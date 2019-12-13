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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

13.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:16
Borsada günün ilk yarısı (1)

Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,882,17-3,59
Acıpayam Selüloz6,281,7896,57
Adana Çimento (A)7,480,6757,26
Adana Çimento (B)5,940,6884,16
Adana Çimento (C)2,250,9082,77
Adel Kalemcilik15,00-0,6046,01
Adese Alışveriş Ticaret1,871,08-20,09
Afyon Çimento6,510,6241,83
Ak Enerji1,04-0,9565,08
Akbank8,153,5638,49
Akçansa10,00-0,2052,86
Akdenız Güvenlık Hız.1,993,65-1,00
Akfen GMYO3,97-1,98140,61
Akın Tekstil13,020,3943,63
Akiş GMYO3,860,0069,37
Akmerkez GMYO23,261,3961,15
Aksa13,161,2398,36
Aksa Enerji3,990,0048,88
Aksigorta5,74-0,1782,84
Aksu Enerji13,471,2874,48
Alarko Carrıer51,751,4731,48
Alarko GMYO94,45-1,56123,69
Alarko Holding5,611,81187,65
Albaraka Türk1,300,0018,43
Alcatel Lucent Teletaş11,770,60104,34
Alkim Kağıt5,360,3749,13
Alkim Kimya35,76-0,5066,01
Altınyağ0,41-2,38-6,82
Altınyunus Çeşme8,07-1,94160,21
Anadolu Cam4,080,2559,08
Anadolu Efes22,221,4610,69
Anadolu Grubu Holding17,581,5073,47
Anadolu Hayat Emek.6,820,2919,76
Anadolu Isuzu13,010,31110,52
Anadolu Sigorta4,670,8618,96
Anel Elektrik3,110,6591,98
Arçelik20,242,4828,18
Arena Bilgisayar6,77-0,4453,51
Armada Bilgisayar14,581,9656,94
Arsan Tekstil3,540,57118,52
Artı Yatırım Holding0,81-1,22-6,90
Aselsan19,841,59-17,16
Aslan Çimento44,34-0,9857,46
Ata GMYO4,4310,4710,47
Atakule GMYO1,921,5945,91
Atlantis Yatırım Holding0,930,00416,67
Atlas Yat. Ort.1,410,7163,95
AvivaSA Emeklilik Hayat13,880,5191,03
Avrasya GMYO1,420,7161,36
Avrasya Petrol ve Tur.1,901,0675,93
Avrasya Stratejik GMYF1.284,100,013,03
Avrupa Yatırım Holding1,560,65-35,80
Ayen Enerji3,473,5892,71
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,851,6534,51
Aygaz12,620,4026,91
Bagfaş13,78-0,22185,89
Bak Ambalaj7,44-2,7558,02
Balatacılar Balatacılık0,589,4375,76
Bantaş Ambalaj2,650,00111,16
Banvit17,080,5358,29
Baştaş Başkent Çimento2,460,8221,78
Batı Çimento3,371,5139,83
Batısöke Çimento1,384,5526,61
Bera Holding3,680,5578,64
Berkosan Yalıtım2,471,2336,46
Beşiktaş Futbol Yat.2,962,0782,72
Beyaz Filo3,030,0010,99
Beymen Perakende Yat.13,60 245,18
Bilici Yatırım3,721,92194,17
Bim Mağazalar45,320,278,17
Birko Mensucat0,280,00-6,67
Birlik Mensucat1,150,88-1,71
Bizim Mağazaları11,190,1867,38
Bolu Çimento3,831,0624,04
Bomonti Elektrik1,468,15204,17
Borusan Mannesmann10,260,5946,37
Borusan Yat. Paz.51,00-0,2040,77
Bosch Fren Sistemleri267,001,2974,77
Bossa9,08-0,98115,98
Brisa8,070,8827,49
Burçelik5,888,8983,18
Burçelik Vana5,5513,73275,00
Bursa Çimento5,940,6835,00
Carrefoursa4,631,7633,05
Ceo Event Medya8,08-0,74
Coca Cola İçecek36,142,3822,24
Cosmos Yat. Holding2,487,36155,67
Credıtwest Faktorıng2,20-0,45111,54
Çelebi116,600,0999,84
Çelik Halat6,672,1423,45
Çemaş Döküm1,522,01100,00
Çemtaş8,19-0,6137,33
Çimbeton37,501,6831,12
Çimentaş14,660,9615,43
Çimsa9,251,3122,52
Çuhadaroğlu Metal3,16-0,6377,53
Dagi Giyim2,370,8591,13
Dagi Yatırım Holding1,950,5293,07
Dardanel2,953,51168,18
Datagate Bilgisayar8,040,5087,85
Demısaş Döküm3,370,0046,67
Denge Holding1,46-0,6825,86
Deniz GMYO4,50-0,6648,03
Denizli Cam8,390,2461,10
Derimod6,833,02143,12
Derlüks Deri3,51-1,96
Desa Deri4,51-3,43160,69
Despec Bilgisayar4,200,7253,76
Deva Holding8,710,23164,74
Diriteks Diriliş Tekstil0,77-9,41-1,28
Ditaş Doğan9,050,0076,80
DO-CO503,900,346,32
Doğan Burda5,15-0,5871,10
Doğan Holding1,87-1,06100,79
Doğtaş Kelebek Mobilya1,730,5841,80
Doğusan2,001,52-7,60
Doğuş GMYO4,68-4,49121,80
Doğuş Otomotiv10,66-5,08162,12
Döktaş Dökümcülük37,10-4,63355,21
Duran Doğan Basım13,00-0,61154,90
Dyo Boya4,860,8367,59
Eczacıbaşı İlaç3,743,8954,19
Eczacıbaşı Yatırım10,171,7058,85
Edip Gayrimenkul1,32-2,2271,43
Ege Endüstri539,003,7973,23
Ege Gübre44,120,50113,28
Ege Profil11,99-0,0842,78
Ege Seramik3,752,1826,64
Egeli & Co Tarım Girişim0,230,0076,92
Egeli&Co Enerji Yatırım0,350,0045,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,147,6940,00
Egeplast7,87-5,18104,95
Ekiz Kimya0,640,0093,94
Emek Elektrik1,60-0,6263,27
Eminiş Ambalaj1,948,3865,81
Emlak Konut GMYO1,531,325,03
Enerjisa Enerji7,74-1,2864,39
Enka İnşaat6,140,3341,54
Erbosan24,580,5761,66
Ereğli Demir Çelik8,801,8544,22
Ersu Gıda2,090,97127,17
Escort Teknoloji1,20-2,4457,89
Etiler Gıda2,47-3,1415,96
Euro Kapital Yat. Ort.1,64-3,53132,96
Euro Trend Yat. Ort.1,31-12,67106,32
Euro Yat. Ort.1,31-4,38109,06
Euro Yatırım Holding1,57-2,48185,45
Fenerbahçe Futbol15,361,52121,97
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,261,6760,15
F-M İzmit Piston33,244,86116,25
Fonet Bilgi Teknolojileri6,00-0,83289,86
Ford Otosan67,202,4444,04
Formet Çelik Kapı3,50-6,07247,59
Frigo Pak Gıda12,96-5,40662,35
Galatasaray Sportif2,301,7785,48
Garanti Bankası11,135,2039,82
Garanti Faktoring3,852,9494,44
Garanti Yat. Ort.1,040,9742,01
Gedik Y. Men. Değ.5,870,1792,25
Gedik Yatırım Holding8,27-0,48251,91
Gediz Ambalaj6,750,7566,90
Gentaş2,080,4851,53
Gersan Elektrik3,202,8931,13
Global Men. Değ.1,62-2,41244,68
Global Yat. Holding4,99-0,6066,89
Good-Year3,580,007,89
Göltaş Çimento17,961,1846,67
Gözde Girişim4,75-1,6677,90
GSD Denizcilik2,380,42106,96
GSD Holding1,320,0065,00
Gübre Fabrik.7,761,31162,16
Güler Yat. Holding1,98-14,6685,05
Güneş Sigorta2,045,7045,49
Halk GMYO1,203,4586,54
Halk Sigorta1,510,0071,10
Hatay Tekstil6,480,1587,92
Hedef Girişim2,071,9778,45
Hektaş7,34-0,41116,99
HUB Girişim14,501,97671,28
Hürriyet Gzt.1,1910,1927,96
ICBC Turkey Bank5,002,881,42
İdealist Danışmanlık3,39-0,59-42,00
İdealist GMYO3,24-0,3198,77
İhlas Ev Aletleri2,400,00634,79
İhlas Gayrimenkul0,880,00-6,34
İhlas Gazetecilik4,900,00703,28
İhlas Holding0,801,27150,00
İhlas Yayın Holding0,860,00160,61
İndeks Bilgisayar9,980,2079,22
Info Yatırım4,75 361,17
İntema8,831,8547,25
İpek Doğal Enerji6,850,2927,56
İskenderun Demir Çelik7,900,3868,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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