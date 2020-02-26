26.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:32

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,26 0,44 21,51 Acıpayam Selüloz 6,93 -1,70 8,79 Adana Çimento (A) 9,19 -0,76 -5,36 Adana Çimento (B) 6,82 0,00 -4,35 Adana Çimento (C) 1,98 -0,50 -11,21 Adel Kalemcilik 14,23 -0,91 -9,36 Adese Alışveriş Ticaret 1,54 0,00 7,82 Afyon Çimento 6,77 0,00 7,80 Ak Enerji 1,05 -0,94 -3,67 Akbank 7,47 0,27 -7,89 Akçansa 9,73 -0,61 -3,09 Akdenız Güvenlık Hız. 2,03 -0,98 -3,79 Akfen GMYO 3,84 -0,78 -5,19 Akın Tekstil 14,08 -0,14 2,10 Akiş GMYO 4,00 -1,72 -0,99 Akmerkez GMYO 27,72 -4,35 17,06 Aksa 7,94 -0,13 1,42 Aksa Enerji 3,77 -1,05 -0,79 Aksigorta 6,71 -0,74 10,18 Aksu Enerji 11,24 -2,26 -24,41 Alarko Carrıer 65,20 2,76 8,67 Alarko GMYO 19,75 11,83 30,09 Alarko Holding 6,11 -0,97 2,69 Albaraka Türk 1,52 -1,30 -0,65 Alcatel Lucent Teletaş 21,80 -2,15 81,06 Alkim Kağıt 6,45 -1,07 15,59 Alkim Kimya 49,44 2,19 29,02 Altınyağ 0,73 0,00 78,05 Altınyunus Çeşme 10,83 -0,64 8,41 Anadolu Cam 4,06 0,50 -6,88 Anadolu Efes 24,00 -1,64 3,99 Anadolu Grubu Holding 17,16 -0,17 -2,44 Anadolu Hayat Emek. 7,43 0,41 8,63 Anadolu Isuzu 11,09 -0,72 -8,87 Anadolu Sigorta 4,87 -1,22 10,68 Anel Elektrik 3,00 -0,99 -6,54 Arçelik 19,22 0,26 -7,77 ARD Bilişim Teknolojileri 14,56 -1,69 Arena Bilgisayar 10,91 -1,36 44,89 Armada Bilgisayar 19,40 -1,77 18,36 Arsan Tekstil 4,85 1,46 35,47 Artı Yatırım Holding 0,94 -1,05 16,05 Aselsan 29,04 -0,34 38,68 Aslan Çimento 35,42 -0,34 -11,36 Ata GMYO 3,79 0,53 -16,34 Atakule GMYO 2,02 1,51 5,21 Atlantis Yatırım Holding 1,44 4,35 44,00 Atlas Yat. Ort. 1,52 0,00 5,56 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,94 -0,73 7,17 Avrasya GMYO 1,91 0,53 26,49 Avrasya Petrol ve Tur. 1,88 -0,53 3,30 Avrasya Stratejik GMYF 1.318,50 0,01 2,54 Avrupa Yatırım Holding 1,47 -0,68 -4,55 Ayen Enerji 3,56 -1,11 2,59 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,69 -0,37 22,83 Aygaz 12,27 -0,97 -4,44 Bagfaş 17,14 -0,06 1,90 Bak Ambalaj 6,77 -1,02 -7,89 Balatacılar Balatacılık 2,48 9,73 100,00 Bantaş Ambalaj 3,12 1,63 23,81 Banvit 19,50 -0,76 5,01 Baştaş Başkent Çimento 3,24 -4,42 25,10 Batı Çimento 3,50 -0,57 5,74 Batısöke Çimento 1,43 0,00 9,16 Bera Holding 3,98 -1,00 3,38 Berkosan Yalıtım 2,85 -1,72 4,01 Beşiktaş Futbol Yat. 2,73 -6,51 11,43 Beyaz Filo 3,56 -1,11 12,66 Bilici Yatırım 7,39 0,27 69,11 Bim Mağazalar 47,28 0,34 1,33 Birko Mensucat 0,37 0,00 19,35 Birlik Mensucat 1,34 -1,47 17,54 Bizim Mağazaları 9,18 -2,03 -17,82 Bolu Çimento 4,20 -1,87 -10,64 Bomonti Elektrik 1,37 -2,84 7,03 Borusan Mannesmann 11,20 2,56 -2,18 Borusan Yat. Paz. 69,80 14,90 12,85 Bosch Fren Sistemleri 262,00 -2,09 -9,62 Bossa 10,23 -3,67 26,92 Brisa 9,44 -0,32 -0,74 Burçelik 7,53 6,51 29,60 Burçelik Vana 15,50 3,33 59,63 Bursa Çimento 3,88 -0,77 -3,08 Carrefoursa 6,29 -0,47 33,55 Ceo Event Medya 7,04 -1,12 -14,56 Coca Cola İçecek 44,46 0,86 14,88 Cosmos Yat. Holding 2,25 -3,85 10,29 Credıtwest Faktorıng 2,42 1,68 -15,97 Çelebi 88,95 -2,20 -12,88 Çelik Halat 9,65 0,31 48,46 Çemaş Döküm 1,30 0,00 3,71 Çemtaş 7,09 -0,56 -14,37 Çimbeton 40,98 1,24 -0,68 Çimentaş 14,01 -0,57 -6,60 Çimsa 9,26 -0,22 1,98 Çuhadaroğlu Metal 3,40 0,00 6,58 Dagi Giyim 3,08 -1,91 23,20 Dagi Yatırım Holding 3,08 -0,65 36,28 Dardanel 5,20 -2,80 37,20 Datagate Bilgisayar 8,41 -2,21 7,68 Demısaş Döküm 4,10 1,49 17,82 Denge Holding 1,31 -1,50 -4,38 Deniz GMYO 4,85 -0,41 -3,96 Denizli Cam 7,99 -0,12 -4,20 Derimod 8,34 0,60 16,81 Derlüks Deri 3,74 -3,11 -8,33 Desa Deri 5,64 -1,23 24,23 Despec Bilgisayar 5,32 -1,48 25,47 Deva Holding 10,47 -1,32 16,46 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 0,00 -5,13 Ditaş Doğan 12,66 -2,62 32,43 DO-CO 572,00 -1,80 1,42 Doğan Burda 5,08 0,99 -16,31 Doğan Holding 1,93 -0,52 4,89 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,08 2,46 26,06 Doğusan 2,30 0,00 10,58 Doğuş GMYO 6,26 -1,42 38,19 Doğuş Otomotiv 10,88 -1,00 14,29 Döktaş Dökümcülük 45,00 5,39 -16,59 Duran Doğan Basım 17,89 -0,78 27,42 Dyo Boya 5,28 -1,86 7,76 Eczacıbaşı İlaç 4,17 -0,24 12,40 Eczacıbaşı Yatırım 12,40 -0,64 22,65 Edip Gayrimenkul 2,23 -2,62 60,43 Ege Endüstri 691,70 -0,63 19,16 Ege Gübre 49,10 -1,80 -1,41 Ege Profil 13,86 -1,28 15,79 Ege Seramik 4,82 -0,82 29,92 Egeli & Co Tarım Girişim 0,35 -2,78 9,37 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,56 0,00 43,59 Egeli&Co Yatırım Holding 0,37 0,00 85,00 Egeplast 14,89 8,29 19,12 Ekiz Kimya 1,10 6,80 80,33 Emek Elektrik 1,83 -3,17 15,09 Eminiş Ambalaj 2,30 -4,56 51,32 Emlak Konut GMYO 1,49 -1,32 2,05 Enerjisa Enerji 8,14 0,62 10,15 Enka İnşaat 6,68 0,91 4,05 Erbosan 21,34 -0,56 -14,57 Ereğli Demir Çelik 8,67 0,12 -4,09 Ersu Gıda 3,15 -2,78 52,17 Escort Teknoloji 3,12 -2,50 124,46 Etiler Gıda 2,15 1,90 -12,24 Euro Kapital Yat. Ort. 1,68 -1,18 0,60 Euro Trend Yat. Ort. 1,30 -0,76 4,00 Euro Yat. Ort. 1,30 -0,76 10,17 Euro Yatırım Holding 1,49 -0,67 -0,67 Fenerbahçe Futbol 13,29 -5,88 -8,15 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,37 -1,35 -4,38 F-M İzmit Piston 45,78 -2,93 -8,22 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,11 -1,82 5,46 Ford Otosan 77,30 0,52 9,10 Formet Çelik Kapı 2,25 -2,17 -25,00 Frigo Pak Gıda 10,81 -3,91 -16,59 Galatasaray Sportif 3,86 -5,85 90,15 Garanti Bankası 10,56 -0,94 -5,21 Garanti Faktoring 4,28 -0,93 10,59 Garanti Yat. Ort. 1,70 -1,73 57,41 Gedik Y. Men. Değ. 13,00 3,26 132,14 Gedik Yatırım Holding 23,00 -4,17 199,09 Gediz Ambalaj 7,72 0,00 14,20 Gentaş 2,53 -0,78 15,53 Gersan Elektrik 3,55 -2,74 11,29 Global Men. Değ. 2,34 -3,70 24,47 Global Yat. Holding 4,00 -1,96 -17,86 Good-Year 4,74 -0,21 17,04 Göltaş Çimento 15,69 -0,25 -11,80 Gözde Girişim 4,21 0,00 -18,09 GSD Denizcilik 2,77 1,84 8,20 GSD Holding 1,64 -1,80 10,07 Gübre Fabrik. 18,26 -1,03 101,99 Güler Yat. Holding 1,82 -1,62 -10,34 Güneş Sigorta 2,71 -2,52 24,31 Halk GMYO 1,54 0,65 26,23 Halk Sigorta 3,67 1,94 85,35 Hatay Tekstil 11,09 9,58 61,43 Hedef Girişim 2,53 -1,56 -3,07 Hektaş 10,40 -1,61 29,68 HUB Girişim 32,92 -3,46 137,18 Hürriyet Gzt. 1,14 -1,72 0,00 ICBC Turkey Bank 4,92 0,41 -6,64 İdealist Danışmanlık 3,11 0,32 -6,33 İdealist GMYO 3,39 -0,88 10,78 İhlas Ev Aletleri 3,73 1,08 19,17 İhlas Gayrimenkul 1,33 1,53 10,83 İhlas Gazetecilik 4,14 -1,43 -39,21 İhlas Holding 0,84 -2,33 -7,69 İhlas Yayın Holding 1,28 0,00 25,49 İndeks Bilgisayar 11,60 -1,94 19,59 Info Yatırım 9,10 0,00 2,25 İntema 10,11 -1,65 9,18 İpek Doğal Enerji 10,45 1,85 35,36 İskenderun Demir Çelik 7,25 -0,28 -9,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA