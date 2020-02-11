11.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:18

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,16 -0,92 16,13 Acıpayam Selüloz 7,87 -0,76 23,55 Adana Çimento (A) 9,91 1,64 2,06 Adana Çimento (B) 7,09 -0,14 -0,56 Adana Çimento (C) 2,11 -2,76 -5,38 Adel Kalemcilik 16,73 -0,24 6,56 Adese Alışveriş Ticaret 1,53 0,33 7,12 Afyon Çimento 7,32 0,27 16,56 Ak Enerji 1,16 -0,85 6,42 Akbank 8,15 -1,33 0,49 Akçansa 10,30 -0,96 2,59 Akdenız Güvenlık Hız. 2,17 -0,46 2,84 Akfen GMYO 3,89 -0,77 -3,95 Akın Tekstil 15,75 0,96 14,21 Akiş GMYO 4,28 -0,23 5,94 Akmerkez GMYO 27,50 -1,36 16,13 Aksa 13,95 -0,07 1,82 Aksa Enerji 3,91 -1,51 2,89 Aksigorta 6,39 -1,84 4,93 Aksu Enerji 12,59 -0,08 -15,33 Alarko Carrıer 62,45 -0,64 4,08 Alarko GMYO 91,00 0,66 -0,87 Alarko Holding 5,96 -0,50 0,17 Albaraka Türk 1,63 -1,81 6,54 Alcatel Lucent Teletaş 17,65 -2,00 46,59 Alkim Kağıt 6,60 1,38 18,28 Alkim Kimya 46,22 -1,37 20,62 Altınyağ 0,69 9,52 68,29 Altınyunus Çeşme 11,55 -1,87 15,62 Anadolu Cam 4,10 0,74 -5,96 Anadolu Efes 24,44 -1,45 5,89 Anadolu Grubu Holding 18,05 -0,77 2,62 Anadolu Hayat Emek. 7,53 -2,96 10,09 Anadolu Isuzu 11,86 -0,84 -2,55 Anadolu Sigorta 4,84 -1,63 10,00 Anel Elektrik 3,17 0,32 -1,25 Arçelik 20,52 -1,82 -1,54 ARD Bilişim Teknolojileri 10,90 19,13 Arena Bilgisayar 11,66 -1,44 54,85 Armada Bilgisayar 23,02 -10,29 40,45 Arsan Tekstil 4,93 0,41 37,71 Artı Yatırım Holding 0,99 1,02 22,22 Aselsan 24,24 0,50 15,76 Aslan Çimento 36,98 -2,17 -7,46 Ata GMYO 3,84 -0,52 -15,23 Atakule GMYO 2,09 0,00 8,85 Atlantis Yatırım Holding 1,26 -0,79 26,00 Atlas Yat. Ort. 1,83 -1,08 27,08 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,01 -0,60 7,68 Avrasya GMYO 1,76 0,00 16,56 Avrasya Petrol ve Tur. 1,96 0,00 7,69 Avrasya Stratejik GMYF 1.317,40 0,01 2,45 Avrupa Yatırım Holding 1,56 0,00 1,30 Ayen Enerji 3,86 -0,26 11,24 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,74 0,74 25,11 Aygaz 12,49 -1,42 -2,73 Bagfaş 18,75 -1,83 11,47 Bak Ambalaj 7,52 -1,83 2,31 Balatacılar Balatacılık 1,60 -4,76 29,03 Bantaş Ambalaj 3,34 -1,18 32,54 Banvit 18,41 -0,75 -0,86 Baştaş Başkent Çimento 3,50 -7,41 35,14 Batı Çimento 3,52 -0,85 6,34 Batısöke Çimento 1,44 -1,37 9,92 Bera Holding 4,07 -0,49 5,71 Berkosan Yalıtım 3,20 -2,14 16,79 Beşiktaş Futbol Yat. 2,62 0,77 6,94 Beyaz Filo 4,00 0,76 26,58 Bilici Yatırım 6,01 -0,83 37,53 Bim Mağazalar 47,80 0,42 2,44 Birko Mensucat 0,35 -5,41 12,90 Birlik Mensucat 1,46 -1,35 28,07 Bizim Mağazaları 10,51 -2,69 -5,91 Bolu Çimento 4,51 -0,22 -4,04 Bomonti Elektrik 1,43 -1,38 11,72 Borusan Mannesmann 12,15 -0,90 6,11 Borusan Yat. Paz. 66,35 -0,97 7,28 Bosch Fren Sistemleri 297,30 0,71 2,55 Bossa 10,90 13,07 35,24 Brisa 9,94 -1,19 4,52 Burçelik 7,50 -1,57 29,09 Burçelik Vana 15,26 -0,26 57,16 Bursa Çimento 4,81 -3,80 20,15 Carrefoursa 7,09 -0,84 50,53 Ceo Event Medya 7,56 -0,53 -8,25 Coca Cola İçecek 45,12 0,76 16,59 Cosmos Yat. Holding 2,36 -8,53 15,69 Credıtwest Faktorıng 2,58 10,73 -10,42 Çelebi 97,35 -0,76 -4,65 Çelik Halat 10,57 -0,47 62,62 Çemaş Döküm 1,18 0,00 -5,86 Çemtaş 8,65 -6,49 4,47 Çimbeton 47,50 2,55 15,12 Çimentaş 16,09 0,37 7,27 Çimsa 9,50 -0,84 4,63 Çuhadaroğlu Metal 3,53 -0,56 10,66 Dagi Giyim 3,15 0,64 26,00 Dagi Yatırım Holding 4,17 -1,18 84,51 Dardanel 5,80 0,87 53,03 Datagate Bilgisayar 10,03 -0,10 28,43 Demısaş Döküm 4,02 -0,50 15,52 Denge Holding 1,37 -1,44 0,00 Deniz GMYO 5,49 -0,36 8,71 Denizli Cam 8,56 -0,70 2,64 Derimod 9,25 -0,54 29,55 Derlüks Deri 4,32 0,00 5,88 Desa Deri 5,92 -0,50 30,40 Despec Bilgisayar 6,25 -0,79 47,41 Deva Holding 11,02 -0,54 22,58 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 -1,32 -3,85 Ditaş Doğan 13,14 -3,67 37,45 DO-CO 599,30 0,32 6,26 Doğan Burda 6,07 -0,82 0,00 Doğan Holding 1,93 -1,53 4,89 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 -1,38 30,30 Doğusan 2,36 -0,84 13,46 Doğuş GMYO 5,80 -2,03 28,04 Doğuş Otomotiv 11,72 -1,92 23,11 Döktaş Dökümcülük 47,10 -3,33 -12,70 Duran Doğan Basım 20,64 -0,29 47,01 Dyo Boya 5,76 -1,71 17,55 Eczacıbaşı İlaç 4,06 -0,25 9,43 Eczacıbaşı Yatırım 11,82 2,96 16,91 Edip Gayrimenkul 1,87 0,00 34,53 Ege Endüstri 717,00 0,97 23,51 Ege Gübre 53,60 -2,01 7,63 Ege Profil 14,35 -2,05 19,88 Ege Seramik 4,85 1,89 30,73 Egeli & Co Tarım Girişim 0,39 -4,88 21,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,57 -9,52 46,15 Egeli&Co Yatırım Holding 0,36 -10,00 80,00 Egeplast 15,60 0,00 24,80 Ekiz Kimya 1,20 -6,25 96,72 Emek Elektrik 2,09 -0,48 31,45 Eminiş Ambalaj 1,98 10,00 30,26 Emlak Konut GMYO 1,61 -1,23 10,27 Enerjisa Enerji 8,12 0,50 9,88 Enka İnşaat 6,49 -1,82 1,09 Erbosan 25,24 -0,63 1,04 Ereğli Demir Çelik 9,16 1,10 1,33 Ersu Gıda 3,95 -0,75 90,82 Escort Teknoloji 3,26 4,49 134,53 Etiler Gıda 2,34 -0,43 -4,49 Euro Kapital Yat. Ort. 1,81 -1,09 8,38 Euro Trend Yat. Ort. 1,37 -0,72 9,60 Euro Yat. Ort. 1,32 0,00 11,86 Euro Yatırım Holding 1,63 -2,98 8,67 Fenerbahçe Futbol 16,03 0,19 10,78 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,54 -1,09 -0,66 F-M İzmit Piston 52,60 -1,31 5,45 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,09 0,22 18,21 Ford Otosan 72,55 0,35 2,40 Formet Çelik Kapı 2,50 0,00 -16,67 Frigo Pak Gıda 11,99 1,18 -7,48 Galatasaray Sportif 2,25 2,27 10,84 Garanti Bankası 11,54 -2,04 3,59 Garanti Faktoring 4,75 -1,66 22,74 Garanti Yat. Ort. 1,58 -0,63 46,30 Gedik Y. Men. Değ. 10,70 -1,65 91,07 Gedik Yatırım Holding 24,84 -3,72 223,02 Gediz Ambalaj 8,80 -1,68 30,18 Gentaş 2,52 0,00 15,07 Gersan Elektrik 3,44 0,29 7,84 Global Men. Değ. 2,47 -4,26 31,38 Global Yat. Holding 5,03 -0,40 3,29 Good-Year 5,08 -1,17 25,43 Göltaş Çimento 17,06 -0,52 -4,10 Gözde Girişim 4,96 -0,40 -3,50 GSD Denizcilik 3,08 -1,91 20,31 GSD Holding 1,58 0,64 6,04 Gübre Fabrik. 11,63 0,17 28,65 Güler Yat. Holding 2,06 -3,29 1,48 Güneş Sigorta 2,71 1,12 24,31 Halk GMYO 1,53 0,66 25,41 Halk Sigorta 2,15 2,38 8,59 Hatay Tekstil 8,26 -1,55 20,23 Hedef Girişim 2,82 -0,70 8,05 Hektaş 10,05 -0,69 25,31 HUB Girişim 37,40 -3,95 169,45 Hürriyet Gzt. 1,17 -1,68 2,63 ICBC Turkey Bank 5,25 -0,38 -0,38 İdealist Danışmanlık 3,33 4,72 0,30 İdealist GMYO 4,03 -1,71 31,70 İhlas Ev Aletleri 2,96 0,00 -5,43 İhlas Gayrimenkul 1,27 2,42 5,83 İhlas Gazetecilik 4,30 0,00 -36,86 İhlas Holding 0,85 -1,16 -6,59 İhlas Yayın Holding 1,11 -0,89 8,82 İndeks Bilgisayar 13,00 -1,37 34,02 Info Yatırım 8,54 -0,12 -4,04 İntema 10,62 4,53 14,69 İpek Doğal Enerji 9,58 -0,31 24,09 İskenderun Demir Çelik 7,67 -0,13 -4,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA