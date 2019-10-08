08.10.2019 14:28

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,54 -2,53 -21,03 Acıpayam Selüloz 4,96 -1,20 55,25 Adana Çimento (A) 6,20 4,03 30,35 Adana Çimento (B) 4,57 4,58 41,68 Adana Çimento (C) 1,53 8,51 24,28 Adel Kalemcilik 11,54 -4,23 12,33 Adese Alışveriş Ticaret 2,06 -4,63 -11,97 Afyon Çimento 4,36 1,16 -5,01 Ak Enerji 0,60 -1,64 -4,76 Akbank 7,66 -0,78 30,16 Akçansa 6,55 -1,95 0,12 Akdenız Güvenlık Hız. 1,32 -2,94 -34,33 Akfen GMYO 2,26 -1,31 36,97 Akın Tekstil 9,29 -3,33 2,48 Akiş GMYO 2,56 -1,92 12,33 Akmerkez GMYO 20,50 0,79 38,68 Aksa 9,50 -0,11 43,19 Aksa Enerji 2,60 -2,26 -2,99 Aksigorta 5,01 1,42 59,58 Aksu Enerji 8,51 -0,93 10,23 Alarko Carrıer 36,62 -2,03 -6,96 Alarko GMYO 51,10 -2,29 21,02 Alarko Holding 5,07 2,42 159,96 Albaraka Türk 1,32 -2,22 8,20 Alcatel Lucent Teletaş 8,05 -3,13 39,76 Alkim Kağıt 4,03 -2,89 12,13 Alkim Kimya 24,78 -2,67 15,04 Altınyağ 0,42 -2,33 -4,55 Altınyunus Çeşme 5,01 -3,65 61,54 Anadolu Cam 3,20 -1,54 24,77 Anadolu Efes 20,48 -10,72 2,03 Anadolu Grubu Holding 14,09 -4,15 39,03 Anadolu Hayat Emek. 5,23 -0,76 -8,16 Anadolu Isuzu 8,91 -5,41 44,17 Anadolu Sigorta 4,12 -1,67 4,95 Anel Elektrik 1,90 -2,06 17,28 Arçelik 18,00 -3,49 14,00 Arena Bilgisayar 4,76 -1,24 7,94 Armada Bilgisayar 10,07 -0,10 8,40 Arsan Tekstil 2,35 -3,29 45,06 Artı Yatırım Holding 0,78 -2,50 -10,34 Aselsan 18,49 -2,79 -22,80 Aslan Çimento 28,10 -2,09 -0,21 Ata GMYO 3,95 1,28 -1,50 Atakule GMYO 1,31 -3,68 -0,44 Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,93 -4,12 8,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,06 11,60 49,48 Avrasya GMYO 1,12 -2,61 27,27 Avrasya Petrol ve Tur. 1,35 -2,88 25,00 Avrasya Stratejik GMYF 1.277,50 0,01 2,50 Avrupa Yatırım Holding 2,08 -3,26 -14,40 Ayen Enerji 2,17 -5,65 20,51 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 0,55 32,33 Aygaz 11,52 -0,43 15,85 Bagfaş 10,13 -3,15 110,17 Bak Ambalaj 5,65 -2,75 20,00 Balatacılar Balatacılık 0,33 -5,71 0,00 Bantaş Ambalaj 1,81 -5,24 44,22 Banvit 13,40 -3,87 24,19 Baştaş Başkent Çimento 2,00 -4,31 -0,99 Batı Çimento 2,75 -1,79 14,11 Batısöke Çimento 1,00 -0,99 -8,26 Bera Holding 2,25 -3,85 9,22 Berkosan Yalıtım 1,84 -4,66 1,66 Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 -2,99 0,00 Beyaz Filo 3,30 -3,79 20,88 Beymen Perakende Yat. 15,50 -9,83 293,40 Bilici Yatırım 2,70 -2,53 113,51 Bim Mağazalar 47,86 -0,37 11,73 Birko Mensucat 0,28 -3,45 -6,67 Birlik Mensucat 0,91 -3,19 -22,22 Bizim Mağazaları 9,42 -2,59 38,53 Bolu Çimento 2,70 1,89 -12,56 Bomonti Elektrik 2,12 -3,64 341,67 Borusan Mannesmann 8,95 -3,35 27,69 Borusan Yat. Paz. 34,80 -1,14 -3,94 Bosch Fren Sistemleri 213,30 -3,75 39,62 Bossa 4,68 -2,50 11,32 Brisa 5,80 -2,03 -8,37 Burçelik 3,86 -2,77 20,25 Burçelik Vana 4,50 1,12 204,05 Bursa Çimento 4,77 -2,65 8,41 Carrefoursa 3,43 -3,38 -1,44 Ceo Event Medya 7,49 -1,19 Coca Cola İçecek 33,04 -3,34 11,75 Cosmos Yat. Holding 1,20 -7,69 23,71 Credıtwest Faktorıng 1,61 -4,17 54,81 Çelebi 100,40 -1,18 72,07 Çelik Halat 4,56 -0,87 -15,60 Çemaş Döküm 1,08 -6,90 42,11 Çemtaş 5,60 -2,78 -6,10 Çimbeton 28,98 -2,62 1,33 Çimentaş 11,35 -2,07 -10,63 Çimsa 7,29 -0,95 -3,44 Çuhadaroğlu Metal 2,37 -1,25 33,15 Dagi Giyim 1,78 -3,26 43,55 Dagi Yatırım Holding 1,52 -6,17 50,50 Dardanel 1,31 -6,43 19,09 Datagate Bilgisayar 6,06 -3,50 41,59 Demısaş Döküm 2,50 -3,85 8,81 Denge Holding 1,71 -3,39 47,41 Deniz GMYO 3,43 -1,44 12,83 Denizbank 21,10 0,09 10,47 Denizli Cam 5,80 -3,33 11,37 Derimod 3,66 -2,92 30,28 Derlüks Deri 2,09 -2,34 Desa Deri 2,36 -2,07 36,42 Despec Bilgisayar 3,23 0,94 18,25 Deva Holding 6,46 -4,58 96,35 Diriteks Diriliş Tekstil 0,87 -3,33 11,54 Ditaş Doğan 6,89 9,54 34,60 DO-CO 517,80 -0,56 9,26 Doğan Burda 3,16 -2,77 4,98 Doğan Holding 1,60 -0,62 71,80 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 -3,74 -15,57 Doğusan 1,47 -3,92 -32,09 Doğuş GMYO 2,77 -4,48 31,28 Doğuş Otomotiv 7,66 -5,67 76,50 Döktaş Dökümcülük 29,58 -3,27 262,94 Duran Doğan Basım 10,02 -2,05 96,47 Dyo Boya 3,63 -3,46 25,17 Eczacıbaşı İlaç 3,07 -1,92 26,57 Eczacıbaşı Yatırım 8,08 -2,65 26,20 Edip Gayrimenkul 0,91 -4,21 18,18 Ege Endüstri 488,90 -2,22 57,13 Ege Gübre 37,06 -2,37 79,15 Ege Profil 9,04 -1,74 7,65 Ege Seramik 2,96 -1,00 -0,04 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 20,00 Egeplast 5,79 4,51 50,78 Ekiz Kimya 0,43 -2,27 30,30 Emek Elektrik 1,22 -4,69 24,49 Eminiş Ambalaj 1,02 0,99 -12,82 Emlak Konut GMYO 1,30 -2,26 -10,76 Enerjisa Enerji 6,27 0,16 33,16 Enka İnşaat 5,81 -1,02 30,73 Erbosan 19,99 0,96 31,47 Ereğli Demir Çelik 6,56 -1,20 7,51 Ersu Gıda 1,30 -2,99 41,30 Escort Teknoloji 0,81 -3,57 6,58 Etiler Gıda 3,58 -0,28 68,08 Euro Kapital Yat. Ort. 1,21 -3,97 71,88 Euro Trend Yat. Ort. 0,85 -4,49 33,87 Euro Yat. Ort. 0,86 -3,37 37,25 Euro Yatırım Holding 1,24 -3,88 125,45 Fenerbahçe Futbol 12,20 -4,09 76,30 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,96 -3,58 11,28 F-M İzmit Piston 19,80 -3,88 28,81 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,07 -1,92 99,48 Ford Otosan 59,75 -1,08 25,77 Formet Çelik Kapı 5,75 -2,54 352,76 Frigo Pak Gıda 7,80 -5,34 358,82 Galatasaray Sportif 1,54 -3,75 24,19 Garanti Bankası 9,55 -2,45 19,97 Garanti Faktoring 3,64 -2,93 83,84 Garanti Yat. Ort. 0,94 -1,05 28,35 Gedik Y. Men. Değ. 4,17 -1,18 36,57 Gedik Yatırım Holding 4,39 -2,23 86,81 Gediz Ambalaj 5,44 -3,55 34,51 Gentaş 1,44 -2,04 4,91 Gersan Elektrik 2,17 -3,13 -11,08 Global Men. Değ. 0,97 -1,02 106,38 Global Yat. Holding 3,83 -0,52 28,09 Good-Year 2,72 -2,86 -18,03 Göltaş Çimento 12,91 -1,90 5,43 Gözde Girişim 3,39 -3,42 26,97 GSD Denizcilik 1,56 -3,11 35,65 GSD Holding 0,90 -2,17 12,50 Gübre Fabrik. 5,17 -3,90 74,66 Güler Yat. Holding 1,30 2,36 21,50 Güneş Sigorta 1,76 -0,56 25,52 Halk GMYO 0,94 -4,08 46,12 Halk Sigorta 1,61 -9,04 82,43 Hatay Tekstil 3,94 -2,23 14,26 Hedef Girişim 1,58 -4,24 36,21 Hektaş 14,90 -1,26 60,73 HUB Girişim 5,68 4,60 202,13 Hürriyet Gzt. 0,76 -5,00 -18,28 ICBC Turkey Bank 4,00 -6,32 -18,86 İdealist Danışmanlık 3,89 -4,42 -33,44 İdealist GMYO 2,77 -5,14 69,94 İhlas Ev Aletleri 1,51 -1,95 362,30 İhlas Gayrimenkul 0,88 -4,35 -6,34 İhlas Gazetecilik 2,44 -2,40 300,00 İhlas Holding 0,53 -5,36 65,63 İhlas Yayın Holding 0,87 -6,45 163,64 İndeks Bilgisayar 7,71 -2,41 38,45 Info Yatırım 4,70 -4,08 356,31 İntema 6,95 -3,07 15,90 İpek Doğal Enerji 6,65 -1,19 23,84 İskenderun Demir Çelik 6,02 -0,99 28,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA