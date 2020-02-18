18.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:24

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,41 -0,41 29,57 Acıpayam Selüloz 7,58 -2,19 19,00 Adana Çimento (A) 9,87 -0,40 1,65 Adana Çimento (B) 7,12 0,00 -0,14 Adana Çimento (C) 2,05 -0,97 -8,07 Adel Kalemcilik 15,89 -3,23 1,21 Adese Alışveriş Ticaret 1,52 -0,65 6,42 Afyon Çimento 7,36 -1,87 17,20 Ak Enerji 1,20 -1,64 10,09 Akbank 8,13 0,37 0,25 Akçansa 10,33 -2,09 2,89 Akdenız Güvenlık Hız. 2,35 -2,08 11,37 Akfen GMYO 4,11 1,48 1,48 Akın Tekstil 15,24 -1,36 10,51 Akiş GMYO 4,41 -0,68 9,16 Akmerkez GMYO 28,56 -1,11 20,61 Aksa 7,91 -2,35 1,04 Aksa Enerji 4,05 -2,88 6,58 Aksigorta 6,64 0,30 9,03 Aksu Enerji 12,85 -0,93 -13,58 Alarko Carrıer 62,30 0,00 3,83 Alarko GMYO 92,10 -0,97 0,33 Alarko Holding 6,28 -1,41 5,55 Albaraka Türk 1,65 0,61 7,84 Alcatel Lucent Teletaş 19,22 0,10 59,63 Alkim Kağıt 6,94 -2,25 24,37 Alkim Kimya 48,62 0,08 26,88 Altınyağ 0,69 1,47 68,29 Altınyunus Çeşme 11,50 -4,17 15,12 Anadolu Cam 4,11 1,23 -5,73 Anadolu Efes 24,92 -1,03 7,97 Anadolu Grubu Holding 18,58 -1,48 5,63 Anadolu Hayat Emek. 7,57 -1,17 10,67 Anadolu Isuzu 12,11 -1,94 -0,49 Anadolu Sigorta 4,96 -0,20 12,73 Anel Elektrik 3,22 -1,53 0,31 Arçelik 20,42 -0,58 -2,02 ARD Bilişim Teknolojileri 14,78 -6,51 Arena Bilgisayar 12,11 0,67 60,82 Armada Bilgisayar 22,50 -4,42 37,28 Arsan Tekstil 4,84 -1,63 35,20 Artı Yatırım Holding 0,97 0,00 19,75 Aselsan 29,42 1,66 40,50 Aslan Çimento 35,98 -0,39 -9,96 Ata GMYO 3,97 -1,98 -12,36 Atakule GMYO 2,18 0,00 13,54 Atlantis Yatırım Holding 1,33 0,00 33,00 Atlas Yat. Ort. 1,77 0,00 22,92 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,44 -1,37 3,59 Avrasya GMYO 2,00 -1,96 32,45 Avrasya Petrol ve Tur. 2,22 -1,33 21,98 Avrasya Stratejik GMYF 1.317,90 0,01 2,49 Avrupa Yatırım Holding 1,54 -0,65 0,00 Ayen Enerji 3,96 -2,46 14,12 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,70 -4,26 23,29 Aygaz 12,89 -1,30 0,39 Bagfaş 18,15 3,42 7,91 Bak Ambalaj 7,40 -1,60 0,68 Balatacılar Balatacılık 1,71 1,18 37,90 Bantaş Ambalaj 3,57 3,48 41,67 Banvit 20,08 -0,50 8,13 Baştaş Başkent Çimento 3,77 -3,08 45,56 Batı Çimento 3,75 -2,09 13,29 Batısöke Çimento 1,56 -2,50 19,08 Bera Holding 4,18 0,97 8,57 Berkosan Yalıtım 3,36 -0,88 22,63 Beşiktaş Futbol Yat. 2,97 0,00 21,22 Beyaz Filo 4,00 0,00 26,58 Bilici Yatırım 6,88 -2,27 57,44 Bim Mağazalar 47,40 -0,08 1,59 Birko Mensucat 0,37 -2,63 19,35 Birlik Mensucat 1,51 -0,66 32,46 Bizim Mağazaları 10,18 -0,78 -8,86 Bolu Çimento 4,60 0,00 -2,13 Bomonti Elektrik 1,52 0,00 18,75 Borusan Mannesmann 11,96 -1,48 4,45 Borusan Yat. Paz. 64,85 -1,74 4,85 Bosch Fren Sistemleri 294,00 -1,34 1,41 Bossa 12,28 15,85 52,36 Brisa 9,88 -1,10 3,89 Burçelik 7,95 -1,24 36,83 Burçelik Vana 16,50 6,45 69,93 Bursa Çimento 4,41 -0,68 10,16 Carrefoursa 7,20 -1,64 52,87 Ceo Event Medya 7,69 -1,79 -6,67 Coca Cola İçecek 45,36 -0,26 17,21 Cosmos Yat. Holding 2,48 -2,75 21,57 Credıtwest Faktorıng 2,46 0,41 -14,58 Çelebi 96,50 -0,21 -5,48 Çelik Halat 10,00 -0,30 53,85 Çemaş Döküm 1,25 0,00 -0,28 Çemtaş 7,89 -1,99 -4,71 Çimbeton 47,96 -1,76 16,24 Çimentaş 16,30 -3,09 8,67 Çimsa 9,79 -0,20 7,82 Çuhadaroğlu Metal 3,71 -1,59 16,30 Dagi Giyim 3,53 0,86 41,20 Dagi Yatırım Holding 3,66 -1,61 61,95 Dardanel 5,60 -3,78 47,76 Datagate Bilgisayar 9,39 -4,18 20,23 Demısaş Döküm 3,87 -0,26 11,21 Denge Holding 1,39 0,00 1,46 Deniz GMYO 5,15 -2,65 1,98 Denizli Cam 8,71 -1,36 4,44 Derimod 9,28 1,53 29,97 Derlüks Deri 3,99 -1,24 -2,21 Desa Deri 5,66 5,40 24,67 Despec Bilgisayar 5,72 -3,05 34,91 Deva Holding 10,96 -3,35 21,91 Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 0,00 -2,56 Ditaş Doğan 12,45 -2,28 30,23 DO-CO 625,20 -0,76 10,85 Doğan Burda 5,51 -3,33 -9,23 Doğan Holding 2,03 1,00 10,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,21 -3,07 33,94 Doğusan 2,51 -1,18 20,67 Doğuş GMYO 6,48 -0,61 43,05 Doğuş Otomotiv 11,90 -1,24 25,00 Döktaş Dökümcülük 41,28 -4,40 -23,48 Duran Doğan Basım 19,37 -2,91 37,96 Dyo Boya 6,34 0,32 29,39 Eczacıbaşı İlaç 4,33 0,46 16,71 Eczacıbaşı Yatırım 13,13 2,98 29,87 Edip Gayrimenkul 2,41 -3,98 73,38 Ege Endüstri 686,90 -1,19 18,33 Ege Gübre 53,45 -1,02 7,33 Ege Profil 15,46 -2,64 29,16 Ege Seramik 5,06 -1,75 36,39 Egeli & Co Tarım Girişim 0,38 -7,32 18,75 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,62 -6,06 58,97 Egeli&Co Yatırım Holding 0,38 -5,00 90,00 Egeplast 15,40 -0,45 23,20 Ekiz Kimya 1,14 -5,00 86,89 Emek Elektrik 2,14 -2,28 34,59 Eminiş Ambalaj 2,65 1,53 74,34 Emlak Konut GMYO 1,65 -0,60 13,01 Enerjisa Enerji 8,50 -1,28 15,02 Enka İnşaat 6,77 0,45 5,45 Erbosan 23,84 -2,93 -4,56 Ereğli Demir Çelik 8,97 -0,55 -0,77 Ersu Gıda 3,33 -2,06 60,87 Escort Teknoloji 3,64 0,00 161,87 Etiler Gıda 2,14 -5,31 -12,65 Euro Kapital Yat. Ort. 1,97 1,03 17,96 Euro Trend Yat. Ort. 1,44 -0,69 15,20 Euro Yat. Ort. 1,51 -1,95 27,97 Euro Yatırım Holding 1,69 -1,74 12,67 Fenerbahçe Futbol 16,37 0,43 13,13 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,84 -1,02 5,91 F-M İzmit Piston 52,00 -1,89 4,25 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,22 -4,06 19,90 Ford Otosan 78,70 -1,62 11,08 Formet Çelik Kapı 2,40 0,00 -20,00 Frigo Pak Gıda 11,46 -2,88 -11,57 Galatasaray Sportif 3,54 2,61 74,38 Garanti Bankası 11,63 -0,85 4,40 Garanti Faktoring 4,83 -1,63 24,81 Garanti Yat. Ort. 1,81 6,47 67,59 Gedik Y. Men. Değ. 12,37 1,64 120,89 Gedik Yatırım Holding 28,30 -3,74 268,01 Gediz Ambalaj 8,46 -0,94 25,15 Gentaş 2,67 -1,11 21,92 Gersan Elektrik 3,66 0,00 14,73 Global Men. Değ. 2,88 -5,26 53,19 Global Yat. Holding 4,87 0,00 0,00 Good-Year 5,04 -1,95 24,44 Göltaş Çimento 17,12 -1,44 -3,77 Gözde Girişim 4,77 -1,65 -7,20 GSD Denizcilik 3,10 -2,21 21,09 GSD Holding 1,82 0,00 22,15 Gübre Fabrik. 18,47 2,16 104,31 Güler Yat. Holding 2,24 1,82 10,34 Güneş Sigorta 2,99 4,18 37,16 Halk GMYO 1,59 -0,63 30,33 Halk Sigorta 2,75 10,00 38,89 Hatay Tekstil 8,47 -0,12 23,29 Hedef Girişim 2,99 -1,97 14,56 Hektaş 10,91 -0,64 36,03 HUB Girişim 36,78 -7,07 164,99 Hürriyet Gzt. 1,19 -1,65 4,39 ICBC Turkey Bank 5,56 0,36 5,50 İdealist Danışmanlık 3,24 0,31 -2,41 İdealist GMYO 3,77 -1,31 23,20 İhlas Ev Aletleri 3,13 -1,26 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,35 -2,17 12,50 İhlas Gazetecilik 4,08 -5,77 -40,09 İhlas Holding 0,89 -2,20 -2,20 İhlas Yayın Holding 1,30 -0,76 27,45 İndeks Bilgisayar 12,65 -3,36 30,41 Info Yatırım 9,00 1,12 1,12 İntema 11,18 -0,18 20,73 İpek Doğal Enerji 9,78 -0,20 26,68 İskenderun Demir Çelik 7,56 -1,05 -5,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA