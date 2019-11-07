Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.
07.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:20
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,64
|0,61
|-15,90
|Acıpayam Selüloz
|4,84
|1,68
|51,50
|Adana Çimento (A)
|6,53
|0,00
|37,29
|Adana Çimento (B)
|4,95
|-0,40
|53,46
|Adana Çimento (C)
|1,93
|-0,52
|56,77
|Adel Kalemcilik
|11,12
|0,54
|8,24
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,96
|1,55
|-16,24
|Afyon Çimento
|4,38
|0,46
|-4,58
|Ak Enerji
|0,62
|0,00
|-1,59
|Akbank
|7,26
|1,54
|23,37
|Akçansa
|6,84
|0,59
|4,55
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,38
|0,73
|-31,34
|Akfen GMYO
|2,31
|0,43
|40,00
|Akın Tekstil
|10,45
|0,48
|15,28
|Akiş GMYO
|2,70
|-0,37
|18,47
|Akmerkez GMYO
|20,98
|-0,57
|45,35
|Aksa
|11,27
|3,30
|69,87
|Aksa Enerji
|2,71
|0,00
|1,12
|Aksigorta
|5,08
|1,40
|61,81
|Aksu Enerji
|9,73
|-0,41
|26,04
|Alarko Carrıer
|37,50
|0,70
|-4,73
|Alarko GMYO
|54,75
|-0,45
|29,67
|Alarko Holding
|4,80
|1,05
|146,12
|Albaraka Türk
|1,21
|0,83
|-0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,23
|2,11
|42,88
|Alkim Kağıt
|4,59
|0,88
|27,71
|Alkim Kimya
|31,94
|0,19
|48,28
|Altınyağ
|0,42
|-2,33
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,05
|-0,28
|127,32
|Anadolu Cam
|3,40
|-0,58
|32,57
|Anadolu Efes
|19,88
|0,76
|-0,96
|Anadolu Grubu Holding
|15,04
|0,94
|48,41
|Anadolu Hayat Emek.
|5,63
|1,26
|-1,13
|Anadolu Isuzu
|9,16
|0,22
|48,22
|Anadolu Sigorta
|4,18
|1,21
|6,48
|Anel Elektrik
|2,30
|1,77
|41,98
|Arçelik
|18,54
|0,98
|17,42
|Arena Bilgisayar
|5,64
|1,81
|27,89
|Armada Bilgisayar
|10,13
|0,10
|9,04
|Arsan Tekstil
|2,38
|0,85
|46,91
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|1,28
|-9,20
|Aselsan
|18,78
|0,91
|-21,59
|Aslan Çimento
|30,80
|5,48
|9,38
|Ata GMYO
|4,10
|0,99
|2,24
|Atakule GMYO
|1,37
|0,74
|4,12
|Atlantis Yatırım Holding
|0,94
|1,08
|422,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,03
|-0,96
|19,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,45
|0,73
|68,27
|Avrasya GMYO
|1,25
|-0,79
|42,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,53
|0,00
|41,67
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.280,50
|0,01
|2,74
|Avrupa Yatırım Holding
|1,65
|1,85
|-32,10
|Ayen Enerji
|2,67
|1,91
|48,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|-0,56
|30,15
|Aygaz
|11,02
|0,55
|10,82
|Bagfaş
|13,22
|0,00
|174,27
|Bak Ambalaj
|6,05
|0,00
|28,50
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,84
|1,10
|46,61
|Banvit
|14,25
|0,28
|32,07
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|0,00
|-0,99
|Batı Çimento
|2,75
|4,96
|14,11
|Batısöke Çimento
|1,00
|2,04
|-8,26
|Bera Holding
|3,83
|-1,03
|85,92
|Berkosan Yalıtım
|2,03
|2,53
|12,15
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,13
|-2,29
|31,48
|Beyaz Filo
|3,00
|0,67
|9,89
|Beymen Perakende Yat.
|15,63
|3,51
|296,70
|Bilici Yatırım
|2,70
|-0,37
|113,51
|Bim Mağazalar
|48,06
|1,18
|12,20
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,87
|0,00
|-25,64
|Bizim Mağazaları
|8,58
|0,70
|26,18
|Bolu Çimento
|2,82
|2,55
|-8,67
|Bomonti Elektrik
|1,68
|3,70
|250,00
|Borusan Mannesmann
|9,49
|2,71
|35,39
|Borusan Yat. Paz.
|34,80
|0,29
|-3,94
|Bosch Fren Sistemleri
|212,10
|1,00
|38,83
|Bossa
|5,86
|5,59
|39,39
|Brisa
|6,54
|0,62
|3,32
|Burçelik
|4,01
|2,56
|24,92
|Burçelik Vana
|4,70
|-0,84
|217,57
|Bursa Çimento
|5,26
|6,69
|19,55
|Carrefoursa
|3,56
|1,14
|2,30
|Ceo Event Medya
|8,67
|2,73
|Coca Cola İçecek
|30,98
|1,04
|4,78
|Cosmos Yat. Holding
|1,25
|3,31
|28,87
|Credıtwest Faktorıng
|2,14
|0,00
|105,77
|Çelebi
|98,05
|-0,20
|68,05
|Çelik Halat
|5,21
|0,39
|-3,57
|Çemaş Döküm
|1,12
|0,90
|47,37
|Çemtaş
|6,35
|-0,16
|6,48
|Çimbeton
|32,10
|6,57
|12,24
|Çimentaş
|13,24
|13,55
|4,25
|Çimsa
|7,58
|-0,52
|0,40
|Çuhadaroğlu Metal
|2,69
|0,37
|51,12
|Dagi Giyim
|1,94
|1,57
|56,45
|Dagi Yatırım Holding
|1,59
|0,00
|57,43
|Dardanel
|1,78
|-2,20
|61,82
|Datagate Bilgisayar
|6,29
|-0,63
|46,96
|Demısaş Döküm
|2,62
|0,38
|14,03
|Denge Holding
|1,59
|1,27
|37,07
|Deniz GMYO
|3,34
|0,30
|9,87
|Denizbank
|21,24
|-0,65
|11,20
|Denizli Cam
|5,76
|0,88
|10,60
|Derimod
|3,94
|-0,25
|40,25
|Derlüks Deri
|2,12
|1,92
|Desa Deri
|2,87
|-3,69
|65,90
|Despec Bilgisayar
|3,33
|0,60
|21,91
|Deva Holding
|7,71
|3,63
|134,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,94
|2,17
|20,51
|Ditaş Doğan
|8,72
|-0,57
|70,35
|DO-CO
|532,10
|-0,06
|12,27
|Doğan Burda
|3,86
|-7,21
|28,24
|Doğan Holding
|1,72
|-1,71
|84,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,14
|3,64
|-6,56
|Doğusan
|1,54
|0,65
|-28,85
|Doğuş GMYO
|2,96
|1,37
|40,28
|Doğuş Otomotiv
|9,02
|2,97
|107,83
|Döktaş Dökümcülük
|30,10
|-8,79
|269,33
|Duran Doğan Basım
|10,95
|-1,53
|114,71
|Dyo Boya
|3,71
|0,27
|27,93
|Eczacıbaşı İlaç
|3,10
|1,31
|27,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,75
|1,51
|36,67
|Edip Gayrimenkul
|0,91
|1,11
|18,18
|Ege Endüstri
|493,90
|0,43
|58,74
|Ege Gübre
|37,52
|0,37
|81,37
|Ege Profil
|9,56
|-1,14
|13,84
|Ege Seramik
|3,12
|0,97
|5,36
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|3,23
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,30
|-1,49
|38,02
|Ekiz Kimya
|0,42
|0,00
|27,27
|Emek Elektrik
|1,24
|0,81
|26,53
|Eminiş Ambalaj
|1,13
|0,89
|-3,42
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|2,44
|-13,50
|Enerjisa Enerji
|6,50
|3,83
|38,05
|Enka İnşaat
|5,80
|1,05
|30,51
|Erbosan
|21,98
|-7,65
|44,56
|Ereğli Demir Çelik
|7,08
|2,46
|16,03
|Ersu Gıda
|1,51
|0,00
|64,13
|Escort Teknoloji
|0,83
|1,22
|9,21
|Etiler Gıda
|3,24
|-1,52
|52,11
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,24
|0,00
|76,14
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,04
|0,97
|63,79
|Euro Yat. Ort.
|0,93
|1,09
|48,42
|Euro Yatırım Holding
|1,25
|0,00
|127,27
|Fenerbahçe Futbol
|16,79
|0,24
|142,63
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,05
|0,00
|14,66
|F-M İzmit Piston
|21,84
|-0,27
|42,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,32
|-0,30
|115,72
|Ford Otosan
|69,95
|1,97
|47,23
|Formet Çelik Kapı
|4,11
|-1,91
|306,67
|Frigo Pak Gıda
|8,80
|0,00
|417,65
|Galatasaray Sportif
|1,66
|-0,60
|33,87
|Garanti Bankası
|9,66
|1,79
|21,36
|Garanti Faktoring
|3,86
|-1,03
|94,95
|Garanti Yat. Ort.
|0,95
|3,26
|29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,56
|0,00
|82,10
|Gedik Yatırım Holding
|5,98
|0,84
|154,47
|Gediz Ambalaj
|5,87
|-0,68
|45,14
|Gentaş
|1,60
|1,27
|16,56
|Gersan Elektrik
|2,35
|0,43
|-3,70
|Global Men. Değ.
|1,24
|-2,36
|163,83
|Global Yat. Holding
|4,13
|0,98
|38,13
|Good-Year
|2,90
|1,75
|-12,61
|Göltaş Çimento
|14,06
|0,79
|14,82
|Gözde Girişim
|3,73
|0,54
|39,70
|GSD Denizcilik
|1,91
|0,53
|66,09
|GSD Holding
|0,96
|2,13
|20,00
|Gübre Fabrik.
|5,52
|1,10
|86,49
|Güler Yat. Holding
|1,83
|2,81
|71,03
|Güneş Sigorta
|1,74
|0,00
|24,09
|Halk GMYO
|0,94
|1,08
|46,12
|Halk Sigorta
|1,42
|1,43
|60,90
|Hatay Tekstil
|5,46
|-2,85
|58,34
|Hedef Girişim
|1,77
|-1,12
|52,59
|Hektaş
|5,83
|-1,02
|68,42
|HUB Girişim
|7,28
|0,00
|287,23
|Hürriyet Gzt.
|0,83
|0,00
|-10,75
|ICBC Turkey Bank
|4,36
|1,40
|-11,56
|İdealist Danışmanlık
|3,66
|1,39
|-37,38
|İdealist GMYO
|2,72
|1,12
|66,87
|İhlas Ev Aletleri
|1,95
|0,00
|497,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,71
|0,00
|-24,43
|İhlas Gazetecilik
|2,59
|-1,52
|324,59
|İhlas Holding
|0,58
|0,00
|81,25
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|-1,27
|136,36
|İndeks Bilgisayar
|7,32
|1,95
|31,45
|Info Yatırım
|5,25
|0,00
|409,71
|İntema
|6,75
|0,60
|12,56
|İpek Doğal Enerji
|6,17
|-1,44
|14,90
|İskenderun Demir Çelik
|6,44
|1,58
|37,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA