Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.
15.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:14
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,65
|0,61
|-15,38
|Acıpayam Selüloz
|5,45
|8,35
|70,59
|Adana Çimento (A)
|6,57
|1,08
|38,13
|Adana Çimento (B)
|4,89
|3,16
|51,60
|Adana Çimento (C)
|1,89
|1,61
|53,52
|Adel Kalemcilik
|11,01
|0,55
|7,17
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,99
|1,02
|-14,96
|Afyon Çimento
|4,58
|2,69
|-0,22
|Ak Enerji
|0,74
|2,78
|17,46
|Akbank
|7,64
|1,33
|29,82
|Akçansa
|6,86
|0,15
|4,86
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,42
|2,16
|-29,35
|Akfen GMYO
|2,49
|2,89
|50,91
|Akın Tekstil
|10,61
|2,02
|17,04
|Akiş GMYO
|2,86
|0,70
|25,49
|Akmerkez GMYO
|20,90
|-0,10
|44,80
|Aksa
|11,32
|0,98
|70,62
|Aksa Enerji
|3,19
|3,24
|19,03
|Aksigorta
|5,00
|1,01
|59,27
|Aksu Enerji
|11,08
|1,19
|43,52
|Alarko Carrıer
|39,22
|0,31
|-0,36
|Alarko GMYO
|59,40
|3,66
|40,68
|Alarko Holding
|4,89
|0,41
|150,73
|Albaraka Türk
|1,23
|1,65
|0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|9,40
|2,06
|63,19
|Alkim Kağıt
|4,47
|1,36
|24,37
|Alkim Kimya
|32,36
|-0,49
|50,23
|Altınyağ
|0,42
|2,44
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,99
|1,27
|157,63
|Anadolu Cam
|3,34
|0,30
|30,23
|Anadolu Efes
|21,12
|1,83
|5,21
|Anadolu Grubu Holding
|15,79
|4,22
|55,81
|Anadolu Hayat Emek.
|5,85
|1,39
|2,73
|Anadolu Isuzu
|10,05
|1,82
|62,62
|Anadolu Sigorta
|4,25
|0,95
|8,26
|Anel Elektrik
|2,37
|0,00
|46,30
|Arçelik
|19,40
|3,69
|22,86
|Arena Bilgisayar
|5,90
|0,85
|33,79
|Armada Bilgisayar
|10,50
|0,00
|13,02
|Arsan Tekstil
|3,00
|1,69
|85,19
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|-9,20
|Aselsan
|19,20
|1,27
|-19,84
|Aslan Çimento
|30,52
|1,19
|8,38
|Ata GMYO
|3,93
|-0,51
|-2,00
|Atakule GMYO
|1,41
|0,00
|7,16
|Atlantis Yatırım Holding
|1,03
|1,98
|472,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,06
|-0,93
|23,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,60
|0,88
|70,30
|Avrasya GMYO
|1,29
|1,57
|46,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,56
|0,65
|44,44
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.281,30
|0,01
|2,81
|Avrupa Yatırım Holding
|1,58
|0,00
|-34,98
|Ayen Enerji
|2,86
|0,70
|58,83
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|0,56
|30,88
|Aygaz
|12,23
|0,41
|22,99
|Bagfaş
|14,30
|0,63
|196,68
|Bak Ambalaj
|6,09
|0,66
|29,35
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|0,00
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,98
|1,02
|57,77
|Banvit
|14,65
|1,17
|35,77
|Baştaş Başkent Çimento
|2,14
|2,88
|5,94
|Batı Çimento
|2,90
|4,69
|20,33
|Batısöke Çimento
|1,11
|2,78
|1,83
|Bera Holding
|4,01
|0,25
|94,66
|Berkosan Yalıtım
|2,05
|0,00
|13,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,11
|0,96
|30,25
|Beyaz Filo
|3,04
|0,33
|11,36
|Beymen Perakende Yat.
|14,13
|0,14
|258,63
|Bilici Yatırım
|3,04
|0,66
|140,40
|Bim Mağazalar
|45,70
|1,56
|6,69
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,91
|3,41
|-22,22
|Bizim Mağazaları
|8,57
|0,47
|26,03
|Bolu Çimento
|2,90
|0,69
|-6,08
|Bomonti Elektrik
|1,69
|-1,17
|252,08
|Borusan Mannesmann
|9,01
|1,01
|28,54
|Borusan Yat. Paz.
|36,60
|-0,05
|1,03
|Bosch Fren Sistemleri
|210,60
|1,25
|37,85
|Bossa
|7,38
|2,79
|75,54
|Brisa
|6,54
|0,31
|3,32
|Burçelik
|4,39
|0,69
|36,76
|Burçelik Vana
|4,73
|-0,63
|219,59
|Bursa Çimento
|5,00
|0,81
|13,64
|Carrefoursa
|3,64
|1,68
|4,60
|Ceo Event Medya
|9,59
|-1,64
|Coca Cola İçecek
|33,12
|1,35
|12,02
|Cosmos Yat. Holding
|1,32
|0,76
|36,08
|Credıtwest Faktorıng
|2,19
|2,34
|110,58
|Çelebi
|99,30
|0,76
|70,19
|Çelik Halat
|5,38
|0,94
|-0,42
|Çemaş Döküm
|1,16
|0,87
|52,63
|Çemtaş
|6,80
|0,44
|14,02
|Çimbeton
|30,34
|0,46
|6,08
|Çimentaş
|12,39
|1,39
|-2,44
|Çimsa
|7,56
|0,53
|0,13
|Çuhadaroğlu Metal
|2,68
|1,90
|50,56
|Dagi Giyim
|1,93
|0,52
|55,65
|Dagi Yatırım Holding
|1,62
|0,62
|60,40
|Dardanel
|2,02
|1,51
|83,64
|Datagate Bilgisayar
|7,12
|0,28
|66,36
|Demısaş Döküm
|2,57
|0,00
|11,85
|Denge Holding
|1,50
|0,67
|29,31
|Deniz GMYO
|3,51
|1,45
|15,46
|Denizbank
|20,88
|9,32
|Denizli Cam
|6,00
|1,18
|15,21
|Derimod
|4,37
|0,69
|55,55
|Derlüks Deri
|2,35
|1,29
|Desa Deri
|3,00
|1,01
|73,41
|Despec Bilgisayar
|3,29
|0,61
|20,45
|Deva Holding
|7,84
|1,55
|138,30
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,94
|3,30
|20,51
|Ditaş Doğan
|8,40
|0,36
|64,10
|DO-CO
|550,00
|3,27
|16,05
|Doğan Burda
|4,12
|-0,96
|36,88
|Doğan Holding
|1,65
|1,85
|77,17
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,18
|2,61
|-3,28
|Doğusan
|1,56
|0,65
|-27,93
|Doğuş GMYO
|3,49
|0,87
|65,40
|Doğuş Otomotiv
|9,23
|2,78
|112,67
|Döktaş Dökümcülük
|30,70
|-0,97
|276,69
|Duran Doğan Basım
|10,65
|2,60
|108,82
|Dyo Boya
|4,23
|0,71
|45,86
|Eczacıbaşı İlaç
|3,04
|1,00
|25,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,84
|1,14
|38,07
|Edip Gayrimenkul
|1,04
|0,97
|35,06
|Ege Endüstri
|485,90
|1,95
|56,17
|Ege Gübre
|41,50
|-0,05
|100,61
|Ege Profil
|10,04
|0,70
|19,56
|Ege Seramik
|3,40
|0,29
|14,82
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|3,13
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,17
|-0,39
|34,64
|Ekiz Kimya
|0,43
|0,00
|30,30
|Emek Elektrik
|1,22
|-0,81
|24,49
|Eminiş Ambalaj
|1,15
|0,88
|-1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,29
|0,78
|-11,44
|Enerjisa Enerji
|7,16
|2,87
|52,07
|Enka İnşaat
|5,79
|-0,17
|33,48
|Erbosan
|20,82
|-0,29
|36,93
|Ereğli Demir Çelik
|7,25
|0,14
|18,82
|Ersu Gıda
|1,55
|0,65
|68,48
|Escort Teknoloji
|0,87
|0,00
|14,47
|Etiler Gıda
|2,80
|-6,04
|31,46
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,31
|-1,50
|86,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,10
|0,00
|73,24
|Euro Yat. Ort.
|1,15
|-6,50
|83,53
|Euro Yatırım Holding
|1,36
|0,00
|147,27
|Fenerbahçe Futbol
|16,13
|0,44
|133,09
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,26
|-0,61
|22,56
|F-M İzmit Piston
|21,28
|0,19
|38,44
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,72
|5,38
|141,72
|Ford Otosan
|66,85
|-0,15
|40,71
|Formet Çelik Kapı
|5,31
|-1,85
|425,40
|Frigo Pak Gıda
|9,00
|0,22
|429,41
|Galatasaray Sportif
|1,70
|1,19
|37,10
|Garanti Bankası
|9,88
|1,44
|24,12
|Garanti Faktoring
|3,74
|2,19
|88,89
|Garanti Yat. Ort.
|1,00
|2,04
|36,54
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,01
|1,52
|96,83
|Gedik Yatırım Holding
|7,37
|0,82
|213,62
|Gediz Ambalaj
|5,52
|0,55
|36,49
|Gentaş
|1,60
|3,23
|16,56
|Gersan Elektrik
|2,37
|2,60
|-2,88
|Global Men. Değ.
|1,33
|-0,75
|182,98
|Global Yat. Holding
|4,14
|0,98
|38,46
|Good-Year
|3,00
|1,35
|-9,59
|Göltaş Çimento
|14,42
|2,20
|17,76
|Gözde Girişim
|4,05
|-1,94
|51,69
|GSD Denizcilik
|1,96
|0,51
|70,43
|GSD Holding
|1,04
|1,96
|30,00
|Gübre Fabrik.
|6,55
|0,92
|121,28
|Güler Yat. Holding
|1,90
|3,26
|77,57
|Güneş Sigorta
|1,90
|1,06
|35,50
|Halk GMYO
|0,96
|1,05
|49,23
|Halk Sigorta
|1,55
|0,65
|75,63
|Hatay Tekstil
|5,23
|-0,95
|51,67
|Hedef Girişim
|1,88
|3,30
|62,07
|Hektaş
|6,69
|1,06
|93,26
|HUB Girişim
|8,02
|8,97
|326,60
|Hürriyet Gzt.
|0,98
|10,11
|5,38
|ICBC Turkey Bank
|4,72
|1,51
|-4,26
|İdealist Danışmanlık
|3,46
|-0,29
|-40,80
|İdealist GMYO
|2,80
|1,08
|71,78
|İhlas Ev Aletleri
|2,26
|0,44
|591,92
|İhlas Gayrimenkul
|0,76
|1,33
|-19,11
|İhlas Gazetecilik
|3,87
|-2,03
|534,43
|İhlas Holding
|0,63
|8,62
|96,88
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|0,00
|154,55
|İndeks Bilgisayar
|7,68
|2,26
|37,91
|Info Yatırım
|5,25
|0,00
|409,71
|İntema
|6,97
|1,31
|16,23
|İpek Doğal Enerji
|6,82
|1,49
|27,00
|İskenderun Demir Çelik
|6,39
|0,00
|36,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA