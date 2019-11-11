Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.
11.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:06
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,65
|2,48
|-15,38
|Acıpayam Selüloz
|4,72
|-1,05
|47,74
|Adana Çimento (A)
|6,59
|0,15
|38,55
|Adana Çimento (B)
|4,98
|-0,20
|54,39
|Adana Çimento (C)
|1,96
|1,03
|59,21
|Adel Kalemcilik
|11,03
|-0,81
|7,37
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,93
|0,52
|-17,52
|Afyon Çimento
|4,36
|-0,46
|-5,01
|Ak Enerji
|0,66
|1,54
|4,76
|Akbank
|7,31
|-0,41
|24,22
|Akçansa
|7,00
|0,43
|7,00
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,41
|0,00
|-29,85
|Akfen GMYO
|2,32
|0,87
|40,61
|Akın Tekstil
|10,55
|2,83
|16,38
|Akiş GMYO
|2,89
|1,40
|26,81
|Akmerkez GMYO
|21,08
|0,00
|46,04
|Aksa
|11,08
|-1,07
|67,00
|Aksa Enerji
|2,75
|1,48
|2,61
|Aksigorta
|5,04
|-0,59
|60,54
|Aksu Enerji
|9,70
|0,10
|25,65
|Alarko Carrıer
|37,50
|-0,05
|-4,73
|Alarko GMYO
|53,85
|-0,83
|27,53
|Alarko Holding
|4,64
|-1,07
|137,91
|Albaraka Türk
|1,20
|0,00
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,67
|5,47
|50,52
|Alkim Kağıt
|4,48
|0,22
|24,65
|Alkim Kimya
|31,64
|-1,62
|46,88
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,27
|-0,95
|134,42
|Anadolu Cam
|3,40
|1,49
|32,57
|Anadolu Efes
|20,48
|0,39
|2,03
|Anadolu Grubu Holding
|15,07
|0,00
|48,70
|Anadolu Hayat Emek.
|5,56
|0,00
|-2,36
|Anadolu Isuzu
|9,45
|2,83
|52,91
|Anadolu Sigorta
|4,16
|-0,48
|5,97
|Anel Elektrik
|2,24
|0,00
|38,27
|Arçelik
|18,46
|0,00
|16,91
|Arena Bilgisayar
|6,05
|2,37
|37,19
|Armada Bilgisayar
|10,30
|-0,58
|10,87
|Arsan Tekstil
|2,38
|0,00
|46,91
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|-9,20
|Aselsan
|18,66
|-1,32
|-22,09
|Aslan Çimento
|30,36
|0,26
|7,81
|Ata GMYO
|3,88
|-3,24
|-3,24
|Atakule GMYO
|1,37
|0,00
|4,12
|Atlantis Yatırım Holding
|0,93
|8,14
|416,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,03
|0,00
|19,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,68
|0,88
|71,38
|Avrasya GMYO
|1,26
|1,61
|43,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,53
|0,66
|41,67
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.280,90
|0,02
|2,78
|Avrupa Yatırım Holding
|1,62
|-0,61
|-33,33
|Ayen Enerji
|2,62
|1,16
|45,50
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,77
|1,14
|28,69
|Aygaz
|11,69
|1,21
|17,56
|Bagfaş
|13,32
|0,08
|176,35
|Bak Ambalaj
|5,99
|-2,28
|27,22
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|3,33
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,86
|0,54
|48,21
|Banvit
|13,52
|0,15
|25,30
|Baştaş Başkent Çimento
|1,91
|-2,05
|-5,45
|Batı Çimento
|2,72
|1,12
|12,86
|Batısöke Çimento
|0,99
|0,00
|-9,17
|Bera Holding
|3,78
|1,89
|83,50
|Berkosan Yalıtım
|1,99
|-1,49
|9,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,23
|2,76
|37,65
|Beyaz Filo
|2,98
|-1,00
|9,16
|Beymen Perakende Yat.
|14,95
|-1,06
|279,44
|Bilici Yatırım
|2,95
|3,15
|133,28
|Bim Mağazalar
|45,94
|-3,73
|7,25
|Birko Mensucat
|0,26
|-3,70
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,89
|1,14
|-23,93
|Bizim Mağazaları
|8,50
|-0,23
|25,00
|Bolu Çimento
|2,80
|0,00
|-9,32
|Bomonti Elektrik
|1,69
|-3,43
|252,08
|Borusan Mannesmann
|8,79
|0,80
|25,40
|Borusan Yat. Paz.
|35,46
|4,36
|-2,12
|Bosch Fren Sistemleri
|208,70
|-1,37
|36,61
|Bossa
|7,05
|6,66
|67,69
|Brisa
|6,57
|0,46
|3,79
|Burçelik
|4,20
|-0,47
|30,84
|Burçelik Vana
|5,25
|-1,32
|254,73
|Bursa Çimento
|4,90
|-1,80
|11,36
|Carrefoursa
|3,63
|1,11
|4,31
|Ceo Event Medya
|8,75
|1,04
|Coca Cola İçecek
|32,04
|0,95
|8,37
|Cosmos Yat. Holding
|1,24
|4,20
|27,84
|Credıtwest Faktorıng
|2,13
|0,00
|104,81
|Çelebi
|97,85
|0,46
|67,70
|Çelik Halat
|5,38
|-0,55
|-0,42
|Çemaş Döküm
|1,09
|-0,91
|43,42
|Çemtaş
|6,38
|0,47
|6,98
|Çimbeton
|30,70
|-0,07
|7,34
|Çimentaş
|12,44
|0,16
|-2,05
|Çimsa
|7,68
|0,52
|1,72
|Çuhadaroğlu Metal
|2,70
|-3,23
|51,69
|Dagi Giyim
|1,97
|2,07
|58,87
|Dagi Yatırım Holding
|1,63
|1,87
|61,39
|Dardanel
|1,90
|-2,56
|72,73
|Datagate Bilgisayar
|6,83
|8,76
|59,58
|Demısaş Döküm
|2,60
|-0,38
|13,16
|Denge Holding
|1,57
|-1,88
|35,34
|Deniz GMYO
|3,38
|0,60
|11,18
|Denizbank
|21,02
|0,48
|10,05
|Denizli Cam
|5,87
|1,03
|12,71
|Derimod
|3,93
|1,03
|39,89
|Derlüks Deri
|2,24
|3,23
|Desa Deri
|2,77
|-1,42
|60,12
|Despec Bilgisayar
|3,31
|-0,60
|21,18
|Deva Holding
|7,78
|2,77
|136,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,90
|0,00
|15,38
|Ditaş Doğan
|8,55
|0,12
|67,03
|DO-CO
|542,90
|1,78
|14,55
|Doğan Burda
|4,27
|5,96
|41,86
|Doğan Holding
|1,64
|-2,38
|76,10
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,12
|0,90
|-8,20
|Doğusan
|1,55
|0,00
|-28,39
|Doğuş GMYO
|2,97
|1,02
|40,76
|Doğuş Otomotiv
|9,35
|5,06
|115,44
|Döktaş Dökümcülük
|33,50
|0,00
|311,04
|Duran Doğan Basım
|10,32
|-2,64
|102,35
|Dyo Boya
|3,91
|1,03
|34,83
|Eczacıbaşı İlaç
|3,09
|0,65
|27,39
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,97
|-0,88
|40,10
|Edip Gayrimenkul
|0,93
|1,09
|20,78
|Ege Endüstri
|478,90
|-4,26
|53,92
|Ege Gübre
|38,80
|2,92
|87,56
|Ege Profil
|9,70
|-0,21
|15,51
|Ege Seramik
|3,28
|0,61
|10,77
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|3,23
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,18
|-2,08
|34,90
|Ekiz Kimya
|0,42
|2,44
|27,27
|Emek Elektrik
|1,23
|0,00
|25,51
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|-0,87
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|-0,79
|-13,50
|Enerjisa Enerji
|6,34
|-0,31
|34,65
|Enka İnşaat
|5,79
|0,35
|30,28
|Erbosan
|21,50
|1,80
|41,41
|Ereğli Demir Çelik
|7,20
|-0,69
|18,00
|Ersu Gıda
|1,51
|0,67
|64,13
|Escort Teknoloji
|0,83
|1,22
|9,21
|Etiler Gıda
|3,20
|-0,93
|50,23
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,25
|0,81
|77,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,06
|1,92
|66,94
|Euro Yat. Ort.
|0,96
|2,13
|53,21
|Euro Yatırım Holding
|1,25
|-0,79
|127,27
|Fenerbahçe Futbol
|16,93
|-0,70
|144,65
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,06
|0,33
|15,04
|F-M İzmit Piston
|21,38
|0,38
|39,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,18
|-5,92
|106,63
|Ford Otosan
|67,60
|0,00
|42,29
|Formet Çelik Kapı
|4,44
|339,32
|Frigo Pak Gıda
|8,80
|-2,22
|417,65
|Galatasaray Sportif
|1,71
|2,40
|37,90
|Garanti Bankası
|9,78
|-0,10
|22,86
|Garanti Faktoring
|3,79
|-2,32
|91,41
|Garanti Yat. Ort.
|0,95
|-1,04
|29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,10
|7,02
|99,78
|Gedik Yatırım Holding
|7,32
|12,27
|211,49
|Gediz Ambalaj
|5,51
|-0,54
|36,24
|Gentaş
|1,58
|-1,86
|15,11
|Gersan Elektrik
|2,42
|0,83
|-0,83
|Global Men. Değ.
|1,22
|-2,40
|159,57
|Global Yat. Holding
|4,08
|0,00
|36,45
|Good-Year
|2,97
|2,41
|-10,50
|Göltaş Çimento
|13,83
|0,51
|12,95
|Gözde Girişim
|3,99
|4,18
|49,44
|GSD Denizcilik
|1,89
|0,53
|64,35
|GSD Holding
|0,95
|0,00
|18,75
|Gübre Fabrik.
|5,76
|0,88
|94,59
|Güler Yat. Holding
|1,82
|1,11
|70,09
|Güneş Sigorta
|1,87
|0,00
|33,36
|Halk GMYO
|0,94
|-1,05
|46,12
|Halk Sigorta
|1,45
|0,00
|64,30
|Hatay Tekstil
|5,67
|7,79
|64,43
|Hedef Girişim
|1,74
|-0,57
|50,00
|Hektaş
|5,98
|0,17
|72,75
|HUB Girişim
|7,52
|3,30
|300,00
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|0,00
|-11,83
|ICBC Turkey Bank
|4,75
|-0,63
|-3,65
|İdealist Danışmanlık
|3,59
|-2,18
|-38,57
|İdealist GMYO
|2,70
|-0,37
|65,64
|İhlas Ev Aletleri
|2,29
|7,01
|601,11
|İhlas Gayrimenkul
|0,72
|1,41
|-23,37
|İhlas Gazetecilik
|3,72
|19,61
|509,84
|İhlas Holding
|0,61
|1,67
|90,62
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|3,53
|166,67
|İndeks Bilgisayar
|7,56
|2,16
|35,76
|Info Yatırım
|5,40
|3,85
|424,27
|İntema
|6,78
|0,00
|13,06
|İpek Doğal Enerji
|6,40
|2,07
|19,18
|İskenderun Demir Çelik
|6,37
|-1,39
|35,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA