası 9,91 -3,79 -11,04 Garanti Faktoring 4,73 -8,86 22,22 Garanti Yat. Ort. 1,57 -4,85 45,37 Gedik Y. Men. Değ. 14,30 0,42 155,36 Gedik Yatırım Holding 19,84 -5,16 158,00 Gediz Ambalaj 7,00 -4,50 3,55 Gentaş 2,27 -3,81 3,65 Gersan Elektrik 3,08 -3,45 -3,45 Global Men. Değ. 2,41 -5,49 28,19 Global Yat. Holding 3,40 -3,68 -30,18 Good-Year 4,53 -4,63 11,85 Göltaş Çimento 13,80 -4,37 -22,43 Gözde Girişim 3,59 -3,75 -30,16 GSD Denizcilik 2,37 -3,27 -7,42 GSD Holding 1,45 -5,23 -2,68 Gübre Fabrik. 18,97 -2,97 109,85 Güler Yat. Holding 1,63 -3,55 -19,70 Güneş Sigorta 2,54 -3,05 16,51 Halk GMYO 1,54 -1,91 26,23 Halk Sigorta 3,70 2,49 86,87 Hatay Tekstil 9,00 -4,56 31,00 Hedef Girişim 2,29 -3,78 -12,26 Hektaş 9,64 -3,60 20,20 HUB Girişim 26,70 -3,61 184,39 Hürriyet Gzt. 1,26 -2,33 10,53 ICBC Turkey Bank 4,29 -2,72 -18,60 İdealist Danışmanlık 3,05 -1,61 -8,13 İdealist GMYO 3,05 -2,87 -0,33 İhlas Ev Aletleri 3,75 0,27 19,81 İhlas Gayrimenkul 1,30 -2,99 8,33 İhlas Gazetecilik 3,90 -2,50 -42,73 İhlas Holding 0,76 -3,80 -16,48 İhlas Yayın Holding 1,04 -2,80 1,96 İndeks Bilgisayar 10,21 -4,13 5,26 Info Yatırım 9,30 4,49 İntema 9,99 -4,86 7,88 İpek Doğal Enerji 9,28 -0,64 20,21 İskenderun Demir Çelik 7,32 1,67 -8,61

(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA