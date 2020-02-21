21.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:16

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,16 1,41 16,13 Acıpayam Selüloz 6,81 2,41 6,91 Adana Çimento (A) 9,67 3,42 -0,41 Adana Çimento (B) 6,90 2,37 -3,23 Adana Çimento (C) 2,00 4,71 -10,31 Adel Kalemcilik 14,28 -0,21 -9,04 Adese Alışveriş Ticaret 1,51 3,42 5,72 Afyon Çimento 6,82 3,33 8,60 Ak Enerji 1,06 1,92 -2,75 Akbank 7,61 -0,13 -6,17 Akçansa 9,69 1,36 -3,49 Akdenız Güvenlık Hız. 2,01 2,55 -4,74 Akfen GMYO 3,60 0,56 -11,11 Akın Tekstil 14,09 -0,07 2,18 Akiş GMYO 4,01 0,75 -0,74 Akmerkez GMYO 27,26 -1,87 15,12 Aksa 7,49 3,31 -4,32 Aksa Enerji 3,70 1,37 -2,63 Aksigorta 6,47 0,47 6,24 Aksu Enerji 11,65 0,69 -21,65 Alarko Carrıer 56,70 3,28 -5,50 Alarko GMYO 85,75 2,14 -6,59 Alarko Holding 5,94 1,02 -0,17 Albaraka Türk 1,52 -1,30 -0,65 Alcatel Lucent Teletaş 20,66 4,71 71,59 Alkim Kağıt 6,35 1,60 13,80 Alkim Kimya 45,50 0,62 18,74 Altınyağ 0,64 -1,54 56,10 Altınyunus Çeşme 11,38 1,61 13,91 Anadolu Cam 4,00 2,83 -8,26 Anadolu Efes 24,40 2,43 5,72 Anadolu Grubu Holding 17,20 0,53 -2,22 Anadolu Hayat Emek. 7,35 -1,87 7,46 Anadolu Isuzu 11,03 0,73 -9,37 Anadolu Sigorta 4,81 -0,62 9,32 Anel Elektrik 2,97 1,37 -7,48 Arçelik 19,73 0,61 -5,33 ARD Bilişim Teknolojileri 13,98 5,99 Arena Bilgisayar 10,82 5,15 43,69 Armada Bilgisayar 20,00 2,93 22,03 Arsan Tekstil 4,55 0,66 27,09 Artı Yatırım Holding 0,89 0,00 9,88 Aselsan 28,60 0,85 36,58 Aslan Çimento 35,54 4,04 -11,06 Ata GMYO 3,77 0,80 -16,78 Atakule GMYO 1,93 1,58 0,52 Atlantis Yatırım Holding 1,36 3,82 36,00 Atlas Yat. Ort. 1,51 -0,66 4,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,49 -0,62 3,95 Avrasya GMYO 1,82 1,11 20,53 Avrasya Petrol ve Tur. 1,85 -0,54 1,65 Avrasya Stratejik GMYF 1.318,20 0,01 2,51 Avrupa Yatırım Holding 1,50 2,74 -2,60 Ayen Enerji 3,50 1,16 0,86 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,72 -1,81 24,20 Aygaz 12,49 -0,08 -2,73 Bagfaş 16,78 1,57 -0,24 Bak Ambalaj 6,67 2,62 -9,25 Balatacılar Balatacılık 1,82 5,81 46,77 Bantaş Ambalaj 3,01 -0,66 19,44 Banvit 19,42 -1,17 4,58 Baştaş Başkent Çimento 3,59 3,46 38,61 Batı Çimento 3,43 0,59 3,63 Batısöke Çimento 1,41 0,00 7,63 Bera Holding 3,72 1,92 -3,38 Berkosan Yalıtım 2,89 0,35 5,47 Beşiktaş Futbol Yat. 2,96 -0,67 20,82 Beyaz Filo 3,57 -0,83 12,97 Bilici Yatırım 7,09 0,42 62,24 Bim Mağazalar 47,70 -0,96 2,23 Birko Mensucat 0,36 0,00 16,13 Birlik Mensucat 1,35 1,50 18,42 Bizim Mağazaları 9,26 0,00 -17,10 Bolu Çimento 4,42 4,00 -5,96 Bomonti Elektrik 1,40 2,19 9,37 Borusan Mannesmann 11,07 1,28 -3,32 Borusan Yat. Paz. 61,00 1,75 -1,37 Bosch Fren Sistemleri 262,50 0,96 -9,45 Bossa 9,63 2,01 19,48 Brisa 9,38 1,63 -1,37 Burçelik 6,24 -1,27 7,40 Burçelik Vana 14,96 -2,86 54,07 Bursa Çimento 3,98 2,05 -0,58 Carrefoursa 6,60 4,60 40,13 Ceo Event Medya 6,91 0,88 -16,14 Coca Cola İçecek 45,02 -5,70 16,33 Cosmos Yat. Holding 2,30 2,68 12,75 Credıtwest Faktorıng 2,35 -4,08 -18,40 Çelebi 88,40 -1,61 -13,42 Çelik Halat 9,17 1,66 41,08 Çemaş Döküm 1,24 0,81 -1,08 Çemtaş 7,34 3,23 -11,35 Çimbeton 41,00 2,14 -0,63 Çimentaş 14,10 -1,12 -6,00 Çimsa 9,50 4,05 4,63 Çuhadaroğlu Metal 3,31 0,61 3,76 Dagi Giyim 3,02 1,68 20,80 Dagi Yatırım Holding 2,99 -0,66 32,30 Dardanel 5,35 5,94 41,16 Datagate Bilgisayar 8,14 0,74 4,23 Demısaş Döküm 3,85 1,05 10,63 Denge Holding 1,30 0,00 -5,11 Deniz GMYO 4,86 0,41 -3,76 Denizli Cam 7,98 2,84 -4,32 Derimod 7,96 -1,36 11,48 Derlüks Deri 3,48 0,29 -14,71 Desa Deri 5,45 7,28 20,04 Despec Bilgisayar 5,14 4,68 21,23 Deva Holding 10,75 1,22 19,58 Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 -1,41 -10,26 Ditaş Doğan 11,58 -0,69 21,13 DO-CO 620,00 0,08 9,93 Doğan Burda 4,72 0,43 -22,24 Doğan Holding 1,96 1,03 6,52 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,09 0,00 26,67 Doğusan 2,27 0,00 9,13 Doğuş GMYO 6,40 12,48 41,28 Doğuş Otomotiv 10,83 3,44 13,76 Döktaş Dökümcülük 41,92 2,85 -22,30 Duran Doğan Basım 18,10 1,12 28,92 Dyo Boya 5,43 2,07 10,82 Eczacıbaşı İlaç 4,07 0,99 9,70 Eczacıbaşı Yatırım 12,43 2,05 22,95 Edip Gayrimenkul 2,21 1,38 58,99 Ege Endüstri 697,70 2,66 20,19 Ege Gübre 48,62 -0,86 -2,37 Ege Profil 14,18 1,29 18,46 Ege Seramik 5,08 2,01 36,93 Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 2,86 12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,58 -1,69 48,72 Egeli&Co Yatırım Holding 0,36 2,86 80,00 Egeplast 13,80 -3,16 10,40 Ekiz Kimya 1,00 -4,76 63,93 Emek Elektrik 1,96 1,03 23,27 Eminiş Ambalaj 1,97 -8,80 29,61 Emlak Konut GMYO 1,52 -0,65 4,11 Enerjisa Enerji 8,13 0,00 10,01 Enka İnşaat 6,60 0,92 2,80 Erbosan 21,58 0,28 -13,61 Ereğli Demir Çelik 8,81 0,11 -2,54 Ersu Gıda 3,13 5,03 51,21 Escort Teknoloji 2,80 2,94 101,44 Etiler Gıda 2,05 -2,38 -16,33 Euro Kapital Yat. Ort. 1,65 -0,60 -1,20 Euro Trend Yat. Ort. 1,27 0,00 1,60 Euro Yat. Ort. 1,28 -1,54 8,47 Euro Yatırım Holding 1,52 0,66 1,33 Fenerbahçe Futbol 16,17 -0,49 11,75 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,34 0,93 -5,03 F-M İzmit Piston 46,34 3,72 -7,10 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,86 3,15 2,21 Ford Otosan 79,35 0,70 12,00 Formet Çelik Kapı 2,24 1,82 -25,33 Frigo Pak Gıda 11,26 5,33 -13,12 Galatasaray Sportif 2,99 -4,17 47,29 Garanti Bankası 11,14 1,00 0,00 Garanti Faktoring 4,27 0,47 10,34 Garanti Yat. Ort. 1,67 -0,60 54,63 Gedik Y. Men. Değ. 12,63 0,40 125,54 Gedik Yatırım Holding 26,16 10,94 240,18 Gediz Ambalaj 7,88 2,34 16,57 Gentaş 2,55 1,59 16,44 Gersan Elektrik 3,40 -0,29 6,58 Global Men. Değ. 2,28 -4,60 21,28 Global Yat. Holding 4,30 0,94 -11,70 Good-Year 4,58 1,33 13,09 Göltaş Çimento 15,89 2,25 -10,68 Gözde Girişim 4,12 -0,72 -19,84 GSD Denizcilik 2,68 0,75 4,69 GSD Holding 1,63 3,82 9,40 Gübre Fabrik. 17,63 1,32 95,02 Güler Yat. Holding 1,84 0,55 -9,36 Güneş Sigorta 2,66 2,31 22,02 Halk GMYO 1,51 0,00 23,77 Halk Sigorta 2,95 1,72 48,99 Hatay Tekstil 8,37 -9,71 21,83 Hedef Girişim 2,58 0,00 -1,15 Hektaş 10,31 0,78 28,55 HUB Girişim 32,06 13,53 130,98 Hürriyet Gzt. 1,16 0,87 1,75 ICBC Turkey Bank 4,81 -0,41 -8,73 İdealist Danışmanlık 3,09 -0,32 -6,93 İdealist GMYO 3,38 0,60 10,46 İhlas Ev Aletleri 3,15 1,94 0,64 İhlas Gayrimenkul 1,20 1,69 0,00 İhlas Gazetecilik 3,85 -2,53 -43,47 İhlas Holding 0,79 0,00 -13,19 İhlas Yayın Holding 1,14 1,79 11,76 İndeks Bilgisayar 11,65 0,69 20,10 Info Yatırım 8,99 1,01 İntema 10,40 2,67 12,31 İpek Doğal Enerji 9,99 8,47 29,40 İskenderun Demir Çelik 7,24 1,12 -9,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA