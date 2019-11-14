Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.
14.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:18
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,65
|1,23
|-15,38
|Acıpayam Selüloz
|4,79
|0,42
|49,93
|Adana Çimento (A)
|6,54
|-0,61
|37,50
|Adana Çimento (B)
|4,86
|0,21
|50,67
|Adana Çimento (C)
|1,89
|-2,07
|53,52
|Adel Kalemcilik
|11,04
|-0,36
|7,46
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,01
|0,00
|-14,10
|Afyon Çimento
|4,43
|0,68
|-3,49
|Ak Enerji
|0,73
|-1,35
|15,87
|Akbank
|7,53
|-1,44
|27,96
|Akçansa
|6,90
|-0,72
|5,47
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,40
|-1,41
|-30,35
|Akfen GMYO
|2,44
|-0,81
|47,88
|Akın Tekstil
|10,43
|-0,10
|15,06
|Akiş GMYO
|2,88
|1,77
|26,37
|Akmerkez GMYO
|20,86
|0,19
|44,52
|Aksa
|11,31
|-0,79
|70,47
|Aksa Enerji
|3,02
|4,14
|12,69
|Aksigorta
|4,94
|0,82
|57,36
|Aksu Enerji
|11,24
|1,35
|45,60
|Alarko Carrıer
|38,84
|1,20
|-1,32
|Alarko GMYO
|54,70
|1,02
|29,55
|Alarko Holding
|4,99
|1,22
|155,86
|Albaraka Türk
|1,22
|0,00
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|9,47
|2,16
|64,41
|Alkim Kağıt
|4,42
|-0,90
|22,98
|Alkim Kimya
|32,52
|-0,91
|50,97
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|7,53
|-0,13
|142,80
|Anadolu Cam
|3,38
|0,00
|31,79
|Anadolu Efes
|20,76
|0,10
|3,42
|Anadolu Grubu Holding
|15,25
|0,66
|50,48
|Anadolu Hayat Emek.
|5,78
|1,23
|1,50
|Anadolu Isuzu
|9,88
|0,92
|59,87
|Anadolu Sigorta
|4,20
|-0,24
|6,99
|Anel Elektrik
|2,39
|0,42
|47,53
|Arçelik
|18,71
|-0,16
|18,49
|Arena Bilgisayar
|5,90
|0,00
|33,79
|Armada Bilgisayar
|10,53
|-2,50
|13,35
|Arsan Tekstil
|3,00
|-0,33
|85,19
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|2,60
|-9,20
|Aselsan
|19,11
|-0,88
|-20,21
|Aslan Çimento
|30,26
|0,20
|7,46
|Ata GMYO
|3,85
|-0,52
|-3,99
|Atakule GMYO
|1,43
|1,42
|8,68
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|2,04
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,08
|-1,82
|25,58
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,53
|-0,08
|69,35
|Avrasya GMYO
|1,31
|0,00
|48,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,59
|0,00
|47,22
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.281,20
|0,01
|2,80
|Avrupa Yatırım Holding
|1,60
|0,00
|-34,16
|Ayen Enerji
|2,88
|-5,57
|59,94
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|0,00
|30,15
|Aygaz
|12,12
|0,75
|21,88
|Bagfaş
|14,53
|-1,29
|201,45
|Bak Ambalaj
|6,09
|-0,49
|29,35
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|3,33
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,95
|2,09
|55,38
|Banvit
|14,24
|-0,14
|31,97
|Baştaş Başkent Çimento
|2,05
|0,99
|1,49
|Batı Çimento
|2,81
|3,69
|16,60
|Batısöke Çimento
|1,09
|4,81
|0,00
|Bera Holding
|4,11
|0,74
|99,51
|Berkosan Yalıtım
|2,06
|4,57
|13,81
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,08
|0,00
|28,40
|Beyaz Filo
|3,04
|1,67
|11,36
|Beymen Perakende Yat.
|14,48
|1,05
|267,51
|Bilici Yatırım
|3,05
|0,99
|141,19
|Bim Mağazalar
|45,26
|-1,35
|5,66
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,89
|0,00
|-23,93
|Bizim Mağazaları
|8,59
|0,59
|26,32
|Bolu Çimento
|2,87
|1,06
|-7,05
|Bomonti Elektrik
|1,71
|-0,58
|256,25
|Borusan Mannesmann
|8,91
|0,11
|27,12
|Borusan Yat. Paz.
|36,20
|1,46
|-0,08
|Bosch Fren Sistemleri
|209,00
|-0,10
|36,80
|Bossa
|7,18
|0,56
|70,78
|Brisa
|6,49
|-0,46
|2,53
|Burçelik
|4,34
|1,17
|35,20
|Burçelik Vana
|4,78
|-0,62
|222,97
|Bursa Çimento
|5,00
|-0,40
|13,64
|Carrefoursa
|3,59
|-1,64
|3,16
|Ceo Event Medya
|9,25
|1,87
|Coca Cola İçecek
|32,72
|0,06
|10,67
|Cosmos Yat. Holding
|1,30
|-0,76
|34,02
|Credıtwest Faktorıng
|2,13
|-0,47
|104,81
|Çelebi
|100,30
|-1,18
|71,90
|Çelik Halat
|5,38
|0,56
|-0,42
|Çemaş Döküm
|1,16
|0,87
|52,63
|Çemtaş
|6,86
|0,44
|15,03
|Çimbeton
|30,34
|-0,07
|6,08
|Çimentaş
|12,32
|-0,32
|-2,99
|Çimsa
|7,60
|0,26
|0,66
|Çuhadaroğlu Metal
|2,63
|-0,75
|47,75
|Dagi Giyim
|1,98
|1,54
|59,68
|Dagi Yatırım Holding
|1,62
|0,62
|60,40
|Dardanel
|1,94
|4,30
|76,36
|Datagate Bilgisayar
|7,09
|5,51
|65,65
|Demısaş Döküm
|2,58
|-0,39
|12,29
|Denge Holding
|1,48
|-3,90
|27,59
|Deniz GMYO
|3,45
|1,47
|13,49
|Denizbank
|20,86
|-0,57
|9,21
|Denizli Cam
|5,90
|-1,17
|13,29
|Derimod
|4,39
|-0,23
|56,26
|Derlüks Deri
|2,32
|1,31
|Desa Deri
|2,94
|2,80
|69,94
|Despec Bilgisayar
|3,29
|-0,30
|20,45
|Deva Holding
|7,78
|-0,77
|136,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,90
|1,12
|15,38
|Ditaş Doğan
|8,53
|0,12
|66,64
|DO-CO
|532,10
|-1,08
|12,27
|Doğan Burda
|4,21
|4,21
|39,87
|Doğan Holding
|1,63
|0,00
|75,02
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|0,00
|-5,74
|Doğusan
|1,55
|0,65
|-28,39
|Doğuş GMYO
|3,40
|0,59
|61,14
|Doğuş Otomotiv
|9,13
|-0,87
|110,37
|Döktaş Dökümcülük
|32,38
|-1,34
|297,30
|Duran Doğan Basım
|10,40
|1,36
|103,92
|Dyo Boya
|4,05
|1,25
|39,66
|Eczacıbaşı İlaç
|3,03
|0,00
|24,92
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,81
|0,80
|37,61
|Edip Gayrimenkul
|1,04
|0,00
|35,06
|Ege Endüstri
|479,30
|0,48
|54,04
|Ege Gübre
|42,20
|1,69
|104,00
|Ege Profil
|9,96
|-0,30
|18,61
|Ege Seramik
|3,23
|-0,92
|9,08
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|0,00
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,20
|0,58
|35,42
|Ekiz Kimya
|0,43
|0,00
|30,30
|Emek Elektrik
|1,23
|-0,81
|25,51
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|3,64
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,29
|-0,77
|-11,44
|Enerjisa Enerji
|6,98
|2,65
|48,24
|Enka İnşaat
|5,78
|0,35
|33,25
|Erbosan
|21,08
|-1,03
|38,64
|Ereğli Demir Çelik
|7,24
|-0,82
|18,65
|Ersu Gıda
|1,55
|-1,27
|68,48
|Escort Teknoloji
|0,87
|0,00
|14,47
|Etiler Gıda
|2,99
|-0,33
|40,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,30
|-0,76
|84,66
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,09
|3,81
|71,67
|Euro Yat. Ort.
|1,15
|7,48
|83,53
|Euro Yatırım Holding
|1,32
|-1,49
|140,00
|Fenerbahçe Futbol
|16,11
|0,81
|132,80
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,34
|7,74
|25,56
|F-M İzmit Piston
|21,36
|-0,56
|38,96
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,58
|1,99
|132,62
|Ford Otosan
|66,20
|0,15
|39,34
|Formet Çelik Kapı
|5,27
|2,93
|421,45
|Frigo Pak Gıda
|9,08
|-1,30
|434,12
|Galatasaray Sportif
|1,68
|1,20
|35,48
|Garanti Bankası
|9,82
|-1,31
|23,37
|Garanti Faktoring
|3,69
|1,10
|86,36
|Garanti Yat. Ort.
|0,98
|4,26
|33,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,94
|0,34
|94,54
|Gedik Yatırım Holding
|7,25
|-0,68
|208,51
|Gediz Ambalaj
|5,49
|0,73
|35,75
|Gentaş
|1,58
|0,64
|15,11
|Gersan Elektrik
|2,30
|-0,86
|-5,75
|Global Men. Değ.
|1,34
|2,29
|185,11
|Global Yat. Holding
|4,06
|0,74
|35,79
|Good-Year
|2,99
|0,67
|-9,89
|Göltaş Çimento
|13,95
|0,43
|13,93
|Gözde Girişim
|4,12
|-0,72
|54,31
|GSD Denizcilik
|1,97
|0,51
|71,30
|GSD Holding
|1,06
|3,92
|32,50
|Gübre Fabrik.
|6,27
|3,64
|111,82
|Güler Yat. Holding
|1,95
|7,14
|82,24
|Güneş Sigorta
|1,86
|0,00
|32,65
|Halk GMYO
|0,96
|-1,03
|49,23
|Halk Sigorta
|1,49
|2,05
|68,83
|Hatay Tekstil
|5,31
|0,00
|53,99
|Hedef Girişim
|1,81
|1,69
|56,03
|Hektaş
|6,70
|1,06
|93,55
|HUB Girişim
|7,41
|-0,40
|294,15
|Hürriyet Gzt.
|0,84
|0,00
|-9,68
|ICBC Turkey Bank
|4,70
|0,21
|-4,67
|İdealist Danışmanlık
|3,49
|-0,85
|-40,29
|İdealist GMYO
|2,74
|0,37
|68,10
|İhlas Ev Aletleri
|2,19
|0,00
|570,49
|İhlas Gayrimenkul
|0,74
|0,00
|-21,24
|İhlas Gazetecilik
|3,85
|-1,03
|531,15
|İhlas Holding
|0,59
|0,00
|84,37
|İhlas Yayın Holding
|0,82
|1,23
|148,48
|İndeks Bilgisayar
|7,59
|1,07
|36,30
|Info Yatırım
|5,25
|6,71
|409,71
|İntema
|6,81
|0,15
|13,56
|İpek Doğal Enerji
|6,72
|0,45
|25,14
|İskenderun Demir Çelik
|6,42
|-0,31
|36,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA